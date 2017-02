Apokryfy w pierwotnym chrześcijaństwie(1)

Bogactwo źródeł wczesnochrześcijańskich

Biorąc do rąk Biblię nie zdajemy sobie niekiedy sprawy, że to nie jest jedyne źródło wiary, że pism religijnych dotyczących początków judaizmu i chrześcijaństwa jest wielokrotnie więcej, dlatego w kościołach chrześcijańskich na przestrzeni półtora tysiąca lat były dyskusje, niekiedy bardzo dramatyczne, na temat tego które z tych ksiąg są źródłami naszej wiary, a które są opowiastkami, które należy odrzucić, bo zagrażają wierze, czy po prostu tolerować i ignorować jako luźne opowiastki, niekiedy bardziej fantazyjne niż te “Z tysiąca i jednej nocy”, nieszkodliwe dla wiary. Tylko niektóre są poważnymi pismami dającymi nam jakiś nowy wgląd w początki chrześcijaństwa. Dyskusja ta trwała prawie półtora tysiąca lat; dopiero Sobór Trydencki w połowie XVI w. ostatecznie i definitywnie ustalił kanon natchnionych źródeł chrześcijańskich, a wszystko inne odrzucił jako apokryfy.

Apokryfy

Apokryf to słowo greckie znaczące pismo tajemne. Nazwa ta przyjęła się dlatego, że wiele z tych pism powstało w społecznościach gnostyckich II i III w., istniejących przede wszystkim na terenach Egiptu i Syrii. Były to grupy ludzi, którzy próbowali zrozumieć szczegóły swej nowej wiary chrześcijańskiej, bo przecież ani nauczanie apostolskie czyli tzw. kerygma, ani powstałe zaraz po tym księgi, uznane później za święte, nie rozstrzygały wszystkich problemów. Nie była to jakaś zwarta teologia, ani jakiś statut czy konstytucja, to luźne scenki z życia Chrystusa, a także listy tylko ogólnie zachęcające do wiary i moralnego życia, częściej rozstrzygające jakieś prozaiczne problemy w pierwotnych społecznościach wiernych. Równocześnie te proste pisma dały światu to, do czego tęsknił, na co oczekiwał wieki: monoteistyczną religię uniwersalną. Te proste opowiastki o równości i braterstwie wszystkich ludzi i o podstawowym prawie, według którego ludzie mają postępować – prawie miłości – to głębsze prawdy niż dzieła takich geniuszy jak Platon czy Arystoteles.

This slideshow requires JavaScript.

Nowi chrześcijanie szukający większego zrozumienia i zgłębienia swej religii często byli prześladowani przez władców świeckich, nieco potem przez hierarchów tejże religii, których władza wzrastała w odwrotnej proporcji do stopniowego upadania władzy cesarskiej. Na skutek tych prześladowań społeczności te odcinały się, zamykały w sobie, tworzyły grupy gnostyczne, czyli tajemne, poszukujące gnozy czyli wiedzy, niezależne od jakiejkolwiek władzy. Tworzyli własne pisma usprawiedliwiające ich wierzenia. Często w tym pisaniu byli naiwni, niekiedy jak małe dzieci. Większość gnostyków w pierwszych wiekach Chrześcijaństwa nie mając odpowiedzi na wiele pytań swej nowej wiary opowiadała się za bezpośrednim kontaktem z Bogiem i bezpośrednim natchnieniem od niego. Ta idea odżyła w XVI wieku i była najważniejszym punktem spornym między protestantami i katolikami.

Nie tylko gnostycy tworzyli apokryfy. Większość z nich powstała w otwartych społecznościach chrześcijańskich. Było w ówczesnym zwyczaju utajanie prawdziwego autora i przypisywanie tych pism osobom znanym z Ewangelii. Jeden ze znanych teologów i filozofów protestanckich o nazwisku Strauss świetnie wyjaśnia tę praktykę. Oto cytat z jego dzieła: “Za prawdę uchodziło to, co było budujące, za sędziwe, co w ich mniemaniu pomnażało oświatę, za apostolskie, co wydawało się godne Apostołów. Wierzyli, że wielcy mężowie, ani sam Chrystus, nie doznają uszczerbku jeśli włożą w ich usta, lub podsuną pod ich pióro to co ich tylko stać było stworzyć.” Mamy więc apokryfy matki Chrystusa Maryi, Marii Magdaleny, prawie wszystkich apostołów, apokryfy sympatyków chrześcijaństwa jak np. Nikodema, mamy nawet odpowiedź Chrystusa na list króla esseńskiego proszącego go o łaskę uzdrowienia.

Znamy tylko kilka szczegółów z życia Chrystusa jako dziecka i młodzieńca, jest więc wysyp wielu apokryfów na ten temat. Chrystus jako chłopiec nie zawsze jest przedstawiany jako święte dziecko: niekiedy się złości, robi złośliwe psikusy rówieśnikom, jest nawet okrutny, bo potrafi uśmiercić swą boską mocą kolegów, no ale, dla jakiejś równowagi, wskrzesza innych.

Skandaliczna powieść Dana Browna

W ostatnich kilkunastu latach rozgorzała dyskusja, obecnie już mocno wyciszona, nad apokryfem Ewangelii Filipa (z III wieku) i Ewangelii Marii Magdaleny (z V wieku) sprowokowana obrazobórczą powieścią Dana Browna pt. Kod Leonarda da Vinci (2003) i filmie pod tym samym tytułem. Brown chciał chyba napisać jakieś pikantne wakacyjne czytadło podobne do jego innych wcześniejszych powieści. Opierając się na kilku zdaniach z tych dzieł twierdzi, że Maria Magdalena była żoną Chrystusa, urodziła mu syna, całował ją, wywyższał ponad swych uczniów. Apokryf Filipa i odnaleziona niedawno kartka papirusowa z apokryfu pisanego po koptyjsku wspominają o Marii Magdalenie towarzyszącej Chrystusowi, czyli towarzyszce, a nie żonie. Apokryf koptyjski mówi także, że jest ona zdolna zostać jego uczennicą. Fragmenty, na których opierał się Brown, są bardzo zniszczone, brakuje w nich liter, a nawet słów, których trzeba się domyślać, nie wiemy w co (usta, czoło, policzki?) miał całować Chrystus Marię Magdalenę. Nawet dopuszczając interpretację, że towarzyszka to synonim żony, nie byłoby w owych czasach niczym ubliżającym dla Chrystusa, bo w mentalności tych ludzi mowa o posiadaniu żony czyniła człowieka w pełni dorosłym, odpowiedzialnym, a całowanie, nawet w usta, najczęściej nie miało nic wspólnego z seksem, był to normalny znak przyjaźni i bliskości między ludźmi. Reakcja czytelników tego powieścidła przeszła wszelkie oczekiwanie: wydano ją w milionach egzemplarzy w wielu językach. Tłumy turystów depczą sobie po piętach w kilku krajach Europy zwiedzając miejsca wzmiankowane w powieści. Autor zarabiał w tym czasie ok. 100 milionów dolarów rocznie z racji prawa autorskiego i znalazł się w owym czasie, według doniesień czasopisma Forbes, w wybranej elicie pięciuset najbogatszych ludzi świata. Wiemy z Ewangelii, że Maria Magdalena była kobietą upadłą. Ona myje stopy Chrystusa, on ją traktuje jak człowieka, podnosi z kolan, a gdy widzi w oczach uczestników posiłku szok i potępienie tego gestu, zaprasza każdego kto nie ma nic na sumieniu, by pierwszy rzucił kamieniem. Ten gest Chrystusa był rzeczywiście szokiem, bo nie wyobrażano sobie wtedy w żadnej kulturze Morza Śródziemnego, że tak po ludzku można traktować kobiety.

Apokryfy, jak choćby Ewangelia Marii Magdaleny, czy Ewangelia Filipa, służące za kanwę powieści Dona Browna potwierdzają zafascynowanie Marią Magdaleną w pierwotnych gminach chrześcijańskich – jeśli Chrystus potraktował ją tak po ludzku, musiała być osobą wyjątkową, ale to nie wskazuje, że była żoną Chrystusa. W zneurotyzowanym świecie dzisiejszym gdy para całuje się w usta to prawie pewnik, że są kochankami, a całowanie w usta mężczyzny przez mężczyznę to już prawdziwe no, no!, to znak zboczenia seksualnego w mentalności wielu. W czasach Chrystusa w świecie kultury i tradycji żydowskiej, jak wspomniałem, były to zwykłe znaki serdeczności i przyjaźni. Dan Brown o tym nie wiedział, czy udawał, że nie wie, wzmianka o całowaniu wystarczyła mu by w swej powieści uczynił Chrystusa mężem Marii Magdaleny i ojcem ich dziecka. Jeszcze większą sensację zapowiadała świeżo opublikowana Ewangelia Judasza, odkryta w Egipcie kilkadziesiąt lat temu, a dopiero teraz wypromowana na supersensację choćby dlatego, że tak poważne instytucje jak National Geographic, czasopisma Time, a w Polsce Gazeta Wyborcza zaangażowały się w nagłośnienie i promocję tego apokryfu. Spodziewano się wprost “trzęsienia ziemi”, większego od tego spowodowanego Kodem, bo to nie kilka zdań dotyczące Chrystusa innych od przekazów źródeł kanonicznych, ale całe dzieło przeczące opisowi Ewangelii. Judasz tu to człowiek święty. Umówił się z Chrystusem, że go wyda, by on mógł wypełnić swoją misję zbawienia ludzkości poprzez krzyż. Mr. Brown nie chciał wstępować do tej samej wody dwa razy, zajął się “niecnymi” czynami zakonów krzyżowych, nie znalazł się epigon i sprawa jak na razie przycichła. (Judaszowi poświęcę cały artykuł wkrótce).

Kryteria przy ustalaniu autentycznych źródeł chrześcijaństwa

Kościół w pierwszych wiekach istnienia miał poważne problemy, które ze źródeł pisanych uznać za autentyczne źródła chrześcijańskie, czyli za księgi kanoniczne, a które odrzucić. Tych pretendujących do bycia materiałami źródłowymi jest dzisiaj kilkaset, większość to urywki całości czy tylko cytaty w innych późniejszych pismach. W początkach chrześcijaństwa było ich jeszcze więcej, bo niektóre odrzucone przez Kościół poszły w zapomnienie. Podobnie jak Izraelici wieki wcześniej musieli mocno się nagłowić które księgi uznać za źródła swej wiary, a które nie, przed takim zadaniem stanęły pierwsze gminy chrześcijańskie. Żydzi ostatecznie wybrali księgi pisane po hebrajsku przed wyjściem z niewoli babilońskiej. Inne siedem uznali za mniej ważne, czyli deuterokanoniczne – to najnowsze księgi Starego Testamentu pisane po aramejsku – w języku codziennym Izraelitów w owych czasach – i dwie księgi Machabejskie napisane po grecku. Katolicy i prawosławni dodali je do swego kanonu, a protestanci, tak jak Żydzi, uznali je za niekanoniczne.

Dużo większy problem był z ustaleniem kanonu Nowego Testamentu. Pamiętamy, że Kościół przez trzy wieki był prześladowany, wyboru trzeba było dokonywać w małych społecznościach wiernych, początkowo nie było hierarchii, a pierwszy autorytatywny głos powszechnego Kościoła to postanowienia Soboru Nicejskiego dopiero z 325 roku. Różnorodność tych pism i ich wielka ilość komplikowała sprawy. Szybko uporano się z pismami stwarzanymi w gminach gnostyckich, bo były często przeciwne powszechnemu nauczaniu ustnemu, czyli kerygmie i uznanym od początku księgom, które wszyscy przyjmowali jako pochodzącymi od Apostołów lub ich uczniów. Większość pism, szczególnie te z II i III wieku opisywała fakty, wydarzenia, wierzenia pierwszych chrześcijan, ale co było autentyczne, a co fantazją to już trudno było rozdzielić. Wytworzyły się na przestrzeni czasu kryteria pomagające z rozwiązaniu tych problemów. Ustalano, czy dana księga faktycznie pochodzi od apostołów, innych uczniów Chrystusa, uczniów apostolskich, czy była tylko im przypisana i te drugie automatycznie odrzucano. Wszystkie pisma, które w zasadniczych sprawach nie zgadzały się doktrynalnie z uznaną nauką Chrystusa i apostołów były eliminowane. Niektóre pisma próbowały wtapiać się w nurt kierunków filozoficzno-teologicznych np. w wypowiedzi wielkich filozofów greckich czy popularną w owych czasach ideę dualizmu dobra i zła wywodzącego się z zoroastrianizmu perskiego, także odrzucono. Odrzucano też te utwory gdzie wątki mitologiczne i fantazyjne były łatwe do zidentykowania. Były jednak pisma które potwierdzały przekazy ewangeliczne i rozbudowywały je. Dorzucały szczegóły, które wydawały się być prawdziwe, dlatego nad ich kanonicznością dyskutowano wieki.