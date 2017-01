Zmarł prof. Zygmunt Bauman

“Profesor z przeszłością” – tak o Zygmuncie Baumanie – wybitnym socjologu, filozofie, a w latach 1945-1953 funkcjonariuszu komunistycznej bezpieki napisał “Guardian”. Naukowiec zmarł w poniedziałek w wieku 91 lat w Leeds.

Zygmunt Bauman, jeden z najwybitniejszych, najczęściej cytowanych na świecie polskich socjologów i filozofów, twórca koncepcji “płynnej nowoczesności” do końca życia zmagał się z bardzo krytycznymi ocenami swojej działalności podczas współpracy ze służbami bezpieczeństwa w latach powojennych.

Urodził się 19 listopada w 1925 r. w Poznaniu w niepraktykującej rodzinie polsko-żydowskiej. Wojnę spędził w Związku Sowieckim. Służył w 4. Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego, z którą przeszedł szlak bojowy do Berlina, pracując w pionie oświatowo-politycznym. Czynną służbę skończył w stopniu majora.

W latach 1945-53 współpracował z komunistycznym kontrwywiadem: był pracownikiem Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zajmującego się m.in. likwidacją zbrojnego podziemia niepodległościowego, ponadto w latach 1945-1948 r. – jak podają niektórzy historycy – był agentem Informacji Wojskowej. W KBW zajmował się komunistyczną propagandą, był m.in. w zarządzie polityczno-wychowawczym. O swojej pracy po latach opowiadał, że polegała na pisaniu broszur dla żołnierzy, i że była nudna.

IPN w katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa podaje, że Bauman został zwolniony z zawodowej służby wojskowej 16 marca 1953 r. “O jego liberalizmie świadczy fakt, że nie potrafił w konsekwencji zerwać stosunków ze swoją rodziną, a przede wszystkim z rodzicami, którzy razem z nim zamieszkują. Powyższy stan oblicza politycznego i wpływ obcej klasowo i ideologicznie rodziny określił jego całkowitą nieprzydatność do dalszej służby w wojsku” – brzmi uzasadnienie tej decyzji.

Sam Bauman podkreślał, że nigdy nie ukrywał tego, że był socjalistą i zawsze miał lewicowe poglądy. “Jeżeli się przyjrzeć politycznemu spektrum w owym czasie (lata 1944-45), to najlepsze rozwiązania proponowali komuniści. Polityczny program partii (PPR) najbardziej odpowiadał kwestiom, w obliczu których stał kraj. Co do mnie, byłem całkowicie zaangażowany. Komunistyczne idee były dla mnie prostą kontynuacją Oświecenia” – powiedział w 2007 roku w wywiadzie dla “Guardiana”, który rozmowę z Baumanem zatytułował “Profesor z przeszłością”.

W odbudowującej się po wojnie Polsce Zygmunt Bauman studiował w Akademii Nauk Społecznych i Politycznych w Warszawie, następnie na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie został asystentem socjologa marksistowskiego Juliana Hochfelda. W 1968 r. z powodu antysemickiej nagonki związanej z tzw. wydarzeniami marcowymi władze PRL usunęły Baumana z Uniwersytetu Warszawskiego, na którym jako doktor habilitowany kierował Katedrą Socjologii Ogólnej. Bauman opuścił Polskę i po krótkim okresie spędzonym w Izraelu (wykładał tam na uniwersytetach w Tel Awiwie i Hajfie) wyjechał na stałe do Wielkiej Brytanii, gdzie od 1971 r. związał się z uniwersytetem w Leeds, na którym do 1990 r. kierował Katedrą Socjologii.

Po powrocie do Polski w 1992 r. Bauman uczestniczył w życiu publicznym – wydawał książki, pisał eseje. W 2004 r. został rektorem Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach k. Białowieży na Podlasiu.

Wśród najważniejszych prac Baumana jest m.in. wydana w 1989 r. “Nowoczesność i Zagłada”, za którą Bauman otrzymał Europejską Nagrodę Amalfi, a w 1998 r. prestiżową nagrodę im. Theodora W. Adorno. W książce Bauman wskazuje, że Holokaust i systemy totalitarne były wynaturzoną, ale logiczną konsekwencją działania racjonalnych, biurokratycznych mechanizmów sprawowania władzy. Z tego powodu – jak przestrzega autor – totalitaryzm i związane z nim zbrodnie mogą się powtórzyć. Bauman pisze tam m.in., że Holokaust “pojawił się jako rezultat niezwykłego spiętrzenia czynników, z osobna całkiem zwykłych i normalnych, a odpowiedzialność za takie spiętrzenie należy przypisać nowoczesnemu państwu”.

Inne książki Baumana to m.in. “Europa – niedokończona przygoda”, “Płynna nowoczesność”, “Płynne życie”, “Razem osobno”, “Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie”, “Życie na przemiał”, “Płynny lęk”. Ostatnia książka profesora Baumana ukazała się w 2016 roku. W “Obcym u naszych drzwi” zajął się tematem kryzysu imigracyjnego i paniki, jaki ów kryzys wywołał.

W czerwcu 2013 r. w związku ze współpracą Baumana z organami bezpieczeństwa komunistycznych władz jego wykład na Uniwersytecie Wrocławskim zakłóciło kilkadziesiąt osób związanych z Narodowym Odrodzeniem Polski. Po zajściach profesor zrezygnował z doktoratu honoris causa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

W tym samym roku Bauman, pytany o radykalizację nastrojów społecznych w Polsce, brutalizację życia publicznego i pojawienie się ruchów faszyzujących, podkreślił, że nie jest to problem typowy dla Polski, ale dla całej Europy. Jego zdaniem w dzisiejszym świecie do głosu dochodzą radykalnie prawicowe partie, ponieważ duża cześć społeczeństwa “podliczyła koszty wolności i doszła do wniosku, że przydałoby się więcej bezpieczeństwa”. “Ludzie są gotowi oddać sporą część krwawo wywalczonej wolności na rzecz tego, by świat zrobił się bardziej przejrzysty, pozbawiony niespodziewanych sytuacji. (…) Nie pamiętają co znaczy żyć, kiedy wolności nie ma i są gotowi wolność oddać. Zawiodą się, to jest pewne. Aby to zrozumieć trzeba doświadczyć życia w świecie, gdzie wolności nie ma” – mówił.

W jednym z wywiadów Bauman uznał śmierć za jeden z najważniejszych problemów filozoficznych. Jednocześnie sam wobec niej zachowywał epikurejski dystans. “Nie mogę nawet wyobrazić sobie mojej własnej śmierci. Gdyż za każdym razem, gdy wyobrażam sobie własną śmierć, nie jest to przerażające, nie jest to tragiczne, raczej na odwrót: jest to raczej zabawne. Jestem na przykład świadkiem swojego własnego pogrzebu. Za każdym razem, kiedy wyobrażam sobie świat po mojej śmierci wciąż jestem na nim obecny, bo to ja go sobie wyobrażam. Nie jest to więc doświadczenie mojej własnej śmierci” – powiedział.

“Możesz uprawiać jogging, możesz ćwiczyć w klubie, możesz zmienić swoją dietę, gdyż nowe odkrycia wskazują, że niektóre składniki, które uznawałeś dotąd za bezpieczne i korzystne dla siebie okazały się rakotwórcze lub w inny sposób szkodliwe, więc powinieneś ich unikać. Możesz unikać biernego palenia, możesz unikać aktywnego palenia. Istnieje tyle różnych rzeczy, które mogą zająć twoje myśli po to, żebyś mógł zapomnieć o kwestii najważniejszej. Umrzesz i nikt nie będzie o tobie pamiętał” – powiedział socjolog.

•••

Znani socjologowie, z którymi rozmawiała PAP, złożyli hołd prof. Zygmuntowi Baumanowi, który w poniedziałek zmarł w Leeds, w wieku 91 lat. Jak podkreślali, jego prace na stałe weszły do akademickiego kanonu lektur obowiązkowych.

Zygmunt Bauman, jeden z najwybitniejszych i najczęściej cytowanych na świecie polskich akademików, twórca koncepcji “płynnej nowoczesności”, zmarł w swoim domu w Leeds w Wielkiej Brytanii.

“Wniósł niebywały, wyjątkowy wkład w socjologię i szersze nauki społeczne” – napisał profesor socjologii John Scott, członek rady Brytyjskiej Akademii Nauk (British Academy).

Jak ocenił, “idee Baumana znajdują się w samym sercu wszystkich międzynarodowych debat o trendach dotyczących społeczeństwa, a badania dotyczące +płynnej nowoczesności+ pozostaną fundamentem głębokich dyskusji o problemach, z którym zmagamy się współcześnie”.

“Wraz ze śmiercią Zygmunta Baumana świat, brytyjskie życie akademickie i socjologia straciły wspaniałego akademika, którego teksty pozostaną obowiązkową lekturą przez lata” – stwierdziła profesor Lynn Jamieson z Uniwersytetu Edynburskiego, przewodnicząca Brytyjskiego Stowarzyszenia Socjologicznego.

“Jego diagnoza dotycząca kruchości relacji międzyludzkich, niepewność życia społecznego w +płynnej nowoczesności+ jest powszechnie cytowana przez brytyjskich socjologów, od studenta pierwszego roku po doświadczonych akademików” – podkreśliła.

Jej zdaniem “prace Baumana zawsze prowokowały do myślenia, a angażujący i przystępny sposób pisania rozszerzył jego zasięg daleko poza świat akademii”.

Z kolei profesor Richard Sennett z Uniwersytetu Nowojorskiego (New York University) i London School of Economics and Political Science, który wielokrotnie współpracował z Baumanem, ocenił, że twórczość Baumana była “niesamowicie świeża i kreatywna, szczególnie w starszym wieku”. “Nigdy nie zestarzał się intelektualnie” – podkreślił.

Zgodziła się z nim profesor Melinda Mills, dziekan wydziału socjologii na Uniwersytecie Oksfordzkim. Nazwała Baumana “kontrowersyjnym i płodnym autorem, który wyrósł na znanego na całym świecie akademika, połączył filozofię z badaniami nad biedą, globalizacją i Holokaustem”.

Jak oceniła, jego publikacje – w szczególności “Nowoczesność i zagłada” oraz “Płynna nowoczesność” – “zmieniły sposób myślenia o władzy biurokratycznej, a także niepewności oraz kruchości kondycji ludzkiej”. “Stał się symbolem ruchów antyglobalistycznych i obrony marginalizowanych” – wskazała.

Z Londynu Jakub Krupa (PAP)