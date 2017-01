Z miłości do kultury

Joanna Sokołowska jest doskonale znana naszym Czytelnikom – od lat współpracuje z “Gazetą” i jest autorką wielu znakomitych artykułów. Przez 6 lat redagowała bardzo popularny dodatek “Gazety” – List Oceaniczny. Od lat Joanna mieszka w USA: najpierw w New Jersey, a obecnie w Teksasie. Ten rok jest szczególnie ciekawy w jej profesjonalnym życiu, a duża część jej dokonań jest związana z Toronto, a konkretnie z Salonem Muzyki, Poezji i Teatru z Toronto, który w tym roku obchodzi swoje 25-lecie.

Małgorzata P. Bonikowska: Ostatnio wiele się wydarzyło w Twoim życiu zawodowym – teraz jesteś w Polsce, ale początek roku i ostatnie lata to Austin w Teksasie. Najpierw opowiedz nam jak to jest mieszkać na południu USA i jak jest teraz przyjechać do Polski?

Joanna Sokołowska: W Teksasie mieszkamy od 2013 roku. Austin jest pięknym, niezwykle prężnie rozwijającym się, nowoczesnym miastem. Ze względu na historyczny uniwersytet oraz siedziby wielu znanych firm IT, mieszka tu bardzo dużo młodych ludzi, którzy uprawiają sporty i słuchają muzyki, zarażając swoją enegią. Austin jest uznane za światową stolicę muzyki na żywo. Na pewno sprzyja temu klimat – długie dni, dużo słońca, kwiaty, ptaki, ciepłe plaże i malownicze wzgórza. Austin ma też dobrze zorganizowaną i bardzo ciekawą Polonię. Szybko poczuliśmy się otoczeni życzliwością. Polskę też znajduję nowoczesną i szybko rozwijającą się. A moje miasto – Łódź od ostatniego mojego pobytu dwa lata temu zmieniło się nie do poznania. Tyle nowych budynków, tunel, rozwiązujący sprawę korków w centrum miasta, piękne skwery, dużo nowych miejsc do odwiedzenia, nowoczesne planetarium. Czy to oby na pewno nasza “kochana szara Łódź, miasto fabryk i kominów”? Aż trudno uwierzyć. Tyle się dzieje w kulturze, czy na uniwersytecie, wciąż dostaję zaproszenia na taką czy inna imprezę, wciąż coś kusi.

M.P.B.: Zacznijmy od książki. To jedna z dłużej pisanych książek, o jakich słyszałam, ale warto było, bo efekt jest niezwykle ciekawy.

J.S.: W tym czasie właściwie powstały trzy książki. Błąd polegał na tym, że na początku nie było jasno określone jaka to ma być książka. Każdy miał wobec niej inne wyobrażenie, a ja starałam się sprostać oczekiwaniom wszystkich.

“Teatr spełnionych nadziei” to głównie opowieść o ludziach. Radości i smutki, marzenia i pragnienia, entuzjazm i wiara w słuszność idei spotykają się w teatrze bez budynku, zaplecza technicznego i sztabu ludzi, teatrze niezwykłym, wypełnionym pasją, energią i miłością do polskiej kultury. Scena jednoczy zarówno artystów, jak i publiczność, daje młodzieży wiarę, że mają coś więcej, niż ich kanadyjscy koledzy, bo mają polskie korzenie.

Gdy poszukiwałam koncepcji jak przekazać obraz takiego teatru, zainspirował mnie styl amerykańskich filmów dokumentalnych, w którym na jeden temat wypowiadają się różne osoby. Każdy mówi coś innego i wtedy powstaje obraz całości pokazany z różnych punktów widzenia. W mojej książce ponad 270 godzin rozmów z twórcami i artystami zostało poddanych obróbce stylistycznej, aby całość miała jednolity charakter. Wypowiedzi tak zostały skomponowane, jakby rozmówcy byli bezpośrednimi uczestnikami opisywanych wydarzeń. Na przykład wywiady z Marią Nowotarską i Kirą Gałczyńską odbywały się w innym czasie i w różnych miejscach, natomiast w książce wydaje się, jakby to była rozmowa między dwiema koleżankami ze szkoły, które właśnie się spotkały.

Istotnym elementem książki jest też przeszłość bohaterów: kim byli, co przeżyli i co doprowadziło do tego, że znaleźli się na emigracji. To ważne dla zrozumienia skąd bierze się ta ogromna pasja, która jest motorem do pracy.

Dużo miejsca poświęcam też samym spektaklom. Podzieliłam je gatunkami – spektakle poetykie, kabaretowe, patriotyczne itd. Zdawałam sobie sprawę z tego, jak bardzo ulotne jest to zjawisko, wiele miesięcy przygotowań… i zaledwie trzy spektakle. Byłam na prawie wszystkich spektaklach od 2001 roku, z każdego pisałam recenzję. Pamiętałam atmosferę, wypełnioną widownię. Starałam się więc tak opisać przedstawienia, żeby czytelnik poczuł się widzem, stopniować napięcie, wzbudzać emocje, a pozajęzykowe środki teatralne przełożyć na język książki.

Oprócz “Teatru spełnionych nadziei” powstała tej samej objętości pełna dokumentacja teatrologiczna od początku teatru do 2013 roku z obszernym komentarzem. Jest też wersja angielska. Tekst polski został uzupełniony o informacje ważne dla zrozumienia spektakli, wprowadzający angielskojezycznego czytelnika w naszą historię i kulturę. Wiele miesięcy pracowałam z tłumaczką. Tekst jest przeczytany i zreagowany przez native speakera – Kanadyjczyka, teatrologa.

Mam nadzieję, że te dwie pozostałe książki też znajdą wydawcę i odbiorców.

M.P.B.: Jak po promocjach i spotkaniach oceniasz przyjęcie książki w Polsce?

J.S.: Spotkania autorskie trwają od premiery na Międzynardowych Targach Książki w Krakowie w październiku i wciąż dostaję nowe zaproszenia. Pierwszy wieczór miałam w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie, czyli w teatrze Marii Nowotarskiej. To stąd teatralne inspiracje powędrowały za ocean. Było uroczyście – właściciel Cafe Mimika, w podziemiach teatru, gdzie odbywało się spotkanie, powitał gości szampanem. Po mojej opowieści rozmowom nie było końca. Udało się nawet namówić Andrzeja Słabiaka, biorącego udział w spektaklach w Toronto, aby zaprezentował swój talent wokalny.

Potem był Uniwersytet Łódzki, wydział filologiczny. Przyszli studenci i pracownicy naukowi oraz moi przyjaciele i znajomi. Spotkanie miało charakter wykładu, a skoro studenci nie wyszli w trakcie, a na końcu wstali i bili brawo, może oznaczać, że ich zainteresowałam. Kolejne spotkania to Łańcut, z którym jestem związana od lat. Mimo andrzejkowego wieczoru była pełna sala. Przyjechali m.in. pracownicy z Uniwersytetu w Rzeszowie, zajmujący się emigracją. Bardzo miły wieczór miał miejsce w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich w Krakowie. Spotkanie prowadził prezes Stowarzyszenia Michał Zabłocki, prywatnie syn aktorki Aliny Janowskiej, która wraz z Marią Nowotarska i Salonem organizowała w Toronto koncert Dzieciom w Polsce. Pojawiły się więc wspomnienia i rodzinne powiązania. Drugie spotkanie w Łodzi organizował Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych. Była to kolejna okazja do spotkania po latach z moimi przyjaciółmi i znajomymi. Pojawili się też ludzie związani z łódzkim środowiskiem kulturotwórczym.

Nie spodziewałam się, że “Teatr spełnionych nadziei” wzbudzi takie zainteresowanie. Ponieważ długo byłam związana z tym tematem, sama nie potrafiłam spojrzeć na tekst z dystansem. Teraz widzę, że książkę czytają też ci, którzy nie podejrzewali, że zainteresuje ich teatr. Słyszę, że od książki nie można się oderwać, że ta historia wciąga. To mnie bardzo cieszy. Na spotkania przychodzą ludzie nic nie wiedzący o teatrze w Toronto – ode mnie dowiadują się po raz pierwszy o tym, jak walczy się o polską kulturę na emigracji. Moja opowieść pobudza do refleksji, stawiane są pytania, co będzie w przyszłości z naszą tożsamością, jeśli zabraknie indywidualności, które potrafią atrakcyjnie i z uczuciem pokazać naszą literaturę i historię.

M.P.B.: W tym roku stworzyłaś coś niezwykle ciekawego – witrynę internetową Culture Avenue. Na czym polega pomysł?

J.S.: Przez sześć lat redagowałam dodatek kulturalny Waszej “Gazety” – “List oceaniczny”. Mimo że dodatek już kilka lat nie ukazuje się, cały czas otrzymuję e-maile z pytaniami lub komentarzami do artykułów, które tam się ukazywały. Dlatego zaczęłam myśleć o kontynuowaniu “Listu oceanicznego” w formie witryny internetowej. Gdy pracowałam w Instytucie Piłsudskiego w Nowym Jorku, jadąc kolejką z New Jersey, wysiadałam na pierwszej nowojorskiej stacji i dalej szłam pieszo, żeby poczuć jak bije serce tej wielkiej metropolii.

Po drodze oglądałam dzieła ulicznych malarzy, słuchałam wspaniałego jazzu, fragmentów koncertów smyczkowych w parku, śpiewu operowego przed wejściem do sklepu. Przyglądałam się kuglarzom na szczudłach, czy też smukłym Murzynkom poruszającym się w rytmie bluesa. Kultura uliczna rodziła się spontanicznie, bez budynku, dyrektora, reżysera czy księgowej. Nie była ograniczona żadną konwencją. Powstawała z potrzeby tych, którzy mieli talent i chcieli ją tworzyć i tych, którzy chcieli ją dostrzec. Stąd pomysł na przeniesienie tej unikalnej atmosfery do świata wirtualnego i stworzenie wielobarnej kulturowo alei – Culture Avenue, na której poszczególne działy odzwierciedlają miejsca fikcyjnej ulicy.

Głównym celem witryny jest pokazanie polskiej kultury powstałej poza granicami kraju. Prezentuję prace i sylwetki twórców o polskich korzeniach, którzy odnieśli sukces i zaistnieli na międzynarodowym rynku (np. Leszek Wyczółkowski, czy Ilona Biernot). Publikuję teksty Polaków, mieszkających za granicą, dotyczących bardzo szeroko pojętych spraw kultury i literatury zarówno za granicą jak i w Polsce (Aleksandra Ziółkowska-Boehm czy Florian Śmieja). Jest tu też miejsce dla artykułów pisanych przez autorów z Polski, zajmujących się problemami kultury na emigracji. Uzupełnieniem obrazu polskiej kultury poza krajem jest pokazanie szczególnych fragmentów polskiej historii i kultury głęboko osadzonej w polskiej tradycji. Adresatami tego działu są Polacy zza granicy, którzy tęsknią za obrazem Polski, pozostawionym w kraju. Mam nadzieję, że poszczególne artykuły za jakiś czas stworzą obraz, który przybliży kondycję polskiej kultury tworzonej za granicą. W tej chwili prezentuję polskich twórców z USA, Kanady i Australii, ale planuję otworzyć się też na wschód i dotrzeć do ciekawych środowisk kulturotwórczych na Litwie, Białorusi, Ukrainie.

Joannie Sokołowskiej życzymy dalszych sukcesów i wielu ciekawych inicjatyw, które przy dzisiejszej XXI-wiecznej technice przekraczają granice i łączą zainteresowanych kulturą ludzi na całym świecie.

Dokonania i plany naszej niezwykłej Polonii (2016/2017)