Wskazówki jak wypełniać wniosek o eTa

Na pewno z łatwością Państwo zgadną, na jaki temat dostaję najwięcej e-maili i telefonów… oraz skarg z tym związanych – tak, eTA, nieszczęsna eTA. eTA nie jest skomplikowana – większości osób zajmuje nie więcej niż 15 minut, aby wszystko wypełnić i zapłacić kartą kredytową, po czym nawet nie zdążą wstać od komputera, a już otrzymują pozytywną decyzję. Jednakże nie wszyscy tak szybko ją otrzymują. U innych trwa to godzinę, kilka godzin, dzień, a nawet… dwa tygodnie. To wszystko jest normalne, ale dlatego właśnie nie radzę zostawiać tego na ostatnią chwilę przed wyjazdem. O eTA można starać się mając już bilet lotniczy do Kanady, ale również nie wiedząc dokładnie kiedy zamierza się przylecieć.

Pytania w kwestionariuszu są proste, wcale nie są podchwytliwe (tak, takie już słyszałam niejednokrotnie opinie). Dane osobowe, dane paszportowe, wykonywany zawód, praca, pracodawca, czy kiedykolwiek ktoś starał się o wizy do Kanady lub do innego kraju, czy otrzymał aprobaty, odmowy, kiedy i gdzie, i jeśli tak, jeśli ma się numer wizy lub numer klienta (odnośnie Kanady) – też trzeba wpisać, jeśli nie ma się tego numeru – można go pominąć (ale wtedy może potrwać trochę dłużej wydanie decyzji). Do kogo i po co się przyjeżdża, ile ma się funduszy na ten cel.

Są pytania o “rekord kryminalny” z przeszłości, o zdrowie. Jeśli chodzi o rekord kryminalny, to radzę dokładnie czytać pytanie: czy kiedykolwiek popełniło się czyn niezgodny z prawem, czy kiedykolwiek było się aresztowanym, posądzonym o popełnienie czynu niezgodnego z prawem, czy skazanym za papołnienie czynu niezgodnego z prawem.

Nie jest tu ważne czy był to czyn “niepoważny”, albo że było to wiele wiele lat temu. Ważne jest “czy”. I jeśli tak: to kiedy i co – to wszystko trzeba wpisać podając jak najwięcej szczegółów. Tak, jeśli osoba posiada rekord kryminalny, może lepiej w takim przypadku skonsultować się, czy warto myśleć o przyjeździe do Kanady.

Natomiast w żadnym przypadku nie można po prostu nie wpisywać informacji o dawnym rekordzie kryminalnym, nawet jeśli jest on przedawniony. Prawo imigracyjne Kanady tak jest sformułowane, że jeśli osoba popełniła w przeszłości czyn niezgodny z prawem i została za niego skazana, to nawet w momencie przedawnienia np. w Polsce tego dawnego wyroku, to Kanada musi uznać, że dana osoba jest zrehabilitowana. Są to trudne, złożone sprawy, radziłabym więc zasięgnąć profesjonalnej prawnej opinii.

Natomiast chciałabym jeszcze na koniec wspomnieć, co można zrobić jeśli osoba nie ma żadnej przeszłości kryminalnej, ale nie otrzymała na czas eTA. Jest na to sposób, aby do Kanady wjechać – przez granicę lądową z USA. Oczywiście trzeba mieć wizę do USA, ale jeśli się ją posiada, lub jeśli przylatuje się do USA na paszporcie kraju z ruchu bezwizowego z USA i posiada się odpowiednik kanadyjskiej eTA – ESTA, to wtedy eTA do Kanady nie jest potrzebna.

Piszę o tym na wszelki wypadek, gdyby ktoś był w takiej sytuacji. Jeszcze raz link na stronę internetową, gdzie można o eTA poczytać więcej, i złożyć o nią podanie:

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.