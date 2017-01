Walcz o wilgotność powietrza

Zimą ważną rolę w uprawie roślin pokojowych odgrywa utrzymanie prawidłowej wilgotności powietrza. Właśnie o tej porze roku rośliny doniczkowe często z powodu zbyt małej wilgotności w mieszkaniach. Na początku wypada wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje.

Warto wiedzieć, że ciepłe powietrze jest w stanie “rozpuścić” w sobie znacznie więcej wody niż zimne. A zatem wystarczy naprawdę niewiele wody, aby mroźne powietrze na zewnątrz doprowadzić do pełnego jej nasycenia. Oznacza to. że wilgotność takiego powietrza osiągnęła poziom ponad 90 proc. w stosunku do pełnego nasycenia. Taki stan oznacza początek skraplania się pary. Gdy jednak takie zimne powietrze dostanie się do naszego domu i ulegnie ociepleniu, to stan jego nasycenia wodą spadnie do poziomu 20 proc. Taka sytuacja przypomina warunki panujące na pustyni.

Niestety, stwierdzić z przykrością trzeba, że bardzo często zdarza się to zimą w naszych mieszkaniach. Aby poprawić ten stan, trzeba dodać do powietrza znaczne ilości wody aby uzyskać stan jej nasycenia sięgający około 50 proc. Dopiero taki poziom jest właściwy nie tylko dla roślin, ale również dla naszego ludzkiego organizmu. W zbyt suchej atmosferze rośliny intensywnie wyparowują wodę przez aparaty szparkowe na liściach. Wówczas nie mogą pobierać potrzebnego im dwutlenku węgla, co zahamowuje zupełnie ich wzrost.

Trzeba zaznaczyć jednak, że nie wszystkie rośliny są jednakowo wrażliwe na niską wilgotność powietrza. Kaktusy oraz większość sukulentów dobrze znoszą suche i ciepłe warunki, ponieważ sytuacja taka przypomina ich naturalne warunki wzrostu. Podobnie brak wilgoci w powietrzu nie szkodzi pochodzącej z meksykańskiej półpustyni jucce. Większość uprawianych w domu roślin pochodzi jednak z tropikalnych lasów. Obok wysokiej temperatury dominuje tam wilgotność sięgająca często 90 proc. nasycenia.

Na niską wilgotność powietrza szczególnie nieodporne są storczyki i bromelie. Jednym ze sposobów zastąpienia im wilgotności w powietrzu jest ich częste zraszanie. Pamiętać należy jednak, że roślin, których liście pokryte są krótkim włoskami, jak np. fiołek afrykański, nigdy nie należy zraszać bezpośrednio. Lepiej tylko rozpylać wodę w ich pobliżu. To samo odnosi się również do roślin kwitnących.

Inna, prosta metoda podniesienia wilgotności powietrza wokół rośliny to ustawienie doniczki na płaskim naczyniu wypełnionym po brzegi małymi kamieniami i wodą. Parująca stale z niego woda stworzy wokół rośliny znacznie korzystniejszy dla niej klimat. Pamiętać należy też o unikaniu stawiania kwiatów pokojowych w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń grzejnych, albo też aparatów promieniujących ciepła, jak np. odbiorniki telewizyjne.

Najbardziej skuteczną metodą zapewnienia roślinom odpowiednich warunków jest zainstalowanie w domu nawilżacza powietrza. W mieszkaniach przeważnie stosuje się urządzenia przenośne. W domach z nawiewem ciepłego powietrza najlepiej zainstalować centralny nawilżacz przy głównym dukcie wychodzącym z gazowego pueca.

Można też zaopatrzyć się w kosztujący w granicach dziesięciu dolarów “wilgociomerz” (ang. humidity/moisture meter), za pomocą którego monitorować można stan nasycenia powietrza wodą w naszych pomieszczeniach.

Podniesienie z poziomu 20 do 50 proc. wilgotności nie tylko pomoże naszym roślinom. Tkaniny syntetyczne przestaną wówczas nieprzyjemnie iskrzyć. Złapana klamka nie obdarzy nas też elektrycznym szokiem. Również cząsteczki kurzu obciążone wilgocią opadną na podłogę, co na pewno wyjdzie na zdrowie naszym płucom. Panie wiedzieć natomiast powinny, że wyższa wilgotność powietrza dobrze wpływa na cerę. Dlatego właśnie mieszkanki wilgotnego klimatu mają zawsze ładną cerę.

Na zakończenie recepta na najprostszy domowy nawilżacz powietrza. Przez krzesło przewiesić należy mokry ręcznik tak, aby jego dolna część zanurzona była w misce z wodą. To proste urządzenie może znacznie poprawić klimat, w którym przebywamy razem z naszymi roślinami. A to wyjdzie i nam, i im, z pewnością na dobre.