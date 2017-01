Twój agent

Wiele zostało już napisane o rynku nieruchomości, na wiele różnych sposobów, w tym o zaletach oraz wadach całego systemu. W obecnych czasach, gdzie mamy do czynienia z bardzo zaawansowanymi środkami technicznymi, w dalszym ciągu jest to rodzaj usługi, gdzie warto skorzystać z usług agenta.

W wielu innych dziedzinach, sprzedaż poprzez internet staje się coraz bardziej popularna, lecz bez wątpienia w dalszym ciągu pozostanie wiele miejsc, w tym sklepów, gdzie ludzie będą mogli pójść, pooglądać, dotknąć, przymierzyć, oraz powąchać wybierany towar. A wydaje mi się, że w przypadku towaru, jakim jest dom czy mieszkanie, jego wybór właśnie wiąże się z rzeczywistym obejrzeniem danej nieruchomości. Wiemy przecież, jak mylące są nieraz zrobione zdjęcia oraz filmiki, ukazujące wszystkie zalety nieruchomości.

Pomoc licencjonowanego agenta, w moim przekonaniu, jest bardzo istotna przy wyborze oraz negocjacji, a także bezstresowym wypełnieniu wszystkich niezbędnych dokumentów, przed ich przekazaniem do prawnika. A więc przyjrzyjmy się w jakim zakresie każdy agent będzie Państwu pomocny:

1. Aktualne uzyskanie porównania rynkowego (sprzedanych oraz aktualnie wystawionych do sprzedaży) porównywalnych nieruchomości;

2. Rozeznanie cenowe oraz właściwe oszacowanie wartości nieruchomości;

3. Zdolność właściwego zaprezentowania nieruchomości w danej okolicy, aby móc ją przedstawić swoim klientom;

4. Szybkie przedstawienie nieruchomości, poprzez system MLS, tysiącom innych agentów, szybsza sprzedaż za wyższą cenę, zwłaszcza w obecnym rynku;

5. Zapewnienie bezpiecznego, całodobowego dostępu do nieruchomości w celu przedstawienia potencjalnym klientom: w wielu wypadkach kupujący muszą mieć dostęp prawie natychmiast!

6. Zdolność do przeprowadzenia odpowiedniego marketingu w celu rozreklamowania nieruchomości, w tym przygotowanie materiałów reklamowych (ulotek) oraz zdjęć i tzw. “virtual tour”;

7. Codzienna reklama/marketing w mediach społecznościowych, ale również w gazetach i pismach fachowych;

8. Zdolność uzyskania “wielokrotności ofert”, co doprowadza do sprzedaży nieruchomości dużo powyżej ceny wystawionej;

9. Przegląd otrzymanych ofert ze sprzedającymi, analiza ofert, właściwa odpowiedź, bez potrzeby angażowania prawnika;

10. Właściwe przekazanie pieniędzy na depozyt, oczywiście w postaci “gotówkowej”;

11. Możliwość przekazania kupcom odpowiedniej liczby domów do przejrzenia (elektronicznie); oraz zapewnienie ich wspólnego obejrzenia, nieraz po kilka, kilkanaście na raz jednego dnia;

12. Przeprowadzenie wszelkich negocjacji w imieniu kupujących/ sprzedających;

13. Daleko idąca pomoc przy sprawach związanych z finansowaniem, jego wyborem, asyście przy inspekcji domu, a także pomoc dla prawnika aż do momentu zamknięcia;

14. Pomoc w uniknięciu ewentualnych oszustw, różnego typu;

15. Przy wynajmie lokali, dokonanie wszechstronnego sprawdzenia podnajemcy;

Zastanówmy się: czy ktokolwiek (sprzedający lub kupujący) naprawdę oszczędza kiedy nie ma pośrednika? W tych wypadkach negocjacje, nieraz twarde, odbywają się bezpośrednio, często powodując wiele emocji, niekoniecznie doprowadzając do transakcji;

Teraz parę uwag dla klientów, którzy sprzedają sami (tzw. FSBO: For Sale By Owner):

Jeśli chcecie uzyskać cenę za nieruchomość wycenioną na np. 600 tysięcy, a kupujący przychodzi (bez agenta), oferując 500 tysięcy, w większości wypadków oceniam, że odpowiedź będzie “Nie”, a doprowadzi to tylko do pewnej irytacji. Poza tym kupujący ten od razu proponuje cenę niższą o przynajmniej wartość ewentualnej prowizji twierdząc, że sprzedający już oszczędza. Pozostaje też pytanie: czy kupujący bez agenta kupi nieruchomość również bez prawnika? Albo bez inspektora? Jeśli oszczędzać, to warto na wszystkim, dlaczego nie? W przypadku braku agenta, to prawnik będzie Was obciążał za przygotowanie odpowiednio skonstruowanej umowy, lub jej poprawienie. A możecie być pewni, że prawnik na pewno obciąży Was kosztami, nawet w momencie gdy umowa nie dojdzie do skutku, w przeciwieństwie właśnie do agenta. Jeśli ten sam kupujący przyjdzie z agentem, który przyprowadzi klienta, to można być pewnym, że klient został już odpowiednio przygotowany na zakup w takiej wysokości (wstępna akceptacja banku), poza tym klientowi przedstawiono wszystkie porównania co do sprzedaży w danym rejonie, a więc kupujący na pewno będzie uświadomiony co do wartości nieruchomości, co doprowadzi do znacznie szybszej do oferty zakupu. Ponadto, agentowi dużo łatwiej jest uzyskać więcej informacji o nieruchomości, których przy sprzedaży bezpośredniej od sprzedającego możemy nie otrzymać. We wszystkich sprawach związanych ze sprzedażą oraz bezpłatną wyceną nieruchomości proszę o kontakt bezpośredni.

Pamiętajmy, że dobra porada, zarówno przy wystawieniu domu na sprzedaż, jak i jego kupnie, może przynieść nam wymierne korzyści! Bezpośredni kontakt: pod numerem telefonu: 647-209-3511, email: house4usteam@gmail.com oraz strona internetowa: www.house4us.ca.

Pracujemy w zespole: Co Dwie Głowy To Nie Jedna!