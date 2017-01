Słodko-gorzki 14. WOŚP w Kanadzie

Kiedy w 2004 roku Ania Bocheńska zadzwoniła i powiedziała, że postanowiła, iż czas by piękną akcję charytatywną Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zorganizować też w Kanadzie, z radością włączyliśmy się jako “Gazeta” – sami zawsze zaangażowani społecznie i z naszą “Polonią Przyszłości” przyłączyliśmy się w podwójnej roli. Ania pociągnęła za sobą masę ludzi, rozbudziła chęć działania i pomocy. Na początku trzeba było tłumaczyć co to takiego WOŚP – ona i jej sztab chodzili i mówili, my pisaliśmy i efekt pracy tylu zapaleńców był wspaniały, niezapomniany. Dwa pierwsze koncerty w Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississaudze były wielkim sukcesem.

Ania pracowała jako szef sztabu w Kanadzie przez 6 lat. Mimo oczekiwań, że będzie coraz łatwiej, okazało się, że jest coraz trudniej. Już trzeci koncert nie odbył się tam, gdzie pierwsze. Początkowa decyzja na “tak “została zmieniona w październiku. Okazało się, że Orkiestra jest “antytezą polskiej kultury”.

I tak już zostało. Kolejny Finał, nieporównywalny z pierwszymi, odbył się w kręglarni Classic Bowl, a potem w Sali Litewskiej.

Ania nie ustawała w wysiłkach, monitowała, pisała pisma, walczyła. Dzięki temu 6. i 7. Finał odbył się w Centrum. I zaraz potem znowu zaczął przeszkadzać. Tym razem okazało się, że… parking jest za mały. Ktokolwiek kiedykolwiek był tam wie, że parking jest gigantyczny!

Już 10. Finał w Kanadzie w 2013 roku był tylko zbiórką pieniędzy. I tak zostało do dzisiaj.

Orkiestra zawsze była nie po drodze wielu ludziom. Nie ja jedna zastanawiam się dlaczego. Ludzie wiedzą mało, ale słuchają złych głosów, plotek, oskarżeń. Koncerty Przystanek Woodstock ich gorszą, Owsiak ze swoim slangiem irytuje, a chyba najbardziej przeszkadza fakt, że za WOŚP-em idą tysiące ludzi, mimo że akcja nie jest organizowana pod egidą Kościoła. Zawiść to bardzo silna emocja. I bardzo destrukcyjna.

Koncertów na Finał WOŚP w Toronto i okolicach nie ma od kilku lat. Grupa wolontariuszy pozostała, chociaż zaczęła się kurczyć. W 2015 roku Ania Bocheńska, społecznik nieuleczalny, założyła puszkę w Internecie, ale efekty były mierne. Trochę lepiej było w kolejnym roku.

Tegoroczna akcja daje wielką nadzieję. Efekt finansowy jest imponujący, mimo że we wszystkich miejscach, gdzie prowadzono zbiórkę w puszki WOŚP było tylko 30 osób. Ale za to pełnych poświęcenia, pasji i dobrej woli.

W GTA kwestowali w sklepach Starsky, na plazie Wisła, a także przed kościołem Maksymiliana Kolbego i Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississaudze oraz próbowali w Brampton, przed polskim kościołem, skąd ich przepędzono.

O tym jak było rozmawiam z Ewą Henry, która zbierała pieniądze we wszystkie trzy dni – w piątek, sobotę i niedzielę. Były różne reakcje – od uśmiechów, rozmów i wrzucania pieniędzy do puszek, przez obchodzenie kwestujących szerokim łukiem (że niby nie zostali zauważeni) aż po epitety i krzyki.

Byli tacy, którzy nie omieszkali podejść i pouczyć, że ta akcja jest rodem z piekła, że zbierający na WOŚP będą się smażyć tamże, że wszyscy wolontariusze to narkomani, że zbierają na aborcję i eutanazję.

Przykre, że takie teksty padały nierzadko z ust bardzo pobożnych starszych pań i panów, którzy właśnie wyszli ze mszy świętej w sąsiadującym z Centrum Kultury kościele i podążali na odbywający się w budynku Centrum opłatek Rodzin Radia Maryja…

Nie sądzę, aby patron Centrum – nasz polski papież, a obecnie święty Jan Paweł II, czy obecny papież Franciszek uznali takie postawy i wypowiedzi za zgodne z prawdziwym nauczaniem Chrystusa, by szanować bliźniego swego, Chrystusa, który uczył miłości i pomocy innym…

To jednak nie wszystko. Sporym szokiem dla wolontariuszy, a szczególnie młodych ludzi, którzy z zapałem stanęli pod kościocłem w Mississaudze z puszkami, serduszkami i przekonaniem, że zbierają na cel ważny i szczytny – na szpitale w Polsce, było agresywne zachowanie proboszcza parafii, którego wypowiedzi nie będę cytowała, ale która to wypowiedź poruszyła mnie do głębi. Jej sens był taki, że ci “tacy i owacy” mają się stąd wynosić, bo nie mają prawa tu być. Inny biegający między kościołem a Centrum pan powiedział, że nie mają prawa być na “katolickiej ziemi”… Młodzi chłopcy byli zszokowani.

Ale nie kończmy na negatywnej nucie. Zarówno Ewa Henry jak i Ania Bocheńska, spiritus movens akcji, były pełne uznania – puszki napełniały się pieniędzmi, dużo ludzi wyrażało radość, że WOŚP działa, snuto plany na przyszły rok i planowano powrót do idei koncertu.

Zapytałam Anię, jakie były wyniki finansowe 14. Finału WOŚP w GTA. Byly znakomite: “Końcową sumę podamy przy przekazywniu czeku – wtedy będzie dokładnie wiadomo ile prześlemy. Na dzień dzisiejszy podczas zbiórki wolontariusze zebrali: 16.459,36 dolarów, 38,30 amerykańskich, 1 dolar kubański, 2 monety chińskie, 11 złotych, 12 centówek, 2 euro i bateryjkę, zużytą niestety. A w puszce wirtualnej Polonii znalazło się 3.690 złotych!!!”

To naprawdę świetny wynik. Jasne jest, że Polonia w GTA chce WOŚP-u, chce pomagać tak jak miliony ludzi w Polsce i na świecie. Nie należy się przejmować złymi ludźmi, głupotą i uprzedzeniami

“Dziękuję Wam za to, że jesteście z Orkiestrą od samego początku i że mogę zawsze!!! na Was liczyć…”, napisała do mnie Ania Bocheńska w mailu. To Tobie, Aniu, należą się podziękowania i wyrazy podziwu za trud, determinację i poświęcenie. Zawsze będziemy Ci pomagać i mamy nadzieję, że w przyszłym roku zorganizujemy dużą grupą wielki piękny koncert, jak dawniej, bo serca ludzkie biją tak samo mocno i chęć pomocy i wspólnego działania trwa.

