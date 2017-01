Skrzydłokwiat nadaje się nawet do szafy!

Pan Kazio potrafi naprawdę czasami zaskoczyć. Kiedy bowiem w niedzielę zajrzałem do niego do Scarborough, mimo niezbyt wesołej pogody, zobaczyłem go w drzwiach uśmiechniętego od ucha do ucha.

– A cóż to wprawiło pana w ten doskonały nastrój? – zapytałem, usadzając się wygodnie na kanapie.

– Trafiłem w dziesiątkę! – wykrzyknął wówczas, potwierdzając w ten sposób werbalnie swoje zadowolenie.

– ? – z zainteresowaniem spojrzałem na mojego gospodarza.

Wtedy to on zaprowadził mnie do ciemniejszego, bo położonego po północnej stronie domu pokoju, i wskazał ustawioną w rogu roślinę. Patrząc na nią, z zadowoleniem wyszeptał:

– Wczoraj kupiłem skrzydłokwiat; to jedna z tych roślin, która nie potrzebuje zbyt dużo światła – i zaraz potem zaczął namawiać mnie abym napisał coś o niej w jednym z artykułów ogrodniczych. Z przyjemnością zadość czynię jego prośbie, prezentując ten ciekawy kwiat doniczkowy wszystkim Czytelnikom “Gazety”.

Należący do rodziny obrazkowatych skrzydłokwiat (łac. Spathiphyllum) to bliski krewniak jednego z popularniejszych filodendronów nazywanego popularnie monsterą. Jego bliską kuzynką jest również posiadająca rurkowato otwarte kwiaty kalia. Najczęściej używaną w angielskim słownictwie nazwą skrzydłokwiatu jest “peace lily”, tłumacząc na polski “lilia pokoju”. Roślina pochodzi z tropikalnych lasów południowej Ameryki, gdzie rośnie w zacienionym podlożu egzotycznych drzew równikowej puszczy. Właśnie dlatego lubi ona bardzo ciepło, ale daje sobie doskonale radę nawet w warunkach małego dostępu do światła. Przez domowych miłośników roślin skrzydłokwiat ceniony jest nie tylko ze względu światła. Charakteryzuje się on również bardzo ciekawym i licznie występującym ukwieceniem. Jego każdy kwiat zbudowany jest z dużego płaskiego białego płatka oraz kwiatu właściwego, który to jak u wszystkich gatunków w rodzinie obrazkowatych jest złożony i stanowi liczącą kilka centymentrów żółtą porowatą pałeczkę. Właśnie biały płatek przypominający nieco zawiązaną na dwóch rogach małą chusteczkę sprawia, że w Ameryce na skrzydłokwiat mówi się też “white flag”, co dosłownie oznacza “białą flagę”. Z kolei z powodu dużej tolerancji na brak światła roślina otrzymała również inne określenie “closet plant”, czyli “roślina nadająca się do szafy”. Proszę nie brać jednak tez nazwy zbyt dosłownie, bo pewna ilość rozproszonego światła do uprawy skrzydłokwiatu jest jednak konieczna. Pamiętać też należy, że w miarę zmniejszenia dostępu światła do uprawy skrzydłokwiatu jest jednak konieczna. Pamiętać też należy, że w miarę zmniejszania dostępu światła, wyraźnie maleje intensywność kwitnienia. Na szczęście, nawet w przypadku braku kwiatów, interesujące są również same ciemnozielone, podłużne liście tej rośliny. Wielu domowych ogrodników uprawia ją nawet w zacienionych miejscach tylko dla urody jej samych liści, nie zdając sobie sprawy, że roślina potrafi interesująco zakwiatać.

Na zakończenie podaję skondensowaną informację na temat warunków, jakich wymaga w uprawie skrzydłokwiat:

MIEJSCE UPRAWY: od jasnego do półcienistego – nigdy jednak bezpośrednio na słońcu; przez cały rok temperatura przekraczać musi zawsze 16 st. C.

PODLEWANIE: latem podłoże utrzymujemy stale umiarkowanie wilgotne, ale nie zalane; od czasu do czasu zraszamy roślinę lub w inny sposób zwiększamy wilgotność otaczającego ją powietrza; zimą podlewamy mniej, ale zawsze wodą o temperaturze pokojowej; roślina stosunkowo dobrze znosi nieco suchsze zimowe powietrze w mieszkaniu.

NAWOŻENIE: od wiosny do jesieni co 2-3 tygodnie zasilamy nawozem o składzie NPK 15-30- 15.

ROZMNAŻANIE: przez podział podczas przesadzania, najlepiej wiosną.

UWAGA: Spathiphyllum doskonale rośnie w uprawie hydroponicznej.

Kiedy pan Kazio otrzymał potwierdzenie, że napiszę słów kilka o skrzydłokwiecie w “Gazecie”, niemal mnie wyściskał. Potem tak jakby zdradzał największą tajemnicę wyszeptał: – Słyszałem, że można uprawiać nawet w szafie…

Wyjaśniłem, że to, oczywiście, przesada. Wracając do domu pomyślałem jednak z sympatią o moim znajomym w Scarborough: fajny chłop z tego Kazia, życzliwie udostępni każdemu pożyteczną, nawet największą tajemnicę.