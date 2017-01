Sery, sery, sery…

W dzisiejszym Kalejdoskopie Gastronomicznym zajmiemy się serami. Są ich setki – rodzajów chyba nie da się zliczyć. Jadamy je na śniadanie, na obiad i na kolację, jemy je codziennie i od święta w zależności od sera.

Na początek troszeczkę historii, jak zwykle. Początki sera wiążą się z epoką pasterską, kiedy bydło odgrywało głównie rolę siły pociągowej w transporcie i pracach rolnych, a owce i kozy dostarczały mleka. Samo zaś przetwórstwo mleka zaczęło się od jogurtu, który powstał w naturalny sposób podczas przewożenia mleka. Herodot i Senofonte w czasach starożytnych nazywali te pierwsze napoje mleczne “komos” i “kumis”. Współczesne badania historyczne pokazują, że początki przetwarzania mleka i produkcja sera miały miejsce w starożytnej Anatolii (dzisiejsza Turcja), skąd praktyki serowarskie rozprzestrzeniły się na Bałkany, a później na całą Europę i świat. Transportowane w bukłakach z żołądków jagnięcych mleko, pod wpływem zarówno temperatury jak i ciągłego mieszania, przechodziło proces koagulacji, czyli przeobrażenia się płynnego mleka w galaretowatą substancję. Wówczas zrozumiano, że w żołądku jagnięcym, kozim czy cielęcym, znajdują się enzymy, które fermentują mleko zupełnie inaczej, niż ma to miejsce w tzw. fermentacji spontanicznej, gdy mleko ukwaszają kultury bakterii znajdujące się w powietrzu. Wówczas świeżą, odciśniętą masę serową pakowano do trzcinowych i wiklinowych koszy. W języku greckim “kosz” to “formos” i stąd właśnie wzięła się nazwa nie tylko “formy”, ale również samego sera (np. francuski “fromage” czy włoski “formaggio”).

Nie bez przyczyny Francja jest nazywana ojczyzną serów, ponieważ to właśnie na północy Francji, w X wieku powstały pierwsze sery. Pierwotna receptura została opracowana przez mnichów trapistów, którzy dzięki serom wzbogacili swoją ubogą dietę. W czasach średniowiecza klasztory były głównymi ośrodkami produkcji rolnej. Dzięki temu wiele rodzajów sera nosi nazwę jednego z francuskich klasztorów. Są nimi np.: Port Salut, Maroilles oraz Saint Nectaire. Dla Benedyktynów sery oraz wszelkie przetwory mleczne były produktami idealnymi, co powodowało, że przywiązywali niezwykłą wagę do czystości mleka oraz przestrzegania wszystkich zasad higieny podczas wyrobów serów. Do dzisiaj wiadomo, że klasztory benedyktyńskie są nie tylko ośrodkiem, w którym kultywuje się chrześcijaństwo ale również wytwarza produkty wysokiej jakości. Większość serów jest popularna jedynie we Francji i noszą przydomek “serów regionalnych”, a tylko nieliczne są znane poza Francją. Ze względu na małą popularność serów francuskich poza granicami Francji, najlepszą metodą aby je poznać jest wycieczka do tego kraju, najlepiej w okresie kiedy są targi serowe, a przy okazji złożyć wizytę w licznych sklepach z serami, zwanych “fromageries”.

We Francji przykłada się wielką wagę do serów. Ze względu na istnienie ponad 500 rodzajów francuskiego żółtego sera, receptury oraz tajniki ich wyrabiania są tajnie strzeżone przez producentów. Ich wspaniała jakość niewątpliwe spowodowana jest tym, że przy ich produkcji zachowywane są bardzo rygorystyczne wymagania, które są kontrolowane przez specjalne instytucje. Sery, które charakteryzują się najwyższą jakością, mają na swoich opakowaniach napis AOC, czyli skrót od “Appelation d’Origine Controlée”. Oznacza on, że dany ser pochodzi z określonego regionu Francji, dojrzewał i został przygotowywany do sprzedaży zgodnie z tradycją oraz ściśle ustalonymi wymaganiami. Do wymagań zaliczamy nie tylko teren, na którym musi być pasione bydło, ale również rasę bydła, karmę, porę wyrobu, kształt, rozmiar, metodę produkcji sera, oraz sposób przechowywania. Aktualnie we Francji ponad 30 gatunków sera może poszczycić się znakiem AOC. Do najpopularniejszych we Francji serów zaliczamy sery pleśniowe. Występują dwa ich rodzaje: sery z porostem pleśniowym oraz sery z przerostem pleśniowym. Pierwszy rodzaj, czyli te z porostem pleśniowym, charakteryzują się tym, że ich zewnętrzna powłoka okryta jest delikatną, białą, pleśniową skórką. Ten rodzaj sera dojrzewa od 2 do 6 tygodni. Francuzi jedzą je najczęściej z pieczywem albo podają na desce serów. Popijają do tego czerwone wino. Do najbardziej znanych zaliczamy: Camembert, Brie, Coulommiers, Neufchatel.

Drugi rodzaj, czyli te z przerostem pleśniowym, charakteryzuje się zielonkawoniebieskimi żyłkami pleśni, przez co nazywamy je często serami “bleu” (z francuskiego “niebieski”). Sery te są mniej popularne w Polsce aniżeli te z porostem pleśniowym. Głównym składnikiem podczas produkcji jest krowie mleko. Sam proces produkcyjny jest o wiele bardziej skomplikowany niż produkcja serów z porostem, ponieważ trzeba nakłuwać każdy ser w fazie dojrzewania; co więcej, podczas produkcji do mleka dodaje się kultury pleśni. Ten rodzaj sera dodaje się głównie do sałatek, sosów oraz zapiekanek. Tak jak w przypadku serów z porostem, podaje się je również z czerwonym winem.

Camembert

Jest to rodzaj miękkiego sera podpuszczkowego. Jego nazwa pochodzi od nazwy wsi Camembert, mieszczącej się w departamencie Orne w Normandii. To właśnie tam, w 1791 roku została opracowana receptura tego sera. Oryginalnie, ser ten jest produkowany z niepasteryzowanego mleka krowiego. Charakterystyczna biała pleśń na wierzchu pojawia się w procesie dojrzewania dzięki grzybom pleśni z gatunku Penicillium camemberti. Camembert jest zazwyczaj formowany w krążki o masie ok. 250 g, następnie pakowany w papier i wkładany do pudełka. Mimo że wielu produkuje ten rodzaj sera to jedynie kilkuset wytwórców z departamentu Orne ma prawo do nazwy Camembert.

Brie

Kolejna odmiana francuskiego sera podpuszczkowego. Wytwarzany głównie z krowiego mleka, posiada delikatną woń pleśni oraz dymu. Okryty białą, aksamitną skórką. Jego białożółty miąższ ma bardzo intensywny, śmietankowy smak. Ten typ sera produkuje się w wielu krajach poza Francją, ale sama nazwa “brie” pozostaje niezmiennie na wyłączność dla producentów w departamencie Sekwana i Marna niedaleko Paryża. Podobnie jak Camembert, wytwarzany jest w postaci okrągłych bloczków ale tym razem o różnej grubości i średnicy od 32,5 do 40 cm. Charakterystyczna skórka na tym serze tworzy się w trakcie dojrzewania dzięki grzybom Penicillium candidum.

Najbardziej znane odmiany to: Brie de Melun (o charakterystycznym słonym, wyrazistym smaku), Brie de Montereau (łagodny wiejski ser) oraz Brie de Meaux (najbardziej ceniony i zarazem najłagodniejszy). Dostępne są również odmiany Brie z pieprzem, grzybami, orzechami włoskimi, ziołami.

Roquefort

Ze względu na to, że jest jednym z najstarszych i najsłynniejszych gatunków sera, nosi miano króla francuskich serów. Jest to ostry ser owczy, charakterystycznie niebieskawy i żyłkowany. Wyrabiany w miasteczku Roquefort- sur-Soulzon, gdzie znajdują się liczne jaskinie (jaskinie Cambalou). To właśnie w jaskiniach dojrzewają te sery. Potrzebują odpowiedniej temperatury i wilgotności (ok. 7° C), które przyczyniają się do rozwoju szlachetnych pleśni Penicillium roqueforti. Tylko sery dojrzewające w tych jaskiniach mogą prawnie używać nazwy “Roquefort”. Znany i ceniony już przez starożytnych Rzymian i wspomniany przez Pliniusza Starszego w “Historia naturalis”. Brillat-Savarin opisał go w “Fizjologii smaku” Camembert Parmigiano reggiano jako króla serów. Według legendy, pasterz owiec schował niezjedzoną część swojego sera do wilgotnej i chłodnej pieczary. Po kilku tygodniach przypomniał sobie o nim, znalazł go i próbując, odkrył znakomity smak dojrzałego sera. Ten rodzaj sera stosuje się głównie jako składnik do sosów, różnego rodzaju farszów, dodatek do steków. Nietypowym połączeniem jest płynne nadzienie sera Roquefort i czekolady, które stosuje się jako wypełnienie podawanych na gorąco babek. Mimo niezwykłej mieszanki składników – ostrego sera i słodkiej czekolady, efekt jest niezwykle smaczny.

Kilka bardziej znanych serów francuskich to Bleu d’Auvergne, Bleu de Bresse, Coulommiers, Neufchatel, Munster, Pont l’Éveque, Coeur de bleu.

Teraz czas na podróż po włoskich serach, jako że każdy region ma swoją długą tradycję wyrabiania serów i mieszkańcy są wierni swoim lokalnym recepturom. Mamy do wyboru całą paletę smaków i aromatów. We Włoszech wyrabia się mniej więcej 600 gatunków serów – wśród nich te wyrabiane według tradycyjnych przepisów jak i ich ciekawe wariacje: nadziewane pieprzem, truflami, rozmarynem, szynką, sery dojrzewające w winie lub w miodzie, marynowane w ziołach… Zwykle każdy ser ma swój kształt, wielkość, ustalony przedział wagowy więc można bezbłędnie go rozpoznać. Praktycznie każdy tradycyjnie wyrabiany włoski ser jest chroniony unijnymi oznaczeniami pozwalającymi konsumentom na ich identyfikację w jasny i prosty sposób.

Sery wpisują się na jedną z trzech list:

D.O.P. czyli Chronioną Nazwę Pochodzenia, gdzie ser od początku do końca, przez wszystkie fazy przygotowania i przetwarzania powstaje na określonym obszarze,

I.G.P. czyli Chronione Oznaczenie Geograficzne, gdzie tylko jedna z faz produkcji musi odbywać się w regionie, którego nazwę nosi produkt, a zasady zawarte w regulaminie są mniej rygorystyczne niż w przypadku oznaczenia D.O.P., oraz

S.T.G. skierowany do produktów, które mają swoją specyfikę metod wytwarzania lub kompozycję związaną z tradycją okolicy, ale które nie muszą być produkowane tylko na tym obszarze.

Oto niektóre ze znanych włoskich serów: parmigiano reggiano, grana padano, gorgonzola, fontina, provolone, pecorino, mozzarela di buffala, asiago.

Temat serów jest tak wielki, że będzie kontynuowany w następnych wydaniach kalejdoskopu. A na koniec coś dla czytelników o mocnych nerwach… jest to ser z Sardynii, nazywa się Casu Marzu. To gatunek sera owczego o smaku podobnym do gorgonzoli, znany głównie z żyjących w serze larw much, ,które są celowo wprowadzane do sera w celu wywołania fermentacji, nadającej serowi oczekiwanego smaku. Ser jest spożywany z owymi larwami, jeśli zaś są one martwe, może to świadczyć o nieświeżości sera i potencjalnym ryzyku zatruć. Żywe larwy skaczą na wysokość nawet 15 centymetrów, z tego powodu osoby jedzące ser muszą zachować szczególną ostrożność. Na potrzeby osób niechcących jeść larw przeprowadza się proces ich usuwania: ser wkłada się do zamykanego szczelnie woreczka, a pozbawione dopływu tlenu larwy wychodzą z sera. Casu marzu jest zarejestrowanym produktem regionalnym w Unii Europejskiej.