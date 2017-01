Samochody ministra Macierewicza jechały 130 km/godz.

Samochód, którym jechał szef MON Antoni Macierewicz, w środę po południu brał udział w karambolu. Zderzyło się w nim osiem pojazdów. Ministrowi nic się nie stało. Przesiadł się do innego auta i udał w dalszą drogę do Warszawy. Dotarł do stolicy przed godz. 20.

Szef MON Antoni Macierewicz w Toruniu uczestniczył wraz z wicepremierem Piotrem Glińskim w sympozjum pt. „Oblicza dumy Polaków”, które zorganizowała Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, założona przez o. Tadeusza Rydzyka.

Jak donoszą media, Macierewicz miał spieszyć się do Warszawy, by zdążyć na galę tygodnika „wSieci”, podczas której Jarosław Kaczyński odbierał nagrodę „Człowieka Wolności”. Dziennikarz RMF FM Tomasz Skory opublikował na Twitterze wymowne podsumowanie tego, jak szybko musiał poruszać się samochód z ministrem, by na ową galę zdążyć.

Skory napisał, że jeżeli do wypadku doszło o godz. 17.40, a minister obrony narodowej w Warszawie pojawił się o godz. 19.25, to trasę, która mogła liczyć od 200 do 260 km (w zależności od wybranej drogi) pokonał w raptem… godzinę i 45 minut.

Poseł PO Krzysztof Brejza skierował interpelację do ministra obrony narodowej ws. karambolu, w którym wzięły udział auta należące do resortu. “Czy prawdą jest, że kolumna pojazdów MON nie zdążyła zatrzymać się na czerwonym świetle doprowadzając do kolizji? Czy minister Macierewicz brał wcześniej udział w wykładzie w jednej z toruńskich szkół wyższych, podczas którego miał chwalić się niezwykle szybkim przejazdem z Warszawy do Torunia?

