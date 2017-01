Sagowiec to żywa skamielina

Benek wpadł do mnie dosłownie oszalały. Pod pachą zierżył opatulony w papier średniej wielkości kwiat doniczkowy. W kuchni, wyraźnie podniecony, drżącymi rękoma rozdarł bez najmniejszej żenady opakowanie, po czym teatralnym gestem kłaniając się głęboko, zawołał:

– Przedstawiam Państwu roślinę, która przybyła do nas prosto z “Jurajskiego Parku”!!!

W prezentowanym okazie z łatwością rozpoznałem dobrze mi znanego i lubianego przeze mnie sagowca.

– Masz tutaj rzeczywiście rację – przytaknąłem, również lekko podniecony. – Gatunek tej rośliny trwa już z uporem nieprzerwanie na naszej planecie bez najmniejszej nawet zmiany przez ostatnie dwieście milionów lat.

Wówczas Benek wiedząc, że czeka go ciekawy wykładzik, uśmiechnął się przymilnie i poprosił o nieco szersze omówienie całego zagadnienia.

Cykasy (łac. Cycas), nazywane też inaczej po polsku sagowcami, to rośliny należące do specyficznej, wydzielonej przez botaników rodziny sagowcowatych (łac. Cycadaceae). Są to bowiem niezwykle oryginalni przedstawiciele otaczającego nas świata flory. Cykasy dotrwały do naszych czasów z niezwykle zamierzchłej epoki. Pojawiły się one na Ziemi aż przed około 300 milionami lat. Ich rodowód wyprowadzić można z łatwością od paproci. Stanowią też one swoisty krok ewolucyjny rozwoju ożywionego świata, który doprowadził do późniejszych narodzin rozległej grupy roślin szpilkowych. Warto zauważyć tutaj, że cykasy, podobnie zresztą jak ich bliski krewny miłorząb (łac. Gingo biloba), charakteryzują się występowaniem osobno osobników męskich i żeńskich. Są zatem podobnie jak zwierzęta rozdzielnopłciowe. Inna ich ciekawa cecha to ruchome plemniki. W ten oto sposób dają one dowód na bliskie pokrewieństwo świata roślin i zwierząt.

Wielki rozkwit całej rodziny sagowców nastąpił w erze mezozoicznej, czyli od 65 do 225 milionów lat temu. A więc królowały one na Ziemi dokładnie wtedy, gdy świat zwierzęcy zdominowany był przez fascynujące nas tak wszystkich obecnie dinozaury. Potem stopniowo ich udział w świecie roślin malał, tak że obecnie pozostało ich zaledwie kilkadziesiąt gatunków zamieszkujących jedynie strefy lasów tropikalnych. Niezwykle ciekawy jest jednak fakt, że skamieniałe odciski sagowców, napotykane często na bryłach węgla kamiennego, nie różnią się prawie niczym od współczesnych cykasów. Potwierdza to w praktyce teorię, że rośliny te zachowały całkowicie niezmienioną formę przez ostatnie kilka setek milionów lat.

Sagowce nie odgrywają żadnej ekonomicznej roli we współczesnym świecie. Jedynie z łodyg rodzaju “Zamia” Indianie Seminole wytwarzają na Florydzie oryginalną mąkę. Niektóre z gatunków cykasów są natomiast trujące i mogą być niebezpieczną trucizną w wypadku, gdy dostaną się do karmy miejscowego bydła.

Tylko jeden spośród sagowców, Cykas wygięty, znalazł zastosowanie jako oryginalna roślina pokojowa. Ze względu bowiem na kształt i fakturę ulistnienia, która wyglądem przypomina paprocie, a dotykiem natomiast drzewa szpilkowe, jest to jedna z najbardziej fascynujących roślin, jakie można spotkać w naszych mieszkaniach. Aby było jeszcze ciekawiej, cały zewnętrzny wygląd ulistnienia wyraźnie przypomina palmę. Uprawiany w domu gatunek cykasa pochodzi z południowo-wschodniej Azji. Rośnie on niezwykle powoli, bo rocznie przyrasta mu co najwyżej jeden liść. Z wiekiem jednak sagowiec osiągnąć może znaczne wymiary, nawet do dwóch metrów, i w ten sposób stać się może znakomitym okazem do zaprezentowania gościom.

A oto kilka uwag na temat uprawy sagowca wygiętego: Miejsce uprawy: jasne, nasłonecznione, ale unikać należy wystawienia w pełnym słońcu, temperatura uprawy zimą nie powinna spadać poniżej 15 st. C.

Podlewanie: podłoże należy utrzymywać stale umiarkowanie wilgotne, nie dopuszczając jednak do gromadzenia się wody w doniczce, roślinę zimującą w chłodzie należy podlewać szczególnie ostrożnie.

Nawożenie: zasilać jedynie latem nawozem do kwiatów w stężeniu o połowę słabszym niż podaje opakowanie.

Rozmnażanie: bardzo trudne dla amatorów, praktycznie możliwe jedynie w uprawie ogrodniczej z nasion.

Gdy skończyłem moją opoweść o sagowcach, Benek aż zaklaskał w ręce:

– Na poddaszu w moim polonijnym muzeum w Mississaudze urządzę izbę pamięci. Przyozdobię ją prehistorycznymi sagowcami.

– A to niby dlaczego? – zapytałem zupełnie zbity z tropu.

– Na ścianach bowiem powieszę zdjęcia wszystkich byłych pierwszych sekretarzy z całej wschodniej Europy. W towarzystwie tych politycznych dinozaurów i moim sagowcom przypomną się lata własnej chwały.

– Sprytny chłopak z tego Benka – pomyślałem z podziwem o znajomym z Mississaudze. – On duszą czuje, jak kreować ekosystemy.