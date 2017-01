ROK 2016 w KANADZIE – powspominajmy

STYCZEŃ

Zmarł mąż i impresario Celine Dion Rene Angelil, mąż i zarazem długoletni impresario znanej kanadyjskiej piosenkarki Celine Dion, zmarł w wieku 73 lat po długotrwałej walce z rakiem. Angelil, również Kanadyjczyk, odkrył Dion kiedy miała zaledwie 12 lat. Angelil miał z nią trzech synów. Dwa dni po śmierci męża umarł brat Celine Dion, Daniel.

•••

Pierwsza kobieta pochodząca z ludności rdzennej Angelique EagleWoman została mianowana szefem kanadyjskiego wydziału prawa na Lakehead University w Thunder Bay. Ten wydział prawa jest najmłodszym wydziałem prawa działa od jesieni 2013 roku.

•••

W związku z przypadającymi w przyszłym roku urodzinami Kanady Parks Canada postanowiła zlikwidować wszystkie opłaty za wstęp do zarządzanych przez tę agencję parko_w narodowych przez okres roku. Jeszcze przez rok 2018 zwolniona z opłat będzie młodzież i nowi imigranci. •••

Kanadyjski dolar osiągnął kurs poniżej 70 centów amerykańskich, po raz pierwszy od trzynastu lat. Kurs kanadyjskiego dolara spadał od kilku miesięcy.

•••

Grupa lekarzy torontońskich wykonała pierwszą w Kanadzie operację przeszczepu ręki i przedramienia. Operacja trwała 14 godzin i wykonywana była przez 18 chirurgów. 49-letnia kobieta straciła przedramię i dłoń w wyniku wypadku kilka lat temu.

•••

Badanie, którego wyniki podano na World Economic Forum w Szwajcarii, wykazało, że Kanada jest drugim najlepszym krajem na świecie. Czynniki, które powodują tak wysoką pozycję Kanady to jej zróżnicowanie etniczne, przyroda, a także odnoszący sukcesy artyści i pisarze. W osiągnięciu wysokiej pozycji pomogło też wysokie zaawansowanie techniczne społeczeństwa połączone z wysokim standardem życia. Z sześćdziesięciu badanych krajów na pierwszym miejscu znalazły się Niemcy, a po Kanadzie Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i na piątym miejscu Szwecja.

•••

Od początku roku poszły górę ceny pojedynczych biletów na komunikację w Toronto o 25 centów do 3,25 dol., natomiast ceny żetonów i kart Presto wzrosły o 10 centów do 2,90 dol. Zmieniły się ceny wody o 8 proc., co w przeciętnej rodzinie oznacza dodatkowy koszt 72 dol. rocznie. Wzrosły opłaty za odbieranie śmieci o 3 proc. Zakazano palenia produktów tytoniowych na terenach zewnętrznych należących do szpitali i zakładów psychiatrycznych i na niektórych terenach należących do rządu Ontario. Zgodnie z ustawą Electronic Cigarettes Act zabroniono sprzedaży elektronicznych papierosów osobom poniżej 19 lat. Nakazano, aby firmy ubezpieczeniowe udzielały obniżek kierowcom, którzy mają zimowe opony. Zgodnie z ustawą Making Ontario’s Roads Safer, wszyscy kierowcy mają obowiązek zatrzymywać się na przejściu dla pieszych lub przejściu przed szkołami do chwili aż wszyscy piesi nie opuszczą przejścia. W ramach programu Healthy Smiles Ontario otwarto 6 finansowanych z pieniędzy publicznych programów stomatologicznych, które zapewniły opiekę dentystyczną dla dzieci poniżej lat 17 z rodzin o niskich dochodach.

LUTY

Po ośmiu miesiącach spędzonych w klinice dr. Paleya na Florydzie i po dwóch operacjach, 2,5-letnia Julka Piskorska wróciła do Polski. W drodze do domu rodzice Julki i dziewczynka zatrzymali się na 5 dni w Kanadzie, gdzie spotkali się z Polonią, która zebrała dużą część kwoty, potrzebnej na uratowanie nóżek dziewczynki, która urodziła się z wrodzonym niewykształceniem kości.WPolsceJulcegroziłaamputacja obu nóżek.

•••

Ministerstwo Imigracji do spółki z agencją Catholic Crossculture Services (CCCS) uruchomiło nową formę pomocy syryjskim uchodźcom, polegającą na tym, aby Syryjczycy w Kanadzie, którzy mają w Jordanii, Libanie lub Turcji członków rodziny w obozach uchodźców, mogli łatwiej sprowadzić ich do Kanady. Często zdarza się, że niedawno przybyli do Kanady Syryjczycy nie kwalifikują się według wymagań Ministerstwa Imigracji na sponsorstwo, dlatego uruchomiona usługa o nazwie Syrian Family Links ma pomóc znaleźć im prywatnych kanadyjskich sponsorów, którzy umożliwią połączenie rodzin i przyjazd takich osób do Kanady.

•••

Dzień 2 lutego był najcieplejszym lutowym dniem w historii Toronto temperatura doszła do 15,5 stopnia na lotnisku Pearson. Poprzedni rekord padł 23 lutego 1984 roku 14,9 stopnia.

•••

Nowe badania przeprowadzone przez badaczy University of Alberta wykazało, że wypijanie jednego kieliszka czerwonego wina może mieć taki sam efekt dla ciała jak godzina spędzona w sali ćwiczeń.

•••

Po 80 lat firma działalności popularna firma Goodwill ogłosiła bankructwo. Najpierw bez uprzedzenia zamknęła ona 16 sklepów, 10 punktów odbierania używanej odzieży oraz dwa biura.

•••

Przyjęto zbilansowany budżet Toronto. Radni podnieśli podatki od nieruchomości o 2,69% właściciel domu o wartości $ 549.586 zapłaci w 2016 roku podatek od nieruchomości w wysokości $2748. W 2016 roku miasto postanowiło dokonać znacznych inwestycji w kluczowych dla przyszłości miasta sektorach, takich jak komunikacja, zmniejszanie korków, wsparcie dla bezpieczeństwa publicznego i redukcja ubóstwa.

•••

Minister finansów Ontario Charles Sousa ogłosił budżet na rok 2016/2017. Zawarto w nim większe wydatki na służbę zdrowia, bezpłatne studia dla studentów pochodzących z rodzin o niższych dochodach, a także utrzymanie zobowiązania do zbilansowania budżetu w przyszłym roku 2017/2018. Ogłoszono, ze deficyt będzie o 2,8 mld niższy niż przewidywano. Jest to siódmy z kolei rok, kiedy deficyt okazuje się niższy niż przewidywano. Zbilansowanie budżetu w 2017 roku byłoby pierwszym przypadkiem zerowego deficytu od 2007 roku, a więc od 10 lat. Budżet przewidywał wzrost PKB o 2,2 proc. w 2016 roku, czyli większy wzrost ekonomiczny niż w całej Kanadzie, w 2017 roku 2,4 proc., 2,2 w 2018 roku i 2 proc. w 2019 roku.

MARZEC

Sąd orzekł, że marihuanę będą mogli uprawiać na swoje potrzeby ludzie, którzy mają receptę od lekarza na kupowanie tego narkotyku w celach leczniczych. Federalny sąd uznał, że zakaz uprawiania przez chorych ich własnej marihuany, ustanowiony przez poprzedni konserwatywny rząd federalny w 2013 roku, jest niezgodny z kanadyjską konstytucją.

•••

Premier Kanady Justin Trudeau razem z żoną Sophie Gregoire odbyli trzydniową oficjalną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Była to pierwsza oficjalna wizyta szefa kanadyjskiego rządu w USA od 19 lat.

•••

Władze Ontario poinformowały o zakazie palenia papierosów elektronicznych i medycznej marihuany we wszystkich miejscach, gdzie zabronione jest palenie papierosów.

•••

Rząd zapowiedział, że przywróci poprzedni wiek emerytalny 65 lat. Premier Trudeau uważa, że decyzja poprzedniego rządu, aby podwyższyć wiek emerytalny do 67 lat była błędem i konieczne jest opracowanie nowego systemu wspierania seniorów.

•••

Ogłoszono, że do 305 tys. nowych imigrantów przyjmie Kanada w 2016 roku, a więc znacznie więcej niż w poprzednich latach. Kanada przez ostatnie 10 lat co roku przyjmowała średnio ok. 250 tys. osób.

•••

80-letni mieszkaniec Toronto, który cierpi na śmiertelną formę raka, uzyskał prawo do zakończenia życia przy pomocy leku wstrzykniętego mu przez lekarza, orzekł sąd Ontario, czyli do popełnienia wspomaganego samobójstwa.

•••

Minister finansów rządu federalnego Bill Morneau ogłosił pierwszy budżet nowego liberalnego rządu. Główne punkty: 1. deficyt w wysokości 29,4 mld w roku 2016/2017, znacznie większy niż obiecany 10 mld w czasie kampanii wyborczej, co spowodowane jest znacznym pogorszeniem się kondycji gospodarki kanadyjskiej wskutek gwałtownego spadku cen ropy naftowej; 2. 10 mld dol. przez okres dwóch lat na nowe kanadyjskie świadczenia dla dzieci, które zastąpią dwa dotychczasowe czyli tzw. Canada Tax Benefit i Universal Child Care Benefit. Dzięki temu będzie możliwe uzyskanie wyższych świadczeń przeciętnie o 2300 dol. rocznie w roku 2016/ 2017; 3. 2,5 mld dol. przez okres dwóch lat na szereg zmian w systemie ubezpieczenia od utraty pracy (Employment Insurance), zmniejszenia wymaganego stażu, skrócenie o połowę dwutygodniowego okresu oczekiwania na świadczenia, rozwinięcie pilotażowego projektu mającego sprawdzić system, kiedy pobierający zasiłki mogą jednocześnie pracować i rozszerzenie dostępnych świadczeń w konkretnych regionach, gdzie jest wyższy poziom bezrobocia; 4. Zlikwidowanie prowadzonego przez konserwatystów systemu dzielenia dochodu dla celów podatkowych (income splitting) przez pary z dziećmi, zlikwidowanie ulg podatkowych na programy wychowania fizycznego i sztuki dla dzieci. 5. Obniżenie podatków dla małych firm do 10,5 proc.

•••

Zmarł Rob Ford. Miał 46 lat. Diagnoza raka miała miejsce we wrześniu 2014 roku, niecały rok po tym jak Ford przyznał się do nadużywania alkoholu i palenia kokainy. Choroba ta zmusiła go do wycofania się z kampanii o reelekcję na stanowisko burmistrza i zamiast tego ubiegł się o stanowisko radnego, które zdobył ogromna przewagą głosów, w okręgu 2, w którym uprzednio służył 10 lat. Rob Ford był burmistrzem Toronto w latach 20102015. Miał żonę, Polkę Renatę i dwoje małych dzieci. Żegnały go tysiące ludzi.

•••

Władze Ontario wydały ostateczne przepisy zakazujące policji stosowania metody tzw. carding, czyli legitymowania ludzi na ulicy bez konkretnych powodów.

KWIECIEŃ

Delegaci na konwencji federalnej partii NDP przegłosowali zastąpienie Toma Mulcaira, co jest konsekwencją klęski wyborczej w październiku, kiedy partia zajęła trzecie miejsce, choć początkowo wyglądało, że może po raz pierwszy zwycięży i sformuje rząd federalny.

•••

Zmarł 94-letni Piotr Mielżyński, Sr. (Peter Gerhard żychlińskiMielżyński). Niespełna 60 lat swojego życia poświęcił przemysłowi winiarskiemu w Ontario, które na początku było w powijakach, a obecnie potrafi konkurować z francuskim czy hiszpańskim. Odniósł ogromny sukces zawodowy stając się znanym dystrybutorem i importerem alkoholi z całego świata oraz liderem ontaryjskiego przemysłu winiarskiego. W roku 1979 w Toronto Mielżyński założył własną firmę dystrybucyjną PMA (Peter Mielzynski Agencies), która dzisiaj jest gigantem zatrudniającym setki pracowników. Prowadzi ją jego syn Piotr (Peter) Mielżyński, Jr. Drugi syn Robert jest czołowym winiarzem Warszawy, gdzie prowadzi eleganckie wine bary i sklepy.

•••

Senator Mike Duffy został oczyszczony ze wszystkich 31 kryminalnych zarzutów oszustwa, naruszenia zaufania i przekupstwa, kończąc długo trwający skandal wokół Senatu, który wywołał szef biura ówczesnego premiera Stephena Harpera Nigel Wright i który zniszczył szansę Harpera na reelekcję.

MAJ

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i małych firm wzrosły o 2,5 procent. miesięcznie. Wyjaśniono, że Ontaryjczycy zużyli mniej energii elektrycznej niż oczekiwano z powodu łagodniejszej zimy, więc wpływy będą zbyt niskie by pokryć pełne koszty obsługi klientów.

•••

Olbrzymi, niekontrolowany pożar lasów w północnej części prowincji Alberta zmusił do ewakuacji prawie 90 tys. mieszkańców miasta Fort McMurray. Niektóre części miasta są zniszczone w 80 procentach. Władze Fort McMurray ogłosiły stan wyjątkowy. (więcej patrz grudzień).

•••

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda złożył wizytę w Kanadzie. Odwiedził Toronto i spotkał się z Polonią w Centrum Jana Pawła II w Mississaudze, a w kolejnym dniu odwiedził Ottawę. Spotkał się z premierem Justinem Trudeau i gubernatorem generalnym Kanady Davidem Lloydem Johnstonem. Odwiedził też miejsca ważne dla Polonii. Prezydentowi towarzyszyła małżonka Agata Kornhauser Duda. Wizyta prezydenta RP była drugą wizytą urzędującego prezydenta w Kanadzie. Pierwszym prezydentem RP wolnej Polski, który przybył do Kanady był prezydent Lech Wałęsa w 1994 roku, który spotkał się z premierem Kanady Jeanem Chretienem i wziął udział w obchodach 130-lecia polskiego osadnictwa w Kanadzie i 50-lecia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.

•••

Toronto zostało uznane za najlepsze miasto do życia w świecie przez pismo “Economist”. Ranking jest oparty na grupie wskaźników, które obejmują bezpieczeństwo, dobre warunki mieszkaniowe i koszty utrzymania. Zgodnie z tym raportem, Toronto jest najbezpieczniejszym miastem w Ameryce Północnej, a ósmym na świecie wyprzedza je tylko Tokio, Singapur, Osaka, Sztokholm, Amsterdam, Sydney i Zurych.

•••

Na konwencji programowej Partii Konserwatywnej poprzedni premier Kanady Stephen Harper pożegnał się ze swoją partią. Konserwatyści zgotowali serdeczne pożegnanie swojemu liderowi, który przewodził partii przez 10 lat i sprawował stanowisko premiera przez ponad 8 lat.

CZERWIEC

Premier Ontario Kathleen Wynne przeprosiła w imieniu rządu ontaryjskiego ludność rdzenną, Metysów i Inuitów za cierpienia jakich doznali w systemie szkół z internatami (residential schools).

•••

Przybycie lotu nr AC1926 z Międzynarodowego Portu Lotniczego Pearson w Toronto na Lotnisko Chopina w Warszawie wyznaczyło kolejny etap poszerzania zakresu usług oferowanych przez Air Canada Rouge w Europie środkowej. Podano, że loty będą odbywały się przez cały rok, cztery razy w tygodniu, co sprawi, że Air Canada stanie się jedynymi kanadyjskimi liniami lotniczymi oferującymi całoroczne przeloty na trasie Kanada-Polska.

•••

Chory śmiertelnie liberalny poseł Mauril Belanger był świadkiem przegłosowania przez kolegów z Izby Gmin jego prywatnego projektu o zmianie słów hymnu państwowego. W listopadzie dowiedział się, że jest chory na bardzo agresywną formę choroby neurologicznej zwanej chorobą Lou Gheriga. Ustawa C 210 zmieniła drugą linijkę w hymnie “O Canada” z “true patriot love, in all thy sons command” na “in all of us command”. Ta druga forma jest neutralna pod względem rodzaju i dotyczy także kobiet.

•••

Minister finansów Kanady oraz ministrowie wszystkich prowincji z wyjątkiem Quebecu i Manitoby zawarli porozumienie w sprawie zmian w kanadyjskim systemie emerytalnym Canada Pension Plan (CPP). Zgodnie z zawartym porozumieniem, które miałoby wejść w życie w 2019 roku, składki dla typowego pracownika zarabiającego ok. 55 tys. dol. byłyby początkowo zwiększone o 7 dol. miesięcznie, zarówno ze strony pracownika jak i pracodawcy. Plan byłby wprowadzany fazami przez okres siedmiu lat do roku 2025 i miałby gwarantować, że ludzie odchodziliby na emeryturę otrzymując roczne świadczenia o około 1/3 wyższe do wysokości 17 478 dol.

•••

Ustawa o wspomaganym medycznie samobójstwie została podpisana przez gubernatora generalnego. Ustawa przeszła w formie zaproponowanej przez rząd Justina Trudeau, czyli prawo do wspomaganego samobójstwa ma przysługiwać tylko osobom świadomym swoich decyzji, cierpiącym “nie do zniesienia” i tak chorym, że ich śmierć może nastąpić w “przewidywalnej przyszłości”.

•••

CN Tower obchodziło 40-lecie. Zbudowana w 1976 roku przez Canadian National Railways kosztowała 63 mln dol. i przez lata była najwyższą wolnostojącą strukturą na świecie, mając nieco ponad 553 metry. Miała tę pozycję aż do 2010 roku, kiedy w Dubaju zbudowano wielki budynek Burj Khalifa mający ponad 829 metrów. Nadal jednak CN Tower pozostaje trzecią najwyższą wieżą na świecie i najwyższą wolnostojącą strukturą na zachodniej półkuli. W 1995 roku wieża CN Tower została uznana za jeden z siedmiu współczesnych cudów świata.

•••

Prezydent Barack Obama przyleciał do Ottawy z jednodniową wizytą na spotkanie z pozostałymi przywódcami północnoamerykańskich krajów, a więc Kanady i Meksyku. Była to jego ostatnia wizyta w Kanadzie w roli prezydenta USA.

LIPIEC

Premier Kanady Justin Trudeau przebywał w Polsce, gdzie zwiedził w niedzielę były niemiecki obóz Auschwitz. Justinowi Trudeau podczas wizyty towarzyszył m.in. były więzień Auschwitz Nate Leipciger.

•••

Ukraina i Kanada podpisały w Kijowie porozumienie o utworzeniu strefy wolnego handlu w obecności prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki i premiera Kanady Justina Trudeau.

•••

Kanadyjczycy zaczęli otrzymywać czeki lub bezpośrednie przekazy na konta z nowym świadczeniem dla rodzin z dziećmi poniżej 18 lat. Przeciętna rodzina otrzyma dzięki tym nowym zasiłkom ok. 3000 dol. rocznie. Rząd federalny uprościł program i zwolnił nowy zasiłek od podatku. Zasiłki zastąpiły bardziej skomplikowany system, w ramach którego rodzice otrzymywali na swoje dzieci tzw. Universal Child Care, Canada Tax Child Benefit i National Child Benefit Supplement.

•••

W Niagara Falls po stronie kanadyjskiej otwarto nową atrakcję o nazwie Mist-Rider Zip Line. Jest to znajdująca się na wysokości 60 m. podróż na siodełku zawieszonym na linie ze znakomitym widokiem na oba, zarówno amerykańskie jak i kanadyjskie wodospady, a także wąwóz rzeki Niagara. Lina prowadzi z wysokiej wieży prawie do samego spodu kanadyjskich wodospadów Niagary. Prędkość, z jaką poruszają się siodełka, to między 65 a 80 km/h. Podróż trwa 49 sekund.

•••

Po niecałych trzech latach Marcin Bosacki, Ambasador RP w Toronto, wrócił do Polski. Był bardzo oddanym dyplomatą i zrobił wiele dla relacji między Polską a Kanadą.

•••

Odbyły się wybory uzupełniające do okręgu 2 w Toronto, który nie miał swego reprezentanta w Radzie Miejskiej od czasu śmierci byłego burmistrza Toronto Rob Forda. Spośród 12 kandydatów mandat radnego zdobył bez trudu bratanek Roba Forda Michael Ford.

SIERPIEŃ

Liquor Control Board of Ontario (LCBO) rozpoczęło nowy program sprzedaży alkoholi online (przez witrynę LCBO.com), w ramach którego klienci mogą kupić ok. 5000 produktów, które mogą być wysłane do ich domów albo odebrane w lokalnym sklepie alkoholowym.

•••

Były lider Partii Konserwatywnej Ontario Tim Hudak odszedł z polityki po 21 latach przyjmując wysokopłatną pracę na kierowniczym stanowisku w handlu nieruchomościami.

•••

W wieku 61 lat zmarł poseł Mauril Belanger., autor zmiany tekstu hymnu narodowego Kanady.

•••

Policja federalna RCMP podała, że funkcjonariuszki mogą nosić hidżaby.

•••

Z kasy rządu federalnego wyasygnowana została kwota 1,49 mld dol. na finansowanie komunikacji w miastach ontaryjskich: modernizację torów, nowe autobusy i poprawę warunków na stacjach oraz dostępności systemu komunikacji dla osób niepełnosprawnych.

•••

Lato 2016 zostało uznane za drugie najgorętsze lato w historii GTA, a sierpień był najgorętszym sierpniem w dziejach. Było 36 dni z temperaturą powyżej 30 stopni. To najwyższa liczba takich dni od 1959 roku, kiedy było ich 44. Przeciętna temperatura w sierpniu wyniosła 24,4 stopnie, bijąc rekord z roku 1959, kiedy wyniosła ona 23,8. Było to również szóste najsuchsze lato w historii w czerwcu, lipcu i sierpniu spadło zaledwie 113 milimetrów deszczu. Najgorętszym zanotowanym miesiącem w historii był lipiec 2011 roku, kiedy przeciętna temperatura wyniosła 24,4 stopnia. W czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosła 22,7 stopni, a najgorętsze lato było w 2005 roku z przeciętną temperaturą 23,1.

WRZESIEŃ

Od 1 września kierowcy w Ontario płacą więcej za przedłużenie rejestracji samochodu (120 dol. zamiast 108 dol.). Opłata za prawo jazdy wzrasta z 81,50 do 90 dol. Jest to pierwsza podwyżka od trzech lat.

•••

Gubernator Ontario Elizabeth Dowdeswell w imieniu rządu prowincji odczytała w Legislaturze Ontario Mowę Tronową, w której zakreślone zostały plany na pozostałą do wyborów (wiosna 2018) część kadencji:

• od 1 stycznia 2017 usunięcie prowincyjnej części HST z rachunków za prąd, uznając, że koszt energii elektrycznej jest za wysoki dla rodzinnych budżetów.

• dodatkowe 100 tysięcy miejsc w żłobkach dla dzieci w wieku do czterech lat udostępnionych przez najbliższe 5 lat,

• szczególny nacisk na nauczania matematyki na poziomie szkoły podstawowej, gdzie około połowy uczniów wypada poniżej standardów określonych przez władze Ontario,

• wyższe nakłady na szkolenia zawodowe dla młodych ludzi, poprawę służby zdrowia, budowę oraz modernizację 18 szpitali przez najbliższe pięć lat.

Rząd podtrzymuje plan zbilansowania budżetu w roku finansowym 2017/2018.

•••

Na autostradzie QEW pomiędzy Oakville i Burlington otwarto w czwartek pierwszy w Kanadzie płatny pas szybkiego ruchu tzw. HOT (high-occupancy toll) Lane. Pas szybkiego ruchu HOV (high-occupancy vehicle) został zamieniony na HOT między ulicami Trafalgar Road w Oakville i Guelph Line w Burlington. Nadal samochody, w których jadą co najmniej dwie osoby, mogą podróżować po tym pasie bez opłat.

•••

Odbyła się tygodniowa wizyta księcia i księżniczki Cambridge czyli księcia Williama i jego żony Kate wraz z dziećmi księciem George’em i księżniczką Charlotte w Kanadzie. Odwiedzili zachodnią i północną Kanadę i skupili się na odwiedzaniu mało dostępnych społeczności ludności rdzennej, biednych dzielnic wielkich miast, a także zapoznali się z żyjącymi w Kanadzie często poniżej granicy ubóstwa rodzinami.

•••

Po 10 latach zakończyła się sprawa dotycząca ofiar prześladowań dzieci w szkołach z internatami dla ludności rdzennej tzw. residential schools w Nowej Fundlandii i Labradoru. Na mocy porozumienia stron, ofiary otrzymają 50 mln odszkodowania. Była to sprawa z pozwu grupowego przeciwko rządowi federalnemu.

PAŹDZIERNIK

1 października zostały zmniejszone koszty parkowania o co najmniej 50 proc. dla osób, które często odwiedzają szpitale, w przypadku kiedy opłata za parkowanie wynosi ponad 20 dol. dziennie. Szpitale, które mają takie stawki będą musiały oferować rabaty w ramach biletów 5-, 10- i 30-dniowych. Można korzystać z nich w dni następujące po sobie albo nie i są one ważne przez jeden rok.

•••

Płaca minimalna w Ontario wzrosła z 11,25 do 11,40 dol. za godzinę. Była to trzecia podwyżka w ostatnich latach. Płaca minimalna dla osób podających alkohol wzrosła z 9,80 dol. za godzinę do 9,90 dol. Teraz płaca minimalna w Ontario jest jedną z najwyższych w kraju, a rząd ponownie przeanalizuje ją w ciągu około dwóch lat.

•••

Rząd federalny podjął kroki,by zapobiec dalszym problemom na rynku nieruchomości w Kanadzie poprzez zmniejszenia udziału kapitału obcego na rynku nieruchomości jak również zaostrzenie wymagań w stosunku do potencjalnych kupujących. Zaostrzono wymagania wobec osób zaciągających pożyczki hipoteczne, co ma także uniknąć zbyt wysokiego zadłużania się Kanadyjczyków. Od 17 października wszystkie ubezpieczone pożyczki hipoteczne muszą być poddane tzw. stress test aby ustalić czy osoba zaciągająca pożyczkę będzie w stanie spłacać hipotekę jeżeli wzrosną stopy procentowe.

•••

Rada plemienia Mohawk w Akwesasne (na obszarze Quebecu, Ontario i stanu amerykańskiego Nowy Jork) wprowadziła pierwszy w Kanadzie system prawny, który nie jest powiązany z obowiązującym prawem federalnym.

•••

Słynne źródło informacji dla turystów Lonely Planet podało, że Kanada jest krajem numer jeden na liście krajów, jakie warto odwiedzić w 2017 roku. Podkreślając zalety Kanady mówiono nie tylko o tradycyjnych elementach jak syrop klonowy ale o nocnym życiu, urodzie wielkich miast, które mają klimat małych miejscowości, a nawet osobie premiera Justina Trudeau.

LISTOPAD

Unia Europejska i Kanada podpisały w Brukseli kompleksową umowę gospodarczo-handlową CETA znoszącą prawie 99 procent ceł we wzajemnym handlu, większość barier pozataryfowych i liberalizującą handel usługami. Podpisano także porozumienie o strategicznym partnerstwie pomiędzy UE a Kanadą (w skrócie SPA) podstawę do rozszerzenia współpracy w wielu dziedzinach, w tym w sferze polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obronności, energii i ochrony klimatu czy mobilności. Podpisanie umowy CETA wymagało zgody wszystkich 28 państw członkowskich UE.

•••

Podano, że Kanada przyjmie w 2017 r. 300 tys. imigrantów, czyli tylu, ilu przyjęła w 2016 r. Minister ds. imigracji, obywatelstwa i uchodźców John McCallum podkreślił, że “wyznaczenie stałej kwoty to podstawa wzrostu imigracji w przyszłości”.

•••

Wprowadzono w życiu luźniejsze reguły sprzedawania alkoholu w Ontario. 70 nowych lokalizacji otrzymało licencję do sprzedawania wina na półkach w sklepach spożywczych.

•••

Weszła w życie nowa zasada stanowiąca, że Kanadyjczycy posiadający podwójne obywatelstwo muszą używać kanadyjskiego paszportu aby wjechać do Kanady. Nie obowiązuje ona tylko osób, które mają podwójne kanadyjsko-amerykańskie obywatelstwo.

•••

Rada Miejska Toronto przegłosowała uchwałę aby zwiększyć liczbę radnych z 44 do 47. Powstaną trzy nowe okręgi w centrum Toronto i jeden w North York. Ponadto obecny okręg 18 Davenport zostanie zlikwidowany. Przyczyną zmian jest wzrost liczby mieszkańców miasta.

•••

Osoby przybywające do Kanady samolotem z krajów, w których nie obowiązują wizy do Kanady, np. z Polski, muszą jeszcze w swoim kraju dokonać elektronicznej rejestracji i uiścić dodatkową opłatę. Bez Electronic Travel Authorization (eTA) nikt nie zostanie wpuszczony do samolotu. Rejestracja nie jest potrzebna osobom, które do Kanady będą wjeżdżać samochodem, czyli z terenu USA, albo podróżującym drogą morską. Raz uzyskana eTA będzie ważna przez pięć lat lub do końca ważności paszportu (jeśli paszport jest ważny krócej niż 5 lat) używanego podczas rejestracji i zabieranego w podróż.

•••

W dniu kiedy odbywały się wybory w USA Rada Miejska Toronto podjęła niezwykle ważną decyzję. Liczbą głosów 32 do 9 przyjęto nowy plan komunikacji miejskiej, który jest wspólnym projektem władz miasta i prowincji. W sumie kosztować on będzie 7 mld dolarów.

•••

Royal Bank of Canada ogłosił podwyżkę stóp procentowych pożyczek hipotecznych. Dotyczy ona tzw. “fixed mortgages”. Od 17 listopada procenty wzrosły z 2,94 proc. do 3,04 proc. w przypadku pożyczek pięcioletnich. Nowe oprocentowanie pożyczek zamkniętych na cztery lata wynosi 2,89 proc., a na trzy lata 2,79 proc.

•••

Royal Canadian Geographic Society wydał decyzję który ptak będzie ptakiem-symbolem Kanady. Postanowiono wybrać ptaka, który najlepiej symbolizowałby charakterystyczne kanadyjskie cechy. Wybrano ptaka o nazwie gray jay czyli sójkę szarą, zwaną także whiskey jack. Wybór ogłoszono po dwóch latach poszukiwań i badań. Gray jay jest bardzo znany w kulturze rdzennej ludności i mieszka w dzikich lasach. żyje w każdej kanadyjskiej prowincji I terytorium i nigdzie indziej na całej planecie. Ma on taki sam stosunek pomiędzy masą ciała i mózgiem jak delfiny i szympansy. Jest bardzo znany ze swojej dobrotliwości i inteligencji i spędza całe życie w kanadyjskich lasach. Jest również bardzo odporny na zimno jego jajka potrafią się wykluwać w temperaturze nawet -30 stopni.

•••

Rząd Ontario podwoił ulgę, jaką mogą uzyskać kupujący po raz pierwszy dom przy płaceniu podatku od przepisania własności (land transfer tax) do 4 tys. dol., w ten sposób chcąc ułatwić im wejście po raz pierwszy na rynek nieruchomości. Jednocześnie podwyższono ten podatek przy sprzedaży domów, których cena wynosi ponad 2 mln dol.

•••

Do 2030 r. Kanada zamknie swoje elektrownie węglowe, zapowiedziała minister środowiska Kanady Catherine McKenna. Działać dalej będą mogły tylko zakłady wyposażone w instalacje do wychwytywania i magazynowania CO2 (tzw. sekwestracji). Elektrownie węglowe odpowiadają obecnie za ok. 10 proc. gazów cieplarnianych emitowanych w Kanadzie. Ich zamknięcie odpowiadałoby wycofaniu z dróg i autostrad 1,3 mln samochodów.

•••

W Nowej Szkocji uruchomiono rewolucyjną turbinę, która korzysta z przypływów i odpływów w słynnej zatoce Bay of Fundy i która jest oficjalnie połączona z systemem energetycznym w Nowej Szkocji. To pierwszy taki przypadek w Północnej Ameryce, a wyjątkowo istotny ponieważ w Bay of Fundy przypływy i odpływy są najsilniejsze na całym świecie,

•••

Rząd federalny ogłosił wprowadzenia ograniczeń ilości medycznej marihuany, która dostępna jest za darmo dla weteranów wojennych. Będą oni od tej chwili mieli zwracane pieniądze maksymalnie za 3 gramy takiej marihuany dziennie.

•••

Zarząd TTC uchwalił 10-centowy wzrost cen biletów w przyszłym roku ale jednocześnie zagłosował za zamrożeniem kosztów korzystania z komunikacji publicznej w 2017 roku. 10-centowa podwyżka wejdzie w życie 1 stycznia i przyniesie ok. 27 mln dol. dodatkowych wpływów do kasy TTC.

•••

Zaprzysiężono Sama Oosterhoffa, wybranego w niedawnych wyborach uzupełniających w okręgu Niagara West-Glanbrook. Jest on najmłodszym posłem ontaryjskim w historii ma 19 lat.

GRUDZIEŃ

Minister imigracji w rządzie federalnym John McCallum ogłosił zmiany w polityce imigracyjnej dotyczące kategorii sponsorowania współmałżonków. W chwili obecnej przeciętny czas oczekiwania na rozpatrzenie aplikacji złożonych za granicą to 18 miesięcy, a ponad dwa lata dla osób, które składają z Kanady. Czas ten zostanie skrócony maksymalnie do 12 miesięcy.

•••

Na kanadyjskim banknocie pojawi się po raz pierwszy kobieta. 8 marca tego roku premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział, że bank centralny Bank of Canada postanowił od 2018 roku produkować banknoty, na których widnieć będzie kobieta. W konkursie wybrano Violę Desmond, czarnoskórą kobietę, która walczyła przeciwko dyskryminacji rasowej w Nowej Szkocji.

•••

Kanadyjska pływaczka Penny Oleksiak, która ma polskich przodków, zdobyła tytuł Kanadyjskiego Sportowca Roku, otrzymując prestiżową nagrodę Lou Marsh Trophy, przyznawaną co roku przez dziennik Toronto Star. Oleksiak zdobyła 4 medale na olimpiadzie w Rio de Janeiro latem, w tym złoty medal na 100 metrów. Do tego na krótszych dystansach zdobyła cztery medale na światowych mistrzostwach w grudniu w Windsor.

•••

Rząd federalny postanowił zakazać wszelkich produktów zawierających azbest do roku 2018.

•••

Władze miejskie Toronto dały burmistrzowi Johnowi Tory’emu zielone światło dla realizacji jego planu wprowadzenia opłat za korzystanie z autostrad Gardiner Expressway i Don Valley Parkway. Nie ma decyzji co do wysokości opłat. Tory uważa, że opłata dwudolarowa przyniosłaby miastu ponad 200 mln dol. w skali rocznej.

•••

Tegoroczną historią roku 2016 została wybrana sprawa przerażającego pożaru na terenach wydobycia ropy z piasków roponośnych w Albercie, która spowodowała konieczność ewakuacji prawie 90 tys. ludzi, a także bardzo poważne straty. Nazwany bestią ze względu na swoją całkowitą nieprzewidywalność pożar, który wybuchł w miejscowości Fort McMurray, rozpoczął się w odległym od miasta zalesionym terenie 1 maja, w okresie wyjątkowej suszy i upału. Do wieczora 3 maja ogień dotarł do miasta i całe miasto Fort McMurray zostało objęte nakazem ewakuacji. Ludzie zaczęli uciekać jedyną drogą wyjazdową nr 63 gdzie samochód jechał za samochodem, a wokół szalał ogień i na drogę spadał popiół. Nikt nie poniósł śmierci bezpośrednio w wyniku pożaru, ale dwoje nastolatków zginęło w wypadku drogowym na południe od miasta. Mieszkańcy zaczęli powracać do miasta na początku czerwca. Mimo że większość domów nie ucierpiała, wiele zostało całkowicie zniszczonych. W sumie zniszczeniu uległo 2400 lokali, głównie mieszkalnych. Insurance Bureau of Canada podało, że pożar w Fort McMurray był najdroższym dla przemysłu ubezpieczeniowego kataklizmem w historii. Do połowy listopada napłynęły wnioski ubezpieczeniowe o ogólnej wartości 3,77 mld dol. Do pożaru doszło w czasie, gdy już zaczynał się kryzys w wydobyciu ropy naftowej z terenów wokół Fort McMurray. W wyniku pożaru ograniczono wydobycie w maju o milion baryłek dziennie, a następnie w czerwcu o 700 tys. Konsekwencje pożaru są odczuwane do dnia dzisiejszego przez kanadyjską ekonomię. Jednocześnie zwraca się uwagę na niezwykłą ofiarność Kanadyjczyków. Czerwony Krzyż w ciągu 6 miesięcy zebrał 319 mln dol., a taką samą kwotę dołożył rząd. Była to największa tego typu akcja w historii tej organizacji.

•••

Mieszkańcy Toronto zapłacą więcej za wodę i usuwanie śmieci w 2017 roku. Rada Miejska przegłosowała podwyżkę opłat za wodę i kanalizację o 5 proc., co wynosi 46 dol. za rok kalendarzowy. Oznacza to, że przeciętny rachunek skoczy z 914 do 960 dol. Kolejna 5procentowa podwyżka planowana jest na 2018 rok. Opłaty za usuwanie śmieci wzrosną o 2 proc.

•••

Poza planowanym zamknięciem niektórych parkingów należących do TTC i używanych przez pasażerów systemu komunikacji publicznej i poza płaceniem o 10 centów więcej za każdy przejazd, ci, którzy podjeżdżają pod stacje samochodami i zostawiają je na parkingach należących do TTC będą musieli zapłacić o 1 lub 2 dol. więcej. Podwyżki te mają przynieść 1,5 mln dol. dodatkowych wpływów dla TTC w 2017 roku.

•••

Naukowcy z University of Toronto odkryli najstarszą na świecie wodę, która ma ok 2 mld lat, co daje pewne wskazówki na temat możliwości istnienia życia na Marsie.