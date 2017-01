Radwańska wzięła rewanż na Pironkowej za Paryż

Rozstawiona z “trójką” Agnieszka Radwańska pokonała bułgarską tenisistkę Cwetanę Pironkową 6:1, 4:6, 6:1 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Kolejną rywalką Polki będzie Chorwatka Mirjana Lucic-Baroni.

27-letnia Radwańska z 64. w rankingu i starszą o dwa lata Pironkową wygrała 10 z 13 konfrontacji w imprezach WTA i Wielkiego Szlema; zwyciężyła też w spotkaniu w Pucharze Federacji w 2011 roku. We wtorek zrewanżowała się rywalce za porażkę w ich poprzednim pojedynku – w 1/8 finału ubiegłorocznego wielkoszlemowego French Open. Mecz ten z powodu deszczu przerwano przy stanie 6:2, 3:0 dla Polki. Dokończono go dopiero dwa dni później, ale wówczas w dalszym ciągu główną rolę grały opady. Ostatecznie słabiej radząca sobie w takich warunkach podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego przegrała 6:2, 3:6, 3:6.

Organizatorzy, mając na uwadze dramaturgię tego meczu, prognozowali we wtorek kolejne emocje z udziałem tych tenisistek i wyznaczyli ich spotkanie jako ostatnie tego dnia na korcie centralnym. Zaczęło się ono w sposób wymarzony dla Radwańskiej. W niespełna pół godziny wygrała pierwszego seta, oddając rywalce tylko jednego gema. Sztab szkoleniowy nieustannie zachęca Polkę, by grała ofensywnie i przejmowała inicjatywę na korcie, a nie tylko czekała na błędy przeciwniczek. W inauguracyjnej odsłonie realizowała te zalecenia. Dodatkowo Bułgarka pomagała jej swoimi błędami.

Wydawało się, że w drugiej partii zawodniczka pochodząca z Krakowa pójdzie za ciosem, ale tak się nie stało. Pironkowa objęła prowadzenie 2:0. Niewiele brakowało, by wygrywała jeszcze wyżej, ale Radwańska poprosiła o challenge i okazało się, że miała rację. Zmniejszyła straty na 1:2, a następnie kibice obejrzeli cztery przełamania z rzędu. Obie zawodniczki efektowne zagrania przeplatały błędami, m.in. Polka posyłając piłkę w siatkę pozwoliła rywalce doprowadzić do remisu w całym spotkaniu.

Sytuacja po raz kolejny odwróciła się w decydującym secie. Radwańska wróciła na właściwe tory i objęła prowadzenie 4:0. Pironkowa coraz częściej się myliła, choć w pojedynczych akcjach potrafiła też błysnąć. Wystarczyło to jednak tylko do wygrania jednego gema. Polka dodatkowo korzystała z narastającego zmęczenia przeciwniczki i posyłała na drugą stronę loby oraz skróty. Spotkanie zakończyła – po godzinie i 44 minutach – asem, zmieniając na punkt pierwszą piłkę meczową. Z kortu zeszła tuż przed północą czasu miejscowego.

Radwańska zdobyła dwa punkty bezpośrednio z serwisu, Bułgarka o trzy więcej, która z kolei miała aż pięć podwójnych błędów, a Polka – żadnego. Ona przeważnie miewa mniej uderzeń wygrywających niż przeciwniczka, jednak tym razem było inaczej – zanotowała ich 28, a Pironkowa – 22. Rzadziej też myliła niż rywalka – odpowiednio – 21 i 32 błędów.

Radwańska popisała się m.in. efektownym zagraniem, gdy w biegu odbiła między nogami – stojąc tyłem do kortu – piłkę posłaną w okolice końcowej linii. Została o to zapytana w pomeczowym wywiadzie i odparła z uśmiechem: “Staram się uczyć od Rogera Federera czy Nicka Kyrgiosa, ale wciąż muszę pracować nad tym uderzeniem”.

Trzecia rakieta świata dwukrotnie dotarła w Melbourne do półfinału – trzy lata temu i w poprzednim sezonie. Bułgarka zaś nigdy nie osiągnęła trzeciej rundy.

Kolejną przeciwniczką Radwańskiej będzie 79. na liście WTA Lucic-Baroni. Krakowianka wygrała oba dotychczasowe mecze ze starszą o siedem lat Chorwatką. Zarówno trzy lata temu w 1/8 finału w Dausze, jak i w drugiej rundzie ubiegłorocznej edycji imprezy w Eastbourne, kiedy rywalka skreczowała na początku drugiego seta po przegraniu pierwszej odsłony.

Agnieszka Radwańska przyznała, że w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open przydarzył się jej słabszy moment, który kosztował ją stratę seta. “Cieszę się, że zdołałam wrócić do dobrej gry w trzecim i wygrać mecz” – zaznaczyła polska tenisistka.

“Pierwsza partia była szybka. Grałam bardzo dobrze. Zaczęłam naprawdę agresywnie. W drugiej nieco się cofnęłam, a Cwetana nieco lepiej się spisywała. Byłam wówczas trochę zbyt wolna. Tak to zazwyczaj wygląda. Cieszę się, że byłam w stanie grać znowu dobry tenis w trzecim secie i wygrać mecz” – podsumowała na konferencji prasowej Polka.

Dziennikarze zwrócili uwagę na to, że zawodniczka pochodząca z Krakowa zakończyła pojedynek asem. Spytali o rolę serwisu w jej grze.

“Wciąż w tym elemencie mam wzloty i upadki. Muszę się naprawdę skupić na tym elemencie. Czasem nie idzie to po mojej myśli. Procent skuteczności nie jest tak dobry jak powinien. W niektórych spotkaniach jednak serwis bardzo mi pomaga i zyskuję dzięki niemu sporo czasu. Muszę się skupić na nim, zwłaszcza w ważnych momentach. Czasem nie wykorzystuje się go maksymalnie. To działa automatycznie, a wtedy piłka wraca jeszcze szybciej po returnie i jest się w kłopocie.

Polka zebrała pochwały zwła-szcza za jedno z wtorkowych zagrań, tzw. tweener. W biegu odbiła między nogami – stojąc tyłem do kortu – piłkę posłaną w okolice końcowej linii.

“Nie miałam wówczas wyboru, musiałam zrobić tweener. Chyba mi wyszło. Oglądam sporo męskiego tenisa i to chyba w tym momencie mi pomogło. Prezentowanie atrakcyjnego dla oka tenisa jest świetną sprawą. To miłe, jeśli moja gra jest taka. Podczas meczu chcesz zdobyć punkt, nieważne jak. W niektórych sytuacjach rodzaj zagrania sam się nasuwa, bo nie masz wyboru, bo za późno już na jakieś inne rozwiązanie. W tamtym momencie tak właśnie było. Chciałam po prostu zdobyć punkt. Uznałam, że takie zagranie będzie najlepszym wyjściem. Z tweenerami świetnie radzą sobie Nick Kyrgios i Roger Federer. U Szwajcara imponujące jest to, że on wie, gdzie dokładnie chce zagrać piłkę. Ja zaś chciałam tylko ją przebić i nie miałam pojęcia, gdzie poleci. Muszę więc nad tym jeszcze popracować” – oceniła z uśmiechem.

Przedstawiciele mediów spytali też o wrażenia z kortu. Część zawodników uznała, że jest on szybki, a inni, iż średni.

“To zależy od tego o jakiej porze grasz – czy grasz drugi mecz danego dnia w pełnym słońcu, czy prawie o północy. Dziś nie był wcale szybki. Wydaje mi się, że był wręcz wolny. Zależy to od temperatury. Jutro ma być chłodniej i szybkość kortu może się zmienić” – analizowała Radwańska.

Przed sezonem po kilku latach zmieniła producenta rakiety. Jak przyznała, to ważna decyzja, ale nie odczuwa w związku z tym dużej różnicy.

Polka w czwartek zmierzy się w drugiej rundzie z Chorwatką Mirjaną Lucic-Baroni. Dziennikarze spytali, jak zamierza spędzić dzień poprzedzający to spotkanie.

“To początek roku. Trenuję w dni, w które nie mam meczów. Teraz biuro, w którym załatwiamy te sprawy jest już zamknięte, więc muszę się zająć sprawą treningu jutro rano” – dodała z uśmiechem.

Kilka godzin wcześniej Magda Linette odpadła w pierwszej rundzie singla. Polska tenisistka przegrała z Mandy Minellą z Luksemburga 5:7, 4:6.

Wydawało się, że 96. w rankingu WTA Linette miała sporo szczęścia w losowaniu, trafiając na sklasyfikowaną o dziewięć pozycji niżej Minellę. Dawało to nadzieję, że 24-letnia zawodniczka – po raz pierwszy w Australii, a drugi w Wielkim Szlemie – awansuje do drugiej rundy.

Poznanianka już na wstępie musiała się bronić przed przełamaniem, ale to ona jako pierwsza – przy stanie 2:1 – zanotowała “breaka”. Początkowo nieźle serwowała – w swoich dwóch pierwszych gemach zanotowała trzy asy, choć nie ustrzegła się też podwójnych błędów. Z prowadzenia nie cieszyła się jednak długo, bowiem po chwili sama także straciła podanie.

Toczące się w upale spotkanie nie układało się później już po jej myśli. W poczynaniach Polki było widać coraz więcej nerwowości, co skutkowało prostymi pomyłkami w końcówce partii. W 11. gemie, serwując, nie zdobyła ani jednego punktu. Starsza o siedem lat rywalka korzystała zaś ze swojego doświadczenia. W końcówce Linette obroniła trzy piłki setowe, ale kolejnej nie dała już rady.

Sytuacja nie poprawiła się w drugiej odsłonie. Już pierwszy gem zakończył się stratą podania Polki, która wyglądała na coraz bardziej zniechęconą. Później spisywała się nieco lepiej, m.in. zaczęła podchodzić do wymian z większym spokojem i próbowała przejmować inicjatywę. Obie zawodniczki uważnie pilnowały własnego serwisu. Kluczowy okazał się ósmy gem, w którym robiąca znów proste błędy Linette przegrywała 15:40. Znajdując się w trudnym położeniu nieco się przebudziła i miała nawet “break pointa” na 4:4. Wówczas jednak Minella zdobyła dzięki serwisowi ważne punkty i wyszła obronną ręką z tej sytuacji, odskakując na 5:3. Polka zmniejszyła po chwili stratę, ale przy podaniu przeciwniczki nie miała potem już nic do powiedzenia.

Mecz trwał godzinę i 28 minut. Linette zanotował pięć asów, a zawodniczka z Luksemburga – trzy. Polka jednak miała też cztery podwójne błędy, a rywalka ani jednego.

Była to druga konfrontacja tych zawodniczek. W kwalifikacjach French Open 2011 także zwyciężyła Minella.

Poznanianka debiut w głównej drabince Australian Open w grze pojedynczej zaliczyła rok temu. Wówczas także przegrała mecz otwarcia. W latach 2014-15 nie przeszła eliminacji.

W tym toku zgłosiła się w Melbourne również do debla, w którym partnerować jej będzie Francuzka Alize Cornet.

Minella wcześniej tylko raz – w 2014 roku – dotarła do drugiej rundy Australian Open. Później odpadała w eliminacjach.

W poniedziałek w pierwszej rundzie odpadł Jerzy Janowicz.

Tenisista z Łodzi przegrał w Melbourne z rozstawionym z “siódemką” Chorwatem Marinem Cilicem 6:4, 6:4, 2:6, 2:6, 3:6.

Mecz można byłoby podzielić na dwie części – w pierwszej układał się po myśli Janowicza, a w drugiej dominował Cilic.

26-letni Polak, który w ubiegłym roku walczył głównie z kontuzjami, miał za sobą dobrze przepracowany okres przygotowawczy i do spotkania z faworyzowanym Chorwatem przystąpił w pełni zmobilizowany. Mierzący 2,03 m zawodnik w pełni wykorzystywał swój największy atut w postaci potężnego serwisu. Wielokrotnie posyłał piłkę z prędkością ponad 210 km/h i notował kolejne asy. Punkty przynosiły mu też skróty za siatkę.

Niższy o pięć centymetrów i starszy o dwa lata Cilic był zaś nieco wycofany i popełniał błędy. W czwartym gemie nie wykorzystał dwóch szans na przełamanie. Po chwili Janowicz zanotował jedynego w pierwszej partii “breaka”. Co prawa przy pierwszej piłce setowej zaliczył podwójny błąd serwisowy, ale potem uderzył ładnie przy linii, a odsłonę zakończył forhendem po prostej.

Druga odsłona miała bardzo podobny przebieg. Tym razem Polak przełamał rywala przy stanie 4:4. Wcześniej dzięki serwisowi dwukrotnie wybronił się przed stratą podania. Asem przypieczętował też powiększenie prowadzenia w tym meczu.

Polscy kibice z rosnącą radością obserwowali poczynania łodzianina. Jego dobra passa jednak się skończyła. Postawiony pod ścianą Cilic przebudził się. Znacząco poprawił nie tylko serwis, ale i return. Stale wywierał nacisk na łodzianina i dobrze odczytywał jego zamiary. Gemy przy własnym podaniu bardzo szybko rozstrzygał na swoją korzyść. Janowicz dał się zepchnąć do obrony i nie był w stanie znaleźć sposobu na dobrze dysponowanego rywala, w efekcie przegrał 2:6. Niemal identycznie wyglądała czwarta odsłona. Tym razem triumfator US Open 2014 zapisał na swoim koncie cztery ostatnie gemy.

W decydującym secie kontynuował dobrą grę, przełamując przeciwnika przy prowadzeniu 1:0. Janowicz z kolei wdał się w dyskusję z… jednym z kibiców, który wyrażał głośno swoje zdanie. Po chwili Cilic powiększył jeszcze przewagę, a Polak wciąż wymieniał uwagi z mężczyzną z trybun. W pewnym momencie zwrócił się nawet do sędziego, by kibic – który według niego specjalnie go rozpraszał – został wyproszony. Arbiter uznał, że fan tenisa uspokoił się i nie ma podstaw, by usuwać go z widowni. W końcówce Polak ponownie lepiej serwował, ale będący na fali Chorwat utrzymał dobrą dyspozycję i nie pozwolił odebrać sobie zwycięstwa. Wykorzystał drugą piłkę meczową.

Spotkanie trwało trzy godziny i cztery minuty i zakończył je błąd Polaka z forhendu. Posłał on 18 asów, Cilic 26. Zawodnik z Łodzi miał 25 niewymuszonych błędów, a jego rywal o cztery więcej. Chorwat przeważał pod względem uderzeń wygrywających, których miał 67 przy 44 Janowicza.

“Jerzy na początku meczu świetnie serwował. Nie było łatwo wrócić w tym pojedynku. Słońce było dość ostre i nieraz łzawiły mi oczy” – zaznaczył siódmy zawodnik rankingu ATP. Po raz piąty w karierze odwrócił losy spotkania, w którym przegrał dwa pierwsze sety.

W Melbourne najlepiej poszło mu siedem lat temu, gdy dotarł do półfinału. W poprzednim roku zakończył występ na trzeciej rundzie. Jego kolejnym rywalem będzie Argentyńczyk Facundo Bagnis lub Brytyjczyk Daniel Evans.

Była to trzecia konfrontacja Janowicz z Cilicem. Polak był lepszy w drugiej rundzie paryskiego turnieju WTA w hali Bercy w 2012 roku. Rywal zrewanżował mu się, pokonując go w pięciosetowym pojedynku rozgrywanym na warszawskim Torwarze spotkaniu Pucharu Davisa trzy lata temu, choć łodzianin – tak jak w poniedziałek w Melbourne – wygrał pierwsze dwie partie.

Janowicz w poprzednim sezonie głównie zmagał się z kłopotami zdrowotnymi. Jest obecnie 278. w klasyfikacji ATP, ale miał zapewnione miejsce w głównej drabince Australian Open dzięki skorzystaniu z zamrożonego rankingu. W latach 2013-15 zatrzymywał się w tej imprezie na trzeciej rundzie.

Polak nie ma ostatnio szczęścia w losowaniach wielkoszlemowych imprez – w trzecich z rzędu zawodach tej rangi trafia na otwarcie na zawodnika z czołówki. Rok temu w Melbourne, gdy startował z niedoleczoną kontuzją, trafił na Amerykanina Johna Isnera (11.), a w US Open na ówczesnego lidera rankingu ATP Serba Novaka Djokovica. W obu przypadkach musiał uznać wyższość faworyzowanych przeciwników.

W tym roku zgłosił się w Melbourne także do debla, w którym partnerować mu będzie Marcin Matkowski.

Liderka rankingu tenisistek Angelique Kerber z kłopotami awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open, w którym broni tytułu. Niemka polskiego pochodzenia wygrała z Ukrainką Łesią Curenko 6:2, 5:7, 6:2.

W drugim secie Kerber prowadziła już 5:3 i wydawało się, że pewnie wygra z 51. w światowym rankingu Curenko. W poczynania pierwszej rakiety świata wkradło się jednak wiele niedokładności. W 10. gemie nie skończyła piłki meczowej. Później nie wykorzystała dwóch okazji na przełamanie, przy stanie 5:6 obroniła cztery “break pointy”, ale przy kolejnym spasowała.

Na początku decydującego seta nadal nie błyszczała. Kluczowy okazał się piąty gem, w którym Ukrainka straciła podanie. Od tego momentu to ona popełniała niemal cały czas błędy, a wyżej notowana z zawodniczek przejęła inicjatywę.

“Pierwsze rundy zawsze są trudne. Pamiętam jak rok temu w pierwszej rundzie broniłam tu piłki meczowej” – zaznaczyła Kerber.

Niemiecka tenisistka w ubiegłym sezonie miała świetną passę. Co prawda po triumfie w Melbourne odpadła w pierwszej rundzie kolejnej imprezy wielkoszlemowej – French Open, ale potem dotarła do finału Wimbledonu, wywalczyła srebrny medal olimpijski w Rio de Janeiro, we wrześniu triumfowała w US Open i została liderką światowego rankingu.

Jej kolejną rywalką w Australii będzie rodaczka Carina Witthoeft.

16-letnia reprezentantka gospodarzy Destanee Aiava zapisała się w historii, mimo porażki w 1. rundzie, turnieju tenisowego Australian Open. Jest pierwszą osobą, urodzoną w 2000 roku lub później, która wystąpiła w głównej drabince wielkoszlemowej imprezy.

273. w światowym rankingu Aiava dostała się do głównej drabinki dzięki przyznanej przez organizatorów “dzikiej karcie”. W pierwszej rundzie w Melbourne obchodzącej urodziny 10 maja i uczącej się w miejscowym liceum nastolatce przyszło zmierzyć się ze starszą o 10 lat Moną Barthel. Niemka (181. WTA), która musiała przedzierać się przez kwalifikacje, wygrała 6:3, 7:6 (7-4).

Aiava na początku stycznia w Brisbane została pierwszą zawodniczką urodzoną w 2000 roku lub później, która wygrała mecz w głównej drabince turnieju WTA.

Znacznie lepiej poszło w poniedziałek najstarszej w stawce kobiecych zmagań Venus Williams. 36-letnia Amerykanka pokonała na otwarcie Ukrainkę Katerynę Kozłową 7:6 (7-5), 7:5 mimo zanotowania 48 niewymuszonych błędów. Tę samą przeciwniczkę rozstawiona z “13” zawodniczka pokonała na otwarcie w ubiegłorocznym US Open. Siedmiokrotna triumfatorka singlowej rywalizacji w Wielkim Szlemie po raz 73. wystąpiła w głównej drabince imprezy tej rangi, poprawiając własny rekord w liczonej od 1968 roku Open Erze.

Doświadczona tenisistka w Melbourne wywalczyła tytuł w grze pojedynczej raz – w 2003 roku. W drugiej rundzie zmierzy się ze Szwajcarką Stefanie Voegele.

Kłopoty zdrowotne miała w pierwszej rundzie inna zawodniczka z USA – CoCo Vandeweghe. W drugim secie meczu z rozstawioną z “15” Robertą Vinci zasłabła i potrzebowała pomocy medycznej oraz kilku minut odpoczynku w cieniu, by dojść do siebie. Po zwycięstwie nad Włoszką 6:1, 7:6 (7-3) położyła się na korcie i rozpłakała się.

“Nie wiem, co się właściwie stało. To nie była kwestia upału. Zrobiło mi się po prostu słabo. Nie mam słów, by wam podziękować za to, że pomogliście mi przez to przejść” – zwróciła się do publiczności po spotkaniu Vandeweghe.(PAP)

Rekordowe spotkanie rozegrali Ivo Karlovic z Argentyńczykiem Horacio Zeballosem w którym Karlovic popisał się 75 asami, ustanawiając rekord wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Chorwacki tenisista wygrał w 1. rundzie w Melbourne 6:7 (6-8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20. Mecz trwał ponad pięć godzin.

Dotychczasowy rekord asów należał do Szweda Joachima Johanssona, który w 2005 roku w starciu Amerykaninem Andre Agassim zaliczył 51 takich zagrań.

We wtorek niespełna 38-letni Karlovic przegrał dwa pierwsze sety, ale w trzech kolejnych okazał się lepszy. Łącznie w pojedynku trwającym pięć godzin i 14 minut zawodnicy rozegrali 84 gemy. To też rekord Australian Open. Dotychczasowy wynosił 83, został ustanowiony w spotkaniu Andy Roddick (USA) – Younes El Aynaoui (Maroko) w 2003 roku.

31-letni Zeballos w spotkaniu z Karlovicem popisał się 33 asami.

Troje polskich tenisistów zagra w środę mecze pierwszej rundy debla w wielkoszlemowym Australian Open. Magdzie Linette partnerować będzie Francuzka Alize Cornet, a w tegorocznej edycji turnieju w Melbourne siły połączyli Jerzy Janowicz i Marcin Matkowski.

Janowicz po raz ósmy wystąpi w grze podwójnej w Wielkim Szlemie. Przeważnie gra przy tej okazji w parze z rodakiem. Tym razem umówił się z Matkowskim, który w minionym tygodniu triumfował w imprezie w Auckland, gdzie jego partnerem był Pakistańczyk Aisam-Ul-Haq Qureshi.

Na otwarcie biało-czerwoni zmierzą się w Melbourne z Włochem Fabio Fogninim i Hiszpanem Fernando Verdasco. Mecz odbędzie się na korcie nr 19, a zacząć powinien się nie wcześniej niż o godz. 4 rano czasu polskiego. Nieco wcześniej na kort nr 12 wyjść powinny Linette i Cornet. Ich rywalkami będą rozstawione z “16” Chorwatka Darija Jurak i reprezentantka gospodarzy Anastasia Rodionova.

Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz