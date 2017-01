Przebiec tysiąc mil, aby podziękować psom

Pies służy człowiekowi od setek lat, nadszedł czas, by mu za to podziękować mówi PAP Michał Kiełbasiński, który chce przebiec 1,6 tys. km przez zamarznięte tereny Kanady i USA, a zarobione w trakcie biegu pieniądze przekazać na schroniska dla zwierząt.

PAP: Kiedy startuje Pan z tym ekstremalnym wyzwaniem?

Michał Kiełbasiński: Z Łodzi wyruszam 22 stycznia, kieruję się na daleką północ Kanady, gdzie będę przygotowywał się do startu, który nastąpi 1 lutego. Do pokonania mam tysiąc mil. Co roku na tych terenach organizowany jest najdłuższy wyścig psich zaprzęgów pomiędzy Whitehorse w Kanadzie a Fairbanks na Alasce w USA. Wyruszę, najpierw uprzedzając psie zaprzęgi o kilka dni, później zostanę przez nie dogoniony, co jak sądzę nastąpi dość szybko, a potem, gdy znikną za linią horyzontu, będę za nimi podążał. Tak daleko, jak będę w stanie. Założenie jest takie, by pokonać ponad 1,6 tys. km tego dystansu pieszo.

PAP: Nie będzie to spacer ani nawet marsz, tylko bieg, jak na ultramaratończyka przystało…

M.K.: Oczywiście, będzie to bieg. Postaram się pokonać tę odległość jak najszybciej, to nie wyprawa ekspedycyjna, gdzie ktoś sobie człapie, rozbija obozowiska itd. Będę wyposażony dość spartańsko; bez namiotu, do spania zabieram tylko śpiwór. Moim marzeniem – może się okazać, że to marzenie ściętej głowy – jest pokonanie trasy w 20 dni. Plan optymalny, który również w pełni mnie usatysfakcjonuje, to 30 dni.

PAP: Podkreśla Pan, że nie sam sportowy wyczyn jest głównym celem biegu. Dla kogo Pan biegnie?

M.K.: Chcę, aby na plan pierwszy wysunęła się akcja charytatywna pomocy psom z polskich schronisk. Pies pracuje dla człowieka od setek lat pilnuje jego dobytku, jest przewodnikiem, biega w zaprzęgach. Uważam, że nadszedł czas, by w symboliczny sposób powiedzieć tym zwierzakom “dziękuję”. Czas, żeby to człowiek pobiegł dla psa.

PAP: A co pies będzie miał z tego, że człowiek dla niego pobiegnie?

M.K.: Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych założyła konto i będzie zbierała pieniądze, które “zarobię” dla zwierząt w tym biegu. Osoby indywidualne, instytucje i firmy będą mogły zadeklarować dowolną kwotę za każdy przebiegnięty przeze mnie kilometr – to może być symboliczny jeden grosz. Będę tego wręcz wymagał od moich przyjaciół i znajomych, aby choć taką symboliczną kwotę postawili. Jeśli przebiegnę 1,6 tys. kilometrów, to na konto będą mieli do wpłacenia “aż” 16 zł. Oczywiście można zadeklarować wyższe stawki, a ja postaram się dobiec do celu, aby zebrać jak najwięcej. Wszystkie pieniądze, które wpłyną na konto fundacji, zostaną przekazane na schroniska dla zwierząt.

PAP: Tysiąc mil biegu to już brzmi zabójczo, a jeszcze średnia temperatura na terenach, przez które Pan pobiegnie, to -35 stopni Celsjusza. W dodatku już raz podjął Pan to wyzwanie i o mały włos nie skończyło się tragicznie…

M.K.: Zapłaciłem frycowe dwa lata temu. Wystartowałem w biegach, które odbywają się trasą psich zaprzęgów, ale na dystansie 700 km. Fizycznie szło bardzo dobrze, byłem w czołówce, ale nie dopilnowałem pewnych rzeczy – to historia na dłuższą opowieść co kosztowało mnie ciężkie odmrożenia palców nóg i rąk. Palców nie straciłem tylko dzięki wspaniałej pomocy specjalistów ze szpitala w Whitehorse. Wyciągnąłem wnioski – był to ciężki nokdaun!

PAP: Jednak chce Pan tam wrócić i to na dwa razy dłuższą trasę?

M.K.: Mam nadzieję, że nie skończy się to drugim nokdaunem. Że czegoś mnie to nauczyło i dwa lata przygotowań coś dały.

PAP: Jak wygląda przygotowanie do tak ekstremalnego wyczynu?

M.K.: Zwykła praca ultrabiegacza godziny wybiegane codziennie bez grymaszenia i marudzenia. No dobra, powiedziałem nieprawdę grymaszenie i marudzenie jest, straszna niechęć do wyjścia w deszcz czy mróz też. Najtrudniejszy element treningu to ubranie się i wyjście z domu. Później jakoś leci…

PAP: A jak przygotować się do ciężkich warunków np. pogodowych?

M.K.: Fizyczne przygotowanie jest niewyobrażalne również dla mnie. Jestem zawodnikiem wywodzącym się z adventure racing – dyscypliny, w której ogromne dystanse, liczące setki kilometrów, pokonuje się biegiem oraz przy użyciu m.in. rowerów, kajaków, rolek. Nauczyłem się tam, że w pewnym momencie to nie mięśnie rąk czy nóg pracują, ale do przodu napiera głowa. Dopóki głowa nie padnie, to jest szansa na wykonanie kolejnego kroku.

PAP: Ile kilometrów potrafi przebiec ultramaratończyk?

M.K.: Od 2001 roku startuję w adventure racing, mam na koncie biegi od 100 km do 700 km. Ostatnie pięć lat to starty w biegach górskich i ekspedycyjnych biegach ultra; jedne z dłuższych, jakie można odbyć, liczą po 250 km. Do pokonania jest w nich nie tylko długi dystans, ale trudność trasy to ścieżki w górach, przewyższenia po 10 tys. metrów, na które trzeba wejść i z nich zejść.

PAP: Czy korzysta Pan z opieki trenera, lekarza?

M.K.: Jestem Himilsbachem biegania, naturszczykiem, który jakoś sobie radzi. Nie mam sztabu dietetyków, psychologów, lekarzy sportowych. Jestem wyczynowcem, ale nie profesjonalistą, co oznacza, że wkładam w trening tyle wysiłku, co zawodowi biegacze, ale nie czerpię z tego profitów. Wręcz przeciwnie – wciąż do biegania dokładam.

PAP: Co właściwie Pana nakręca do ekstremalnego biegania?

M.K.: To pytanie zadaję sobie nieustannie w trakcie zawodów co ja tutaj robię, po co, dlaczego? Często nie bardzo znajduję odpowiedź. Uważam, że urodziłem się albo 200 lat za późno, albo 200 lat za wcześnie. Żyjemy w świecie sklepikarzy; świat odkrywców albo już się skończył albo jeszcze się nie zaczął – prawdziwe wyzwania pojawią się, gdy opuścimy Ziemię i zaczniemy eksplorować inne planety. Brakuje mi przygody, bycia poszukiwaczem. Interesuje mnie dotarcie do granicy i próba jej przesunięcia. Może to właśnie mnie nakręca?

PAP: Osoby, które regularnie biegają, opowiadają o uczuciu szczęścia i euforii, jakie im towarzyszy. Pan tak nie ma?

M.K.: Wkrótce na ekranach pojawi się dokumentalny film Łukasza Borowskiego o biegaczach; chyba pierwszy, w którym widzowie będą mogli zobaczyć, jak wygląda bieg na dystansie powyżej stu kilometrów jaki to ból, cierpienie, nienawiść do siebie i wszystkiego wkoło. Bieganie to frajda i endorfiny, gdy przebiegniemy 5-10 km wokół bloku. Gdy przekraczamy magiczny maraton, dochodzimy do 200 km, to jest to ciężka, bardzo bolesna praca, totalna depresja i walka z samym sobą.

PAP: Trochę mnie Pan rozczarował…

M.K.: Tak jest w trakcie biegu, ale to szybko mija i już po kilku dniach człowiek zaczyna szukać kolejnych zawodów. Bo mógłbym opowiadać o ultramaratonach wiele godzin, ale tylko ktoś, kto to przeżył, jest w stanie to zrozumieć.

Rozmawiała Agnieszka Grzelak-Michałowska (PAP)

Trzymamy kciuki za pana Michała!