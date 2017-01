Pan i pani Zuma – kto następnym prezydentem?

Chociaż do końca prezydentury Jacoba Zumy w Republice Południowej Afryki zostały jeszcze dwa lata, kwestia sukcesji po nim rozstrzygnie się już w tym roku i coraz prawdopodobniejszym wydaje się scenariusz, że Zumę zastąpi… pani Zuma.

Nkosazana Dlamini-Zuma jest byłą żoną Jacoba i jedyną z pół tuzina jego połowic (jako Zulus Zuma praktykuje poligamię), która się z nim rozwiodła. Jako jedyna też z małżonek obecnego prezydenta zajmowała się i wciąż zajmuje polityką. Za obowiązywania w RPA apartheidu Nkosazana Dlamini walczyła z dyskryminacją rasową jako bojowniczka Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), a po ulicznym powstaniu w Soweto w 1976 r., ratując się przed represjami ze strony białych władz, musiała uciekać z kraju do sąsiedniego królestwa Suazi. To właśnie tam poznała swojego męża Jacoba Zumę, ważnego działacza ANC.

W przeciwieństwie do męża samouka, który ukończył ledwie parę klas szkoły podstawowej, Nkosazana na uchodźstwie dbała o wykształcenie i rozpoczęte w RPA studia medyczne ukończyła w Wielkiej Brytanii. Po upadku apartheidu i pierwszych wolnych wyborach, w wyniku których władzę w RPA przejęła czarnoskóra większość i ANC, Dlamini- Zuma, już rozwiedziona z Jacobem, została ministrem zdrowia w rządzie pierwszego czarnego prezydenta kraju Nelsona Mandeli (1994-99). Kiedy Mandela po jedynej prezydenckiej kadencji przeszedł na emeryturę, Dlamini- Zuma weszła do rządu jego następcy Thabo Mbekiego (1999- 2008), w którym objęła resort dyplomacji. Zachowała posadę, gdy jej były mąż Jacob Zuma, wybrany na przywódcę ANC, zmusił do dymisji Mbekiego.

Chociaż Dlamini-Zuma należała do najbliższych współpracowników Mbekiego, skonfliktowany z nim Zuma, który w 2009 r. został prezydentem, wziął byłą żonę do swojego rządu i powierzył jej stanowisko ministra spraw wewnętrznych, a gdy w 2012 r. zwolniła się posada przewodniczącej Komisji Unii Afrykańskiej, Zuma stanął na głowie, by Nkosazana została pierwszą kobietą wyniesioną do godności przywódczyni Afryki. W styczniu Dlamini- Zuma oddaje ten urząd i wraca do kraju, gdzie zaczyna się właśnie walka o prezydencką sukcesję po jej byłym mężu – aferzyście i skandaliście, którego w ubiegłym roku dwukrotnie usiłowano w parlamencie usunąć ze stanowiska, a towarzysze z ANC próbowali zmusić do oddania przywództwa partii.

W sierpniu, w wyborach lokalnych, ANC wypadł najgorzej ze wszystkich elekcji od upadku apartheidu i stracił na rzecz opozycji władzę w Johannesburgu, Pretorii (Tshwane) i Port Elizabeth (opozycja od lat rządzi też w Kapsztadzie). Kongresowi działacze obawiają się, że pod przywództwem Zumy ANC będzie tracił zwolenników i że choć w 2019 r. znów pewnie znów wygra wybory, to zsuwając się po politycznej równi pochyłej, w 2024 r. trudno mu będzie utrzymać władzę.

Zrezygnowawszy z obalania Zumy, co zaszkodziłoby wizerunkowi samego ANC, kongresowi przywódcy od początku roku zajęli się walką o to, kto na grudniowym zjeździe zostanie wybrany na nowego przywódcę partii, a zakładając wygraną ANC w wyborach w 2019 r. (dotychczas zdobywa w nich ok. 60 proc. głosów) – także na przyszłego prezydenta kraju. Za faworyta w prezydenckim wyścigu uchodzi 67- letnia Nkosazana Dlamini-Zuma. W zeszłym tygodniu oficjalnego poparcia udzieliła jej wpływowa Liga Kobiet ANC, a już w ubiegłym roku zrobiła to samo Liga Młodzieżowa ANC. Zwolennikiem Dlamini-Zumy jest “Premier League”, partyjna koalicja zawiązana przez premierów trzech wiejskich prowincji – Mpumalanga, Północno-Zachodniej i Wolnego Państwa. Wraz z prowincją KwaZulu-Natal (Zulusi są najliczniejszym z ludów RPA i stanowią ok. 20 proc. jej ludności), wysyłają one najwięcej delegatów na partyjny zjazd. Najważniejszym zwolennikiem Dlamini-Zumy jest jej były mąż, z którym pozostaje w przyjacielskich stosunkach. Jacob Zuma obawia się, że jak tylko odda władzę, niechętni mu kongresowi towarzysze nie tylko nie uratują go przed grożącymi mu procesami o korupcję, ale chcąc zdobyć wyborców, sami będą go ciągać po sądach. Zuma liczy, że przekazując władzę byłej żonie zapewni sobie nietykalność i spokojną starość (prezydent liczy sobie 74 lata).

Głównym rywalem Dlamini- Zumy będzie 64-letni Cyril Ramaphosa, w czasach apartheidu działacz związkowy, który po przejęciu władzy przez ANC, odsunięty od polityki przez partyjnych rywali, zajął się interesami, dorobił majątku i stał drugim najbogatszym człowiekiem w RPA. W 2012 r., walcząc o zachowanie przywództwa ANC i prezydentury (już wtedy próbowano go obalić), Zuma wziął go sobie na zastępcę i powierzył stanowisko wiceprezydenta. Zgodnie z tradycją politycy namaszczeni na przywódców partii i państwa stają się automatycznymi dziedzicami politycznych tronów. Za utrzymaniem tego zwyczaju opowiadają się przywódcy ANC z wielkich aglomeracji miejskich, obawiający się, że pod rządami Zumy i Zulusów rządząca partia nadal oddawać będzie pole opozycji w miastach i z lewicowego ruchu wyzwoleńczego przerodzi się w konserwatywną partię chłopską. Dominacja Zulusów jest szczególnie nie w smak Xhosom z Prowincji Przylądkowej Wschodniej i stołecznego Gautengu, którzy rządzili za panowania ich rodaków Mandeli i Mbekiego. Ramaphosę popierają też kongresowi weterani, którzy uważają, że pod rządami Zumy ANC z partii ideowej przerodził się w typową partię władzy, zabiegającą wyłącznie o posady i przywileje.

Ramaphosę, bogacza zasiadającego w radach nadzorczych i dyrekcjach koncernów i korporacji, popierają też sprzymierzone z ANC centrale związkowe, a także wpływowa w strukturach ANC Południowoafrykańska Partia Komunistyczna, która w 2008 r., występując przeciwko zapatrzonemu w liberalny kapitalizm Mbekiemu, wyniosła do władzy Zumę. Dziś komuniści zarzucają Zumie i jego zwolennikom korupcję, chciwość i kumoterstwo. Zuma i jego zwolennicy w ANC wzywają partyjnych działaczy do zgody i przekonują, by nie prowadzili sukcesyjnych walk, które rozsadzają i osłabiają partię. Wyrzeczenie się kampanii wyborczej zwiększałoby szanse Dlamini- Zumy, wspieranej przez prezydenta i jego urzędników. Stronnicy Ramaphosy, pochodzącego z niewielkiego ludu Venda, zarzucają Zumie, że forsując eksżonę na następczynię nie tylko zdradza ideały i obyczaje ANC, ale próbuje przerobić partię na populistyczną machinę, odwołującą się do trybalizmu, którego dotąd się wystrzegała.

Wojciech Jagielski