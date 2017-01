Owoce morza, seafood, frutti di mare

W historii kuchni polskiej ryba zajmowała znaczące miejsce. Spożywana była przeważnie w dni postne. Najpopularniejsze gatunki spożywanych w Polsce ryb to szczupak, karp, sum, sandacz, jesiotr, a także łososie, flądry, śledzie, węgorze i dorsze. Ryby były podawane na zimno (w galarecie), smażone i duszone z jarzynami, a także w postaci zup. Według słynnego inżyniera i kartografa Wilhelma le Vasseur de Beauplana, przebywającego w Polsce w latach 1630- 1648, opisującego kuchnię polską “(Polacy) znają się na nich cudownie […] przyrządzają znakomicie i dodają im jakiegoś smaku tak wybornego, że u najbardziej przejedzonych ludzi budzi się na nie apetyt. Przewyższają w tym wszystkie narody”. Na popularność spożywania ryb w Polsce wpływ miała głównie religijność, regionalność, dostępność łowisk i większa lub mniejsza różnorodność ryb. Część regionów opierała się w większym stopniu na hodowli, część na rybołówstwie. Regionalność wraca obecnie w pierwotnej formie dzięki małym restauracjom, karczmom, hotelikom w poszczególnych regionach kraju. Szczególnie obfitujące w ryby są kuchnie hoteli regionów północnej Polski i z nimi graniczące.

Dzisiejsza kuchnia polska uległa zdecydowanym przemianom. Asymiluje ona wszystkie najnowsze trendy. Jednakże trudno wyobrazić sobie kuchnię bez klasyki, kontynuującej dziedzictwo narodowe. Przykładem takiej potrawy jest karp, zwłaszcza po żydowsku, w szarym sosie, a także klasyczna ryba faszerowana, galantynka z ryb, węgorz w sosie koperkowym, sandacz po polsku, zupa z raków, raki w postaci potrawki z kaszą, a także gotowane z koprem.

Owoce morza to jedno z najzdrowszych rodzajów pokarmów. Niestety wciąż odgrywają one zbyt małą rolę w codziennym żywieniu Polaków. Potrawy z ryb i owoców morza spożywane są głównie w krajach śródziemnomorskich i na południu Europy. Tymczasem owoce morza są dobrym źródłem wysokowartościowego białka oraz witamin z grupy B, jodu, wapnia, selenu i fluoru.

Ryby, szczególnie morskie, zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, które zapobiegają miażdżycy, obniżają cholesterol i pomagają w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia tętniczego. Walory zdrowotne ryb odkryto w latach 60 XX wieku, kiedy stwierdzono, że Eskimosi, którzy głównie odżywiają się rybami, bardzo rzadko zapadają na choroby serca. Od tego czasu ryby są polecane przez wszystkich lekarzy i dietetyków, a to dlatego, że są one źródłem pełnowartościowego białka.

Ryby i owoce morza mają dużo białka i dlatego są tak cenne w naszej diecie Ponadto potrawy z ryb zawierają bardzo wiele cennych aminokwasów egzogennych, dlatego są niezastąpionym elementem diety wegetariańskiej. W mięsie ryb odnaleźć możemy także bardzo dużą ilość witamin i składników mineralnych: witamin A i D, witamin z grupy B, potasu, fosforu, wapnia, magnezu i sodu. Owoce morza są zdrowe i zawierają wiele składników mineralnych. Podobnie jak ryby, mają dużą wartość odżywczą. Należy jednak pamiętać, że gotowane, smażone lub duszone często tracą wiele substancji odżywczych, dlatego ważne jest, aby nasza dieta była urozmaicona, a sposób przygotowania nie pozbawiał ich walorów. Owoce morza są bardzo ważnym składnikiem wielu kuchni narodowych. Są popularne w Azji, Ameryce, w kuchni francuskiej i śródziemnomorskiej. Wakacyjne wyjazdy Polaków prowokują ich do pokonania oporów przed skosztowaniem egzotycznych potraw. Ułatwia to też świadomość wartości, jakie mają owoce morza – zawierają one wysokowartościowe białko, są najlepszym źródłem jodu.

Frutti di mare – owoce morza, niezwykle popularne w Europie Zachodniej,i we wszystkich krajach nadmorskich kojarzone są z kuchnią nowoczesną, lekką i urozmaiconą i zdobywają coraz więcej entuzjastów na polskim rynku gastronomicznym. Gustowanie w daniach z owoców morza wpisuje się w modny i zdrowy styl życia. Jednakże owoce morza to mikroskopijny segment krajowego rynku spożywczego. Nie ma złudzeń, że kiedyś na stołach pojawiać się będą częściej niż czerwone mięso. Jednak ich sprzedaż z roku na rok rośnie. Konsumpcja skorupiaków i mięczaków nie leży w polskiej tradycji kulinarnej, jedynie raki były popularne w kuchni staropolskiej. Zupa rakowa czy mięso z szyjek należały zawsze do wykwintnych dań, głównie dlatego, że przygotowanie było pracochłonne.

Dziś konsumentom oferuje się owoce morza przygotowane do spożycia. Z pewnością jest to jedna z przyczyn ich rosnącej popularności. Do pierwszej grupy, skorupiaków, zalicza się krewetki, homary, homarce, langusty, kraby i raki. Do drugiej – mięczaków – wszelkiego rodzaju małże (mule, ostrygi, przegrzębki), ślimaki i głowonogi (ośmiornice, kalmary, mątwy). W wielu krajach morskie stworzenia, po włosku zwane frutti di mare, przez setki lat były podstawą codziennej diety. Spożywało je zarówno pospólstwo, jak i arystokracja. Z czasem owoce morza stały się towarem ekskluzywnym, serwowanym na wystawnych przyjęciach i w eleganckich restauracjach. Od wieków uważane są także za afrodyzjaki, a więc doskonały składnik kolacji we dwoje. Obecnie są szeroko dostępne, lecz nadal na te najdroższe, najwyższej jakości, mogą pozwolić sobie jedynie smakosze z zasobnym portfelem.

Do najpopularniejszych owoców morza zaliczamy:

• Krewetki – skorupiaki, zamieszkujące wody słone i czyste. Różnią się między sobą wielkością – od bardzo drobnych, do dość dużych, osiągających 20 cm długości. Te ostatnie noszą nazwę krewetek tygrysich i są cenionym składnikiem dań z owoców morza. Zazwyczaj serwuje się je jako danie samo w sobie, z dodatkiem masła i przypraw, np. chilli i czosnku. Za najlepsze krewetki uchodzą te z zimnego Morza Północnego.

Krewetki różnią się także kolorem – od szarego do jasnoróżowego. Niemniej jednak po ugotowaniu stają się ciemnopomarańczowe bądź intensywnie różowe. Na eleganckim przyjęciu, gdy serwujemy krewetki, musimy podawać je obrane, aby goście nie musieli się zbytnio trudzić przy usuwania pancerzyków.

• Kalmary – mięczaki zwane inaczej kałamarnicami. Ich wielkość dochodzi średnio do 60 cm, ale duże osobniki mogą osiągnąć długość nawet 15 metrów. Są niezwykle popularne w kuchni greckiej, hiszpańskiej i portugalskiej, a także azjatyckiej np. japońskiej czy tajskiej. Można je przyrządzać na wiele sposobów: grillować, smażyć, dusić. Ważny jest czas przyrządzania dań z wykorzystaniem tego mięczaka, gdyż po zbyt długiej obróbce cieplnej mięso staje się gumowate.

• Ostrygi – mięczaki, które zamieszkują wody mórz słonych, ciepłych oraz strefy miarkowanej. Często spotyka się je również przy brzegach, gdzie tworzą duże ławice. Prowadzi się także sztuczne hodowle ostryg. Mięso ostryg kryje się w twardej, nieregularnej muszli. Jest ono niezwykle cenione w wielu kuchniach świata, zwłaszcza w kuchni francuskiej, gdzie spożywa się je na surowo, skropione cytryną. Można je także piec, dusić, zapiekać. Świeże, żywe ostrygi otwiera się za pomocą specjalnego, krótkiego nożyka, którym lekko oddziela się ostrygę od skorupy, skrapia sokiem cytrynowym i zjada.

• Małże – zaliczane do mięczaków. Często spotykane w kuchni francuskiej, belgijskiej, w krajach basenu Morza Śródziemnego i w kuchniach azjatyckich. Najsmaczniejsze są te przygotowywane bezpośrednio po połowie. Należy szczególnie uważać na ich świeżość, gdyż martwe, nieświeże małże mają nieprzyjemny zapach i mogą wywołać silne zatrucie. Po ugotowaniu małże powinny się otworzyć. Zamknięte wyrzucamy. Dawniej było to pospolite danie rybaków, obecnie traktowane jest jako rarytas. Najbardziej popularnym Ceviche z tuńczyka i małż św. Jakuba Ostrygi Homar sposobem podawania małży jest gotowanie ich w garnku z dodatkiem wina.

• Homar – skorupiak uważany za posiadacza najbardziej wysublimowanego w smaku mięsa. Uznawany za danie arystokratów. Najbardziej problematyczne jest spożywanie homara. W szanujących się restauracjach można poprosić o obranie homara z pancerza, jednak dla wielbicieli mięsa homarów największą przyjemnością jest samodzielne pozyskiwane mięsa z zakamarków pancerza. Traktuje się to niemalże jak rytuał. Do spożywania homara przeznaczone są specjalne sztućce. Są to długie, dwuzębne widelczyki, z pomocą których wydłubuje się mięso. Natomiast do rozgniecenia szczypiec używa się specjalnych kleszczy. Gotowanie homarów nie należy do przyjemny zadań, gdyż wrzuca się je do wrzątku, gdy są jeszcze żywe. Skorupę homara bardzo często wykorzystuje się ponownie, np. do przygotowania wywaru – podstawy do zup.

• Ośmiornice – zamieszkują morza słone i ciepłe. Najczęściej spotyka się je przy rafach koralowych. Łowi się je głównie w celach konsumpcyjnych. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie ośmiornice są jadalne. W kulinariach mają duże znaczenie. Dania z ich wykorzystaniem królują w kuchni greckiej, portugalskiej, hiszpańskiej czy włoskiej, a także w kuchniach obu Ameryk. Zazwyczaj serwuje się ośmiornice smażone lub duszone w winie, a także jako dodatek do sałatek oraz dań z makaronu i ryżu.

• Krab – skorupiak, który żyje w wodach mórz ciepłych i gorących. Występuje w różnych rozmiarach, od drobnych, 10-centymetrowych krabów włosienników, do ogromnych, wspaniale smakujących krabów królewskich. Najczęściej spożywa się kraby kieszeńce. Do spożywania krabów, tak jak w przypadku homarów, używa się specjalnych, długich widelczyków, pomocnych w wydłubywaniu mięsa z pancerza. Mięso kraba wykorzystuje się do przygotowania zup i sosów do makaronów. Kraby podaje się też smażone, a także zapieka i serwuje tak jak ryby, z dodatkiem cytryny, która znakomicie podbije smak tego delikatnego mięsa.

• Muszle św. Jakuba – te owoce morza możemy dodać do sałatek, sosów i dań rybnych; przygotowujemy je poprzez smażenie w głębokim tłuszczu, pieczenie na grillu, zapiekanie, gotowanie; ich mięso jest kremowobiałe o intensywnym morskim smaku.

• Mule – ich mięso jest białe, delikatne, o słodkawym smaku; możemy je spotkać w postaci mrożonych i świeżych, w muszlach i obrane; gotujemy je na parze, dusimy we własnym sosie, pieczemy w piekarniku najbardziej lubię je poprostu udusić z odrobina czosnku, cebuli na białym winie i szczypta masła na koniec, niebo w gębie.

• Jeżowiec wodny – Japończycy zajadają się nimi i uważają za jedno z najdroższych składników do sushi, ale jadają je także na Chorwacji. Są to stworzenia w kształcie kuli i mają długie kolce. Żeby dostać się do części jadalnej trzeba rozciąć kadłub i delikatnie łyżeczką wyjąć z muszli mięciutką “ikrę”.

Z mojego doświadczenia są dwa rodzaje klientów na owoce morza: są ci, którzy zawsze wybiorą boczek i ci, którzy zajadają się nimi bez opamiętania i ciągle im mało. Ja należę do tej drugiej grupy i zachęcam wszystkich do kosztowania jeśli nadaży się okazja, a naprawdę odczucia smakowe okażą się super.