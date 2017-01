Ogrody sztucznych słońc

W sobotę pojechałem zobaczyć, co nowego u Eryka. Z niedawnej bowiem rozmowy z jego żoną Dorotą dowiedziałem się, że każdą zimę przechodzi on niezbyt lekko, wpadając po prostu w depresję. Tymczasem ku zupełnemu zaskoczeniu, mojego kanadyjskiego znajomka zastałem w dobrym nastroju. Kiedy więc wyszedł do kuchni, aby przygotować herbatę, cichaczem zapytałem Dorotę:

– Co się stało, że Eryk dziś w tak doskonałym humorze?

Wtedy ona nic nie mówiąc pokazała tylko palcem w dół w kierunku piwnicy. Nic się jednak więcej nie dowiedziałem, bo właśnie w tym momencie wrócił do pokoju gospodarz. Podają herbatkę z konfiturami, zawołal ku mojemu zaskoczeniu krótko i optymistycznie:

– Thank spring!

– A czemu to każesz nam myśleć o wiośnie? – zapytałem zupełnie zbity z tropu.

Eryk złapał mnie wtedy za rękaw i bez słowa zaprowadził na dół do piwnicy. Tam dopiero zrozumiałem wykonany przed chwilą przez Dorotę teatralny gest palcem. Piwnica bowiem cała zalana była jaskrawym światłem, które to wypływało z pokaźnej rozmiarów konstrukcji w jednym z jej rogów. Stał tam kilkupiętrowy stojak, na którego półkach pod jarzeniówkami zieleniły się pięknie rośliny. Na najwyższej z nich rosło nawet kilka kwitnących domowych roślin, czyniąc cały obraz niezwykle optymistycznym. Cały widok naprawdę napawał nadzieją nadchodzącej wiosny. Krzyknąłem więc: – Pomysł doskonały! – co moi gospodarze na pewno uznali za pochwałę Eryka. Mnie tymczasem olśniła jedynie myśl o napisaniu w “Gazecie” kilku słów na temat uprawy roślin w warunkach sztucznego światła.

Użycie sztucznego światła wyraźnie rozszerza możliwości uprawy roślin w całym domu. Mogą one bowiem wówczas rosnąć w zaciemnionych miejscach mieszkania, a nawet w pozbawionych zupełnie okien piwnicach. Światło elektryczne pozwala też na dalsze powiększenie kolekcji roślin tym zapalonym ogodnikom, którzy zapełnili już wszystkie okienne parapety i lepiej oświetlone miejsca we wszystkich pokojach. Dzięki niemu odkryć mogą oni ciekawe miejsca w korytarzach, na książkowych półkach, a nawet pod kuchennym kantorem. Afrykańskie fiołki, storczyki, begonie oraz miniaturowe pelargonie to tylko niektóre z obfitej listy roślin, które doskonale dają sobie radę pod żarówkami, albo też jarzeniówkami. Z kolei ogrodnicy, którzy co oku zaczynają uprawę warzyw i kwiatów od wysiewu nasion, właśnie dzięki sztucznemu światłu mogą się uniezależnić od kaprysów pogody w postaci wydłużonych okresów zachmurzonego nieba. Pomidory, bakłażany, paprykę, petunię, niecierpki i begonie wysiewać przecież trzeba w miniaturowych mnożarkach, aby w połowie maja ich sadzonki gotowe były do wysadzenia w przydomowym ogrodzie. Omawiając sprawę jeszcze szerzej, trzeba stwierdzić, że sztuczne światło pozwala również na uprawę pewnych warzyw, roślin przyprawowych i ziół przez cały rok. Stajemy się wtedy zupełnie niezależni od zewnętrznej pogody. Do najczęściej uprawianych w ten sposób roślin należą: sałata, rzodkiewki, miniaturowe pomidory oraz popularna w środowisku Włochów bazylia.

W warunkach domowej uprawy roślin praktycznie do wyboru pozostają nam dwa rodzaje elektrycznego oświetlenia. Uzyskiwane z tradycyjnych żarówek światło żarzące jest stosunkowo mało wydajne, ale za to nie wymaga ono zakupu żadnych nowych, powiększających koszty oprawek. Pamiętać jednak należy, że żarówki wypromieniują dużo ciepła i konieczne jest zachowanie ich minimalnej odległości 30 cm od rośliny. Warto też zdawać sobie sprawę, że ze względu na bezpieczeństwo pożarowe, oprawki palących się przez cały dzień żarówek powinny być ceramiczne.

Znacznie bardziej ekonomiczne jest, oczywiście, światło fluorescencyjne uzyskiwane z lamp popularnie nazywanych jarzeniówkami. Jednorazowy zakup całej takiej jarzeniowej lampy pociąga za sobą pewne koszty, ale wydatek zwróci się w ciągu kilku lat dzięki oszczędności na samym prądzie. Światłu jarzeniowemu nie towarzyszy również wydzielanie się ciepła, a zatem może być ono umieszczane znacznie bliżej rośliny. Jego odległość wynosić może zaledwie 10 cm, a zatem nie tracimy zbyt dużo światła na rozproszenie w całym pomieszczeniu.

Zarówno żarzące się żarówki, jak i jarzeniówki produkowane są obecnie w specjalnej wersji do uprawy roślin (ang. grow-light). Ich producentom udało się w nich znacznie rozszerzyć spektrum uzyskiwania światła, co wyraźnie wpływa na lepszy wzrost roślin. Wszystkim, którzy zdecydują się na uprawę rośli pod sztucznym światłem, polecam właśnie to oświetlenie. Popularność tego typu sprawiła, że przed kilkoma laty na rynku pojawiły się też bardzo zgrabne konstrukcje półkowe specjalnie dla niej przeznaczone. Szybko zyskały sobie one miano ogrodów świetlnych (ang. light garden). Specjalne, zagłębione nieco półeczki zapewniają w nich czystość i wygodę podczas zabawy w zimowego ogrodnika.

Kolejna sprawa, o której warto pamiętać w przypadku uprawy roślin pod sztucznym światłem, to zakup czasowego wyłącznika (ang. timer). Rośliny nie mogą bowiem rosnąć oświetlone przez 24 godziny na dobę. One również potrzebują kilkugodzinnego, nocnego wypoczynku, podczas którego panuje wokół nich zupełna ciemność. Czynność zapalania i gaszenia światła można całkowicie zautomatyzować poprzez zainstalowanie kosztującego tylko kilka dolarów urządzenia.

Po zademonstrowaniu swojego zimowego ogrodu, Eryk przedstawił mi plany dalszej rozbudowy na jednej z wolnych jeszcze ścian piwnicy.

– To zimowe ogrodowanie zamienić się może nawet w niebezpieczny nałóg – pomyślałem w duchu, głośno chwaląc jednak za ambitne plany mojego kanadyjskiego znajomka. I Was, Dodzy Czytelnicy “Gazety”, ostrzegam, że kiedy założycie u siebie ogródek ze sztucznym słońcem, męczyć Was będzie nieustannie myśl o jego dalszej rozbudowie.