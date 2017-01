Wprawdzie większość osób składających podania o elektroniczne autoryzacje do podróży do Kanady otrzymają je – po kilku minutach, godzinach, dniach, lub po paru tygodniach, to jednak są takie osoby, które otrzymają odmowę.

Odmowa może nastąpić z różnych powodów – natomiast wspólnym czynnikiem jest jedno: z informacji posiadanych przez departament imigracji kanadyjskiej wynika, że składający podanie o eTA nie kwalifikuje się na przyjazd do Kanady.

Co można zrobić w takich wypadkach? Odwołać się? Nie, w przypadku odmowy wydania eTA, nie ma prawa do apelacji. Można złożyć podanie do sądu federalnego Kanady w celu sprawdzenia, czy decyzja odmowna wydana przez pracownika imigracyjnego była poprawna, ale apelacji jako takiej nie ma.

Decyzja odmowna najpewniej wskazuje, że istnieje powód, dla którego została wydana decyzja odmowna. Wprawdzie teoretycznie osoba taka może próbować wjechać do Kanady drogą lądową przez USA (obywatele polscy muszą posiadać, oczywiście, wizę wjazdową do USA), ale jeśli eTA do Kanady została odmówiona, to najpewniej pojawiając się na granicy Kanady i USA sytuacji się wcale nie polepszy, ponieważ powód niewydania eTA dalej istnieje i najprawdopodobniej dana osoba dalej nie kwalifikuje się do wjazdu do Kanady.

Warto sprawdzić w takich przypadkach dlaczego – wgłębienie się w historię może wyjaśnić wszystkie znaki zapytania, i wprawdzie nie zawsze, ale może będzie to możliwe, aby jednak zrobić coś, co w końcu pozwoli przyjechać do Kanady.

Bezpośrednie odmowy eTA są częstymi przypadkami, jeśli składający podanie ma sytuację, która jest jasna dla podejmującego decyzję: np. osoba posiada na swoim koncie popełnione w Kanadzie przestępstwa kryminalne, które są niewyczyszczone, albo osoba była z Kanady deportowana.

Natomiast w przypadkach, gdy w podaniu zaznacza się, że przestępstwo popełnione zostało poza granicami Kanady, wtedy dana osoba zostanie poproszona o dodatkowe dokumenty zanim decyzja czy wydać eTA czy nie zostanie podjęta.

Jakie są najczęstsze przypadki, gdy składający podanie może być poproszony o dodatkowe dokumenty czy informacje? Na przykład w przypadkach zdrowotnych (gdy jego stan zdrowia może wskazywać na zagrożenie dla Kanady), oraz w przypadkach uprzedniej deportacji, uprzedniego wydalenia z Kanady (niekoniecznie deportacji) lub w przypadkach wskazujących, że osoba ma lub może mieć coś do czynienia ze zorganizowaną przestępczością.

Słyszałam też od Państwa o odmowach z powodu niedostosowania się do prośby o dostarczenie dodatkowych dokumentów czy wyjaśnień. Jedni ze składających podanie nie mieli takich dokumentów i nie złożyli wyjaśnień, inni – nie zdążyli z przygotowaniem wymaganych informacji.

W takich przypadkach można mając już wszystko – ponownie wystąpić o eTA. Jeżeli zaś nie zdążymy dostarczyć, ponieważ zabraknie czasu na zdobycie, np. certyfikatu z policji czy innej informacji/ dokumentu – zamiast nie odzywać się w ogóle, lepiej po prostu poprosić o więcej czasu na ich dostarczenie.

Proszę przy tym pamiętać, że prosząc o więcej czasu należy wyjaśnić dlaczego potrzebuje się więcej czasu, co już się zrobiło w celu zdobycia tych informacji/ dokumentów, oraz ile jeszcze czasu potrzeba.

I na zakończenie jeszcze jedna ważna informacja: eTA to jest autoryzacja do podróży do Kanady dla obcokrajowców. Obywatele Kanady i stali mieszkańcy Kanady nie potrzebują eTA.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.