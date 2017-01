Niewiarygodnie zdrowy sok owocowy

Szanowny Czytelniku,

sok z granatów jest niewiarygodnie zdrowy.

Posiada więcej przeciwutleniaczy (antocyjanów, tanin i kwasu elagowego) niż zielona herbata, czerwone wino i jagody goji – trzy pokarmy słynące z przeciwutleniaczy.

Granat ma ponadto wyjątkowo dużo witaminy C. To tłumaczy, dlaczego sok z niego stanowi wybuchowy koktajl zwalczający wolne rodniki. Niech Cię nie zmylą obietnice, że sok z granatu walczy z rakiem.

Sok z granatu chroni komórki przed starzeniem się – a zatem także przed zwyrodnieniem nowotworowym.

W wielu badaniach wykazano ochronne antynowotworowe działanie soku z granatów, a nawet jego zdolność do niszczenia komórek nowotworowych. Mnóstwo informacji znajdziesz, wpisując w przeglądarce “pomegranate” (tj. granat po angielsku).

Ale wyniki te są mylne. W rzeczywistości chodzi tu o doświadczenia laboratoryjne, często in vitro, które nie wykazują niczego korzystnego dla ludzi. Wręcz przeciwnie, kilka badań na ludziach, w których testom poddano działanie soku z granatów na raka (prostaty lub piersi), nie wykazały w ogóle żadnego korzystnego działania lub bardzo nieznaczne u osób szczupłych albo posiadających określone geny1. Ale sok z granatów ma mnóstwo innych cennych właściwości…

Ochrona komórek nerwowych, tętnic i stawów

Chroniąc neurony, broni przed chorobą Alzheimera. W badaniu, które opublikowano w czasopiśmie ACS Chemical Neuroscience w 2015 r., naukowcy odkryli, że nasza flora jelitowa wytwarza cenne związki, tzw. “urolityny”, powstające w wyniku metabolizmu elagitaniny (polifenolu) – substancji występującej również w soku z granatów.

Te urolityny mają rzadką właściwość przechodzenia przez barierę “krew – mózg”. Po dotarciu do mózgu hamują tworzenie się blaszki beta-amyloidowej, tej samej, która występuje w chorobie Alzheimera. Zjawisko to zaobserwowano w warunkach in vitro, czyli w probówce.

Ale to nie wszystko:

Sok z granatów zmniejsza także Twoje ryzyko śmierci na zawał serca lub udar mózgu. Chroniąc komórki śródbłonka wyściełające tętnice, zapobiega chorobom układu krążenia. W badaniu klinicznym wykazano zmniejszenie się zmian miażdżycowych u osób pijących sok z granatów2. Wykazano u nich także poprawę krążenia 3.

Sok z granatów powoduje nawet zmniejszenie stanów zapalnych stawów: według badania opublikowanego w czasopiśmie Nutrition w 2008 r., podlegające hydrolizie taniny występujące w soku z granatów likwidują stan zapalny i zmiany w stawach występujące w reumatoidalnym zapaleniu stawów, poważnej chorobie atakującej chrząstkę stawową, która może się ujawnić już w młodości4.

Doskonały smak

Pij zatem sok z granatów! I to nie zważając na skądinąd słuszne ostrzeżenia przed piciem soków owocowych, o których mówi się, że mają zbyt wiele cukru.

Sok z granatów nie ma wiele cukru w porównaniu z innymi sokami owocowymi. A mimo to jest doskonały w smaku, odświeżający, krótko mówiąc – świetny do picia.

Dawniej sok z granatów był bardzo drogi i stanowił przedmiot wszelkich możliwych oszustw handlowych, głównie dzięki swojej reputacji (rzekomej, jak widzieliśmy) antynowotworowej.

Na szczęście dziś jest tylko niewiele droższy niż sok pomarańczowy.

Uwaga na podróbki! Zawsze sprawdzaj zawartość grenadyny. Tak zwany syrop grenadynowy to często osłodzona woda z dodatkiem aromatów i niewielkiej ilości (10%) soków z malin, czarnej porzeczki, czarnego bzu i czerwonej porzeczki. Prawdziwa grenadyna to czerwony syrop na bazie miąższu z granatów.

Granat pochodzi z Bliskiego i Środkowego Wschodu. Jego miąższ jest bardzo popularny w Iranie, gdzie wytwarza się z niego sosy. W Egipcie z granatów wytwarza się likier.

Mnóstwo innych napojów sprzedawanych w naszych supermarketach reklamuje się na opakowaniach jako zawierające “owoc granatu”. Często zawierają jedynie 3-5% soku z prawdziwych granatów, a reszta to woda, cukier i tanie soki (z jabłka, z pomarańczy…).

Jak zwykle w supermarkecie, warto zachować czujność. Lepiej móc przeczytać drobny druk na etykietkach niż ogromne slogany przyciągające wzrok.

Twoje zdrowie! A latem pij raczej zmrożony sok z granatów niż Martini. Lepiej smakuje i jest zdrowszy.

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

