LCBO.ca odnosi sukcesy

Jak podał LCBO, wprowadzona latem sprzedaż internetowa alkoholu z możliwą dostawą do domu jest bardzo popularna i oczywiście szczególnie sprawdziła się w okresie świątecznym.

Pomiędzy 6 listopada a 31 grudnia wartość całego zakupionego w ten sposób alkoholu wyniosła prawie 2 mln, podczas gdy w ciągu poprzednich trzech miesięcy 1,7 mln.

Dziennie przeciętnie korzystano z tej strony internetowej 147 razy, co jest wzrostem o 84 proc., a przeciętna kwota zakupów wzrosła do 227 dol. z 207 dol.

Należąca do rządu witryna internetowa LCBO.ca została uruchomiona w lipcu, pozwalając ludziom kupować prawie 5 tys. produktów z możliwą dostawą do domu albo do lokalnego sklepu monopolowego LCBO.

Jak mówi rzecznik LCBO, witryna ta ma być dalej rozbudowywana pod względem liczby dostępnych produktów w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Już w tej chwili znajduje się tam więcej produktów niż można kupić w jakimkolwiek ze sklepów.

Ostatecznym celem jest aby LCBO.com dawała klientom możliwość wyboru z listy 16 tys. różnych towarów.

Obowiązuje minimalna kwota 50 dol. aby można było skorzystać z tej formy zakupu. Dostawa do lokalnych sklepów jest bezpłatna, za to dostawa do domu poprzez Canada Post wymaga opłaty 12 dol. plus podatek. Pracownicy pocztowi muszą prosić o dowód tożsamości, a jeśli go nie dostaną, mają obowiązek przekazywać niedostarczony alkohol do lokalnego sklepu do odbioru.