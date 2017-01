W niedzielę pod wieczór zajechał po dom samochód pana Kazia. Obok niego zobaczyłem przez okno kanadyjskiego znajomka, Eryka. Do wejściowych drzwi energicznie kroczyła razem z nimi nieznana mi dotychczas starsza pani. Dopiero gdy goście znaleźli się już w środku, dowiedziałem się, że jest nią pani Józia, teściowa Eryka. On jednak z wielkim szacunkiem, niemal tak jakby miał przed sobą połowicę Napoleona, zwracał się do niej z francuską elegancją: “Dżozefino”. Muszę przyznać, że i na mnie zrobiła ta pani bardzo przyjemne wrażenie:

– Józefa Szymczak…- przestawiła się i zaraz potem z dumą oświadczyła – Przedstawicielka Mac Donalds’a na północnowschodnią Polskę.

Kiedy gościom podałem herbatkę, a Eryk wyskoczył na stronę, jego teściowa nachyliła się delikatnie w moją stronę. Półszeptem prawie, tak jakby z obawy, że nie znający przecież naszego języka zięć mógłby tę wypowiedź usłyszeć, stwierdziła:

– Zmartwień bez liku, drogi Janie Ogrodniku… Córkę mam jedną i czas najwyższy zostać mi babunią. A u Eryka i Doroty cisza… – wymawiała z żalem jak na spowiedzi.

– I właśnie w tej sprawie przywiozłem panią Józię do pana – wtrącił się teraz do rozmowy milczący dotychczas pan Kazio.

– Niestety, wydaje mi się, że niewiele tu pomogę – wykręcałem się jak tylko mogłem, widząc złożoność przedstawionego problemu. Tymczasem teściowa Eryka nie zważając zupełnie na moją wypowiedź kontynuowała:

– Na ostatnim meetingu – tutaj i ona zaserwowała porcyjkę nowomowy – wyjaśniono nam, że każdy z “Mac Donalds’ów” ma czerwony dach, bo ten kolor pobudza. Czy nie zna pan zatem jakiejś domowej rośliny, która miałaby go pod dostatkiem?

– Krotony! – wykrzyknąłem od razu z radością, ale wcale nie z powodu zaspokojenia pragnień pani Józi. Przemknęła mi natomiast myśl, że ten wdzięczny w uprawie doniczkowy kwiatek to doskonały temat do kolejnego artykułu w “Gazecie”. Zarazem więc, nie pytając nikogo nawet o zgodę, zabrałem się do omówienia uprawy tej rośliny:

Polscy botanicy usiłowali kiedyś wprowadzić dla tej interesującej rośliny nieciekawą wcale nazwę “trójskrzyń”. W naszym narodowym słownictwie przyjął się jednak zapożyczony na stałe z angielskiego wyraz “kroton”. Anglicy piszą go przez “c” na początku, czyli “croton”, a to tak samo jak w pierwotnym jego łacińskim określeniu. Natomiast w najnowszej fachowej literaturze spotkać można dzisiaj nową nazwę botaniczną “Codiaeum”.

Wszystkie krotony pochodzą z obszaru Indii. W naturalnych warunkach rośnie ich tam kilkanaście gatunków. Do uprawy w domu i w szklarniach ogrodów botanicznych już w ubiegłyn stuleciu Brytyjczycy zaadoptowali tylko jeden gatunek. Jego pełna łacińska nazwa to “Codiaeum variegatum var. pictum” Ostatni wyraz dokładnie określa odmianę. Roślina ma jednak liczną grupę pododmian, które różnią się od siebie bardzo kształtem, a także kolorem liści. Odnośnie kształtu liści mogą być one duże i okrągłe. Wówczas roślina przypomina wyraźnie znany każdemu dobrze fikus sprężysty. Czasem liście bywają faliście powcinane wzdłuż brzegów. Inne pododmiany miewają z kolei liście wydłużone, a przez to cienkie. Najciekawsze są jednak liście skręcone dosłownie jak makaron “w śrubokręcik”.

Największym walorem krotonów jest jednak różnobarwność ich ulistnienia. Na dodatek pełna kombinacja kilku kolorów występuje często równocześnie na jednym liściu. Spotkać zatem można na nich wiele odcieni zieleni w połączeniu ze złotym, pomarańczowym, różowym, czerwonym, a nawet purpurowym kolorem. Ta wielobarwność sprawia, że krotony dodają dużo ciepła każdemu pomieszczeniu, w którym zostaną umieszczone. Kluczem jednak do uzyskania tej ciekawej mozaiki jest postawienie rośliny w dobrze nasłonecznionym pokoju. W sytuacji braku światła stara się bowiem ona wykorzystać maksymalnie powierzchnię swoich liści produkując dużo chlorofilu; wówczas przybierają one zielony kolor. Zwrócę tu przy okazji uwagę, że taka żelazna zasada występuje w całej przyrodzie: brak światła u roślin o pstrych liściach powoduje zwykle ich powrót do koloru zielonego.

Kiedyś krotony dobrze rosły jedynie w stosunkowo wilgotnym powietrzu. Dlatego tak chętnie uprawiano je w szklarniach wiktoriańskiej Anglii. Dzisiaj doczekaliśmy się już nowych odmian, które doskonale dają sobie radę w przeciętnych warunkach mieszkaniowych. Pod warunkiem jednak, że znajdą się one w niedużej odległości od jasnego okna. Pamiętajmy przy tym, że krotony nie lubią przeciągów i dlatego ulokować należy je z dala od ogrzewających nawiewów. Unikać również trzeba bliskości wszelkich grzejników. Temperatura zimą w pomieszczeniu, gdzie one przebywają nie powinna spadać poniżej 16 st. C. Roślina lubi też ciepło w podłożu glebowym. Latem podlewamy ją stosunkowo często, a zimą wyraźnie ograniczamy dostarczanie wody do doniczki. Za to często zraszamy liście wodą. Dobrze jest też je przemywać wilgotną szmatką. Nie radzę stosować natomiast do przecierania żadnych olejków oraz mleka. Te domowe sposoby mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc roślinie.

Krotony nawozimy regularnie od początku marca aż do końca sierpnia. Rozmnażamy je poprzez odkłady powietrzne wierzchołków pędów. Postawiony w odpowiednim miejscu kroton odwdzięczy się zawsze niezwykle szybkim wzrostem. Sięgać on może każdego roku nawet grubo ponad pół metra. Dlatego kroton to roślina, którą śmiało rozpocząć można uprawiać zaczynając od miniaturowej sadzonki. Właśnie gdy kończyłem mój wykład o krotonie, w pokoju pojawił się Eryk. Teściowa natychmiast otwartą dłonią chwyciła zięcia za brodę:

– Oj, ty mój drogi Zięciku – cedziła do niego pieszczotliwie – kupię ci tego krotona i dużo, dużo hamburgrów będę ci teraz serwować. I żebyś mi się tylko spisał przed moim wyjazdem.

– Yes, yes, Josephine! – Eryk przytakiwał, tak jakby rozumiał co mówi do niego pani Józia.

– Ach ty mój miły Eryku – życzyłem szczęścia w duchu kanadyjskiemu znajomkowi – oby ci się tylko udało, bo jeśli nie staniesz na wysokości zadania to sielanka z teściową skończona.