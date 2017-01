Kontrowersje ws. sponsorowania rodziców

Kontrowersyjny program sponsorowania do Kanady rodziców i dziadków został otwarty we wtorek, 3 stycznia 2017 roku. Tak naprawdę to kontrowersyjny jest nie sam program, ale sposób, w jaki rząd podchodzi do tego tematu: otóż od ubiegłego wtorku, przez 30 kolejnych dni, potencjalny sponsor może “zapisać się” na listę, jeśli zamierza sponsorować swoich rodziców lub dziadków.

Zapisanie się polega na wpisaniu podstawowych danych i elektronicznym podpisie. Wydane wtedy zostanie potwierdzenie. Elektroniczny system wpisywania się na listę zainteresowanych sponsorowaniem nie jest idealny, oczywiście, i trzeba bardzo pilnować, czy rzeczywiście pomyślnie wysłało się swoje wstępne zainteresowanie składaniem podania sponsorskiego. Lista będzie otwarta tylko 30 dni, licząc od 3 stycznia.

Co się wydarzy dalej? Po 30 dniach lista zostanie zamknięta, i usunięte zostaną duplikaty (mam nadzieję, że rząd posiada możliwość weryfikacji, czy rzeczywiście nie można wpisać się na listę wielokrotnie).

Informacje, które podaje sponsor, są tylko wstępnymi informacjami i teoretycznie jeden sponsor może chcieć sponsorować więcej niż jedną rodzinę. Przykładem może tu być sytuacja, gdy jeden i ten sam sponsor chce sponsorować swoją matkę i ojca – ale oboje matka i ojciec są rozwiedzeni, więc są osobnymi rodzinami (a sponsor jest ten sam).

Takich sytuacji nie będzie na pewno wiele, ale nie są one niemożliwe – miałam już dokładnie takie pytanie wcześniej od potencjalnych klientów. I w takich sytuacjach sponsor będzie ten sam, ale inne będą osoby sponsorowane, czyli nie będzie to duplikat, jeśli sponsor zapisze się dwa razy.

Ciekawe, prawda? Zobaczymy, w jaki sposób będzie ten specyficzny problem rozwiązany.

Po 30 dniach, jak usunięte zostaną duplikaty (coś mi się wydaje, że takowych będzie niezliczona ilość), wtedy drogą losowania (tak, będzie to nic innego jak tylko… loteria!) wybranych zostanie 10 tysięcy sponsorów, którzy otrzymają e-mail, że mogą składać podanie o sponsorowanie. Pozostali otrzymają e-mail, że nie zostali wybrani w tym roku, i będą mogli ponownie próbować… za rok.

Sponsor, który otrzyma email, że został wylosowany, będzie mógł złożyć podanie o sponsorowanie, i będzie miał na to czas: 90 dni na pełną i bezbłędną aplikację (formularze oraz dokumenty) od dnia otrzymania emaila.

Zapisanie się na listę chętnych jest bezpłatne. Szansa bycia wylosowanym będzie zależeć od liczby zapisanych chętnych sponsorów. Może 1 do 2? Może do 3? 4? Nie jest to niski procent, nawet jeśli każdy miałby 25% szans.

Ale niepokoi mnie inna rzecz: otóż zostanie wylosowanych 10 tysięcy sponsorów i każdy będzie musiał złożyć aplikację sponsorską w ciągu 90 dni. Moje pytania są takie: 1. Co się stanie, jeśli np. 1000 aplikacji nie zostanie złożonych w terminie, czyli tylko 9 tysięcy złoży. Czy będzie dodatkowe losowanie?

Moje drugie pytanie jest jeszcze bardziej mnie niepokojące:

2. Aplikacje będą rozpatrywane. Załóżmy, że te 9 tysięcy. I załóżmy, że 10% sponsorów nie będzie się kwalifikować i aplikacje zostaną zamknięte.

Albo jeszcze inny scenariusz: aplikacje zostaną odrzucone na kolejnym szczeblu – co wtedy? Albo rodzice czy dziadkowie, odpukać, nie dożyją. Czy będzie kolejne losowanie, aby “dobić” do liczby 10 tysięcy? Szczerze mówiąc… nie sądzę. Ale jest to moja opinia – jak będzie naprawdę, przekonamy się już wkrótce.

