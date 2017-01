Koniec chamstwa!

Z cyklu: Zapiski na gorąco

Czy pamiętacie jak prezes Kaczyński na jednym z wieców porywał tłum do krzyków? Zaczynał “Cały świat się z was śmieje…”, a “przypadkowy głos z tłumu”, świetnie słyszalny (musiał być bliżej jakiegoś mikrofonu niż wszyscy inni z obecnych), kończył posłusznie: “komuniści i złodzieje!” Hasło się przyjęło i wykrzykiwane jest dzisiaj przy wszystkich okazjach, kiedy zwolennicy obecnej władzy mają kontakt z jej przeciwnikami lub krytykami. Nie raził pana prezesa ton tego hasła – sam je w końcu propagował.

Od tamtego czasu w tzw. przestrzeni publicznej szaleje wolna amerykanka. Wolno wszystko wykrzyczeć, obrzucić bliźniego mięchem, wdeptać w ziemię. Im mocniej i dotkliwiej, tym lepiej. Poszły w kąt zasady kultury obcowania człowieka z człowiekiem czy prawidła kulturalnej dyskusji. Nie ma dyskusji, jest tylko pyskówa. Nie ma rozmów o sprawach, faktach, poglądach – jest plugawe atakowanie osób je wygłaszających.

Jeżeli ktoś ma krytyczny stosunek do ideologii czy posunięć obecnych władz, jest zdrajcą, ubekiem, komuchem, albo Żydem (to tak a propos braku antysemityzmu wśród Polaków). Albo wszystkim tym na raz.

W naszej “Gazecie” internetowej pod każdym artykułem można pisać komentarze. Wszystkie są czytane i dopuszczane (lub nie) do pojawienia się tam tak by wszyscy mogli je przeczytać. W regulaminie wyraźnie napisaliśmy, że nie będziemy publikować wypowiedzi niecenzuralnych, wyrażających postawy rasistowskie, obrażających ludzi.

Codziennie dostajemy komentarze. Coraz więcej z nich przeraża. Pokazują co stało się z umysłami Polaków, tych z Polski i tych na emigracji. Kilka lat temu zdarzało się nam zatrzymać okazjonalny komentarz. Dzisiaj takich, które nie nadają się do upublicznienia, jest coraz więcej.

Staraliśmy się przez ostatni rok-dwa przepuszczać jak najwięcej komentarzy, aby dać ludziom możliwość do wyrażenia swoich opinii. Publikowaliśmy i takie wypowiedzi, które oburzały normalnych ludzi. Nierzadko słyszę pytanie: “Jak wy to wytrzymujecie?!” A przecież to opinie tylko o tym, co “przepuściliśmy”…

Z tych niedopuszczonych można by złożyć książkę, która byłaby przerażającym portretem naszych rodaków. Jedna jest ich wspólna cecha – NIGDY nie odnoszą się po prostu do samego tekstu, ale są brutalnym atakiem na autora artykułu. Jak to można określić? Kloaka.

Ale dzisiaj informuję, że przebrała się miarka – KONIEC CHAMSTWA I ZDZICZENIA! Jeżeli chcecie Państwo zabierać głos w sprawie opublikowanego artykułu, dyskutujcie z zawartymi w nim myślami, poglądami, kwestionujcie fakty jeżeli potraficie podać inne, które im zaprzeczają. TYLKO takie komentarze będziemy publikować. Nie będziemy publikować żadnych epitetów, oskarżeń, obraźliwych uwag. Nie interesuje nas czy uważacie kogoś za agenta, komucha, zdrajcę, Żyda – znamy naszych współpracowników, szanujemy ich i nie pozwolimy na to, aby pozbawieni podstawowych zasad kultury ludzie ich obrażali.

Żal mi tych wszystkich, którzy zieją agresją i nienawiścią. Musicie być nieszczęśliwymi, sfrustrowanymi jednostkami, pełnymi kompleksów i niespełnienia. Nikt kto ma normalne życie, kto jest otoczony dobrymi i kochającymi ludźmi nie ma w sobie tyle zła i wściekłości na świat. Sugeruję więc dwie rzeczy:

1. jeśli chcecie sobie powrzeszczeć i pobluzgać, idźcie na inne fora dyskusyjne – jest wiele takich, które puszczają wszystko jak leci. To nasza gazeta i to my tu ustanawiamy reguły. Nie życzymy sobie was (pisane z małej litery celowo) wśród naszych czytelników, bo nie do takich ludzi jak wy adresujemy nasze artykuły,

2. dobrze zrobiłaby wam wizyta u psychiatry, bo choroby należy leczyć. I do tego lektura paru pozycji o kulturze w obcowaniu z ludźmi, skoro mamusia nie nauczyła.

I tyle. A poniżej kartka, która została do naszej redakcji przesłana przez pewnego czytelnika żeby zobaczyli Państwo co mam na myśli. Co ciekawe, napisana W DNIU WIGILII. No cóż, jeśli nawet takiego dnia nie panuje w duszy życzliwość do świata i bliźniego, to co można powiedzieć. Chyba tylko, że to naprawdę smutne…