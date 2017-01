Kamil Stoch najlepszy też w Zakopanem

Polscy skoczkowie narciarscy – w składzie Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch – zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. Lepsi o 5,1 pkt okazali się Niemcy. Na trzeciej pozycji ukończyli zawody Słoweńcy. Biało-czerwoni, którzy na półmetku zajmowali trzecie miejsce (wówczas prowadziła Słowenia przed Niemcami), zgromadzili 1111,2 pkt. Dorobek występujących bez Severina Freunda Niemców wyniósł 1116,3, a Słoweńców – 1102,7 pkt.

Zwycięzcy skakali w składzie: Markus Eisenbichler, Stephan Leyhe, Andreas Wellinger i Richard Freitag, a Słoweńcy – Jurij Tepes, Peter Prevc, Jernej Damjan i Domen Prevc.

Najlepszy w polskiej ekipie Żyła uzyskał na Wielkiej Krokwi 133,5 i 137,5 m, Kot 132,5 i 133,5 m, Kubacki 120 i 128 m, natomiast Stoch – 125 i 136 m.

Początek zawodów układał się dla biało-czerwonych znakomicie. Prowadzili po dwóch pierwszych próbach – Żyły i Kota, ale skaczący jako trzeci Kubacki uzyskał tylko 120 m i gospodarze spadli na trzecie miejsce, którego nie poprawił po chwili Stoch. Lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata uzyskał 125 m.

W drugiej serii każdy z biało-czerwonych oddał lepszy skok niż w pierwszej, ale wciąż świetnie prezentowali się Niemcy. W ich ekipie także poprawił się każdy z zawodników. Imponowali również Słoweńcy, z wyjątkiem Jurija Tepesa, który w drugiej serii (skakał jako pierwszy w swojej ekipie) uzyskał 120,5 m.

Przed ostatnią kolejką Polacy zajmowali drugie miejsce i tracili do Niemców ponad 11 punktów. Stoch postawił im wysoko poprzeczkę, osiągnął 136 m, ale zamykający rywalizację Freitag wytrzymał presję. Uzyskał 134,5 m, co wystarczyło Niemcom do końcowego zwycięstwa.

“Mam nadzieję, że dostarczyliśmy kibicom wielu pozytywnych emocji. Dziękuję Piotrkowi (Żyle – PAP) za to, co zrobił. Dzisiaj był bohaterem, oddał dwa świetne skoki” – przyznał przed kamerami TVP Kamil Stoch.

Maciej Kot zwrócił uwagę na dużą pomoc publiczności: “Doping nas niósł, szczególnie po pierwszej serii potrzebowaliśmy wsparcia. Można powiedzieć, że dzięki kibicom dzisiaj skakaliśmy w pięciu” – przyznał.

Znakomicie spisał się wracający po przerwie Peter Prevc, który w pierwszej serii uzyskał 137,5, a w drugiej – 134,5 m. Według nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej Słoweniec był pierwszy, Żyła drugi, trzeci Norweg Daniel Andre Tande (130/134 m).

Na półmetku rywalizacji odpadły Finlandia, USA i Kazachstan. W fińskiej ekipie zdecydowanie najlepszy był wracający po przerwie słynny Janne Ahonen (w maju skończy 40 lat), który uzyskał 125,5 m.

Konkurs w Zakopanem był drugim drużynowym w sezonie 2016/17. Pierwszy, 3 grudnia w niemieckim Klingenthal, wygrali Polacy przed Niemcami i Austrią.

Wyniki konkursu drużynowego w Zakopanem:

1. Niemcy 1116,3 pkt

(Markus Eisenbichler 130,5/131 m, Stephan Leyhe 131/132, Andreas Wellinger 128,5/135, Richard Freitag 131,5/134,5)

2. Polska 1111,2

(Piotr Żyła/133,5/137,5, Maciej Kot 132,5/133,5, Dawid Kubacki 120/128, Kamil Stoch 125/136)

3. Słowenia 1102,7

(Jurij Tepes 129,5/120,5, Peter Prevc 137,5/134,5, Jernej Damjan 125,5/134, Domen Prevc 129/133)

4. Austria 1092,5

5. Norwegia 1066,1

6. Czechy 1008,0

7. Rosja 984,2

8. Japonia 954,8

Kamil Stoch wygrał w niedzielę konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Na drugiej pozycji uplasował się Niemiec Andreas Wellinger, a na trzeciej jego rodak Richard Freitag.

Pozostali biało-czerwoni także nie zawiedli. Piotr Żyła był szósty, Dawid Kubacki – ósmy, Maciej Kot – 12., Jan Ziobro – 14., a Stefan Hula – 24.

Stoch wygrywając niedzielny konkurs w Zakopanem odniósł 20. indywidualne zwycięstwo pucharowe w karierze. Na Wielkiej Krokwi był najlepszy po raz czwarty. Na tym obiekcie 23 stycznia 2011 roku triumfował po raz pierwszy.

Podwójny mistrz olimpijski z Soczi wygrał piąte zawody w sezonie, a czwarte z rzędu, po sukcesach w Bischofshofen, czym przypieczętował triumf w Turnieju Czterech Skoczni, i dwóch w Wiśle. Z najwyższego stopnia podium nie schodzi od 6 stycznia, choć w niedzielę pierwsza seria nie zapowiadała kontynuacji zwycięskiej passy.

Na półmetku liderem był Freitag, który uzyskał 132,5 m, przed Wellingerem – 130,5 m, a trzeci był Austriak Michael Hayboeck – 132,5 m. Stoch, który skakał jako ostatni, osiągnął 130,5 m i był szósty. Tracił do lidera 3,8 pkt, ale od podium dzieliło go tylko dwa, czyli nieco ponad metr. Tuż za nim plasowali się koledzy z kadry – Piotr Żyła, Dawid Kubacki i… trochę niespodziewanie Jan Ziobro.

Z tej trójki w finale najlepiej spisał się prezentujący równą formę od początku sezonu Żyła, który objął prowadzenie. Po nim na belce, w żółtym plastronie lidera PŚ, usiadł Stoch i niesiony dopingiem ponad 20 tys. kibiców poszybował na odległość 131 m. Dostał świetne noty za styl – m.in. cztery “19” – i wysoką, jak się później okazało najwyższą z całej czołówki, rekompensatę za wiejący w plecy wiatr. Właśnie te dwa elementy pozwoliły mu utrzymać pierwszą pozycję do końca, choć Wellinger skoczył dwa metry dalej, a Freitag także uzyskał 131 m.

Z czterema wygranymi na Wielkiej Krokwi dołączył do Adama Małysza, swojego wielkiego poprzednika, ale i kolegi z kadry, a dziś dyrektora-koordynatora Polskiego Związku Narciarskiego (PZN) ds. skoków i kombinacji norweskiej. Pięciokrotnie zwyciężył pod Tatrami tylko Gregor Schlierenzauer, który w niedzielę nie zakwalifikował się do drugiej serii.

Zawody nie były też udane dla broniącego Kryształowej Kuli Słoweńca Petera Prevca, który wrócił po krótkiej przerwie. Po bardzo dobrym występie w sobotniej drużynówce, gdzie miał najlepszy wynik indywidualny, w niedzielę uplasował się na 13. pozycji.

Stoch umocnił się na pozycji lidera PŚ. Ma 130 pkt przewagi nad drugim w tej klasyfikacji Norwegiem Danielem Andre Tande, który był tym razem siódmy, oraz 153 nad zajmującym trzecie miejsce, a dziewiątym w niedzielę, Słoweńcem Domen Prevcem.

Kolejne konkursy PŚ odbędą się niemieckim Willingen w najbliższy weekend – w sobotę drużynowy, a w niedzielę indywidualny.

Czołowe wyniki konkursu indywidualnego i miejsca Polaków w Zakopanem:

1. Kamil Stoch (Polska) 287,4 (130,5/131,0)

2. Andreas Wellinger (Niemcy) 285,8 (130,5/133,0)

3. Richard Freitag (Niemcy) 284,2 (132,5/131,0)

4. Markus Eisenbichler (Niemcy) 283,0 (133,0/130,5)

5. Michael Hayboeck (Austria) 281,8 (132,5/131,0)

6. Piotr Żyła (Polska) 279,1 (132,5/128,0)

7. Daniel Andre Tande (Norwegia) 278,5 (132,0/129,5)

8. Dawid Kubacki (Polska) 277,4 (129,5/128,5)

9. Domen Prevc (Słowenia) 276,6 (129,0/130,0)

10. Jewgenij Klimow (Rosja) 276,3 (128,5/130,5)

… 12. Maciej Kot (Polska) 271,6 (127,5/124,5)

14. Jan Ziobro (Polska) 269,5 (130,0/125,5)

24. Stefan Hula (Polska) 254,3 (124,5/122,0)

Czołówka klasyfikacji PŚ i miejsca Polaków (po 14 z 33 konkursów):

1. Kamil Stoch (Polska) 933 pkt

2. Daniel Andre Tande (Norwegia) 803

3. Domen Prevc (Słowenia) 780

4. Stefan Kraft (Austria) 640

5. Maciej Kot (Polska) 524

6. Michael Hayboeck (Austria) 502

7. Markus Eisenbichler (Niemcy) 464

8. Manuel Fettner (Austria) 458

9. Piotr Żyła (Polska) 377

10. Richard Freitag (Niemcy) 329

… 19. Dawid Kubacki (Polska) 212

26. Stefan Hula (Polska) 110

34. Jan Ziobro (Polska) 47

47. Aleksander Zniszczoł (Polska) 9

52. Klemens Murańka (Polska) 4

Czołówka klasyfikacji Pucharu Narodów:

1. Polska 2966 pkt

2. Niemcy 2658

3. Austria 2543

“To piękny sen, z którego po prostu nie chcę się obudzić” – powiedział PAP Kamil Stoch po wygranym konkursie indywidualnym Pucharu Świata w Zakopanem. Zapytany o przepis na dobre skakanie w Zakopanem, gdzie wygrał już po raz czwarty, podwójny mistrz olimpijski z Soczi zauważył, że w stolicy polskich Tatr wszystko działa na korzyść nie tylko jego, ale i całej ekipy biało-czerwonych.

“Mamy kilkadziesiąt tysięcy kibiców, własną skocznię, góry i śnieg, więc właściwie wystarczy dobrze wykonać swoja pracę, czerpiąc z tego jak najwięcej przyjemności i radości. Oczywiście stres też jest, ponieważ przed »swoimi« chce się wypaść jak najlepiej. Z drugiej strony jednak to jest nasze święto, więc radości jest w tym znacznie, znacznie więcej” – zapewnił.

Lider klasyfikacji generalnej PŚ przyznał jednak, że trzeba jednocześnie sporego skupienia, żeby przy tak gorącym dopingu usłyszeć własne myśli.

“Oczywiście to nie jest łatwe, ale staram się skoncentrować na tym, co trzeba zrobić, żeby skok był udany i przekuć ten impuls, który napływa z dołu, z trybun, na dodatkową energię dla siebie” – tłumaczył Stoch.

Z kolei podczas spotkania z dziennikarzami przyznał, że czekając na to, jak swoje próby wykonają wyprzedzający go po pierwszej serii rywale, słyszał wsparcie, a potem radość, kibiców, którzy gorąco życzyli mu sukcesu.

“Powiem jednak szczerze, że poczułem zaskoczenie, iż ten drugi skok dał mi pierwsze miejsce” – wyjawił.

Zapytany, jak ocenia warunki panujące podczas konkursu, odparł, że wbrew pozorom były trudne.

“Watr wiał z różną siłą i np. podczas drugiego skoku po wyjściu z progu czułem, że pod nartami nie mam nic. Jednocześnie jednak wiedziałem, że to dobra próba, więc starałem się wyciągnąć z niej jak najwięcej, co jak widać się udało” – dodał.

Jak zareagował trener Stefan Horngacher, gdy spotkali się po zakończeniu konkursu?

“Trener nie był zbyt wylewny, powiedział: »super« i mnie uścisnął. Jednak to jedno słowo i gest powiedziały mi, że zrobiłem wszystko jak należy” – zauważył Stoch.

Skoczek z Zębu powiedział, że jeszcze bardziej niż zwykle się wzruszył podczas dekoracji.

“Pomysł prowadzących z wyciszeniem naszego hymnu był wspaniały. Usłyszeć jak kilkadziesiąt tysięcy ludzi śpiewa Mazurka Dąbrowskiego to niepowtarzalne uczucie. Po prostu zamknąłem oczy i przeżywałem tę chwilę” – wyznał.

Podobnie jak w sobotę rywalizację drużynową, także w niedzielę z trybun Wielkiej Krokwi konkurs oglądało ponad 23 tysiące widzów. Drugie tyle zgromadziło się za ogrodzeniem skoczni.

Podczas konferencji prasowej nawiązano także do zdarzenia, do którego doszło podczas drugiego skoku Stocha w konkursie drużynowym.

“Urwała się ta część wiązania, która jest przyczepiona z tyłu buta. To zostało oczywiście naprawione, ale sztab techniczny analizuje, jak mogło do tego dojść” – wyjaśnił krótko zawodnik KS Eve-nement Zakopane.

Pytania dotyczyły także mistrzostw świata, które rozgrywane będą w fińskim Lahti od 22 lutego do 5 marca. Czy w związku z tymi zawodami Polacy zamierzają opuścić jakieś pucharowe konkursy?

“To pytanie do trenera, natomiast ja chciałbym skakać wszędzie, gdzie się da, bo sprawia mi to wielką frajdę. Nie musze wygrywać; chcę po prostu być jednym z najlepszych skoczków na świecie. I jak do tej pory na szczęście i mnie, i kolegom nieźle to wychodzi” – podsumował Stoch.

“To był bardzo udany weekend” – podsumował występ biało-czerwonych w zawodach Pucharu Świata w skokach w Zakopanem prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.

Tajner przyznał, że niedzielny konkurs był niezwykle emocjonujący. “Kamil spóźnił nieco pierwszy skok, w drugim jednak trafił na progu idealnie. Różnice punktowe były jednak tak niewielkie, że czekanie jak pójdzie wyprzedzającej go piątce było bardzo trudne” – zauważył szef PZN.

Jak dodał, na uznanie zasłużyli wszyscy reprezentanci Polski. “Walczyli zacięcie i zajęli naprawdę dobre miejsca. Zwłaszcza Dawid, co bardzo mnie cieszy. Pokazał dzisiaj na co naprawdę go stać. To był bardzo udany weekend” – podsumował Tajner.

Zadowoleni z występu indywidualnego byli też podopieczni trenera Stefana Horngachera, choć przyznali zgodnie, że kończą go z pewnym niedosytem.

“Pierwszy skok był naprawdę dobry, natomiast w drugim +urwało+ mi odległość. Spóźniłem wybicie na progu i niby udało się to trochę naprawić lądując, bo podkurczyłem nogi, dzięki czemu doleciałem do zielonej linii, ale z dwóch metrów i tak zabrakło” – ocenił Żyła (132,5 i 128 m).

Dodał, że w sumie jednak nie może narzekać na wyniki dwudniowej rywalizacji.

“Drugi stopień podium w drużynie, wygrana Kamila, trójka w dziesiątce i kolejne pucharowe punkty dla wszystkich – to musi cieszyć i cieszy. Oby tak dalej” – podsumował Żyła.

Dawid Kubacki powiedział, że był to jego najlepszy weekend w sezonie.

“Wczoraj drugi stopień podium drużynowo, dzisiaj byłem w dziesiątce. Cały nasz zespół jest coraz lepszy, a to każdemu z nas daje dodatkowego +kopa+” – cieszył się.

Poproszony o ocenę swojego występu stwierdził, że skoki były “przyzwoite”.

“Trener się na pewno do czegoś przyczepi, ale ja jestem zadowolony. Pchałem się do tej dziesiątki od początku sezonu, a to, że udało się w Zakopanem, dało mi podwójną radość i dostarczyło niesamowitych emocji” – podkreślił Kubacki.

Sklasyfikowany na 12. pozycji Maciej Kot surowo ocenił swój występ.

“Odczucia mam raczej negatywne. To nie był mój dzień. Pojawiły się błędy, których wcześniej nie było. Nie wiem do końca z czego to wynika, ale np. trochę krzywo leciałem, a to oczywiście odbiło się na odległości” – zauważył.

14. miejsce zajął Jan Ziobro. “Ogólnie jestem zadowolony. Pierwszy skok był bardzo dobry. W drugim niestety trochę spóźniłem, a na tak wysokim poziomie nie ma miejsca na taki błąd” – nadmienił.

Stefan Hula, 24. zawodnik niedzielnego konkursu, powiedział, że musi zaakceptować fakt, że nie udało mu się +wskoczyć+ do dziesiątki.

“Nie pozwoliła na to moja dzisiejsza dyspozycja. W sumie skoki nie były takie złe, ale jednak czegoś w nich brakowało. Mam nadzieję, że wszystko wróci do normy i ze startu na start będzie już tylko lepiej” – podsumował Hula.

“To były fantastyczne zawody” – przyznali zgodnie Niemcy Andreas Wellinger oraz Richard Freitag, którzy w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem na podium zajęli miejsca obok triumfatora Kamila Stocha.

“Zostaliśmy jak zwykle gorąco przyjęci przez kibiców, warunki do skakania były równe dla wszystkich, a do tego piękna ceremonia dekoracji. To były naprawdę fantastyczne zawody” – podkreślił podczas spotkania z dziennikarzami Wellinger.

Jego kolega z reprezentacji dodał, że to był dla niego najpiękniejszy weekend w tym sezonie, nawiązując również do sobotniego zwycięstwa w drużynówce.

“Pierwsze podium i dobry krok do tego, aby zrealizować główny cel tej zimy, jakim jest jak najlepszy występ w mistrzostwach świata w Lahti” – zaznaczył Freitag, który awansował na 10. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ.

Wellinger (11. w PŚ) dodał też, że zakopiańskie podium tym bardziej go cieszy, że początek sezonu nie był dla niego zbyt udany.

“Dopiero w grudniu w Lillehammer zacząłem się poprawiać. W Wiśle byłem już trzeci, a teraz drugie miejsce, czyli… krok po kroku zbliżam się do Kamila” – powiedział z uśmiechem.

Kamil Stoch, który triumfował w niedzielnym konkursie indywidualnym Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, jest zdecydowanym liderem listy płac. Po 16 z 33 zawodów na jego koncie jest 106 300 franków szwajcarskich (ok. 437 tys. złotych).

Podwójny mistrz olimpijski z Soczi i zwycięzca niedawnego Turnieju Czterech Skoczni wyprzedza najmłodszego z braci Prevców, 17-letniego Domena – 82 300 oraz Norwega Daniela-Andre Tandego – 80 300 franków szwajcarskich.

W klasyfikacji sportowej PŚ Stoch jest również najlepszy – 933 pkt, przed Tande – 803 i Prevcem – 780.

Bardzo wysoko w rankingu zarobków plasują się inni biało-czerwoni, co zawdzięczają nie tylko indywidualnym występom, ale i m.in. drugiemu miejscu w Zakopanem w konkursie drużynowym.

Maciej Kot cały czas jest piąty (65 400 franków, ok. 269 tys. zł), Piotr Żyła awansował z dziewiątej na ósmą lokatę (50 350 franków, ok. 207 tys. zł), a Dawid Kubacki z 15. na 13. miejsce (34 200 franków, ok. 140,5 tys. zł). Dla porównania, Żyła w całym sezonie 2015/16 wzbogacił się o… 35 tys. zł.

Nagroda Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) za pierwsze miejsce w każdym konkursie indywidualnym to 10 tys. franków, za drugie – 8 tys., a za trzecie – 6 tys. Ostatnią, 30. lokatę w serii finałowej FIS wycenia na 100 franków. Triumf w drużynie to 7500 franków.

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą handlową.

Lista płac PŚ w skokach w sezonie 2016/17

(po 14 z 33 zawodów; we frankach szwajcarskich/złotówkach):

1. Kamil Stoch 106 300 (ok. 437 000)

2. Domen Prevc (Słowenia) 82 300 (ok. 338 000)

3. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 80 300 (ok. 330 000)

…

5. Maciej Kot 65 400 (ok. 269 000)

8. Piotr Żyła 50 350 (ok. 207 000)

13. Dawid Kubacki 34 200 (ok. 140 500)

26. Stefan Hula 11 000 (ok. 45 000)

34. Jan Ziobro 4650 (ok. 19 000)

47. Aleksander Zniszczoł 900 (ok. 3 700)

52. Klemens Murańka 400 (ok. 1 600)

Organizatorzy zakończonych w niedzielę zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich szacują, że trzydniową rywalizację na Wielkiej Krokwi obejrzało ok. 90 tysięcy widzów. Teraz zakopiański obiekt czeka kolejny etap modernizacji i ubieganie się o homologację.

“Na kwalifikacje oraz oba konkursy sprzedaliśmy blisko 55 tysięcy biletów. Trzeba też pamiętać, że wokół skoczni zebrała się cała rzesza tych, którym nie udało się kupić wejściówek. Szczegółowe policyjne dane otrzymamy za kilka dni, ale na dzisiaj szacunkowo można stwierdzić, że było to ponad 30 tysięcy osób” – poinformował PAP Andrzej Kozak, prezes organizującego zawody Tatrzańskiego Związku Narciarskiego.

Ich uczestnicy chwalili przygotowanie obiektu.

“Odpowiedzialny za to był Jan Kowal, niegdyś doskonały skoczek, m.in. olimpijczyk z Calgary, który zawsze doskonale wywiązuje się z tego zadania. Naśnieżanie, ubijanie, a potem utrzymanie skoczni trwało ponad 10 dni. Rotacyjnie pracowało przy tym zadaniu i podczas samych konkursów zarówno fizycznie, jak i logistycznie, w sumie ponad 1500 osób. Pomogły nowe tory lodowe, a także śnieżna i mroźna pogoda” – wspomniał Kozak.

Zwycięzca konkursu indywidualnego Kamil Stoch powiedział, że bardzo się cieszy, iż po wielu latach starań Wielka Krokiew jest unowocześniana.

“Mam też nadzieję, że doczekam się modernizacji kompleksu średniej skoczni. Dzięki temu byłbym spokojny o swoich następców, którzy dzisiaj nie mają odpowiednich warunków, żeby tu solidnie trenować. Liczy się czas, więc mam nadzieję, że wkrótce podjęte zostaną konkretne decyzje w tej sprawie” – przyznał triumfator tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni i lider klasyfikacji generalnej PŚ.

19 stycznia został ogłoszony przetarg na drugi etap modernizacji Wielkiej Krokwi. W pierwszym, który zakończył się na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku, przebudowano m.in. próg oraz zamontowano tory lodowe. Teraz zmiany czekają cały zeskok.

“Prace obejmą: bulę, całą infrastrukturę osprzętową i techniczną. Położony też będzie nowy igelit, wymienimy także na nowe schody oraz bandy. Po zakończeniu inwestycji rozmiar skoczni wynosić będzie 140 m, a nie 134 jak obecnie” – wyliczał Grzegorz Kotowicz, odpowiedzialny za modernizację zakopiańskiej skoczni dyrektor OPO COS w Szczyrku.

Otwarcie ofert zaplanowano na 3 lutego.

“Natomiast prace powinny zakończyć się z ostatnim dniem października. Kolejny krok to złożenie wniosku do Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) o przyznanie na pięć lat całorocznej homologacji, dzięki której m.in. można będzie rozgrywać zawody międzynarodowe rangi Pucharu Świata czy Letniej Grand Prix” – przypomniał Kotowicz.

W tym roku jednak LGP się nie odbędzie, nawet jeżeli udałoby się wykonawcy zakończyć wszystkie prace dużo wcześniej.

“Być może będziemy się starali o nią w kolejnych latach, ale w tym roku na pewno nie. Poza tym uważam, że to za duża skocznia na LGP, a obiekt w Wiśle nadaje się do tego idealnie” – argumentował decyzję Kozak.

We wstępnym kalendarzu PŚ na olimpijski sezon 2017/18 znajdują się ponownie dwa konkursy w Zakopanem – 13 i 14 stycznia przyszłego roku. Dwa dni wcześniej skoczkowie mieliby rywalizować na obiekcie im. Adama Małysza w Wiśle. Ostateczne decyzje mają zapaść w marcu na kongresie FIS w Lozannie.)

Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz