Jak zmieni się ludność Kanady?

W ciągu najbliższych 20 lat, jak podaje agencja statystyczna Statistics Canada, prawie połowa całej populacji Kanady będzie imigrantami albo dziećmi imigrantów.

Proporcja imigrantów w kanadyjskiej populacji dojdzie do 30 proc. w roku 2036 w 2011 wynosiła 20,7 proc. Ponadto kolejne 20 proc. będą to dzieci imigrantów. Jest to znaczący wzrost w stosunku do 17,5 proc. z roku 2011.

Jest to ogromna różnica w stosunku do pierwszego spisu powszechnego ludności kanadyjskiej z 1871 roku, cztery lata po Konfederacji, kiedy 16,1 proc. z 3,7 mln Kanadyjczyków było urodzonych za granicą. Najczęściej były to osoby urodzone w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Niemczech.

Te szacunki dotyczące struktury populacji Kanady pokazują, że imigracja zmieni kulturowy charakter kraju w każdym sensie. Będzie ona miała również wpływ na języki, którymi Kanadyjczycy posługują się w domu. W Quebecu procent ludzi, którzy podają francuski jako swój język ojczysty ma spaść do 69-72 proc. do 2036 roku. W 2011 roku wynosiła 79 proc.

W całej Kanadzie procent frankofonów również prawdopodobnie spadnie do 17-18 proc. z 21,3 proc. w 2011 roku.

W Quebecu ogólna liczba osób, które mówią po francusku w domu, nawet jeżeli nie jest to ich język ojczysty, prawdopodobnie wzrośnie, mimo to jednak ich procent w ogólnej populacji spadnie z 81,6 proc. do 75 proc.

Jeżeli chodzi o procent osób, które mówią po angielsku w domu, w Quebecu liczba ta wzrośnie o 3-4 proc. do 16-17 proc. Głównie dlatego, że nowi imigranci wolą mówić po angielsku niż po francusku, kiedy wybierają nowy język.

Około 30 proc. Kanadyjczyków w roku 2036 będzie miało język ojczysty, który nie jest ani angielskim ani francuskim. Jest to skok o 10 proc. w stosunku do 2011 roku.

Badacze również konkludują, że ponad połowa imigrantów przyjeżdżających do Kanady będzie pochodziła z Azji w ciągu najbliższych dwóch dekad i jednocześnie zanotuje się spadek liczby imigrantów z Europy.

Tzw. widoczne mniejszości prawdopodobnie będą coraz bardziej znaczące wśród ludzi pracujących (określanych jako ludzie w wieku 15-64 lat), potencjalnie podwajając swój procent do 40 proc. w tej grupy wiekowej. W 2011 roku było ich zaledwie 20 proc.

Do 2036 roku między 13 a 16 proc. populacji będą to osoby, które nie są wyznania chrześcijańskiego. W 2011 było ich 9. Wśród nich muzułmanie, wyznawcy hinduizmu i Sikhowie będą grupami, które będą najszybciej rosły.