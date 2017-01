Jak popsuć sobie nowy rok postanowieniami zmian w życiu

Podejrzewam, że każdy miał kiedyś taki nowy rok, w którym obiecywał sobie spełnienie listy pewnych oczekiwań. Gotów był powiedzieć, że jak schudnie, rzuci palenie, zmieni pracę, to jego życie wreszcie się zacznie i będzie miało sens. Wtedy zacznie je tak na prawdę. Tak się zdarza, że po kilkunastu dniach “zapomina się” o diecie, w pracy urwanie głowy, więc jak tu nie zapalić, a dokumenty do złożenia aplikacji na wymarzoną posadę leżą. Czyżby cele przestały być pożądane?

Dlaczego takich list zazwyczaj nie można w pełni zrealizować? Po pierwsze jest zbyt dużo zmian do realizacji, po drugie są konkretne tylko w sensie potocznym, po trzecie nie biorą pod uwagę realistyczności, pokus i przeciwności krzyżujących szyki.

Kilka wskazówek dla osób, które chcą być skuteczne w zmianie swojego życia, opartych o wiedzę o ludzkiej motywacji. Model GROW, czyli cel (goal), rzeczywistość (reality), opcje (options), wola (will), potraktujmy jako przydatny w tym schemat.

CEL: Co chcesz osiągnąć?

Pomyśl nad obrazem stanu pożądanego, do którego ma zmierzać Twój rozwój. Ponadto, by wyobrażenia stało się konkretne, przemyśl odpowiedzi na pytania, które dotyczą szczegółów zmiany. Są one następujące:

Czego chcę?

Ile zajmie osiągnięcie rezultatu? Kiedy?

Jak i kiedy kontroluję działania zmierzające do rezultatu?

Czy niczego nie niszczy?

Czy w moim planie nie ma ogólników? Czy są konkrety?

Czy cel mi służy? Komu prócz mnie ten cel służy?

Czy zainteresowani akceptują cel?

RZECZYWISTOŚĆ: Gdzie jesteś teraz?

Określ aktualną sytuacja, miejsce w życiu, w którym znajdujesz się obecnie. Analizując rzeczywistość możesz dojść do wniosku, że problem, bariera leży gdzie indziej i zdecydować się na zmianę celu, adekwatnie do możliwości kontroli nad tym nowym problemem.

Do poddania refleksji:

Jak jest? Co jest dobrze? Co nie działa?

Jakie są zyski/straty obu?

Co powstrzymało cię przed osiągnięciem więcej niż osiągnąłeś?

MOŻLIWOŚCI: Co mógłbyś zrobić?

Jakie widzisz alternatywne drogi osiągnięcia tego, co pożądane? Celem rozważenia różnych opcji działania nie jest wybranie jednej możliwości – masz do dyspozycji całe spektrum potencjalnych rozwiązań i oszacuj ich użyteczność (korzyści i straty różnych opcji działania). Istotą jest wygenerowanie jak największej liczby rozwiązań, odszukanie największej liczby opcji.

WOLA/PLAN AKCJI: Co wybierasz, co zrobisz?

Ustal, jakie podejmiesz działania (decyzja), ile czasu na to potrzebujesz (termin), jaki będzie pierwszy krok, w jaki sposób będą widoczne rezultaty tych działań (miara sukcesu). Czy faktycznie jesteś zdecydowany podjąć ustalone działania?

Kiedy już wiesz, co nie zadziałało w liście noworocznych postanowień, przyda się jeszcze wiedza o tym jak doczekać realizacji celu. Plan działania, który wybrałeś, jest procesem, który określiłeś w czasie i znasz kolejne kroki zbliżające do celu. By doprowadzić do pozytywnego zakończenia, trzeba przyjąć, że jest to proces, którego kolejne fazy prowadzą do wzbudzenia i utrzymania gotowości do trwałej zmiany w sobie.

Zgodnie z modelem postulowanym przez Prochaskę i DiClemente, pięć faz (przedrefleksyjna, refleksyjna, przygotowania, działania i utrwalania) może ograniczyć szanse niepowodzenia czy nawrotu. Na potrzeby refleksji nad wprowadzeniem skutecznej zmiany, należy pamiętać, że przechodząc do kolejnych stadiów prac, trzeba zmieniać repertuar działań. Tylko w wypadku podjęcia adekwatnych do okoliczności zachowań, prace mają szanse powodzenia.

Procesy stymulujące zmianę

Najpierw poszukiwanie informacji zewnętrznych i wewnętrznych o sobie i o problemie (zdobywanie wiedzy, otrzymywanie informacji zwrotnych), odkrywanie swoich mechanizmów obronnych, lepsze rozumienie siebie (swoich myśli, emocji, potrzeb, intencji) w celu uruchomienia zmiany. Także zwiększenie społecznej akceptacji dla zachowań alternatywnych oraz zapewnienie sobie wsparcia otoczenia. Jest to zbieżne z tym co ustaliłeś w ramach refleksji nad modelem GROW. By przejść dalej, nieodzowne jest doświadczenie dysonansu na poziomie poznawczym i emocjonalnym między zachowaniami a osobistymi wartościami, potrzebami, pragnieniami; dokonanie oceny korzyści oraz kosztów zachowania problemowego i korzyści i kosztów z wdrożenia zmiany. Stale cenne jest zapewnienie sobie wsparcia otoczenia, dzielenie się wątpliwościami, wymiana doświadczeń. Ukonkretniając plany, poprzez dokonanie wyboru, podjęcie decyzji o działaniu i wiarze w zdolność do odniesienia sukcesu, mimo lęku związanego z poczuciem odpowiedzialności za wybór określonej alternatywy; zapewniając sobie wsparcia otoczenia, wymieniając doświadczenia, budując nadziei na sukces i poczucia samoskuteczności.

Kiedy przyjdzie moment urzeczywistnienia, pomocne będą modyfikowanie własnych reakcji na określone bodźce, budowanie alternatywnych sposobów zachowania, wpływ w ramach możliwości na otoczenia by unikać lub osłabiać siłę bodźców wywołujących zachowania problemowe. Stale potrzebne są wspierające relacje i wsparcie ze strony innych. By cieszyć się trwałymi efektami, nie wolno zapominać o nagradzaniu, docenianiu się za działanie, myślenie o korzyściach, unikaniu dyskraktorów i pokus; analiza schematów myślenia – bycie czujnym na pułapki myślowe; podtrzymywanie racjonalnych i wspierających przekonań, nawiązywanie nowych relacji, uczenie się nowych umiejętności; realistyczna ocena siebie i budowanie poczucia samoskuteczności.

Podsumowując, nie należy odkładać na później życia, oczekując na idealny moment. Nowy rok potraktujmy z łagodnościa dla siebie, nie zmuszając się do wyrzeczeń i dramatycznych przemian swojego świata. Jeśli jednak chcesz, rób to z głową pełną wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiej motywacji. Eliza Witkowska Dr Ewa Antczak, Registered Psychologist