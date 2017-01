Hollywood Północy planuje ekspansję

Radna torontońska Paula Fletcher, która jednocześnie pełni funkcję szefa zarządu Toronto Film Television and Digital Media Board, jest zdania, że Toronto powinno mieć własną stronę na najbardziej popularnej witrynie oferującej informacje na temat filmów, programów telewizyjnych i aktorów Internet Movie Database (IMDB).

Jej zdaniem, byłby to znakomity sposób na promowanie torontońskiego przemysłu filmowego, który przynosi miastu miliardy dolarów. “Większość osób uważa, że mamy taką stronę ale tak naprawdę dziwne jest, że jej nie mamy. Musimy ją jak najszybciej stworzyć”.

W chwili obecnej przemysł filmowy przynosi ok. 2 mld dol. rocznie władzom miejskim ale zdaniem Fletcher można by osiągnąć dużo więcej. Na takiej stronie producenci mieliby w jednym miejscu informacje czym dysponuje miasto, co jest bardzo ważne ponieważ jest to przemysł niezwykle konkurencyjny.

Nie jest to pierwsza próba promowania Toronto, nazywanego często “Hollywood północy”. W zeszłym roku burmistrz Toronto John Tory odbył wizytę w Los Angeles w okolicach sezonu oscarowego aby spotkać się z szefami wytwórni filmowych i przemysłu filmowego i zachęcić ich do większego korzystania z tego co posiada Toronto.

Sektor filmowy i telewizyjny w Toronto jest coraz bardziej rozwijającym się źródłem miejsc pracy i rozwoju ekonomicznego.

W ciągu ostatnich lat dziesiątki hitów ekranowych zostały stworzone lub sfilmowane w Toronto, w tym filmy takie jak “American Psycho”, “Billy Madison”, “Good Will Hunting”, “Moonstruck”, “My Big Fat Greek Wedding”, “Scott Pilgrim vs. the World” i “X-Men”.

Również w zeszłym roku filmowanie “Suicide Squad” przyniosło ponad 80 mln dol. władzom miejskim.

Koszt umieszczenia takiej strony na IMDB to zaledwie 145 dol. amerykańskich rocznie.

Radna Fletcher ma nadzieję, że sprawa ruszy szybko i strona będzie już funkcjonowała od wiosny.