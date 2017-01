Historyczna dominacja polskich skoczków w Turnieju Czterech Skoczni

Kamil Stoch wygrał 65. Turniej Czterech Skoczni. Piotr Żyła zajął drugie miejsce, a na czwartej pozycji uplasował się Maciej Kot. W ostatnim konkursie w Bischofshofen triumfował Stoch przed Austriakiem Michaelem Hayboeckiem i Żyłą. Piąty był Kot.

Stoch jest drugim Polakiem, który zwyciężył w Turnieju Czterech Skoczni. Pierwszym był w 2001 roku Adam Małysz.

W Bischofshofen ekipa prowadzona przez trenera Stefana Horngachera zakończyła najbardziej udaną dla biało-czerwonych 65. edycję tej prestiżowej imprezy. Polacy potwierdzili, że pozycja liderów w klasyfikacji Pucharu Narodów nie jest dziełem przypadku. Przed ostatnim konkursem liderem klasyfikacji generalnej TCS był Norweg Daniel Andre Tande, który o 1,7 pkt wyprzedzał Stocha. W pierwszej, piątkowej serii obaj mieli podobne próby – Stoch uzyskał 134,5 m, a Tande – 135 m, ale skok Polaka został wyżej oceniony przez sędziów i w konsekwencji dwukrotny mistrz olimpijski z Soczi odzyskał prowadzenie w TCS, wyprzedzając rywala o 2,8 pkt. W konkursie prowadził Słoweniec Jurij Tepes po najdłuższym skoku – 141 m.

Bardzo dobrze wypadł Żyła. Był czwarty, lądując na 131. metrze. Zdobył o 13 pkt więcej niż najgroźniejszy rywal do podium Austriak Stefan Kraft. W finale Żyła ponownie udowodnił, że jest w tym roku zawodnikiem zaliczanym do ścisłej, światowej czołówki. Polak rzutem na taśmę awansował na trzecie miejsce w zawodach oraz na drugie w klasyfikacji generalnej TCS.

Ogromnego pecha w drugiej serii miał natomiast Tande. Podczas lotu musiał się bronić przed upadkiem i uzyskał tylko 117 m, zajmując w konkursie 26. miejsce. To spowodowało, że spadł w klasyfikacji generalnej na trzecią pozycję.

Stoch przypieczętował zwycięstwo w TCS skokiem na odległość 138,5 m. Chwilę później na rozbiegu pojawił się Tepes. Osiągnął 124,5 m, co oznaczało dla niego spadek z pierwszej na siódmą lokatę oraz triumf Stocha także w ostatnich zawodach. Skoczek z Zębu po raz 17. w karierze zwyciężył w imprezie zaliczanej do Pucharu Świata.

Stoch został też piątym zawodnikiem, który skompletował “wielkiego szlema” w skokach narciarskich: zdobył złote medale igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, triumfował w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata oraz w Turnieju Czterech Skoczni. Przed nim takim osiągnięciem mogli się pochwalić tylko Fin Matti Nykaenen, Niemiec Jens Weissflog, Norweg Espen Bredesen i Austriak Thomas Morgenstern.

Niewiele brakowało, a całe podium Turnieju Czterech Sko-czni zajęliby Polacy. Kot, piąty w Bischofshofen, wywalczył ostatecznie czwartą lokatę w klasyfikacji generalnej. Do Tandego zabrakło mu tylko 7,5 pkt.

Po TCS zawodnicy będą mieli kilka dni na odpoczynek. W nadchodzący weekend cała światowa czołówka przyjedzie do Polski. Najpierw w Wiśle-Malince na skoczni im. Adama Małysza odbędą się dwa konkursy pucharowe (14-15 stycznia), później wszyscy przeniosą się do stolicy Tatr – Zakopanego, gdzie będą walczyli o punkty PŚ w konkursie drużynowym (21 stycznia) i indywidualnym (22 stycznia).

Liderem Pucharu Świata po 65. TCS jest nadal Słoweniec Domen Prevc. Drugie miejsce zajmuje Tande, a trzecie Stoch, który do Norwega traci zaledwie cztery punkty. W czołowej dziesiątce plasują się jeszcze Kot – na piątej pozycji, i Żyła – na dziesiątej.

Czołowe wyniki konkursu i miejsca Polaków w Bischofshofen:

1. Kamil Stoch (Polska) 289,2 (134,5/138,5)

2. Michael Hayboeck (Austria) 283,3 (130,5/142,0)

3. Piotr Żyła (Polska) 275,8 (131,0/137,0)

4. Domen Prevc (Słowenia) 275,2 (130,5/139,5)

5. Maciej Kot (Polska) 268,8 (130,5/135,0)

6. Richard Freitag (Niemcy) 267,4 (130,5/134,0)

7. Jurij Tepes (Słowenia) 261,6 (141,0/124,5)

8. Stephan Leyhe (Niemcy) 259,9 (126,5/132,0)

9. Karl Geiger (Niemcy) 259,0 (127,0/132,0)

10. Andreas Stjernen (Norwegia) 258,7 (130,5/129,0)

… 18. Dawid Kubacki (Polska) 246,0 (125,0/127,5)

22. Jan Ziobro (Polska) 239,9 (125,0/128,0)

24. Stefan Hula (Polska) 236,6 (124,0/126,0)

Klasyfikacja końcowa 65. Turnieju Czterech Skoczni:

1. Kamil Stoch (Polska) 997,8 pkt

2. Piotr Żyła (Polska) 962,5

3. Daniel Andre Tande (Norwegia) 941,8

4. Maciej Kot (Polska) 934,3

5. Manuel Fettner (Austria) 926,8

6. Stefan Kraft (Austria) 926,5

7. Markus Eisenbichler (Niemcy) 924,4

8. Stephan Leyhe (Niemcy) 911,1

9. Domen Prevc (Słowenia) 908,8

10. Andreas Stjernen (Norwegia) 900,3

…15. Dawid Kubacki (Polska) 875,6

20. Stefan Hula (Polska) 843,2

31. Jan Ziobro (Polska) 557,9

50. Klemens Murańka (Polska) 200,3

Klasyfikacja generalna PŚ (po 11 z 33 konkursów):

1. Domen Prevc (Słowenia) 646 pkt

2. Daniel Andre Tande (Norwegia) 637

3. Kamil Stoch (Polska) 633

4. Stefan Kraft (Austria) 510

5. Maciej Kot (Polska) 428

6. Michael Hayboeck (Austria) 409

7. Manuel Fettner (Austria) 386

8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 381

9. Severin Freund (Niemcy) 309

10. Piotr Żyła (Polska) 276

… 19. Dawid Kubacki (Polska) 170

24. Stefan Hula (Polska) 92

38. Jan Ziobro (Polska) 17

44. Aleksander Zniszczoł (Polska) 9

49. Klemens Murańka (Polska) 4

Klasyfikacja Pucharu Narodów:

1. Polska 2029 pkt

2. Austria 1928

3. Niemcy 1795

4. Norwegia 1362

5. Słowenia 1234

6. Japonia 391

7. Czechy 369

8. Francja 214

9. Rosja 199

10. Szwajcaria 85

“Kamil Stoch nowym królem przestworzy”, “Złoty Orzeł z Polski” – to tylko niektóre określenia, jakimi austriackie media obdarzyły zwycięzcę Turnieju Czterech Skoczni.

“Po dramatycznym finale w Bischofshofen, to Kamil Stoch został nowym królem przestworzy. Z bolącym ramieniem miał trudności z utrzymaniem złotego orła – nagrody za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Brawo bił mu nawet wielki przegrany imprezy Daniel Andre Tande” – napisała gazeta “Voralberger Nachrichten”.

Austriacy w samych superlatywach piszą o Stochu i przypominają, że dołączył do bardzo wąskiego grona zawodników, którym udało się wygrać cztery najważniejsze imprezy w skokach narciarskich – igrzyska olimpijskie, mistrzostwa globu, klasyfikację generalną Pucharu Świata oraz Turniej Czterech Skoczni.

“Thomas Morgenstern, Matti Nykaenen, Espen Bredesen, Jens Weissflog i Kamil Stoch – tak wygląda małe, ale najbardziej elitarne grono w skokach narciarskich” – napisano w “Nachrichten”.

Dziennikarz zwrócił także uwagę, że wielka w tym zasługa austriackiego trenera Stefana Horngachera.

“To dzięki niemu Stoch dostał znowu skrzydeł. Wielki sportowiec wrócił na szczyt i chyba teraz w Polsce nikt nie będzie miał już wątpliwości, że sukcesami może równać się z legendą i ikoną w tym kraju Adamem Małyszem” – uznano.

Adam Małysz nie ma żadnych wątpliwości, że po podwójnym sukcesie polskich skoczków w Turnieju Czterech Skoczni wszyscy będą się bać biało-czerwonych. W 65. edycji imprezy triumfował

“Popłakałem się, bo coś takiego to cholera jasna można sobie było tylko wymarzyć. Maćkowi Kotowi zabrakło tylko siedmiu punktów, żeby też stanąć na podium, to tyle co nic. To była historia. Piotrek Żyła pewnie gdzieś w świadomości miał, że może być trzeci, ale że drugi to pewnie nawet sobie nie wymarzył. Już nie mówię nic o Kamilu Stochu, bo on jest w tak wysokiej formie, że w tym momencie musiał tylko skoczyć swoje” – ocenił na gorąco triumfator tej imprezy sprzed 16 lat.

Obecnie Małysz pracuje w związku narciarskim, a z sukcesu swoich młodszych kolegów cieszył się jak z własnego. Ale jeszcze przed turniejem mówił, że tzw. czarnym koniem może być właśnie Żyła.

Teraz będą się nas już bać wszyscy i to mocno. Jeśli ktoś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to teraz już ich nie ma” – dodał.

W ciągu dziewięciu dni odbyły się cztery konkursy, poprzedzone treningami oraz kwalifikacjami. To najbardziej wyczerpujący turniej dla skoczków w sezonie.

“Fizycznie to bardziej wymagające zawody niż mistrzostwa świata, bo tam są trzy konkursy – dwa indywidualne i jeden drużynowy – rozłożone w czasie, a tu jest bardzo ciasno. W ciągu paru dni jest osiem konkursów, bo tak trzeba liczyć także kwalifikacje. Wytrzymują ci najmocniejsi, a teraz widać, kim oni są” – powiedział.

Małysz tym bardziej się cieszy z sukcesu, że TCS to bardzo prestiżowa impreza. “Od jakiegoś czasu trudno jest wyrwać ten turniej Austriakom i Niemcom, a teraz wyrwało dwóch Polaków. Rzadko się zdarza, by z jednej reprezentacji dwóch zawodników coś takiego zrobiło” – zaznaczył.

Łezka w oku zakręciła się Małyszowi, gdy zobaczył drugi skok Daniela Andre Tandego. Tylko on mógł bowiem pokrzyżować plany Stochowi. Norweg zepsuł jednak do tego stopnia swoją próbę, że zdołał wyprzedzić go nawet Żyła.

“Miałem nawet nadzieję, że Maciek Kot jeszcze wskoczy na podium. Miałem świadomość, że musiałby sporo nadrobić, ale nadzieja była. Tande nie wytrzymał tego psychicznie, to było widać” – ocenił “Orzeł z Wisły”.

Wiele komplementów padło także pod adresem szkoleniowca Stefana Horngachera.

“Mieliśmy już wielu trenerów wielkiej klasy, ale to jeden z nielicznych, którym się taki sukces należy. Wiara w zawodników, praca i jak w krótkim czasie potrafił doprowadzić do tego, to wielka rzecz. Oczywiście zawodnicy mu to ułatwili, ale trzeba też obudzić w nich potencjał i to pokazać. A to zasługa trenera” – podkreślił.

Zwycięstwo Kamila Stocha w 65. Turnieju Czterech Skoczni ocenione zostało w kraju jego największego rywala Daniela Andre Tandego jako “świetna profesjonalna robota” podczas dramatycznego wieczoru “obgryzania paznokci” i “kompletnej norweskiej katastrofy”.

“Byliśmy do końca pełni nadziei, lecz niestety w ostatnim konkursie TCS prowadzący w punktacji generalnej nasz Daniel Andre Tande stracił w spektakularny sposób wszystko, a Kamil Stoch stał się drugim po Adamie Małyszu Polakiem, który wygrał ten prestiżowy turniej” – skomentował kanał telewizji NRK transmitujący zawody.

Dziennikarze stacji po nieudanym skoku Tandego w drugiej serii krzyczeli w rozpaczy i zwrócili uwagę na możliwe kłopoty z wiązaniami, lecz również na pewną nonszalancję w postawie norweskiego zawodnika. “Po tym, jak po pierwszym skoku Stoch prowadząc już w TCS, chwycił kilkoma palcami symbol turnieju, Złotego Orła, Tande wydawał się lekceważyć ten fakt i pewny siebie powiedział, że już wiele razy radził sobie skutecznie w drugim skoku i odrabiał straty” – podkreślili.

“Kamil Stoch z zimną krwią wykonał swoją robotę zawodowca i wygrał konkurs w Bischofshoefen oraz cały TCS w punktacji generalnej” – skomentował dziennik “Verdens Gang”

“Dagbladet” ocenił, że “Tande przed ostatnim skokiem w TCS tracił do Stocha zaledwie 2,8 punkta. Skacząc pierwszy i będąc w pozycji atakującego mógł wywrzeć konkretną presję na Polaka. Skończyło się jednak odwrotnie i kamery pokazywały nam zadowolonego ze zwycięstwa Stocha i załamanego, z twarzą w dłoniach Tandego”.

Wojciech Fortuna uważa, że Kamil Stoch wygrywając 65. Turniej Czterech Skoczni po raz kolejny zdominował tę konkurencję. Mistrz olimpijski z Sapporo (1972) przyznał, że jest dumny z postawy pozostałych Polaków, w tym z drugiego na podium Piotra Żyły.

“To był piękny dzień, ponieważ Kamil po raz kolejny zdominował światowe skoki narciarskie. Wygrać TCS, być podwójnym mistrzem olimpijskim i mistrzem świata – ta sztuka udała się tylko kilku zawodnikom w historii. Dumny jestem, że w tym elitarnym gronie znalazł się kolejny reprezentant kraju” – nie krył wzruszenia Fortuna.

Jak zaznaczył, dodatkowym powodem do radości jest fakt, że po raz pierwszy w historii dwóch polskich skoczków narciarskich stanęło na podium w klasyfikacji końcowej turnieju.

Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz