Grzeczny sposób na to, by nie korzystać ze smartfona przy stole

W dobie smartfonów sięgamy po nie podczas spotkań towarzyskich, nawet przy stole. Jest na to skuteczny sposób – pudełko, w którym znajdują się karteczki z “karami”. “To grzeczna odpowiedź w formie zabawy na nielubiany nawyk” – mówi PAP Life projektantka i blogerka Beata Kwiatkowska.

Beata Kwiatkowska, projektantka wnętrz i stylistka, a także współautorka bloga “Make home easier” przyznaje PAP Life, że kiedyś często spotykała się z sytuacjami, gdy ludzie – rodzina czy znajomi – nie potrafili odłożyć telefonu, by porozmawiać ze sobą albo wspólnie zjeść posiłek w spokoju. “Rzeczywiście, ludzie siedzą z nosem w telefonie. Zarówno na garden party czy na oficjalnych przyjęciach każdy kładzie telefon obok łyżki czy noża tak, jakby to był kolejny sztuciec. Po co? Przecież jak jemy, to jednocześnie nie piszemy wiadomości, nie sprawdzamy poczty, też nie szukamy na stołach Pokemonów…” – wylicza.

Blogerka zdradza, że jej sposobem na to, by odwrócić uwagę gości od telefonów jest postawione na stole pudełko, w którym znajdują się karteczki, na których wpisujemy “drobne kary”, czyli zadania do wykonania. “Ktoś, kto sięgnie po telefon – wcale nie musi go używać, wystarczy, że go wyciągnie – i położy go na stole za karę powinien włożyć go do tego pudełeczka i wyjąć z niego taką karteczkę. Gwarantuję, że jeśli trafi na taką, na której będzie napisane np. 20 przysiadów, które trzeba będzie wykonać w trakcie jedzenia zupy to drugi raz ta osoba nie będzie chciała go wyciągać i w przyszłości wyzbędzie się tego odruchu” – mówi PAP Life Kwiatkowska.

Ta grzeczna odpowiedź w formie zabawy na nawyk, którego nie lubimy działa. Co więcej, bywa całkiem zabawna. “Kiedy mówimy komuś, kto wyciąga telefon »schowaj go« to to wywołuje takie trochę napięcie i mimo wszystko nie jest to przyjemne. Sposobem z pudełkiem i karteczkami rozluźniamy sytuację” – zapewnia PAP Life blogerka.

A w restauracji? Może skuteczna okaże się “groźba”, że osoba, która pierwsza sięgnie po telefon płaci rachunek…