Wspominałem już czytelnikom “Gazety”, że mój znajomy, pan Rysio zaproponował imię dla mającego urodzić się w najbliższym dniach dziecka Jagody i kuzynka pana Kazia.

– Jeżeli dziewzynka, to uważam, że tylko Gardenia! – zawołał przez telefon z przekonaniem.

Przyznać muszę, że i mnie spodobała się ta propozycja. Zgodziłem się nawet bez wahania, że wezmę udział w przekonywaniu przyszłych rodziców co do wyboru właśnie tego imienia. Podjąłem się zatem zupełnie dobrowolnie opisania niezwykle ciekawej, bo kwitnącej również w okresie zimowym doniczkowej rośliny, gardenii. Zaraz po ukazaniu się artykułu w “Gazecie” pan Rysio wybrać ma się natychmiast z misją do Jagody i kuzynka pana Kazia. Jej zadaniem będzie przekonanie przyszłych rodziców co do wyboru imienia Gardenii dla mającego urodzić się wkrótce maleństwa. Zgodnie z podjętym zobowiązaniem czas napisać mi słów kilka o gardenii.

Gardenia – nieduży krzew o błyszczących, ciemnozielonych skórzastych liściach ma również interesującą przeszłość. W poprzednim stuleciu eleganccy panowie nosili ją bowiem często, podobnie zresztą jak i kamelię, w butonierkach. Potem z bliżej niezbadanych przeze mnie przyczyn zapomniano o niej prawie zupełnie. Dopiero w ostatnich latach ten średniej wielkości kwiat doniczkowy święci prawdziwy triumf powrotu do naszych domostw.

Gardenia (ang. gardenia) przywędrowała do nas z Chin. Na terenie całej południowowschodniej Azji w naturalnych warunkach ciepłego klimatu rośnie kilkanaście gatunków tej rośliny. Należy ona do rodziny marzanowatych (łac. Rubiaceae). Wśród gardenii są krzewy, a nawet małe drzewka. Do uprawy w warunkach domowych z początkiem ubiegłego stulecia angielscy ogrodnicy zaadoptowali tylko jeden gatunek. Jego łacińska nazwa to “Gardenia jasminoides” – w naszym języku określa się ją jako gardenię jaśminowatą. Nazwa rośliny pochodzi od pięknego zapachu jej kwiatów. Ponieważ jest on niezwykle słodki i przypomina wyraźnie zapach kwiatów jaśminu, do botanicznej nazwy wykorzystano właśnie przymiotnik wywodzący się od jaśminu. Zwracam przy okazji uwagę, że chodzi tutaj o “oryginalny” jaśmin, który niektórzy uprawiają jako roślinę doniczkową. Pełna nazwa rosnącego bowiem w naszych ogrodach krzewu określanego potocznie sło- Gardenia wej “jaśmin”, to jaśminowiec. I on zakwita zresztą pięknie pachnącymi białymi kwiatami co roku w czerwcu. W sklepach ogrodniczych spotkać można kilka, mało różniących się od siebie odmian gardenii; wśród nich najpopularniejsze to: “Fortumei” oraz “Veitchii”.

Największą zaletą gardenii jest możliwość sprowokowania je do kwitnienia również późną Fjesienią. Chociaż większość jej kwiatów pojawia się wiosną i latem, rzadziej, ale występują one również jesienią i zimą.

Wyraźne kremowe, pełne lub półpełne kwiaty zachowują świeżość zaledwie przez trzy/cztery dni. Jest ich stosunkowo dużo i na dodatek pojawiają się na roślinie nieprzerwanie. Posiadając zatem w domu gardenię, ma się realną szansę obcowania z jej kwiatami przez prawie okrągły rok. Na tym polega chyba magiczna siła triumfalnego powrotu tej rośliny do naszych mieszkań.

Oto kilka uwag na temat uprawy w domu gardenii:

Oświetlenie: miejsce w pokoju powinno być jasne, ale unikać należy wystawienia do bezpośrednich promieni słonecznych; na zewnątrz można roślinę wystawić w lekko zacienione miejsce w drugiej połowie maja, już po ostatnich nocnych przymrozkach; do domu wnosimy ją ponownie już z początkiem września.

Podlewanie: gleba w uprawie gardenii musi być stale wilgotna; nie wolno jednal dopuścić, aby woda zalegała w doniczce; dlatego konieczny jest na dnie pojemnika otwór do odpływu jej nadmiaru. Nieregularne podlewanie powoduje przy tym zrzucenie nierozwiniętych pąków kwiatowych.

Nawożenie: gardenia, podobnie jak kamelia bardzo lubi kwaśne podłoże glebowe; najlepsze pH gleby do 5.0 do 5.5; warto zasilać ją zatem nawozem o kwaśnym odczynie. Najbardziej nadaje się do tego nawóz o składzie NPK: 30-10-10. Roślinę nawozimy co dwa tygodnie od wiosny do jesieni.

Uwaga: gardenia często zrzuca część liści po przyniesieniu jej jeienią do domu. Powodem jest tutaj najczęściej suche powietrze w mieszkaniu. Znacznie pomożemy jej w zaadaptowaniu się do nowych warunków poprzez częste zraszanie liści. Unikać należy przy tym równocześnie moczenia kwiatów, które natychmiast po kontakcie z wodą giną.

Gdy kończyłem już prawie mój artykuł o gardenii, zadzwoniła pani Józia, teściowa Eryka:

– Zapomniałam zupełnie, drogi Janie Ogrodniku, o warzywach…- rozpoczęła rozmowę.

– Czy chodzi pani o zabranie nasion warzyw do kraju? – zapytałem, wiedząc o zbliżającym się terminie jej odjazdu do Polski.

– Ależ skądże! – zaprotestowała gwałtownie – Chodzi mi po prostu o to, że szybciej mam szansę zostania babunią, jeżeli będę serwowała Erykowi więcej warzyw.

– Zgadzam się z panią w całej pełni – przytaknąłem mojej rozmówczyni. W duchu telefon pani Józi uradował mnie jednak z zupełnie innego powodu. Podsunął mi przecież tytuł artykułu, który ukaże się wkrótce . Napiszę w nim właśnie kilka słów o nasionach warzyw.