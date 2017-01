e-Ta nawet na lotnisku i z USA do Kanady

Otrzymuję od Państwa dość dużo e-maili z pytaniami odnośnie eTA – posiadanie eTA jest konieczne, jeśli ktoś wybiera się do Kanady z wizytą. Wciąż są osoby, które cofane są z lotniska i nie są wpuszczane do samolotu lecącego do Kanady.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa rodziny lub znajomych nie postarał się o eTA, powinien to zrobić jak najszybciej – również jest to możliwe nawet w dniu wylotu, a nawet już na lotnisku. Miałam teraz taki przypadek. Otrzymałam telefon, iż osoba lecąca do Kanady stoi na lotnisku i nie chcą jej wydać karty pokładowej. Poleciłam krewnym w Kanadzie szybko wypełnić formularz i dokonać opłaty, i udało się – krewny na lotnisku otrzymał aprobatę już po paru minutach, po czym szczęśliwie wylądował w Kanadzie. Oto link: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

Również otrzymuję mnóstwo e-maili od osób przebywających w USA bez statusu. Czy mogą emigrować do Kanady? Z pewnością tak – jeśli kwalifikują się na jeden z programów imigracyjnych (zresztą jak wszyscy, gdziekolwiek nie przebywają).

Co to znaczy “kwalifikują się”? To znaczy spełniają wszystkie warunki, jakie dany program imigracyjny narzuca. Liczy się wiek, edukacja, doświadczenie zawodowe, znajomość języków angielskiego i/lub francuskiego, czysty rekord kryminalny, dobre zdrowie.

Jeżeli chodzi o doświadczenie zawodowe, to osoby przebywające w USA bez statusu muszą pamiętać, że sam brak statusu niekoniecznie przekreśla ich szanse na imigrację do Kanady, ale może przekreślić, jeśli dany kandydat nie jest w stanie udowodnić swojego doświadczenia zawodowego – jeśli np. pracował czy pracuje za gotówkę. Pozostaje kwestia kwalifikowania się pod względem punktów otrzymywanych za wyżej wspomniane kategorie: wiadomo, o wiele lepiej jest mieć pracodawcę w Kanadzie.

Z tym może być (nie musi) problem – pracodawca musi potrzebować danego pracownika i musi otrzymać potwierdzoną przez “urząd zatrudnienia” – Service Canada – ofertę pracy (LMIA).

Czy mając LMIA może przyjechać wcześniej, do pracy, na Work Permit? Teoretycznie tak, ale w praktyce może to być trudne lub nawet niemożliwe, jeśli przyjazd taki miałby nastąpić bezpośrednio z USA do Kanady. W takich przypadkach o wiele lepszym rozwiązaniem byłoby wyjechać z USA i wjechać do Kanady skądkolwiek indziej.

Natomiast staranie się o wizę studencką, jeśli ktoś przebywa w USA nielegalnie – nie jest dobrym pomysłem.

Pomyślcie Państwo sami, jak w takim przypadku przekonać urzędnika imigracyjnego, że pomimo wielu lat nielegalnego przebywania w USA, w Kanadzie nielegalnie się nigdy nie pozostanie i nie zrobi się nic nigdy przeciwko prawu imigracyjnemu Kanady… Ciężko przekonać, prawda? Rozwiązaniem mógłby być wyjazd z USA zanim złoży się jakiekolwiek podanie do Kanady. Ale czy jest gwarancja, że będzie aprobata? Nigdy nie ma gwarancji. A ryzyko dla takich osób, które prawdopodobnie mają cały swój dorobek w USA – niemałe.

Nie piszę tego, aby zniechęcić osoby przebywające w USA nielegalnie do starań o przyjazd do Kanady.

Piszę, aby kandydaci zdawali sobie z tego sprawę i żeby podjęli decyzję znając wszystkie za i przeciw, najlepszy i najgorszy scenariusz. Nowy rok, nowe nadzieje, nowe zmiany w prawie – tak czy inaczej, do Kanady w tym roku przyjedzie około 300 tysięcy imigrantów – więcej niż w ciągu ostatnich dekad.

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.