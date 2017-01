Dziwna historia Simona Bolingbroke’a

Szanowny Czytelniku,

w latach 70. ubiegłego wieku Simon Bolingbroke służył jako żołnierz armii brytyjskiej w Rodezji (dzisiejsze Zimbabwe), kiedy ukąsił go kleszcz.

Po powrocie do Anglii zaczął cierpieć z powodu mnóstwa przeróżnych dolegliwości, zwłaszcza na migreny, rosnące przewlekłe zmęczenie, reumatyzm i bóle mięśniowe.

Lekarze nie rozumieli ich przyczyn. Kiedy się w końcu zorientowali, że cierpi on na boreliozę – bakteryjną infekcję przenoszoną przez kleszcze, choroba objęła już nieodwracalnie układ nerwowy.

Bolingbroke żyje dziś na wózku inwalidzkim i cierpi na ciągłe bóle błędnie sygnalizowane przez jego nerwy. “To nieprawdziwe bóle” – wyjaśnia. “Mój układ nerwowy nie działa prawidłowo i wysyła mi błędne sygnały. Nie odróżniam już gorąca od zimna. Kiedy gotuję lub biorę kąpiel, muszę bardzo uważać, czego dotykam, bo mogę się poparzyć i nawet tego nie zauważyć”.

Oczywiście przepisywano mu mnóstwo leków na jego objawy – w którymś momencie zażywał dziewięć różnych lekarstw jednocześnie: od leków przeciwbólowych aż po leki przeciwdepresyjne. Leki te łagodziły cierpienie, ale wywoływały u niego coraz gwałtowniejsze zmiany nastroju. “Na przemian miałem ochotę kogoś zabić albo miałem myśli samobójcze”, wyjaśnia. “Nie byłem miły”.

I wtedy właśnie Bolingbroke odkrył naukowe badania dotyczące “efektu placebo”. Efekt placebo to skutek działania naszej wyobraźni na własny organizm podczas leczenia, pomagający nam poczuć się lepiej, ale także umożliwiający rzeczywistą poprawę stanu zdrowia, bez względu na to, czy leczenie odbywa się za pomocą substancji aktywnych czy też nie.

Przeprowadzone w 2015 r. badanie wykazało skuteczność placebo, nawet, jeśli choremu wytłumaczono, że otrzymuje “nieprawdziwe” lekarstwo1. Bolingbroke postanowił sam odstawić przyjmowane leki. Po jednym i bardzo stopniowo zastępował je nieaktywnymi pigułkami, które samodzielnie przyrządzał na bazie skrobi i miąższu chleba.

Obecnie, według jego własnych słów, nie zażywa “prawie żadnego” leku zawierającego substancje aktywne. Zapytany, czy stosując swoje placebo, znosi dolegliwości bólowe równie łatwo jak podczas stosowania leków przeciwbólowych, zastanawia się chwilę, po czym odpowiada: “Wydaje mi się, że tak”.

Placebo rzeczywiście działa

Jak działa placebo? W jaki sposób nasza “wyobraźnia” może wywierać rzeczywisty wpływ na nasz organizm?

Dziś znamy już wyjaśnienie medyczne.

Wszyscy jesteśmy w stanie wytwarzać w organizmie część “leków”, których potrzebujemy:

• antybiotyki – poprzez nasz układ odpornościowy,

• leki przeciwbólowe – poprzez endorfiny, neurohormony wytwarzane w mózgu, działające jak morfina, tylko bez skutków ubocznych,

• leki przeciwdepresyjne – poprzez serotoninę, neurotransmiter “szczęścia”,

• leki przeciw nadciśnieniu – poprzez tlenek azotu rozszerzający nasze tętnice, który jest wytwarzany w organizmie z azotanów dostarczanych w diecie,

• leki przeciwzapalne – poprzez kortyzol wytwarzany w nadnerczach…

Placebo działa jak sygnał dla organizmu – zlecenie rozpoczęcia leczenia się, dzięki uruchomieniu wytwarzania tych substancji.

Dlatego właśnie po zażyciu placebo można stwierdzić, z medycznego punktu widzenia, obniżenie ciśnienia tętniczego, wyrównanie rytmu pracy serca czy dezaktywację obszarów w mózgu odpowiedzialnych za odczuwanie bólu.

To działanie nie jest symboliczne. Może być równie silne jak działanie aktywnych leków.

Na przykład wiele niedawnych badań naukowych opublikowanych w pismach JAMA oraz The Lancet wykazało, że placebo ogólnie jest równie skuteczne jak antydepresanty farmakologiczne2.

Według amerykańskich badań klinicznych, placebo osiąga 91% skuteczności leków przeciwbólowych3.

Jeśli chodzi o chorobę Parkinsona, badanie opublikowane w piśmie Neurology w 2015 r. wykazało, że po podaniu placebo poprawa możliwości fizycznych pacjenta była na tym samym poziomie co lek podawany standardowo przy tej chorobie, Levodopa4. “Jednym z powodów dużej skuteczności efektu placebo jest fakt, iż, wpływa na wydzielanie dopaminy”, czyli dokładnie tego neurotransmitera, którego brakuje pacjentom cierpiącym na chorobę Parkinsona, wyjaśnił autor badania, doktor Alberto J. Espay, profesor neurologii na Uniwersytecie Cincinnati.

“Tym więcej dopaminy produkujemy, im poważniejszych efektów się spodziewamy”5.

Firma, która oficjalnie sprzedaje placebo

Simon Bolingbroke nie skończył na tym. Postanowił pomóc także innym pacjentom w zmniejszeniu ilości zażywanych leków (i powiązanych z nimi niepożądanych skutków ubocznych) poprzez stosowanie placebo.

Wraz z przyjacielem założył firmę Aplacebo, aby sprzedawać placebo online. Wysyła kapsułki żelowe wytwarzane z takiej samej żelatyny jak ta stosowana w przemyśle farmaceutycznym, tylko puste.

Opakowanie zaprojektowano tak, by jak najbardziej przypominało opakowanie leków. W opisach na pudełku użyto wyszukanego żargonu naukowego i medycznego. Widnieją na nim ostrzeżenia, załączona jest bardzo długa i skomplikowana ulotka, a także poważnie brzmiąca lista składników: “azot (78,084%), tlen (20,946%), argon (0,934%), dwutlenek węgla (0,039%)”.

Ten rzeczywisty skład: “z naukowego punktu widzenia” odpowiada składowi… powietrza, które wdychamy!

To wydaje się jakimś wariactwem. Nawet przez chwilę nie wyobrażamy sobie, że ludzie chcą wydawać ciężko zarobione pieniądze na taką bzdurę. Ale autor wywiadu z Simonem Bolingbroke, sam sceptycznie nastawiony, przetestował to mimo wszystko. Oto, co opowiedział:

“Po powrocie do domu otworzyłem w kuchni opakowanie placebo i połknąłem dwie kapsułki żelowe, popijając je szklanką wody, nad zlewem, dokładnie tak samo, jak to robię przy zażywaniu środków przeciwbólowych, kiedy boli mnie kręgosłup. Spróbowałem sobie wyobrazić endorfiny, które mój mózg właśnie wytwarza. I czekałem na to, co się zdarzy.

To nie było doświadczenie naukowe, daleko mi do tego. Ale po około 20 minutach ból kręgosłupa naprawdę zaczął przechodzić. Po uniknięciu minikryzysu mogłem wrócić do pracy. I czułem, że jestem wolny, szczęśliwy, mocniejszy, wiedząc, że wszystko, czego potrzebowałem… posiada mój własny mózg6”.

(I rzeczywiście, opakowania placebo sprzedawane na Amazonie otrzymały tylko entuzjastycznie pozytywne komentarze! “Zeebo” sprzedawany po 24,90 $ otrzymał ocenę 4,5 na 5!)

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

