Dwa zwycięstwa Kamila Stocha w Wiśle

Kamil Stoch został pierwszym Polakiem, który wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na obiekcie im. Adama Małysza w Wiśle Malince. To jego 18. zwycięstwo w karierze i trzecie w tym sezonie, dzięki czemu objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu.

Stoch, który prowadził już po pierwszej serii, wyraźnie wyprzedził Austriaka Stefana Krafta i Niemca Andreasa Wellingera. Siódmy był Piotr Żyła, a dziewiąty Maciej Kot.

Zwycięzca zawodów w Wiśle w pierwszej serii uzyskał 133 m, tyle samo co Kraft. Polak jednak skakał z obniżonego rozbiegu do trzeciej belki, gdy jego rywale z czwartej. Takie było bowiem życzenie trenera Stefana Horngachera. Dzięki temu lider polskiej ekipy po 1. serii miał nad Austriakiem 3,4 pkt przewagi.

W finale zmieniły się warunki atmosferyczne, wiatr w plecy sprawił niektórym zawodnikom poważne problemy. Zajmujący trzecie miejsce po pierwszej serii Austriak Michael Hayboeck uzyskał tylko 117 m i spadł na ósmą lokatę. Żyła, piąty po pierwszej serii (126,5 m), w drugiej miał próbę krótszą o 6,5 m i w efekcie uplasował się na siódmym miejscu.

W pogarszających się warunkach wietrznych formą błysnął Prevc. W finale osiągnął 128 m, osiem więcej niż w pierwszej serii i dzięki temu awansował z 12. na 5. lokatę.

Pod koniec zawodów dla najlepszych skoczków sędziowie zdecydowali się obniżyć belkę startową z 6. do 5. Wellinger doleciał do 120. metra, Kraft wylądował trzy metry bliżej.

Jako ostatni na rozbiegu pojawił się Stoch. Nie mógł swojej próby wykonać od razu, musiał poczekać na uspokojenie się wiatru. Ta chwilowa przerwa nie wpłynęła negatywnie na jego koncentrację. Wiedział, że aby wygrać, musi skoczyć w granicach 113-114 m. Ale będący ostatnio w wyśmienitej dyspozycji zawodnik nie bawił się w żadne kalkulacje, wylądował na 124. metrze i zapewnił sobie zwycięstwo. Pierwsze w Wiśle, drugie z rzędu w PŚ, trzecie na polskiej ziemi, trzecie w sezonie i 18. w karierze.

“To był trudny konkurs, ale wygrana sprawiła mi wielką radość. Wszyscy w drużynie mamy świadomość potencjału, jaki w nas drzemie. Ale na razie nie podchodzimy do wyników z wielkim hurra optymizmem, przed nami w tym sezonie jeszcze wiele konkursów” – powiedział Stoch reporterowi TVP.

Pierwsza seria w Wiśle była pechowa dla Gregora Schlierenzauera, który po 376 dniach wrócił na skocznię. Utytułowany Austriak, m.in. zwycięzca 53 konkursów PŚ, którego przerwa wynikała m.in. z kłopotów zdrowotnych, uzyskał 120,5 m i został sklasyfikowany na 31. miejscu. Awans do finałowej “30” przegrał z Niemcem Stephanem Leyhe o 1,2 pkt, czyli nieco ponad 60 cm.

Na starcie zabrakło w sobotę m.in. najlepszych w cyklu w ostatnich sezonach Słoweńca Petera Prevca i Niemca Severina Freunda oraz czterokrotnego mistrza olimpijskiego Szwajcara Simona Ammanna, który niedawno po raz drugi został ojcem.

W niedzielę Kamil Stoch powtórzył sukces, wygrywając zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle.

Stoch prowadził po pierwszej serii, ale w drugiej skoczył bliżej niż jego najgroźniejsi rywale i ostatecznie wyprzedził zaledwie o 1,2 pkt Norwega Daniela Andre Tandego oraz o 1,3 Słoweńca Domena Prevca.

Maciej Kot zajął piąte miejsce, a Piotr Żyła – jedenaste.

Stoch odniósł 19. zwycięstwo w karierze i czwarte w tym sezonie, dzięki czemu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

29-letni skoczek z Zębu kontynuuje wspaniałą passę. 6 stycznia w Bischofshofen triumfował w ostatnich zawodach oraz w całym Turnieju Czterech Skoczni, a w Wiśle nie zawiódł kibiców i wywalczył podwójne zwycięstwo, z tym że w niedzielę jego przewaga nad konkurentami była bardzo mała.

Lider reprezentacji Polski pokazał klasę w pierwszej serii. Skok na odległość 135,5 m był nie tylko najdłuższy, ale i wysoko oceniony przez sędziów. Na półmetku zawodów Stoch miał dość bezpieczną przewagę 5,8 pkt nad Domenem Prevcem oraz 6 pkt nad Kotem, którzy skoczyli po 130 m. Żyła był dziewiąty, uzyskując 126,5 m.

Pozostałych pięciu reprezentantów Polski, którzy wywalczyli awans do konkursu z kwalifikacji, nie zdołało przebić się do czołowej trzydziestki.

W drugiej serii wysoko poprzeczkę zawiesił Tande, osiągając 134,5 m. Minimalnie przegrał z nim Prevc, który po niespokojnym locie uzyskał 132 m. Stoch lądował o sześć i pół metra bliżej od Norwega, ale to wystarczyło do zwycięstwa.

“W drugiej próbie nie miałem już tak wysokiego poziomu energii. Skok nie był już tak czysty, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Teraz mam jeden, dwa dni odpoczynku i jadę na konkursy do Zakopanego” – mówił Stoch bezpośrednio po konkursie w wywiadzie dla TVP.

Skoczkom na podium składał gratulacje i wręczał nagrody prezydent RP Andrzej Duda. Towarzyszyli mu prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner oraz… patron skoczni i najsłynniejszy mieszkaniec Wisły Adam Małysz.

W przyszły weekend w Zakopanem odbędą się kolejne konkursy Pucharu Świata – w sobotę drużynowy, a w niedzielę indywidualny.

Czołowe wyniki sobotniego konkursu i miejsca Polaków:

1. Kamil Stoch (Polska) 268,0 (133,0/124,0)

2. Stefan Kraft (Austria) 251,7 (133,0/117,0)

3. Andreas Wellinger (Niemcy) 249,1 (127,5/120,5)

4. Daniel Andre Tande (Norwegia) 247,9 (123,0/122,5)

5. Domen Prevc (Słowenia) 247,4 (120,0/128,0)

6. Manuel Fettner (Austria) 246,1 (127,5/120,5)

7. Piotr Żyła (Polska) 246,0 (126,5/120,0)

8. Michael Hayboeck (Austria) 242,6 (130,0/117,0)

9. Maciej Kot (Polska) 242,0 (122,5/128,0)

10. Vincent Descombes Sevoie (Francja) 241,9 (125,0/123,5)

… 19. Jan Ziobro (Polska) 231,2 (125,0/123,5)

20. Stefan Hula (Polska) 231,0 (126,0/122,0)

21. Dawid Kubacki (Polska) 228,5 (120,5/121,0)

46. Aleksander Zniszczoł (Polska) 89,0 (111,5)

Czołowe wyniki niedzielnego konkursu i miejsca Polaków:

1. Kamil Stoch (Polska) 271,7 pkt (135,5/128,0)

2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 270,5 (128,5/134,5)

3. Domen Prevc (Słowenia) 270,4 (130,0/132,0)

4. Stefan Kraft (Austria) 259,5 (126,5/129,5)

5. Maciej Kot (Polska) 253,8 (130,0/122,0)

6. Johann Andre Forfang (Norwegia) 253,2 (130,0/126,0)

. Richard Freitag (Niemcy) 253,2 (127,0/122,0)

8. Gregor Schlierenzauer (Austria) 251,4 (135,5/123,0)

9. Robert Johansson (Norwegia) 249,3 (125,5/129,5)

10. Karl Geiger (Niemcy) 248,3 (123,5/133,0)

11. Piotr Żyła (Polska) 247,2 (126,5/119,5)

… 36. Dawid Kubacki (Polska) 103,0 (114,0)

38. Jan Ziobro (Polska) 102,5 (112,0)

39. Klemens Murańka (Polska) 101,7 (115,0)

48. Jakub Wolny (Polska) 88,4 (110,0)

49. Aleksander Zniszczoł (Polska) 85,9 (106,5)

Czołówka klasyfikacji generalnaej PŚ i miejsca Polaków (po 13 z 33 konkursów):

1. Kamil Stoch (Polska) 833 pkt

2. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 767

3. Domen Prevc (Słowenia) 751

4. Stefan Kraft (Austria) 640

5. Maciej Kot (Polska) 502

6. Michael Hayboeck (Austria) 457

7. Manuel Fettner (Austria) 444

8. Markus Eisenbichler (Niemcy) 414

9. Piotr Żyła (Polska) 337

10. Severin Freund (Niemcy) 309

… 20. Dawid Kubacki (Polska) 180

26. Stefan Hula (Polska) 103

38. Jan Ziobro (Polska) 29

46. Aleksander Zniszczoł (Polska) 9

52. Klemens Murańka (Polska) 4

Czołówka Pucharu Narodów:

1. Polska 2396 pkt

2. Austria 2229

3. Niemcy 2029

Ten weekend był dla mnie wspaniały. Dwie wygrane; dwukrotnie mogłem zaśpiewać z polskimi kibicami Mazurka Dąbrowskiego. To dla mnie piękny moment – powiedział po niedzielnych zawodach PŚ w skokach w Wiśle Kamil Stoch. Zawodnikowi gratulował prezydent Andrzej Duda.

“Piękna atmosfera, wspaniali kibice, wspaniałe zawody. Trochę loteryjne, ale cieszę się z pracy, który wykonałem, i szczęścia, które mi dopisywało. (…) Odniosłem zwycięstwo. (…) Dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili – sztabowi szkoleniowemu, mojej rodzinie, kibicom, którzy nie tylko mnie, ale i całą drużynę tutaj wspierali. Było ich słychać na górze” – mówił Kamil Stoch.

Kamil Stoch oceniając niedzielne zawody powiedział, że konkurs był trudny ze względu na zmienne warunki. “Wiatr kręcił z różnych kierunków. Dziś nie tylko trzeba było wykonać swoją pracę – oddać dobre skoki, ale jeszcze trzeba było mieć trochę szczęścia. Cieszę się zwłaszcza z pierwszego skoku. Drugi był z małym błędem na progu. (…) Po wyjściu z niego wiedziałem już, że to nie będzie taki skok, jak w pierwszej serii, ale byłem zadowolony z rezultatu, jaki mimo tego zdołałem uzyskać. Nie kryję, że czuję już zmęczenie tym, co działo się podczas tego weekendu” – powiedział po zawodach.

Piąty w konkursie Maciej Kot zwrócił uwagę na ścisk w czołowej dziesiątce, jaki panował po pierwszej serii. “Różnice punktowe były niewielkie. W drugiej serii zaczął mieszać wiatr. Pecha miał Piotrek Żyła. Potem warunki się odwróciły. Paru zawodników odleciało i przesunęli się w klasyfikacji. Moje skoki były jakościowo lepsze niż wczorajsze. (…) W drugim zabrakło noszenia. Nie było dobrych warunków, a przeliczniki nie do końca to rekompensowały” – mówił.

Zdaniem Kota Kamil Stoch zaprezentował zdecydowanie najwyższy poziom. “Wczoraj trzech Polaków w dziesiątce, dziś niewiele brakło Piotrkowi by do niej wskoczyć. Jako drużyna mieliśmy trochę pecha do warunków, stąd tak mało reprezentantów w drugiej serii. Nie było też polskiego podium, choć nie brakło wiele, by dziś dwóch nas na nim stanęło. Teraz Zakopane; cieszę się, że będzie tam konkurs drużynowy, bo to dla nas ważne. (…) Liczymy na zwycięstwo. Nie chcemy wywierać presji na siebie, ale byłaby to miła niespodzianka dla kibiców i podziękowanie im. Wysłalibyśmy też sygnał przed MŚ w Lahti, że dalej jesteśmy mocni” – powiedział.

Tuż za “dziesiątką”, na 11. pozycji, uplasował się w niedzielę Piotr Żyła. Swoje starty w Wiśle ocenił na czwórkę z plusem. “Jestem zadowolony. Dziś skoki były bardzo dobre. Cieszę się, że wykonałem dobrze swoją robotę. Drugi skok był w porządku, choć nie było na czym odlecieć. I zabrakło jednego oczka do fajnego, 10. miejsca. Ale z drugiej strony nie muszę iść do kontroli. Są plusy i minusy” – żartował Żyła.

Kolejne zawody PŚ rozegrane zostaną w Zakopanym. W sobotę na Wielkiej Krokwi rywalizowały będą drużyny, w niedzielę konkurs indywidualny.

Podwójne zwycięstwo Kamila Stoch w zawodach Pucharu Świata w Wiśle zostało określone w norweskich mediach jako “mrożący krew w żyłach polsko-norweski pojedynek” z Danielem Andre Tande, który zdecydowanie i pewnie wygrał będący w super formie Polak.

“Stoch jest w takim gazie, że jest po prostu poza zasięgiem rywali” – ocenił Johan Remen Evensen, były reprezentant Norwegii, a obecnie komentator kanału telewizji NRK transmitującego zawody.

Podkreślił, że “pojedynek z Tandem był arcyciekawy, a Norweg, wykonując w drugiej serii najlepszy skok niedzielnego konkursu, stracił zaledwie 1,2 punktu i przesunął się z piątego na drugie miejsce, lecz nie dał rady pewnie skaczącemu faworytowi publiczności”.

Według agencji NTB “Na skoczni imienia legendarnego Adama Małysza Stoch podtrzymał tradycję polskich skoków narciarskich i odniósł już piąte zwycięstwo w karierze na własnym terytorium, bijać rekord patrona obiektu, który zrobił to tylko cztery razy”.

Dziennik “Verdens Gang” skomentował niedzielny konkurs tytułem “Tande był ponownie drugi, a Stoch wygrał już trzeci raz z rzędu zawody PŚ”.

Gazeta podkreśliła, że “po drugim, wspaniałym skoku Tande byliśmy już pewni jego zwycięstwa lecz ostatnim człowiek na szczycie skoczni był niezwykle popularny w swoim kraju Polak, który spokojnie dokończył swoja robotę i po prostu wygrał”.

Zdaniem norweskich mediów obecny sezon PŚ jest wyjątkowo ciekawy i “dwóch największych aktorów” tej dyscypliny zmierzy się na poważnie w “pojedynku gigantów” dopiero podczas mistrzostw świata w Lahti, na przełomie lutego i marca.

Na podstawie depesz Polskiej Agencji Prasowej opracował Zbigniew Bełz