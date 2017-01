Dla kupujących nowe nieruchomości

Przy końcu roku oraz początku nowego zazwyczaj zaczynamy porządkować wszystkie swoje rachunki, oraz sprawdzać czy mamy je zebrane, głównie w celu odciągnięcia wszystkich możliwych oraz dozwolonych kosztów do zeznania podatkowego. Jeśli kupiliście Państwo nowy dom lub apartament czy też szeregowiec w okresie ostatnich dwóch lat, możecie mieć możliwość otrzymania rabatu HST. A powody tego są różne.

Jeśli wprowadziliście się w dniu zamknięcia, to nie musicie się martwić, rabat HST zapewne trafił do kontraktora budującego osiedle. Albowiem kiedy kupujecie nowy dom lub apartament, podatek HST jest wliczony do ceny ogólnej, pod warunkiem jednak, że wprowadzicie się Państwo do tej nieruchomosci w dniu zamknięcia. Kiedy to nastąpi, cena pozostaje taka sama, a rabat za podatek HST, zazwyczaj w wysokości 24.000 dol., jest zwracany kontaktorowi/budowniczemu w dniu zamknięcia. Jest to jedna z rzeczy, którą zawsze omawiam z moimi klientami podczas przeglądania umowy na kupno nowego domu, oczywiście przed jej podpisaniem.

Natomiast jeśli Państwo wynajęli swój nowo kupiony lokal w dniu zamknięcia, lub w dniu wynajmu, zapewne zapłaciliście dodatkowo podatek HST na dzień zamknięcia. Jeśli wynajęliście tę nową nieruchomość, wtedy zapewne nie uzyskaliście kredytu za HST na dzień ostatecznego dnia zamknięcia, co w rezultacie doprowadziło do zapłaty budowniczemu/ kontraktorowi dodatkowej kwoty, ponownie, co zazwyczaj zamyka się kwotą w okolicach 24.000 dol. Dobrą wiadomością dla takich klientów jest fakt, że w momencie gdy macie Państwo podpisany legalny kontrakt (lease agreement) na wynajem, możecie tę sumę odzyskać po zamknięciu, poprzez złożenie specjalnego wniosku do Urzędu Skarbowego, jakim jest Canada Revenue Agency.

Zawsze oferuję wszystkim moim klientom pomoc w załatwieniu tej sprawy, w celu odzyskania tych pieniędzy. Ale, co należy podkreślić, w wielu wypadkach, gdy klienci kupowali nieruchomości sami, bez agenta, często albo nie wiedzieli o takiej możliwości, albo zapominali o wystąpieniu z takim wnioskiem, a powody tego mogły być różne. Najczęściej jednak wielu klientów po prostu o tym nie wie! I tu właśnie jest jeden z dobrych powodów dlaczego warto współpracować z agentem, który zorientowany jest we wszystkich tajnikach oraz gąszczu przepisów, pozwalających na wygospodarowaniu sporych oszczędności. Niestety, kupujący mają tylko dwa lata od dnia zakupu na wystąpienie z takim wnioskiem o zwrot podatku HST do Urzędu Skarbowego (Canada Revenue). A więc pisząc ten artykuł, być może pomogę komuś z wystąpieniem z takim wnioskiem: po prostu proszę abyście Państwo sprawdzili swoją domową dokumentację. Pamiętajmy również, że rabaty za podatek HST dotyczą również tych Państwa, którzy w sposób istotny rozbudowali/lub od nowa sami budowali swój dom. Nawet jeśli budowaliście dom sami, oraz płaciliście wszystkim kontraktorom sami, w dalszym ciągu możecie starać się o częściowy zwrot podatku HST, który zapłaciliście wszystkim podwykonawcom, a więc warto jest trzymać wszystkie rachunki.

Następna informacja: w Prowincji Ontario, wszystkie opłaty związane z opóźnieniami przejęcia nieruchomości, w ramach programu Tarion, muszą być dokonane w okresie jednego roku od przejęcia własności. Otóż kiedy kupujecie dom lub apartament, każdy budowniczy musi przedstawić Wam ostateczną datę zamknięcia, czyli przejęcia przez Was lokalu. Jeżeli termin ten nie jest dotrzymany, wtedy kupujący taką nieruchomość ma prawo dochodzić zwrotu kosztów w wysokosci 150 dol. za każdy dzień zwłoki, do maksymalnej kwoty 7500 dol. Taki wniosek o zwrot tych kosztów jest dokonywany do Tarion po przejęciu własności lokalu/nieruchomości. Lecz tu należy pamiętać, że mamy tylko jeden rok od przejęcia nieruchomości na złożenie tego wniosku o zwrot tych należnych kosztów. Inne prowincje mają podobne warunki na składanie takich wniosków, lecz w celu upewnienia się co do prawa w danej prowincji, radzę udać się do lokalnego prawnika celem sprawdzenia warunków.

