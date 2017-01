Depakine: czy konieczny jest powrót do drastycznych kar, żeby zrozumieli?

Szanowny Czytelniku,

przykro mi, że popsuję Ci nastrój, ale tym razem naprawdę przesadzili.

Na pewno słyszałeś o rzekomym “nowym” skandalu z Depakine w roli głównej.

Depakine to lekarstwo na epilepsję. Niestety, u kobiet w ciąży niszczy tkanki płodu, w 10% przypadków wywołuje poważne wady rozwojowe, zaś w 30-40% przypadków zaburzenia zachowania (zwłaszcza autyzm). Ten fakt jest znany od dziesiątków lat.

Dokładnie trzydzieści cztery lata temu w największym medycznym czasopiśmie świata, The Lancet, ukazał się artykuł naukowy. Zwracał on uwagę na wady rozwojowe u dzieci. Wykazywał, że u dzieci kobiet leczonych w pierwszym trymestrze ciąży zagrożenie rozszczepem kręgosłupa wzrastało 30 razy. Rozszczep kręgosłupa to bardzo poważna wada rozwojowa kręgosłupa1.

Prawie trzydzieści lat temu dwie publikacje zwracały uwagę na zaburzenia zachowania u dzieci, a pięć lat później – mówiono także o przypadkach autyzmu2.

O wszystkim tym były informowane władze medyczne, które nie wzięły tego pod uwagę. Tym razem, odpowiedzialność i wina leży po stronie władz. Można by oskarżyć producenta, firmę Sanofi, ale to przecież handlarze: będą sprzedawali do upadłego, dopóki im się na to pozwoli!

Tym bardziej że w pewnym sensie kryją ich władze medyczne. I dopóki władze utrzymują, że problem nie istnieje, dopóty ofiary nie będą miały możliwości żądać odszkodowania od handlarzy. Można by oczywiście oskarżyć lekarzy wypisujących receptę. Oni także powinni wiedzieć o ryzyku związanym ze stosowaniem tego leku, i sami przestać go wypisywać. Ale zrobiono wszystko, by na ulotce odwieść ich od tego. W charakterystyce produktu leczniczego aż do 2006 r. podawano: “Ważne jest, by nie przerywać leczenia w razie zajścia w ciążę”.

A potem, ponieważ coraz więcej było zgłoszeń przypadków autyzmu, w 2006 r. ulotkę nieznacznie zmieniono: “Stwierdzono pojedyncze przypadki autyzmu i podobnych zaburzeń u dzieci narażonych in utero na walproinian sodu. Konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych badań, by potwierdzić te wyniki”. Ale żadnego prawdziwego ostrzeżenia. Inaczej mówiąc: “Śpijcie, dobrzy ludzie! I przede wszystkim, dalej wypisujcie recepty!”

Tym razem więc to francuskie władze ponoszą odpowiedzialność i winę!

Niech za moje błędy zapłaci ktoś inny

Większość lekarzy oczekuje instrukcji od władz. Jeśli władze nie ostrzegają, mają zaufanie. Możemy tego żałować, ale tak właśnie działa nasz system. Stąd tak ważne jest, by władze medyczne choćby w minimalny sposób zadbały o nadzór.

Niestety, tak się nie dzieje. Znajdują się w tej nie do zaakceptowania sytuacji, gdzie wszystko im wolno, a w razie kłopotów za ich błędy i tak zapłaci podatnik.

To się właśnie dzieje. 24 sierpnia 2016 r., francuska minister zdrowia, Marisol Touraine, ogłosiła, jak gdyby nigdy nic, że ponad 14 000 kobiet w ciąży poniosło skutki narażenia na działanie preparatu Depakine w latach 2007-2014, ale, proszę się nie niepokoić, sytuacja jest pod kontrolą, gdyż Parlament przegłosuje:

– “mechanizm odszkodowaw czy dla ofiar Depakine”;

– “mechanizm umożliwiający pokrycie leczenia ofiar w całości przez ubezpieczenie zdrowotne” (to znaczy przez pozostałych ubezpieczonych);

– a ona sama zawnioskuje o to, by umieścić na opakowaniu tego leku “oznaczenie zwracające uwagę na zagrożenie związane z jego stosowaniem u kobiet w ciąży”.

29 sierpnia poseł z partii socjalistycznej zaproponował wprowadzenie nowego podatku od produktów medycznych, który zasiliłby fundusz odszkodowawczy dla ofiar Depakine. Zaś poseł sprawozdawca ds. budżetu ubezpieczeń społecznych poinformował w dzienniku Les Échos swój zamiar zgłoszenia zbieżnej z tym zmiany do projektu ustawy o finansowaniu systemu ubezpieczeń społecznych w 2017 r.!3

A zatem zaczniemy pomagać… od zaraz! To my zapłacimy za niedbalstwo naszych pseudoodpowiedzialnych.

Co robią z funduszami, które im powierzamy?! Przypominam, że eksperci, ministrowie, władze nie pracują charytatywnie. Dajemy im fundusze4, a także gigantyczne wynagrodzenia i władzę.

Z władzy tej korzystają często w złej wierze, prześladując lekarzy, pacjentów i naukowców. A wystarczyłoby, że zrobiliby minimum uzasadniające ich istnienie, tj. na poważnie przejrzeliby literaturę medyczną, kiedy wydają zezwolenie na dopuszczenie leków do obrotu.

Odpowiedzialni za ogromne cierpienie

Postanowiłem nie publikować w tym artykule zdjęć tzw. “dzieci Depakine”. Z szacunku dla ofiar i dla ich rodzin. Ale zapewniam Cię, że wady rozwojowe mogą być koszmarne.

Oto świadectwo na ten temat: “Jestem babcią 14-letniej dziewczynki, ofiary Depakine: całkowita ślepota, koślawe dłonie, wady rozwojowe mózgu z autyzmem, problemy z płucami. Dziewczynka nie mówi, nie widzi, nie chodzi sama, nosi gastrostomię, krótko mówiąc – do końca życia będzie zależna od rodziny i społeczeństwa; (…) od Sanofi i innych osób otrzymaliśmy jedynie zaprzeczenia i pogardę. Nazywano nas nawiedzonymi. A mimo to, niestety, mieliśmy rację!”5

Kto się pochyli nad tym cierpieniem, nad taką niesprawiedliwością? Co robić, jeśli nasi “odpowiedzialni” dalej będą płacić za swoje błędy pieniędzmi innych? Zagrozić im, drastycznymi karami, np. galerami, jeśli to się powtórzy?

Na poważnie zająć się medycyną naturalną

Na chwilę obecną jedynym dostępnym rozwiązaniem jest to, co zawsze: na poważnie zacząć traktować naturalne sposoby leczenia i korzystać z medycyny alternatywnej, kiedy to tylko możliwe, by nie paść ofiarą kolejnego skandalu, który, bądźmy pewni, wybuchnie już wkrótce.

Ponieważ, zupełnym przypadkiem, istnieje całkowicie naturalna metoda leczenia epilepsji, o której często wspominałem, dieta ketogeniczna. Kto o tym wie? Kto mówi o tym pacjentom?

Skąd taka cisza? Kto im powie o wszystkim, co tu publikujemy, miesiąc po miesiącu, jak głos wołającego na puszczy?

Zdrowia życzę,

Jean-Marc Dupuis

