Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 24 stycznia

Imieniny obchodzą: Felicja, Franciszek, Milena oraz Rafał.

510 lat temu w katedrze na Wawelu odbyła się koronacja Zygmunta I Starego.

429 lat temu pod Byczyną wojska hetmana Jana Zamoyskiego, wspierającego króla Zygmunta III Wazę, pokonały oddziały pretendującego do polskiej korony arcyksięcia Maksymiliana Habsburga.

96 lat temu w Warszawie urodził się Tadeusz Zawadzki “Zośka”, harcmistrz, ppor. Armii Krajowej, bohater książki Aleksandra Kamińskiego “Kamienie na szaniec”; poległ 20 sierpnia 1943 r. podczas ataku na strażnicę Grenzschutzu we wsi Sieczychy koło Wyszkowa.

83 lata temu w Lesznie urodził się Stanisław Grochowiak, jeden z najoryginalniejszych polskich poetów, prozaik, dramatopisarz, publicysta; redaktor naczelny pisma “Współczesność”. Zmarł 2 września 1976.

74 lata temu w Casablance zakończyła się konferencja prezydenta USA Franklina D. Roosevelta i premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, na której podjęto m.in. decyzję o przeprowadzeniu inwazji na Sycylię latem 1943 r. oraz przesunięciu utworzenia drugiego frontu we Francji na 1944 r.

73 lata temu sowiecka komisja specjalna pod przewodnictwem prof. Nikołaja Burdenki, po ekshumacji 925 odpowiednio spreparowanych ciał polskich oficerów, ogłosiła, że zbrodni na Polakach w Katyniu dokonali Niemcy między wrześniem a grudniem 1941 r.

72 lata temu wycofując się przed Armią Czerwoną Niemcy wysadzili w powietrze obiekty Wilczego Szańca (Wolfsschanze), kwatery głównej Adolfa Hitlera, położonej w lasach w okolicach Kętrzyna.

69 lat temu w Krakowie w więzieniu przy ul. Montelupich dokonano egzekucji 21 nazistowskich zbrodniarzy z obozu Auschwitz, skazanych na karę śmierci przez Najwyższy Trybunał Narodowy w tzw. pierwszym procesie oświęcimskim; wśród straconych był m.in. Arthur Liebehenschel, komendant KL Auschwitz (1943-1944).

16 lat temu powstała Platforma Obywatelska (jako partia Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej została zarejestrowana 5 marca 2002 r.); jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński i Donald Tusk.

W Polsce

W ramach przeglądu resortów premier Beata Szydło spotka się dzisiaj z wicepremierem i ministrem kultury Piotrem Glińskim oraz szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim. Po spotkaniu uczestnicy spotkania wezmą udział w konferencji prasowej, zaplanowanej w kancelarii premiera o godz. 10.30.

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się projektem ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, która ma dać narzędzie do walki z nielegalnym obrotem niektórych towarów, w tym objętych akcyzą. Proponowane przepisy mają stanowić narzędzie do walki z nieuczciwymi podmiotami dokonującymi m.in. nielegalnego obrotu paliwami płynnymi, skażonym alkoholem oraz suszem tytoniowym czy wyłudzeń niezapłaconych podatków. Monitoring transportu drogowego w 2017 r. ma przynieść 330 mln zł dodatkowych dochodów budżetu, zaś w 2018 r. – 1,067 mld zł.

Ministrowie omówią też propozycje zmian w ustawie o pracownikach tymczasowych. Projektowane regulacje przewidują m.in. większą ochronę pracownic w ciąży. Ich umowa przedłużałaby się do dnia porodu, dzięki czemu będą mogły skorzystać z urlopu macierzyńskiego.

W porządku obrad rządu znalazła się także skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej z 15 listopada 2016 r. dotyczącej Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dzisiaj w Warszawie wizytę złoży premier Słowenii Miro Cerar. Podczas rozmowy z szefową polskiego rządu Beatą Szydło poruszona zostanie m.in. kwestia współpracy w związku z planowanym przez Słowenię programem dozbrajania armii. Jak powiedział PAP rzecznik rządu Rafał Bochenek, jest to o tyle istotne, iż od czerwca 2016 r. trwają rozmowy polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej z odpowiednikami po stronie słoweńskiej dotyczące współpracy w tym zakresie i zaangażowania polskiego przemysłu w modernizację tamtejszej armii.

Rozmowa ma też dotyczyć wymiany handlowej pomiędzy Polską a Słowenią oraz spraw europejskich, w tym wzmocnienia flanki wschodniej w ramach NATO, kryzysu migracyjnego oraz reformy instytucji UE.

Instytut Pamięci Narodowej opublikuje dziś ok. godz. 10 na swojej stronie internetowej wykaz dokumentów, które w 2016 r. zostały wyłączone z tzw. zbioru zastrzeżonego. Będzie to indeks ok. 6,5 tys. jednostek archiwalnych – wyłącznie ich sygnatury wraz z krótkim opisem dokumentów.

Informacje z wykazu będą dotyczyć dokumentów wytworzonych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa państwa, które trafiły do tajnego zbioru w IPN ze względu na bezpieczeństwo polskiego państwa. Wykaz będzie dotyczyć m.in. akt osobowych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, wojskowych służb specjalnych w PRL, w tym wywiadu i kontrwywiadu, oraz ich materiały operacyjne, np. rozkazy lub rozpracowania poszczególnych osób. Część dokumentów może dotyczyć agentury, czyli tajnych współpracowników służb Polski Ludowej. W rozmowie z PAP archiwiści IPN nie wykluczyli, że w wykazie mogą znaleźć się dane osób, które obecnie pełnią istotną rolę w życiu publicznym.

Dokumentacja ta jest jawna i dostępna w Archiwum IPN od dłuższego czasu (bo została wyłączona ze zbioru zastrzeżonego w 2016 r.), natomiast sam wykaz ma pomóc m.in. pracownikom naukowym lub dziennikarzom odnaleźć te dokumenty, które ich interesują. Archiwiści i historycy, z którymi rozmawiała PAP, są przekonani, że udostępnienie tej dokumentacji poszerza wiedzę o najnowszych dziejach Polski, głównie o funkcjonowaniu cywilnego i wojskowego aparatu bezpieczeństwa w PRL.

W związku z publikacją wykazu archiwaliów z tzw. zbioru zastrzeżonego o godz. 10 planowana jest konferencja prasowa w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki “Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie. W spotkaniu z dziennikarzami udział wezmą: prezes IPN Jarosław Szarek, dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk, zastępca przewodniczącego Kolegium IPN Sławomir Cenckiewicz oraz starszy inspektor Archiwum IPN Witold Bagieński

Dziś przed południem sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold rozpocznie przesłuchania świadków związanych z Komisją Nadzoru Finansowego. Zeznawać będą: były rzecznik Komisji Łukasz Dajnowicz oraz zastępca departamentu prawnego UKNF Marcin Pachucki.

Przewodnicząca komisji śledczej Małgorzata Wassermann (PiS) powiedziała PAP, że członkowie komisji będą pytać świadków m.in. o to, dlaczego KNF w 2009 r. zdecydowała się wpisać Amber Goold na listę ostrzeżeń publicznych. Poruszana ma być też kwestia decyzji UKNF o złożeniu zawiadomienia do organów ścigania ws. tej spółki pod koniec 2009 r.

Amber Gold – firma powstała na początku 2009 r. – miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. 13 sierpnia 2012 r. ogłosiła likwidację; tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej oszukano w sumie niemal 19 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.

W Krakowie odbędzie się dziś pogrzeb ks. Mieczysława Malińskiego pisarza, publicysty i wieloletniego przyjaciela Jana Pawła II.

O godz. 11 w kościele sióstr Wizytek, którego rektorem był duchowny i w którym przez lata pełnił posługę, odprawiona zostanie msza św. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 13 na Cmentarzu Salwatorskim. Uroczystości poprowadzą bp Tadeusz Pieronek i bp Grzegorz Ryś, który wygłosi kazanie.

Ks. Mieczysław Maliński zmarł 15 stycznia w wieku 93 lat. Był przyjacielem Karola Wojtyły. To za jego radą ks. Maliński zaczął pisać. Był autorem blisko 150 książek. W “Tygodniku Powszechnym” publikował tzw. “ramki”, cotygodniowe krótkie rozważania na temat niedzielnej Ewangelii. W 2005 r. pojawiły się pogłoski o współpracy ks. Malińskiego z SB. Duchowny konsekwentnie zaprzeczał tym zarzutom. W ostatnich latach umieszczał swoje homilie i rozważania na własnej stronie internetowej.

W samo południe w kościele świętej Jadwigi w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczną się dziś uroczystości pogrzebowe posła Kukiz’15 Rafała Wójcikowskiego, który w ub. tygodniu zginął w wypadku drogowym.

Do zdarzenia doszło na drodze S8 w powiecie skierniewickim. Poseł kierujący volkswagenem bora jadąc w kierunku Warszawy utracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonną z lewej strony. Auto obróciło się ok. 90 stopni w prawo, ustawiając się na prawym pasie prostopadle do innych użytkowników, jadących w tym samym kierunku. Nadjeżdżający van zdołał ominąć lewym pasem samochód posła, zatrzymując się w niedużej odległości. Następnie w auto posła uderzył inny van.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze straży pożarnej wyciągnęli posła z pojazdu i przystąpili do reanimacji, następnie kontynuowała ją załoga pogotowia. Mężczyzny nie udało się uratować.

Śledztwo ws. wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

Wójcikowski zdobył mandat poselski w okręgu wyborczym obejmującym Piotrków Trybunalski. Występował w debatach sejmowych m.in. nad ustawą budżetową – w której apelował do rządu, by w roku 2017 skoncentrować się na obniżeniu ryzyka inwestycyjnego; nad złożoną przez prezydenta ustawą obniżającą wiek emerytalny – gdzie ocenił, że “przywraca praworządność”, ale zwrócił uwagę, że nadal nie ma kompleksowej reformy finansowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawami wprowadzającymi reformę edukacji, W tej debacie apelował o poparcie – przyjętego później – wniosku mniejszości, który wprowadził rozróżnienie między Zespołem Aspergera i autyzmem.

Miał 43 lata. Osierocił Żonę i dwoje dzieci.

Dziś w Płocku (Mazowieckie) obradować będzie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy PKN Orlen, które zajmie się ustaleniem zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej tej największej krajowej spółki paliwowej, a także zmianami w składzie rady. O takie punkty porządku obrad wnioskował, jeszcze w grudniu 2016 r., minister energii, działający w imieniu Skarbu Państwa, jako akcjonariusza płockiego koncernu.

Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej, od kwietnia 2016 r. nadzór właścicielski nad 27 spółkami energetycznymi i paliwowymi, w tym także nad PKN Orlen, Ministerstwo Energii przejęło od Ministerstwa Skarbu Państwa. Według danych płockiego koncernu, Skarb Państwa posiada 27,52 proc. akcji tej spółki, OFE Nationale-Nederlanden – 9,3 proc., Aviva OFE – 7,31 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym instytucjonalni i indywidualni – 55,87 proc.

Na świecie

WASZYNGTON – Pierwszy tydzień nowego prezydenta USA Donalda Trumpa. W poniedziałek Trump podpisał m.in. dekret formalnie rozpoczynający proces wycofywania się Stanów Zjednoczonych z Transpacyficznej Umowy o Wolnym Handlu (TPP). Była to jedna z jego zapowiedzi z kampanii wyborczej.

ASTANA – W stolicy Kazachstanu zakończą się rozmowy w sprawie uregulowania trwającego od 2011 roku konfliktu syryjskiego. Odbywają się one pod auspicjami Rosji, Turcji i Iranu; kraje te doprowadziły do rozejmu w Syrii, który utrzymuje się od 30 grudnia. Pierwszy dzień rozmów w Astanie zakończył się bez wyraźnego postępu. Drugiego dnia ma być uzgodnione końcowe oświadczenie podsumowujące międzysyryjskie rozmowy. Konferencja prasowa o godz. 11 czasu polskiego.

BERLIN – W Berlinie odbędą się uroczystości żałobne po śmierci byłego prezydenta Niemiec Romana Herzoga. Podczas uroczystości przemawiać będą obecny prezydent Niemiec Joachim Gauck i szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Polskę i prezydenta RP będzie reprezentował prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Pogrzeb Romana Herzoga odbędzie się w piątek Schoental. Herzog angażował się na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia. Jako pierwszy prezydent Niemiec uczestniczył w obchodach rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. W przemówieniu wygłoszonym 1 sierpnia 1994 roku w Warszawie poprosił o przebaczenie za niemieckie zbrodnie, zapewnił też o poparciu Niemiec dla wejścia Polski do UE i NATO.

LONDYN – Brytyjski Sąd Najwyższy wyda wyrok w postępowaniu odwoławczym dotyczącym sporu między rządem a grupą obywateli o to, czy zgoda parlamentu jest niezbędna do rozpoczęcia procesu wyjścia z Unii Europejskiej (godz. 10.30 czasu polskiego). Na początku listopada Wysoki Trybunał (High Court) orzekł, że brytyjski rząd nie może uruchomić procedury z art. 50 traktatu lizbońskiego i rozpocząć negocjacji w sprawie Brexitu bez zgody obu izb parlamentu. Od decyzji odwołał się gabinet premier Theresy May.

RZYM – Włoski Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie na temat ordynacji wyborczej do Izby Deputowanych, nazywanej Italicum. Przygotował ją poprzedni rząd Matteo Renziego. Decyzja ta jest szczególnie ważna w związku z dyskusją na temat możliwości rozpisania przedterminowych wyborów w tym roku w rezultacie porażki Renziego w referendum konstytucyjnym. Wyborów domaga się opozycja, która chce aby obecny centrolewicowy gabinet Paolo Gentiloniego pracował jak najkrócej.

WATYKAN – Ogłoszenie orędzia papieża Franciszka na 51. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.

BRUKSELA – Doroczna konferencja prasowa prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wernera Hoyera na temat działalności banku w 2016 r. i programu na 2017 r.

BRUKSELA – Konferencja prasowa komisarza spraw wewnętrznych i migracji Dimitrisa Awramopulosa oraz komisarz sprawiedliwości Very Jourovej na temat raportu o obywatelstwie Unii Europejskiej.

BRUKSELA – W komisji Parlamentu Europejskiego ds. handlu głosowanie nad projektem rezolucji w sprawie ratyfikacji umowy handlowej CETA pomiędzy UE a Kanadą. Umowa, która wyeliminuje niemal wszystkie cła importowe, ograniczenia w dostępie do zamówień publicznych, doprowadzi otwarcia rynku usług i stworzenia przewidywalnych warunków dla inwestorów, a także pomoże w zapobieganiu nielegalnemu kopiowaniu innowacji i tradycyjnych produktów z UE.

BRUKSELA – W komisji PE ds. handlu międzynarodowego głosowanie nad rozporządzeniem, mającym na celu wyeliminowanie z obiegu w UE minerałów pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami zbrojnymi. Handel tymi minerałami często służy finansowaniu zbrojnych grup.

MOSKWA – Sąd Konstytucyjny Rosji rozpatrzy skargę opozycjonisty Ildara Dadina na ustawę, na mocy której go skazano, dotyczącą wielokrotnego naruszenia zasad zgromadzeń publicznych. Dadin jest pierwszym opozycjonistą skazanym w Rosji na mocy przepisów znowelizowanych w 2014 roku. Oskarżenia dotyczyły demonstracji z lat 2012-14, m.in. przeciwko powrotowi Władimira Putina na Kreml, ustawom dotyczącym środowiska LGBT i wojnie na Ukrainie. Dadin otrzymał w 2015 r. wyrok trzech lat kolonii karnej, później zmniejszony do 2,5 roku.

MOSKWA – Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew spotka się z szefem rządu Armenii Armenem Karapetianem.

HELSINKI – Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko z oficjalną wizytą w Finlandii, gdzie ma rozmawiać m.in. o konflikcie na Ukrainie i bezpieczeństwie w regionie.

BAGDAD – Trwają walki irackich sił rządowych z dżihadystami o miasto Mosul, które jest ostatnim w Iraku bastionem organizacji Państwo Islamskie.

RIJAD – Szef francuskiego MSZ Jean-Marc Ayrault z wizytą w Arabii Saudyjskiej

JEROZOLIMA – Wizyta prezydenta Chorwacji Andreja Plenkovicia w Izraelu.

LOS ANGELES – Ogłoszenie nominacji do tegorocznych nagród Oscara (godz. 14.30 czasu polskiego). Gala wręczenia statuetek zwycięzcom odbędzie się 26 lutego.