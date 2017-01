Co się dzieje? Szybkie newsy – wtorek, 10 stycznia

Imieniny obchodzą: Agaton, Dobrosław, Grzegorz, Jan oraz Wilhelm.

252 lata temu król Stanisław August powołał Komisję Menniczą, której zadaniem było wzniesienie mennicy królewskiej i opracowanie projektu nowego systemu monetarnego.

125 lat temu w Kałużycach na wschód od Mińska urodził się Melchior Wańkowicz, mistrz szlacheckiej gawędy, klasyk reportażu, autor książek “Monte Cassino”, “Hubalczycy” i “Ziele na kraterze”. Zmarł 10 września 1974 r.

75 lat temu w okupowanej Warszawie zespoły Organizacji Małego Sabotażu “Wawer” zamazały ok. 250 tablic z niemieckimi nazwami ulic i rozrzuciły 40 tys. ulotek z tekstem noworocznego przemówienia prezydenta RP Władysława Raczkiewicza.

71 lat temu w Londynie otwarto pierwsze Zgromadzenie Ogólne ONZ – wzięły w nim udział delegacje 51 państw.

66 lat temu w Warszawie urodził się Wiktor Zborowski, aktor, znany m.in. z roli Moryca Habera w “C.K. Dezerterach” oraz Longinusa Podbipięty w “Ogniem i mieczem”.

46 lat temu w Paryżu zmarła Coco Chanel (właśc. Gabrielle Bonheur Chanel), projektantka i kreatorka mody, autorka perfum „Chanel No. 5”, pomysłodawczyni fryzury „na pazia” i prostej sukienki tzw. „małej czarnej”.

35 lat temu podczas stanu wojennego w całym kraju przywrócone zostały połączenia telefoniczne; rozmowy oficjalnie podsłuchiwano, po wykręceniu numeru słychać było w słuchawce komunikat: “Rozmowa kontrolowana”.

Rok temu w Nowym Jorku zmarł David Bowie – brytyjski muzyk, aktor, performer, ikona mody, autor „Heroes”, „Young Americans” i „Let’s Dance”.

W Polsce

Dziś rząd ma zająć się przygotowaną przez resort sprawiedliwości zmianą przepisów zaostrzającą kary za przestępstwa w ruchu drogowym oraz wydłużającą okres przedawnienia karalności wykroczeń. Zgodnie z projektem nowelizacji m.in. kodeksów karnego i wykroczeń, mają zostać podwyższone kary za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub jej ciężki uszczerbek na zdrowiu. Dziś przepisy przewidują za to karę od 9 miesięcy do 8 lat więzienia. Resort chce podniesienia dolnej granicy zagrożenia karą do 2 lat więzienia. Proponuje też wprowadzenie nowego typu przestępstwa, jakim stałaby się ucieczka kierowcy przed pościgiem policji lub innej służby – groziłoby za to do 5 lat więzienia.

Rząd zajmie się także projektem noweli ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przewiduje on uregulowanie zagadnień dotyczących dostępu pacjentów do dokumentacji medycznej i ochrony zawartych w niej informacji, a także unormowanie możliwości sprzeciwu wobec opinii i orzeczenia lekarskiego.

Rząd ma także zająć się przygotowanym przez MKiDN projektem ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury. Zakłada on skuteczniejszą ochronę dziedzictwa kulturowego i zwiększenie możliwości odzyskiwania utraconych dzieł. Projekt ustawy dotyczy nie tylko zabytków, ale również dóbr kultury, które takiego statusu nie mają. Zawiera też przepisy o restytucji tych dóbr. Odpowiedzialny za tego typu działania – tak jak obecnie – będzie minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Rząd rozpatrzy też projekt dot. stosowania podpisu elektronicznego przy zakładaniu spółek. Zgodnie z nim, przy zakładaniu spółki z o.o. przez internet nie będzie można korzystać ze „zwykłego” podpisu elektronicznego; będzie można się posługiwać tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP. Celem projektu jest, jak podaje MS, podniesienie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Według resortu, w ostatnich miesiącach pojawiły się bowiem sygnały o przypadkach nadużyć polegających na nieuprawnionym wykorzystywaniu danych osobowych innych osób do założenia spółki z o.o. w trybie S-24 (przez internet-PAP).

Dziś pierwsze w tym roku posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold. O godz. 11 stanąć ma przed nią b. dyrektor departamentu postępowania przygotowawczego w Prokuraturze Generalnej Bogusław Michalski.

Członkowie komisji mogą zapytać go o pismo z końca listopada 2011 r., wysłane przez ówczesnego przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka i adresowane do szefa PG Andrzeja Seremeta. Zawierało ono szereg krytycznych uwag na temat postępowania ws. Amber Gold, prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk-Wrzeszcz. Pismo to nie trafiło jednak do Seremeta, ale zostało przekazane do departamentu postępowania przygotowawczego PG, który skierował je do zastępcy prokuratora apelacyjnego w Gdańsku, a stamtąd trafiło do gdańskiej prokuratury okręgowej.

Kolejnym świadkiem, który ma być przesłuchiwany we wtorek, jest była wiceprezes Sądu Okręgowego w Gdańsku Alina Miłosz-Kloczkowska.

Amber Gold – firma powstała na początku 2009 r. – miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. 13 sierpnia 2012 r. ogłosiła likwidację; tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej oszukano w sumie niemal 19 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.

W Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbędą się uroczystości pogrzebowe zmarłego 30 grudnia ub.r. Longina Komołowskiego, byłego członka NSZZ “Solidarność”, posła, ministra, wicepremiera.

Komołowski (ur. 1948) w latach 1997–2001 zasiadał w Sejmie jako poseł Akcji Wyborczej Solidarność, w 2007 r. z kolei dostał się do Sejmu jako kandydat bezpartyjny z listy PiS. W latach 1997-2001 był ministrem pracy w rządzie Jerzego Buzka, w latach 1999–2001 wiceprezesem Rady Ministrów. Od maja czerwca 2010 r. pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Był także prezesem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.

Uroczystości rozpocznie o 13.00 pożegnanie modlitewne, po którym zostanie odprawiona msza św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza. Rzecznik rządu Rafał Bochenek zapowiedział w zeszłym tygodniu, że pogrzeb będzie miał charakter państwowy.

Dziś o godz. 14 kontynuowane mają być rozmowy liderów ugrupowań sejmowych poświęcone rozwiązaniu kryzysowej sytuacji w Sejmie. Wczoraj z inicjatywy marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego spotkali się: szef PiS Jarosław Kaczyński, lider Kukiz’15 Paweł Kukiz, szef Nowoczesnej Ryszard Petru i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Udziału we wczorajszym spotkaniu nie wziął szef PO Grzegorz Schetyna, który podkreślał, że do konfliktu doszło w Sejmie i “to nie jest kwestia, którą powinien zajmować się Senat”. Oświadczył też, że oczekuje “od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego zaangażowania się w rozwiązanie tego konfliktu, przyznania się do błędu i powrotu do sali plenarnej”.

Jak wynika z wypowiedzi polityków, uczestnicy wczorajszego spotkania zgodzili się co do tego, że zaplanowane na 11-13 stycznia obrady Sejmu powinny rozpocząć się na sali plenarnej. Rozmawiali też o scenariuszu, o którym mówiły kluby Kukiz’15 i Nowoczesna, zakładającym, że odrzucone w grudniowych głosowaniach poprawki opozycji do budżetu na 2017 – które połączone zostały w jeden blok i tak głosowane – mogłyby być zgłoszone w Senacie i gdyby zostały przez Senat poparte, wróciłyby do Sejmu, gdzie musiałaby się odbyć nad nimi debata.

Od 16 grudnia w sali plenarnej Sejmu przebywają posłowie opozycji – PO i Nowoczesnej – którzy rozpoczęli wtedy protest wobec wykluczenia z obrad posła PO Michała Szczerby i wobec projektowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie, domagając się zachowania jej dotychczasowych reguł. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w Sali Kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r.

PO uważa, że głosowania w Sali Kolumnowej były nielegalne m.in. z powodu braku kworum, przekonuje też, że grudniowe posiedzenie nie zostało zakończone, a jedynie przerwane. Według Platformy w środę marszałek Sejmu powinien wznowić tamto posiedzenie i kontynuować głosowanie nad budżetem. Marszałek Sejmu zapewnił, że w głosowaniach 16 grudnia brała udział wymagana w konstytucji liczba posłów oraz że każdy z posłów mógł wejść do Sali Kolumnowej głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu.

Dziś o godz. 10.30 zbierze się zarząd krajowy PO, by omówić dalsze scenariusze rozwiązania obecnego kryzysu, który – według Platformy – rozpoczął się od decyzji marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Nieoficjalnie politycy PO wskazują, że jednym ze scenariuszy jest jednoczesna blokada sali obrad i Sali Kolumnowej.

Na posiedzeniu zarządu ma też zapaść decyzja, czy szef Platformy Grzegorz Schetyna weźmie udział w zaplanowanym na godz. 14 spotkaniu, podczas którego liderzy ugrupowań parlamentarnych mają kontynuować rozpoczętą wczoraj rozmowę na temat rozwiązania kryzysowej sytuacji w Sejmie.

Platforma – jako jedyna – nie wzięła udziału we wczorajszym spotkaniu, do którego doszło z inicjatywy marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, a w którym uczestniczyli m.in. liderzy PiS, Kukiz’15, Nowoczesnej i PSL. Według wypowiedzi uczestniczących w nim polityków, na spotkaniu zgodzono się, że zaplanowane na 11-13 stycznia obrady Sejmu powinny rozpocząć się na sali plenarnej.

Dzisiaj w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wiceszef resortu Jan Dziedziczak przekaże kolekcję oryginalnych druków ulotnych z lat 1913–1924 do zbiorów Biblioteki Narodowej, na ręce jej dyrektora Tomasza Makowskiego. Druki ulotne w kolekcji to małe, często ozdobne karteczki wręczane darczyńcom na fundusze inwalidów wojennych, sierot, Sybiraków itp. Kolekcja liczy 628 różnych druków, łącznie składa się z 824 egzemplarzy.

Kolekcję podarował Bibliotece Narodowej politolog dr Tomasz Wolanin z Nowego Jorku, który przez wiele lat był wykładowcą uniwersyteckim, a także konsultantem Izby Reprezentantów i Departamentu Edukacji USA. Dr Wolanin należy do trzeciego pokolenia emigrantów z Polski, którzy wyjechali do USA na przełomie XIX i XX w. Wielokrotnie odwiedzał Polskę, m.in. w 1994 r. towarzyszył wiceprezydentowi USA Alowi Gore’owi podczas obchodów 50. rocznicy powstania warszawskiego. Przyjeżdżał również do kraju na wykłady w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Na świecie

AHMADABAD, Indie – Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński kontynuuje wizytę w Indiach, na czele delegacji rządowo-biznesowej. Udział w konferencji “Vibrant Gujarat Global Summit 2017”.

Konferencje “Vibrant Gujarat” w Ahmadabadzie, które władze Indii organizują od 2003 r., są w tym kraju jednym z instrumentów promocji gospodarczej oraz platformą nawiązywania kontaktów biznesowych między przedsiębiorstwami indyjskimi i z innych krajów. W tegorocznej konferencji, która oficjalnie rozpocznie się we wtorek, udział weźmie ponad 10 tys. przedstawicieli biznesu i administracji rządowej z ponad 100 krajów. Polska wystąpi w charakterze kraju partnerskiego; ponadto partnerami jest jeszcze 11 krajów: Australia, Kanada, Dania, Francja, Japonia, Holandia, Szwecja, Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania oraz USA.

NOWY JORK – Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski kontynuuje spotkania w Nowym Jorku. Jednym z celów wizyty jest promocja kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

DAMASZEK – Sytuacja w Syrii, gdzie od 30 grudnia obowiązuje kruchy rozejm poparty przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Porozumienie o zawieszeniu broni zostało zawarte przez reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada i oddziały zbrojnej opozycji przy pośrednictwie Rosji, Turcji i Iranu. Rozejm w zasadzie jest przestrzegany, choć dochodzi do sporadycznych walk. Trwają natomiast ataki lotnictwa rosyjskiego i tureckiego na cele Państwa Islamskiego (IS).

BAGDAD – Trwa ofensywa sił rządowych na miasto Mosul, ostatni w Iraku bastion dżihadystów z terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS). Siły irackie po raz pierwszy dotarły do Tygrysu, który przepływa przez centrum miasta.

ANKARA – Rozwój sytuacji w nękanej zamachami Turcji.

NOWY JORK – Amerykański prezydent elekt Donald Trump kontynuuje konsultacje przed objęciem 20 stycznia najwyższego urzędu w Stanach Zjednoczonych.

GENEWA – C.d. rozmów międzycypryjskich (obecna runda potrwa do 12.1.). Listopadowe negocjacje przywódców cypryjskich Greków i Turków nie przyniosły przełomu w sprawie przyszłości podzielonego od ponad 40 lat Cypru.

BRUKSELA – Komisja Europejska przedstawi projekt nowych przepisów, dotyczący ochrony prywatności użytkowników komunikacji elektronicznej. Planowana konferencja prasowa wiceprzewodniczącego KE ds. wspólnego rynku cyfrowego Andrusa Ansipa oraz komisarz sprawiedliwości Very Jourovej.

BRUKSELA – Komisja Europejska przedstawi pakiet inicjatyw dotyczących funkcjonowania sektora usług w Unii Europejskiej. Planowana konferencja prasowa wiceprzewodniczącego KE ds. miejsc pracy, wzrostu i inwestycji Jyrki Katainena oraz komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Elżbiety Bieńkowskiej.

CHICAGO – Odchodzący prezydent USA Barack Obama wygłosi pożegnalną mowę do narodu (o godz. 20, o godz. 3 w środę czasu polskiego).

SKIEN – Norweski sąd przystąpi do rozpatrywania apelacji od wyroku uznającego naruszenie praw Andersa Behringa Breivika, który w 2011 roku zabił 77 osób (o godz. 12.45, do 18.1.). W kwietniu 2016 roku sąd orzekł, że trzymanie Breivika od blisko pięciu lat w izolacji w więzieniu jest nieludzkim traktowaniem. Tym samym skazany morderca wygrał w sądzie sprawę, jaką wytoczył norweskiemu państwu. Od wyroku odwołał się prokurator generalny.

Breivik odbywa karę 21 lat pozbawienia wolności z możliwością przedłużania, dopóki będzie uznawany za groźnego dla społeczeństwa. Jest to najwyższa kara w Norwegii; karę śmierci zniesiono w tym kraju w 1971 roku.