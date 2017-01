Co się dzieje? Szybkie newsy – środa, 11 stycznia

Imieniny obchodzą: Feliks, Honorata, Krzesimir, Matylda oraz Teodozjusz.

631 lat temu w Wołkowysku poselstwo polskiej szlachty zawarło porozumienie z księciem litewskim Jagiełłą, na mocy którego Jagiełło miał poślubić Jadwigę Andegaweńską i objąć tron polski.

113 lat temu w Krakowie urodził się Adam Doboszyński, inżynier, działacz Stronnictwa Narodowego; w 1936 r. zorganizował tzw. najazd na Myślenice, w czasie którego podpalono synagogę i niszczono sklepy żydowskie; podczas II wojny światowej przebywał w Londynie; po wojnie powrócił do Polski; aresztowany przez UB i oskarżony o współpracę z Niemcami, po brutalnym śledztwie skazany w pokazowym procesie na karę śmierci; stracony w 1949 r.

100 lat temu na deskach poznańskiego Teatru Apollo zadebiutował Eugeniusz Bodo.

77 lat temu w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen zmarł z wycieńczenia prof. Michał Siedlecki, zoolog, pisarz; rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1921), profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; aresztowany przez Gestapo w ramach Sonderaktion Krakau.

68 lat temu w Lidzbarku Warmińskim urodził się Bogdan Borusewicz, członek KOR (1976-1981), współzałożyciel Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża (1978); główny organizator strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r.; członek prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ “Solidarność” Gdańsk; po wprowadzeniu stanu wojennego jeden z przywódców podziemnej Solidarności; poseł na Sejm (1991-2001); w latach 2005-2015 marszałek Senatu; od 2015 r. wicemarszałek Senatu.

52 lata temu w Warszawie urodziła się Edyta Bartosiewicz, piosenkarka, gitarzystka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka muzyczna.

35 lat temu Rada Atlantycka potępiła wprowadzenie stanu wojennego w Polsce i zaleciła państwom NATO wprowadzenie sankcji wobec PRL.

15 lat temu pierwsza grupa afgańskich talibów i członków terrorystycznej organizacji Al-Kaida została przewieziona do więzienia w amerykańskiej bazie Guantanamo na Kubie.

12 lat temu w Warszawie zmarł Jerzy Pawłowski, szablista, wielokrotny medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata; w 1976 r. skazany za szpiegostwo “na rzecz jednego z państw NATO” na 25 lat więzienia i przepadek mienia.

W Polsce

Dziś w południe Sejm rozpocznie trzydniowe posiedzenie. Według PiS i Kancelarii Sejmu “priorytetem” jest, aby obrady odbyły się na sali plenarnej. PSL i Kukiz’15 deklarują, że nie będą zakłócać obrad. PO i Nowoczesna zapowiadają kontynuowanie protestu na sali obrad.

Posłowie PO i Nowoczesnej przebywają w sali plenarnej Sejmu od 16 grudnia. Rozpoczęli wtedy protest wobec wykluczenia z obrad posła PO Michała Szczerby i wobec projektowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie, domagając się zachowania jej dotychczasowych reguł. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński ogłosił wówczas przerwę w obradach i wznowił je w Sali Kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r.

Opozycja uważa, że głosowania w Sali Kolumnowej były nielegalne m.in. z powodu braku kworum. Marszałek Sejmu zapewnił, że w głosowaniach 16 grudnia brała udział wymagana w konstytucji liczba posłów. Według PO, obecnie trwa przerwa w rozpoczętym w grudniu 33. posiedzeniu Sejmu, należy zakończyć ją, a po wznowieniu obrad Sejm dalej powinien pracować nad budżetem na 2017 r.

Porozumienia nie przyniosły dwa spotkania zainicjowane przez marszałka Senatu, w których wzięli udział liderzy: PiS, Nowoczesnej, PSL i Kukiz’15. W rozmowach udziału nie brał szef PO Grzegorz Schetyna. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał we wtorek po rozmowach, że nie doszło do finalnego porozumienia. Podkreślił jednocześnie, że szefowie ugrupowań, obecnych na spotkaniu zadeklarowali, że ich kluby nie będą zakłócały obrad.

Kancelaria Sejmu podkreśla, że “absolutnym priorytetem” jest, aby posiedzenie odbyło się na sali plenarnej. Jednocześnie zapewnia, że Sala Kolumnowa jest przygotowywana, aby mogły odbyć się w niej obrady. Każdy z 460 posłów będzie miał zapewnione na niej miejsce i otrzyma urządzenie pozwalające na głosowanie.

Sejm zajmie się m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Projekt zakłada obniżenie wojskowych emerytur i rent inwalidzkich żołnierzom, którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa w latach 1944-90 oraz rent rodzinnych po tych żołnierzach. Posłowie zajmą się również projektem nowelizacji Prawa ochrony środowiska, autorstwa PiS, który dotyczy zmniejszenia kosztów funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Sejm będzie też kontynuował pracę nad przedstawionym przez prezydenta projektem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zajmie się też projektem noweli ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Projekt PO zakłada, że uczestnicy powstania warszawskiego będą zwolnieni z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej.

Dziś, na rozpoczynającym się trzydniowym posiedzeniu, Senat ma się zająć ustawą budżetową na 2017 r. Część opozycji kwestionuje przyjęcie budżetu przez Sejm, twierdząc, że w Sali Kolumnowej, gdzie odbyło się głosowanie, nie było kworum. Zgodnie z tą ustawą, dochody budżetu państwa wyniosą w 2017 roku ponad 325 mld zł, a wydatki – ponad 384 mld zł; maksymalny poziom deficytu nie przekroczy 59 mld 345 mln 500 tys. zł.

W ubiegłym tygodniu marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował, że “jeśli będzie wola”, to na najbliższym posiedzeniu zgłosi część poprawek do budżetu na 2017 r. proponowanych przez opozycję. Taką propozycję zgłaszali wcześniej szef Nowoczesnej Ryszard Petru i wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z klubu Kukiz’15. Senatorowie PO twierdzili z kolei, że nie można przyjmować poprawek do ustawy, która – według nich – została przyjęta nielegalnie.

Nie doszło jednak do porozumienia w tej sprawie. Petru poinformował po spotkaniu u marszałka Senatu, że brak jest możliwości porozumienia z PiS w sprawie statusu głosowań przeprowadzonych na Sali Kolumnowej. Zdaniem Karczewskiego, postawa Petru to “duża niezręczność polityczna”, ponieważ to on był inicjatorem pomysłu zgłaszania poprawek do budżetu w Senacie. “Na co my przystaliśmy. Ja również osobiście zgadzałem się z tym, żeby złożyć te poprawki, czy większość poprawek opozycji w Senacie, tak, aby potem one mogły być omawiane przez posłów. Umówiliśmy się właściwie wczoraj na to, że to będzie możliwe jeszcze na tym posiedzeniu, rozmawialiśmy również o terminach” – powiedział marszałek dziennikarzom.

W porządku obrad Senatu są też m.in. dwie inne ustawy, głosowane przez posłów na Sali Kolumnowej: nowelizacja ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz nowelizacja ustawy o instytutach badawczych, która daje m.in. możliwość powoływania i odwoływania dyrektora instytutu badawczego przez ministra. Według opozycji ustawa jest szkodliwa; zdaniem posłów PiS – umożliwi skuteczne zarządzanie.

Komisja śledcza ds. Amber Gold będzie kontynuować przesłuchania. Ma zeznawać tylko jeden świadek – Anna Skupna, prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Będzie ona zapewne pytana o sprawę koordynacji i wymiany informacji między poszczególnymi sądami, zajmującymi się szefem Amber Gold Marcinem T. Dziś planowana jest też niejawna część posiedzenia komisji śledczej.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ma wydać dziś wyrok w procesie odwoławczym Artura W., oskarżonego o zabójstwo 15-letniej Wiktorii z Krapkowic (Opolskie).

Wiktoria C. zaginęła 7 marca 2015 r. Jej ciało znaleźli po 11 dniach poszukiwań w przepompowni w Krapkowicach (Opolskie) pracownicy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Pod koniec września Sąd Okręgowy w Opolu uznał Artura W. za winnego zabójstwa nastolatki. Sąd zakwalifikował ten czyn jako zabójstwo z zamiarem ewentualnym (co znaczy, że sprawca miał świadomość, że w wyniku swego działania może pozbawić życia ofiarę). W chwili popełnienia zbrodni Artur W. miał 17 lat, więc z mocy prawa nie groziło mu dożywocie, lecz najwyżej 25 lat więzienia. Sąd wymierzył mu karę 14 lat pozbawienia wolności.

Apelację od wyroku złożyły zarówno prokuratura, jaki i obrona. Obrona domaga się zmiany kwalifikacji czynu na pobicie z obrażeniami skutkującymi śmiercią. Oskarżenie zaś wniosło o zaostrzenie kary do 25 lat więzienia.(PAP)

W Sądzie Okręgowym w Łodzi ma dziś ruszyć proces ws. przywłaszczenia 8 mln zł przewożonych z banku w Swarzędzu w lipcu 2015 roku. Aktem oskarżenia w tej sprawie objętych zostało w sumie sześć osób.

Cztery z tych osób poznańska prokuratura, która prowadziła w tej sprawie śledztwo, oskarżyła o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie mienia o znacznej wartości. Wśród nich są m.in. dwaj konwojenci: 43-letni Dariusz D. oraz 47-letni Krzysztof W. Ten ostatni przygotowując się do akcji zmienił wygląd: zgolił głowę i zapuścił brodę; zażywał też środki, które sprawiły, że przybrał na wadze. Zatrudniając się w firmie ochroniarskiej podał fałszywe dane osobowe.

Na ławie oskarżenia usiądą jeszcze dwie inne osoby – 47-letnia Agnieszka K. i 71-letni Wojciech M., którzy oskarżeni są o pomoc w ukryciu zrabowanych pieniędzy i wpłacenie na założone konto w jednym z banków 250 tys. zł.

Do przestępstwa doszło w lipcu 2015 r. w Swarzędzu. Krzysztof W., który jechał w konwoju z pieniędzmi, odjechał autem przewożącym gotówkę. Wkrótce potem porzucony samochód znaleziono; konwojent zniknął wraz z pieniędzmi.

Na świecie

NOWY JORK – Amerykański prezydent elekt Donald Trump wystąpi na pierwszej po listopadowym zwycięstwie wyborczym konferencji prasowej; początek o godz. 17 czasu polskiego. Trump obejmie 20 stycznia najwyższy urząd w Stanach Zjednoczonych.

WASZYNGTON – W amerykańskim Senacie przesłuchanie desygnowanego na sekretarza stanu USA Rexa Tillersona; początek o godz. 15.15 czasu polskiego. Tillerson ma opinię człowieka, który utrzymuje bardzo dobre kontakty z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i jego najbliższym otoczeniem, co wywołało kontrowersje wśród wielu amerykańskich polityków. Kandydatura Tillersona, byłego szefa koncernu naftowego ExxonMobil, musi zostać zatwierdzona przez senatorów.

VALLETTA – Spotkanie Komisji Europejskiej z rządem Malty, która od 1 stycznia przejęła półroczne przewodnictwo w Radzie UE. O godz. 11.45 konferencja prasowa przewodniczącego KE Jean-Claude’a Junckera i premiera Malty Josepha Muscata.

DAMASZEK – Sytuacja w Syrii, gdzie od 30 grudnia obowiązuje kruchy rozejm poparty przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Porozumienie o zawieszeniu broni zostało zawarte przez reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada i oddziały zbrojnej opozycji przy pośrednictwie Rosji, Turcji i Iranu. Rozejm w zasadzie jest przestrzegany, choć dochodzi do sporadycznych walk. Zawieszenie broni nie obejmuje organizacji dżihadystycznych.

BAGDAD – Trwa ofensywa sił rządowych na Mosul, ostatni w Iraku bastion dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie. Siły irackie dotarły na razie do rzeki Tygrys, która przepływa przez centrum miasta.

ANKARA – Rozwój sytuacji w nękanej zamachami terrorystycznymi Turcji.

GENEWA – Ciąg dalszy rozmów międzycypryjskich; obecna runda potrwa do czwartku. Listopadowe negocjacje przywódców cypryjskich Greków i Turków nie przyniosły przełomu w sprawie przyszłości podzielonego od ponad 40 lat Cypru.

WIEDEŃ – Kanclerz Austrii Christian Kern wygłosi o godz. 17.30 przemówienie na temat stanu gospodarki.

SKIEN – Przed norweskim sądem trwa rozpatrywanie apelacji od wyroku uznającego naruszenie praw skazanego na 21 lat więzienia Andersa Breivika, który w 2011 roku zabił 77 osób; proces ma potrwać do 18 stycznia. W kwietniu 2016 roku sąd orzekł, że trzymanie Breivika od blisko pięciu lat w izolacji w zakładzie karnym jest nieludzkim traktowaniem. Tym samym terrorysta wygrał w sądzie sprawę, jaką wytoczył norweskiemu państwu. Od wyroku odwołał się prokurator generalny. Breivik odbywa najwyższą karę pozbawienia wolności obowiązującą w Norwegii z możliwością przedłużania, dopóki będzie uznawany za groźnego dla społeczeństwa.

WATYKAN – Audiencja generalna papieża Franciszka.