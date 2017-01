Co się dzieje? Szybkie newsy – poniedziałek, 9 stycznia

Imieniny obchodzą: Adrian, Julian, Julianna, Marcelina oraz Marcjanna.

219 lat temu we Włoszech powstały Legiony Polskie; umowę z Republiką Lombardii o powołaniu pierwszej po III rozbiorze polskiej formacji wojskowej podpisał gen. Jan Henryk Dąbrowski. 20 stycznia gen. Dąbrowski wydał odezwę zachęcającą do wstępowania do Legionów. (220)

89 lat temu odbył się I Zjazd Ligi Ochrony Przyrody.

75 lat temu w okolicach Balearów w katastrofie statku zginął Jerzy Różycki, matematyk, kryptolog; wspólnie z Marianem Rejewskim i Henrykiem Zygalskim złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma.

69 lat temu we Wrocławiu urodził się Jan Tomaszewski, piłkarz, bramkarz reprezentacji Polski, zdobywca trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w RFN w 1974 r. i srebrnego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu w 1976 r.; komentator sportowy, b. poseł.

65 lat temu w Łodzi urodził się Marek Belka, ekonomista, wicepremier i minister finansów (1997 i 2001-2002); premier RP w latach 2004-2005; w latach 2010-2016 prezes Narodowego Banku Polskiego.

35 lat temu odbyło się pierwsze w stanie wojennym spotkanie gen. Wojciecha Jaruzelskiego z prymasem Polski Józefem Glempem.

Dziś mija termin, jaki zgodnie z Konstytucją przysługuje prezydentowi na podjęcie decyzji w sprawie ustaw wprowadzających reformę edukacji. Dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski mówił w sobotę, że decyzja prawdopodobnie zostanie podjęta i ogłoszona w poniedziałek. Również szefowa prezydenckiej kancelarii Małgorzata Sadurska zapowiedziała w niedzielę, że prezydent podejmie decyzje w konstytucyjnym terminie.

Zgodnie z przygotowaną reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących szkół mają być: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, dwustopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne; gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo począwszy od roku szkolnego 2017/2018.

Reforma wywołuje liczne protesty: samorządowców, rodziców, a nauczyciele związani z ZNP przygotowują strajk generalny w oświacie.

Rzecznik rządu Rafał Bochenek pytany o zapowiedzianą przez ZNP i koalicję partii i środowisk przeciwnych rządowej reformy oświatowej obywatelską inicjatywę referendalną, mówił, że zmiany wprowadzane w ramach reformy wynikają z programu PiS i dyskusji z Polakami w czasie kampanii wyborczej, a z sondaży wynika, że “ponad 60 proc. Polaków chce likwidacji gimnazjów”.

W Gliwicach odbędzie się dziś uroczystość z okazji 96. urodzin mieszkającego w tym mieście ostatniego żyjącego Cichociemnego – kapitana Aleksandra Tarnawskiego. Jubilat otrzyma m.in. medal “Pro Patria”, przyznany mu w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość ojczyzny przez szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka. Uroczystość odbędzie się w gliwickiej jednostce wojskowej “Agat”, która kultywuje tradycje Cichociemnych – żołnierzy polskich szkolonych w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych.

Cichociemni byli żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych. Podczas II wojny światowej byli desantowani do okupowanej Polski w celu prowadzenia partyzanckiej walki głównie z Wehrmachtem i jednostkami specjalnymi Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy oraz organizowania i szkolenia ruchu oporu w kraju. Spośród 316 cichociemnych komandosów AK zginęło 112. 9 osób zamordowały władze komunistyczne w powojennej Polsce.

Kapitan Aleksander Tarnawski, ps. “Upłaz” i “Wierch”, to ostatni żyjący Cichociemny. Urodził się 8 stycznia 1921 r. w Słocinie. W 1938 r. ukończył gimnazjum w Chorzowie i rozpoczął studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Lwowskiego. Po wybuchu wojny, w październiku 1939 r. przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie został przydzielony do 1. Dywizji Grenadierów. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii dostał przydział do 16. Brygady Pancernej, a później 1. Dywizji Pancernej. Po intensywnym szkoleniu dla Cichociemnych, nocą z 16 na 17 kwietnia 1944 r., został zrzucony niedaleko Góry Kalwarii w ramach operacji “Weller 12”. Po desancie do Polski dostał przydział do okręgu AK Nowogródek. Przeszedł szlak wojenny z ziemi nowogrodzkiej przez Grodno w kierunku Warszawy.

Obecnie Aleksander Tarnawski propaguje tradycje patriotyczne, szczególnie wśród młodzieży. W ubiegłym roku ukazała się książka o jego losach i walce pt. “Ostatni”. 7 września 2014 r., w wieku 93 lat, wykonał w tandemie spadochronowym kolejny skok spadochronowy z żołnierzami jednostki GROM. Obecnie jest honorowym kombatantem tej jednostki, która także dziedziczy tradycje i obyczaje Cichociemnych. Był kilkakrotnie odznaczany Krzyżem Walecznych i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W Katowicach, gdzie pochowany jest kultowy aktor Zbyszek Cybulski, odbędą się dziś uroczystości z okazji 50. rocznicy jego tragicznej śmierci. Aktor, uznawany za ikonę polskiego kina lat powojennych, zginął 8 stycznia 1967 r. pod kołami pociągu na wrocławskim dworcu kolejowym. Spoczął na cmentarzu w Katowicach. Dzisiejsze uroczystości rocznicowe rozpoczną się przy jego grobie. Wspólną modlitwę poprowadzi ksiądz Tomasz Jaklewicz, a Romuald Ardanowski zaśpiewa utwór Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”.

Później w Kinoteatrze Rialto odbędzie się spotkanie wspomnieniowe z przyjaciółmi, znajomymi, współpracownikami i sympatykami Cybulskiego. Udział zapowiedzieli m.in. Daniel Olbrychski, Barbara Krafftówna, Iga Cembrzyńska, Jacek Fedorowicz, Alfred “Alfa” Andrys, Bartosz Gelner, Paweł Lampe i Maciej Jankiewicz. Zaplanowano też projekcję filmu pt. “Katowice Zbyszka Cybulskiego” w reżyserii Wojciecha Sarnowicza. Zrealizowany w 2003 r. dokument opowiada m.in. o dwóch pogrzebach artysty. Po jego tragicznej śmierci ówczesne władze nie chciały dopuścić do pogrzebu katolickiego – ceremonia miała mieć charakter świecki, na co z kolei nie wyrażała zgody rodzina Cybulskiego. W efekcie pogrzeby były dwa. Drugi z nich stał się ogromną manifestacją.

Kolejnym punktem programu obchodów będzie spotkanie w Kinie Kosmos z Igą Cembrzyńską i Jackiem Fedorowiczem oraz pokaz filmu “Jowita” w reż. Janusza Morgensterna. Kino Kosmos było widoczne z okien mieszkania rodziców Cybulskiego w czasie, gdy mieszkali przy pl. Grunwaldzkim w Katowicach. Pokaz “Jowity” zainauguruje przegląd filmów z udziałem Zbigniewa Cybulskiego, który potrwa do 31 stycznia. Będą mu towarzyszyć spotkania ze współpracownikami aktora oraz promocja książki Doroty Karaś “Cybulski. Podwójne salto”.

Na świecie

AHMADABAD, Indie – Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński z wizytą w Indiach, na czele delegacji rządowo-biznesowej. W programie wizyty udział w konferencji “Vibrant Gujarat Global Summit 2017”, rozmowy z premierem Indii Narendrą Modim, spotkanie z przedstawicielami indyjskiego biznesu.

Konferencje “Vibrant Gujarat” w Ahmadabadzie, które władze Indii organizują od 2003 r., są w tym kraju jednym z instrumentów promocji gospodarczej oraz platformą nawiązywania kontaktów biznesowych między przedsiębiorstwami indyjskimi i z innych krajów.

W tegorocznej konferencji, która rozpocznie się we wtorek, udział weźmie ponad 10 tys. przedstawicieli biznesu i administracji rządowej z ponad 100 krajów. Polska wystąpi w charakterze kraju partnerskiego; ponadto partnerami jest jeszcze 11 krajów: Australia, Kanada, Dania, Francja, Japonia, Holandia, Szwecja, Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wielka Brytania oraz USA.

DAMASZEK – Sytuacja w Syrii, gdzie od 30 grudnia obowiązuje kruchy rozejm poparty przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Porozumienie o zawieszeniu broni zostało zawarte przez reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada i oddziały zbrojnej opozycji przy pośrednictwie Rosji, Turcji i Iranu. Rozejm w zasadzie jest przestrzegany, choć dochodzi do sporadycznych walk. Trwają natomiast ataki lotnictwa rosyjskiego i tureckiego na cele Państwa Islamskiego (IS).

BAGDAD – Trwa ofensywa sił rządowych na miasto Mosul, ostatni w Iraku bastion dżihadystów z terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie (IS). Siły irackie po raz pierwszy dotarły do Tygrysu, który przepływa przez centrum miasta.

ANKARA – Rozwój sytuacji w nękanej zamachami Turcji.

NOWY JORK – Amerykański prezydent elekt Donald Trump kontynuuje konsultacje przed objęciem 20 stycznia najwyższego urzędu w Stanach Zjednoczonych.

GENEWA – Kolejna runda rozmów międzycypryjskich (do 12.1.). Listopadowe negocjacje przywódców cypryjskich Greków i Turków nie przyniosły przełomu ws. przyszłości podzielonego od ponad 40 lat Cypru.

BRUKSELA – Komisje Parlamentu Europejskiego ds. budżetu, kontroli budżetowej i prawna przesłuchają niemieckiego komisarza UE Guenthera Oettingera, który ma przejąć w KE tekę związaną z budżetem i zasobami ludzkimi. Zastąpi on wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej, Bułgarkę Kristalinę Georgiewą, która została dyrektorem generalnym w Banku Światowym. Nominacja dla Oettingera, dotychczasowego komisarza ds. gospodarki cyfrowej, budzi kontrowersje m.in. ze względu na jego kontakty z lobbystami i oskarżenia o rasistowskie, seksistowskie i homofobiczne wypowiedzi. W czwartek dziesięć organizacji pozarządowych działających na rzecz równouprawnienia i przejrzystości zaapelowało do europosłów, by sprzeciwili się nominacji. Początek o godz. 18.

WATYKAN – Papież Franciszek spotka się na tradycyjnej noworocznej audiencji z korpusem dyplomatycznym akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej. W przemówieniu podsumuje miniony rok na świecie.

LONDYN – Pracownicy londyńskiego metra kontynuują 24-godzinny strajk w proteście przeciwko planom zmniejszenia liczby kas na rzecz automatów biletowych oraz redukcji obsady poszczególnych węzłów przesiadkowych. Strajk rozpoczął się w niedzielę o godz. 19 czasu polskiego.

BEVERLY HILLS, Los Angeles – 74. ceremonia wręczenia filmowych Złotych Globów (początek o godz. 2 nad ranem czasu polskiego). W świecie filmowym uważa się, że Złote Globy, przyznawane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej, to najważniejszy sprawdzian przed Oscarami.