Co się dzieje? Szybkie newsy – czwartek, 19 stycznia

Imieniny obchodzą: Erwin, Eufemia, Henryk, Marta oraz Mariusz.

130 lat temu w Krakowie urodził się Karol Stryjeński, architekt, grafik; współorganizator i pierwszy dyrektor działającego od 1930 r. Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie (zmarł w 1932 r.).

95 lat temu w Gwoźdźcu koło Kołomyi urodził się Jerzy Kawalerowicz, reżyser, scenarzysta, autor filmów “Pociąg”, “Matka Joanna od Aniołów”, “Austeria”, “Faraon” i “Quo vadis”; współzałożyciel i pierwszy prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich (1966-1978) (zmarł w 2007 r).

89 lat temu ukazało się rozporządzenie prezydenta RP o administracji państwowej – terytorium państwa podzielono na 16 województw i 227 powiatów.

72 lata temu oddziały Armii Czerwonej wkroczyły do Krakowa.

70 lat temu odbyły się sfałszowane przez władze komunistyczne wybory do Sejmu Ustawodawczego.

70 lat temu w Lipnie urodził się Leszek Balcerowicz, ekonomista, polityk; wicepremier i minister finansów (1989-1991; 1997-2000); autor przyjętego w 1989 r. planu reform gospodarczo-ustrojowych, które miały umożliwić transformację gospodarki sterowanej centralnie w rynkową; przewodniczący Unii Wolności (1995-2000); w latach 2001-2007 prezes Narodowego Banku Polskiego.

50 lat temu przedstawienie “Halka” Stanisława Moniuszki zainaugurowało działalność Teatru Wielkiego w Łodzi.

24 lata temu Polska ratyfikowała Europejską Konwencję Praw Człowieka.

21 lat temu miała miejsce premiera filmu “Pestka” w reżyserii Krystyny Jandy.

18 lat temu w życie weszły przepisy ustawy z 18 grudnia 1998 r. o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W Polsce

Premier Beata Szydło spotka się dziś w ramach przeglądu resortów z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Celem zaplanowanego na dwa tygodnie przeglądu jest wyznaczenie nowych kierunków działań rządu.

Przegląd – jak tłumaczyła premier – ma być też “dobrą okazją do tego, aby powiedzieć Polakom o tym, co zostało już zrobione i co zostanie zrobione w tym roku”. “Będzie to też okazja do tego, żebyśmy przedstawili kierunki, które przyjmiemy w służbie zdrowia w tym roku.

Likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia i reformy w służbie zdrowia są jednym z elementów programu PiS, który został przyjęty do realizacji przez nasz rząd” – mówiła. Premier informowała, że oczekuje, iż minister Radziwiłł przedstawi harmonogram wprowadzania w życie poszczególnych zmian w służbie zdrowia.

Dziś odbędzie się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Główny temat spotkania to kierunki zmian w systemie ochrony zdrowia. Partnerzy społeczni RDS przedstawią ministrowi zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi swoje rekomendacje. Chodzi m.in. o postulaty: zagwarantowania stabilnego finansowania służby zdrowia i planu zwiększania dofinansowania w perspektywie najbliższych lat, wprowadzenia zmian systemowych w opiece nad osobami starszymi, umożliwienie stronie społecznej zapoznania się z całym planem zapowiadanej reformy ministerstwa zdrowia.

Strony RDS podejmą decyzję o powołaniu zespołu doraźnego, który zajmie się przygotowaniem reformy zdrowia. Podczas spotkania odbędzie się również debata pt. “Zdrowie jako inwestycja”.

Przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach odbędzie się dziś rozprawa odwoławcza w procesie b. prezydenta Zabrza Jerzego G., oskarżonego o zabicie wierzyciela. Sąd I instancji skazał go na 25 lat więzienia, trzem innym mężczyznom wymierzył kary po 15 lat. Był to już drugi proces w tej sprawie, poprzednie orzeczenie zostało uchylone.

Prokuratura oskarżyła b. prezydenta o to, że w 2008 r. zabił Lecha F., bo nie był w stanie zwrócić mu wynoszącego kilkaset tysięcy zł długu. Ciało mężczyzny znaleziono w lesie w Wymysłowie w pow. będzińskim. Według ustaleń ze śledztwa, Jerzy G. od początku chciał zabić wierzyciela, nie chodziło o zastraszenie i zmuszenie go do umorzenia długu. Prezydent od początku stanowczo odpierał zarzuty. Kwestionował swój udział w opisywanych w akcie oskarżenia wydarzeniach. Twierdzi, że był w zupełnie innym miejscu.

Choć nie ma bezpośrednich świadków zabójstwa ani narzędzi zbrodni, według prokuratury wiele wyjaśniają inne dowody, przede wszystkim opinie biegłych. Wynika z nich, że zwabiony do lasu Lech F. miał rany kłute i cięte szyi, zadane przypuszczalnie nożem, był też bity – prawdopodobnie kijem bejsbolowym.

W kwietniu ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Katowicach skazał G. na 25 lat więzienia. Prokuratura chciała dodatkowego zastrzeżenia, że o przedterminowe zwolnienie oskarżony mógłby ubiegać się najwcześniej po 20 latach – sąd się na to nie zgodził. Trzem pozostałym oskarżonym, którzy na zlecenie prezydenta mieli porwać i pobić F., sąd okręgowy wymierzył kary po 15 lat pozbawienia wolności i zastrzegł, że dwaj z nich – bracia Robert i Rafał T. – będą mogli opuścić zakład karny najwcześniej po 12 latach.

Sąd Najwyższy zajmie się dziś pytaniem prawnym o definicję “ulicy”, gdzie – w myśl prawa – nie wolno pić alkoholu. Pytanie to zadał w październiku zeszłego roku stołeczny sąd okręgowy rozpatrujący odwołanie mężczyzny, obwinionego o picie piwa na nadwiślańskim bulwarze.

Zgodnie z ustawią o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia. Spożywanie alkoholu w niedozwolonych miejscach stanowi zaś wykroczenie.

W sprawie chodzi o wykładnię użytego w ustawie pojęcia “ulicy”. SO spytał SN, czy pod pojęciem ulicy, na której nie wolno pić alkoholu, należy rozumieć definicję z rozporządzenia MAiC z 2012 r., czy też definicję z ustawy o drogach publicznych. Pierwszy akt prawny określa ją jako “wydzielony pas terenu z urzędową nazwą, przeznaczony do ruchu pieszego lub pojazdów”, więc może nią być także bulwar. Drugi z tych aktów głosi jednak, że ulicą jest wyłącznie “droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy”.

Na świecie

JEROZOLIMA – Prezydent Andrzej Duda kończy oficjalną wizytę w Izraelu i Palestynie. W Jerozolimie prezydent weźmie udział w spotkaniu nt. relacji polsko-izraelskich oraz bezpieczeństwa międzynarodowego organizowanym przez Izraelską Radę Stosunków Międzynarodowych (Israel Council on Foreign Relations) i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, gdzie zaplanowane jest jego wystąpienie. Na zakończenie wizyty złoży wieniec na brytyjskim cmentarzu wojennym w Ramli, gdzie znajdują się 272 polskie groby żołnierskie z lat 1940-47.

DAVOS – Trwa Światowe Forum Ekonomiczne; do piątku. W trzecim dniu przed południem oczekiwane jest przemówienie premier Wielkiej Brytanii Theresy May. Polski minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zabierze głos w dyskusji poświęconej bezpieczeństwu w Europie, w której wezmą też udział m.in. szefowa dyplomacji UE Federica Mogherini oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Minister chce poruszyć podczas panelu m.in. kwestię współpracy Unii Europejskiej i NATO oraz przypomnieć o konieczności realizacji decyzji szczytu Sojuszu w Warszawie.

STRASBURG – W Parlamencie Europejskim głosowanie, podczas którego europosłowie mogą zablokować unijną czarną listę krajów, które nieskutecznie zwalczają pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Część eurodeputowanych chce, by Komisja Europejska poszerzyła tę listę.

STRASBURG – W Parlamencie Europejskim debata i głosowanie nad raportem dotyczących praw socjalnych w UE. Chodzi o system opieki społecznej , edukację, zwolnienia macierzyńskiej i chorobowe, emerytury i opiekę nad dziećmi.

STRASBURG – W Parlamencie Europejskim debata z udziałem Komisji Europejskiej na temat gospodarki opartej na danych. W ubiegłym tygodniu KE przedstawiła propozycję działań w tej sprawie opowiadając się m.in. za zniesieniem ograniczeń w przepływie danych między krajami UE.

WASZYNGTON – W przeddzień zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 45. prezydenta USA rozpocznie się seria koncertów w Waszyngtonie. Oczekuje sie, że prezydent elekt pojawi się na jednym z nich i zabierze głos (około północy czasu polskiego). Następnie wraz z wiceprezydentem elektem Mike’iem Pencem weźmie udział w uroczystości na cmentarzu w Arlington. W tym czasie w Nowym Jorku ma się odbyć manifestacja antytrumpowska, w której udział zapowiedział m.in. reżyser filmów dokumentalnych Michael Moore.

DAMASZEK – Sytuacja w Syrii, gdzie od 30 grudnia obowiązuje kruchy rozejm zawarty przez reżim prezydenta Syrii Baszara el-Asada i oddziały zbrojnej opozycji przy pośrednictwie Rosji, Turcji i Iranu. Porozumienie o zawieszeniu broni, które poparła Rada Bezpieczeństwa ONZ, w zasadzie jest przestrzegane, choć dochodzi do sporadycznych walk; rozejm nie obejmuje Państwa Islamskiego i innych ugrupowań dżihadystycznych. Trwają przygotowania do rozmów w sprawie uregulowania konfliktu, które odbędą się 23 stycznia w stolicy Kazachstanu, Astanie.

RZYM – W bazylice świętego Bartłomieja na Zatybrzu, sanktuarium męczenników XX i XXI wieku, złożone zostaną relikwie misjonarzy franciszkanów, zamordowanych w Peru i beatyfikowanych w 2015 roku: Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka. Uroczystość odbędzie się w obecności przedstawicieli zakonu franciszkanów z całego świata.

BERLIN – Niemiecki Bundestag uczci ofiary zamachu w Berlinie, gdzie w ataku na bożonarodzeniowy jarmark zginęło 12 osób, a ponad 50 zostało rannych.

PARYŻ – We Francji trzecia i ostatnia debata telewizyjna przed zaplanowaną na niedzielę pierwszą turą prawyborów organizowanych w Partii Socjalistycznej (godz. 21). Z sondaży wynika, że największe szanse ma w prawyborach były premier Manuel Valls. Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się w kwietniu.

MOSKWA – Wizyta szefa Biura ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) Michaela Linka w Moskwie.

SOFIA – Zaprzysiężenie nowego prezydenta Bułgarii. Rumen Radew, generał w stanie spoczynku, do lipca dowódca sił powietrznych, w listopadowych wyborach był kandydatem Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, ale uzyskał poparcie wykraczające poza tradycyjny elektorat tego ugrupowania.

BAGDAD – Trwa ofensywa sił rządowych na Mosul, ostatni w Iraku bastion dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie (IS).

MOSKWA, KIJÓW – W Kościołach wschodnich obchody święta Chrztu Pańskiego.

LONDYN – Rozpoczyna się trzydniowy strajk personelu latającego British Airways.