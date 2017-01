Co nowego od 1 stycznia w Kanadzie?

Zmiany wchodzące w życie w Ontario od 1 stycznia pomogą osobom, które skarżą się na ciągły wzrost cen energii elektrycznej ale jednocześnie spowodują wzrost cen ogrzewania, dając jednocześnie ulgę osobom po raz pierwszy kupującym domy.

• rząd usuwa 8 proc. prowincyjną porcję podatku HST z opłat za elektryczność;

• program Cap-and-Trade mający na celu walkę ze zmianami klimatycznymi doda ok. 6 dol. miesięcznie do rachunków za gaz;

• prowincja podwaja maksymalny zwrot podatku płaconego przy kupnie pierwszego domu do 4000 dol., co oznacza, że kupujący pierwszy dom lub mieszkanie nie będą płacili tego podatku za pierwsze 368 tys. dol. ceny nieruchomości;

• sieci restauracji z co najmniej 20 lokalizacjami w Ontario muszą zacząć podawać w swoim menu informacje o zawartości kalorycznej potraw;

• agencje turystyczne muszą podawać klientom całkowitą cenę za swoje usługi i za wakacje we wszystkich materiałach reklamowych;

• nowe regulacje dotyczące holowania samochodów wymagają aby firmy podawały ceny za holowanie i przechowywanie pojazdów na swoich pojazdach i wydawały rachunki, na których wykazane są wszystkie elementy punkt po punkcie, muszą także akceptować karty kredytowe i nie mogą domagać się opłaty gotówką;

• alimenty dla dzieci i współmałżonków nie będą już traktowane jako dochód ludzi, którzy otrzymują pomoc socjalną lub są na rentach dla osób niepełnosprawnych (disability), co oznacza, że nie będą podlegały opodatkowaniu w przypadku ludzi o najniższych dochodach;

• maksymalny koszt błyskawicznych pożyczek (same day loans) spadnie z 21 do 18 dol. za każde pożyczone 100 dol.;

• Smoke Free Ontario Act zostanie uaktualniony o zakaz sprzedawania większości produktów tytoniowych o smaku mentolowym, co według danych rządu jest najbardziej popularnym rodzajem papierosów wśród młodych osób, które zaczynają palenie;

• policja w Ontario nie będzie miała już prawa legitymować ludzi bez powodu albo dokonywać kontroli na ulicach bez konkretnej przyczyny. Nowe zasady zabraniają praktyki, która nazywa się arbitralnym zbieraniem danych o obywatelach. Policja musi mówić osobom na samym początku, że mają prawo odejść bez podawania swojej tożsamości i odpowiadania na pytania policjantów;

• od 1 stycznia wszyscy rodzice posiadają równy status prawny, w tym także pary tej samej płci, niezależnie od tego w jaki sposób doszło do poczęcia ich dzieci;

• duże firmy i organizacje nieprofitowe, które dysponują miejscami na publicznych parkingach, placami zabaw oraz mają punkty usługowe będą musiały przystosować je dla osób niepełnosprawnych.