Było, nie minęło

Rok 2016 charakteryzowała wyjątkowo wysoka dynamika wydarzeń i amplituda emocji, więc niewątpliwie zakotwiczy się na dłużej w naszej pamięci. Jaki był ten rok? A to zależy kto pyta i kto odpowiada. Prof. Bogusław Wolniewicz dla “Najwyższego Czasu” podsumował go tak: “Duda jako prezydent okazał się żałośnie bezkręgowy, a premier Szydło rysuje się coraz bardziej jako postać przegrana i tragiczna. Źle to wygląda, a zaczęło się 9 listopada ubiegłego roku prezentacją nowego składu rządu z facjatą Antoniego Macierewicza”. W jednym zdaniu zamknął ocenę minionego roku Bogusław Linda w programie Tomasza Lisa: “To, co mieliśmy ukryte, to burakostwo i to całe nieudacznictwo, brak kultury, ogłady, inteligencji, to co tak skrzętnie ukrywaliśmy, wylało się i nami zawłaszcza”.

Znacznie milej opinię swą sformułowała na Facebooku posłanka Krystyna Pawłowicz: “To był dobry dla Polaków rok. Połowa Polski na wakacjach.Tusk przed sejmową komisją (wkrótce). Młodzi szkoleni wojskowo. Smoleńsk ruszył. Emerytura od 60. i 65. roku. Wybuch patriotyzmu. Bezsilna Czerska usycha”. Również premier Beata Szydło jest zadowolona: “To był dobry rok. Rok, w którym udało się zrobić bardzo dużo”. Internet się zdziwił: dlaczego ona tylko o Misiewiczach? Ktoś nieśmiało zwrócił uwagę na 76 mld, o które wzrosło nasze zadłużenie, najwyższe od 15 lat, ale rząd nas uspokoił, że spokojnie Polacy, się od kogoś pożyczy. Puk, puk! Kto tam? Grecja!

Pozwolę sobie przypomnieć Państwu, jak nadchodzący rok 2016 widział towarzysz Marcin Wolski, który w “Gazecie Polskiej” z 30 grudnia 2015 roku rozmarzył się: “To był dobry rok – stwierdził prezydent IV RP pod koniec 2016 r… W maju ukazał się ostatni numer “Gazety Wyborczej”. Koncern Agora ogłosił bankructwo, a część dziennikarzy przeszła do pisemka – organu Komitetu Obrony Demokracji “Żołnierz Wolności”. TVN wystawiona na giełdzie przeszła w ręce wielu prywatnych akcjonariuszy, a w Polsce większość właścicielską uzyskały spółki skarbu państwa”. Z Wolskiego wróżka, jak z kota prezesa orzeł, ale pewne skojarzenia ma prawidłowe: otóż satyryk ten pierwszą swoją szopkę napisał w 1969 r. właśnie dla reżimowego “Żołnierza Wolności” i bardzo w niej komplementował ówczesny rząd. To zdrowa i bezpieczna zasada, no i wiadomo, czyje rządy tego kasa.

W rok 2016 weszliśmy z przytupem, bo wprowadzało nas aż trzech premierów: faktyczny – Jarosław Kaczyński, techniczny czyli Beata Szydło i pirotechniczny Antoni Macierewicz.

Niestety niedługo cieszyliśmy się lekkomyślnie wprowadzonym szampańskim nastrojem noworocznym, bo prezes Kaczyński z ojcowską troską, surowo acz sprawiedliwie uświadomił nam kim jesteśmy. Zasromaliśmy się, pochyliwszy ze wstydem głowy, a on prawił, że z takimi Polakami jak my, niskiej jakości i najgorszego sortu, on, prezes, wiele nie zbuduje, bowiem mają oni “niesprawne głowy” i sprawiają wrażenie “otumanionych”. Basował mu wicepremier Gliński, zwracając jeszcze uwagę na “erozję ideową, selekcję negatywną i demoralizację”. W efekcie stanowimy społeczeństwo, “któremu wycięto część mózgu”. Najmniejszy uszczerbek na mózgu ponieśli politycy i zwolennicy PiS, dzięki czemu mogli intensywnie zaangażować się w proces dobrej zmiany.

Na dobrą zmianę nigdy nie jest przecież za wcześnie. Rząd Beaty Szydło musiał cofnąć sześciolatki do przedszkolnych starszaków, aby w ten sposób opóźnić naukę pisania u kolejnych roczników polskich dzieci, bo szczeniaki nie potrafią tej cennej umiejętności wykorzystać w sposób właściwy. Otóż w szkole podstawowej nr 9 w Opolu, na drzwiach toalety pojawił się wywrotowy napis “Andrzej D….” i to parokrotnie. Zachodzę w głowę, dlaczego napis ten został skojarzony z prezydentem RP, ale ci, którzy śledzą poczynania Andrzeja Dudy są pewni, że to o tego Andrzeja D. właśnie chodzi. Wdrożono śledztwo, bo przecież sprawcą mogło być dziecko z ukrytej opcji niemieckiej. Dzieci były wzywane grupkami na przesłuchanie, zabrano im zeszyty, żeby metodą porównania charakteru pisma zidentyfikować zbrodniarza. Bardzo byłam ciekawa, co też mu zrobią, gdy go złapią – skonfiskują gumę do żucia czy grę komputerową, a może piłkę? Zakażą jedzenia batonów? Ale dzieciarnia przytępiła rogi czujnym śledczym, winnego nie znaleziono. Kto wie, może po latach jego nazwisko wypłynie, kiedy za udział w ruchu oporu będzie odbierał medale i rentę kombatancką?

Prezydent jednak zaniepokoił się tą akcją i poczuł potrzebę wzmocnienia swojego autorytetu. Ustami swojego ministra Krzysztofa Szczerskiego zapowiedział, że jeśli partie nie dogadają się w sprawie Trybunału Konstytucyjnego prezydent Duda “odbierze im zabawki i sam będzie rządził Polską”. Pod warunkiem, że prezes nie da mu grabkami po łapkach.

A skoro już wspomnieliśmy system edukacji, to w szkole podstawowej w Lubczynie wprowadzono istotne novum: w piątki uczniom sprawdza się tornistry, czy nie mają w kanapkach wędliny! Ot, państwo świeckie! Niedługo policjant, złapawszy złodzieja na gorącym uczynku będzie mówił: “Jest pan aresztowany. Paragraf 278 k.k., przykazanie siódme”.

Wracając do prezydenta: obserwowaliśmy Andrzeja Dudę podczas szczytu NATO na wspólnej konferencji prasowej z Barackiem Obamą, który wytykał Polsce naruszanie przez nową władzę zasad i wartości zachodniej demokracji. Widząc spłoszonego i nieradzącego sobie w trudnej sytuacji polskiego prezydenta krytyk polityczny Sławomir Sierakowski przypieczętował tę niemiłą scenę krótkim ale trafnym komentarzem: “K…., jaki wstyd!” Chcąc udobruchać Jankesów minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny w jednym czyli Zbigniew Ziobro postanowił wydać Amerykanom Romana Polańskiego, udowadniając naszym sojusznikom, że robi laskę lepiej niż Sikorski.

Pan prezydent wyraźnie się ożywia i ma więcej do powiedzenia, kiedy mówi o nartach, co jest poniekąd zrozumiałe, bo temat nart nie musi, a nawet nie może być konsultowany z prezesem. Być może teraz w każdej gminie zamiast Orlików powstanie skocznia? Nawet działacze PiS żartują, że Duda nie jeździ na nartach tylko do prezesa po instrukcje. A jeśli coś sobie złamie, to jedynie konstytucję. Przy okazji takich pogawędek okazało się, że prezydent Duda w 1991 r. brał udział w Olimpiadzie wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Nawet zaliczył dzięki temu maturę z WOS. Temat Olimpiady: “Konstytucje polskie”. I to nie jest żart. A tak między nami: uwierzę w dobrą zmianę dopiero kiedy zobaczę jak prezes z Kasprowego Wierchu przez Kocioł Goryczkowy do Kuźnic szusuje……

Jakoś tak wyszło, że w ubiegłym roku prezydent Duda miał sporo pamiętnych wystąpień. Na przykład podczas obchodów Czerwca 1976 przywołując nazwiska twórców KOR- z 38 zdołał sobie przypomnieć tylko cztery: już nieżyjących Jacka Kuronia i Jana Józefa Lipskiego oraz z obecnej ekipy rządzącej Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego. Za to na obchodach Sierpnia 80 dowiedzieliśmy się od byłego szefa Solidarności Janusza Sniadka, tego, który nad prezesem parasol podczas deszczu trzyma, że” Program PiS jest współczesną wersją ideałów Sierpnia 80″. Jak to miło, kiedy związkom zawodowym i władzy tak po drodze! Tylko kto by pomyślał, że “S” chciała wtedy zakneblować demokrację?

Tyle panowie: w sprawie projektu zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej głos zabrały panie, byłe pierwsze damy Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska, furorę zrobiło wystąpienie pani Danuty Wałęsowej, która zwróciła się wprost do Jarosława Kaczyńskiego: “Apeluję, panie prezesie, niech się pan opamięta, nie ma pan dzieci, nie ma pan żony. Co pan wie o życiu pszczół jak pan w ulu nie mieszka?” Głosu nie zabrała prezydentowa Agata Kornhauser-Duda mimo wielu apeli o zajęcie stanowiska, ale to ścichapęk kobieta! Zamiast najbardziej wyczekiwanej premiery filmowej czyli “Smoleńska”, gdzie pierwszy garnitur polityków, wieczorowe stroje i ścianka, wybrała Woody Allena “Śmietankę towarzyską” w tym samym czasie, tyle że w innym kinie. “Smoleńsk” obejrzało 457 tys. widzów, co nie powala, ale minister edukacji, sugerując, że film obejrzeć trzeba, nie nakazała szkolnych seansów. Były sugestie, żeby emerytom, zamiast podwyżki fundować bilet na “Smoleńsk” mimo że największy serwis filmowy IMDB wrzucił tę produkcje do kategorii: “dramat/fantasy”. Możemy być za to spokojni o frekwencję filmu “Historia Roja” o żołnierzach wyklętych. Prorektor warszawskiej Akademii Technicznej płk dr inż. Artur Król zarządził, co następuje: “Zgodnie z intencją zawartej przez MON umowy film ma obejrzeć 100% stanu osobowego żołnierzy i pracowników”.

A ministrowi kultury Piotrowi Glińskiemu zawsze pod górkę i wiatr w oczy! Wśród 100 najlepszych filmów XXI wieku w rankingu BBC znalazły się “Ida” i “Pianista”, tak ostro krytykowane przez wicepremiera! Ot, nieprzyjemność wielka!

Ale najwięcej bigosu narobiło się w Sejmie, jak to w święta. A zaczęło się niewinnie: Kancelaria Sejmu najpierw podjęła prace nad wytycznymi co do ubioru obowiązującego przedstawicieli mediów w Sejmie. Dla pracowników TVN przewidziano worki pokutne. Ale marszałek Sejmu, Marek Kuchciński, zdecydował, że posłom i senatorom należy zapewnić większe bezpieczeństwo, więc zakazał żurnalistom wstępu w kuluary oraz kazał zamknąć korytarz, w którym mieszczą się gabinety prezydium Sejmu.

Zapowiedziano wprowadzenie limitu na akredytacje, zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku z galerii Sejmowej, z wyjątkiem mediów narodowych – TVP, Polskie Radio i PAP, bo te przecież nie będą pokazywać, jak posłowie robią z siebie idiotów, jak np. niejaki poseł Pyzik, o którym nikt nigdy nie słyszał. Sławę zdobył, kiedy na Sali Sejmowej pokazał posłom opozycji środkowy palec. Teraz to się wytnie, wygładzi, polukruje, niezgodnie oczywiście z art.61 konstytucji. 28 redaktorów naczelnych, zgodnych jak rzadko, zgłosiło wspólny protest ale z marnymi efektami.

Ale lawina już poszła. Ryszard Terlecki ze swoim kwaśnym uśmiechem oznajmiał, że nic się nie dzieje, a tu Sejm sparaliżowany, obywatele na ulicach, policja w gotowości, Jarosław Kaczyński szarpie się z posłanką Pomaską, Krystyna Pawłowicz umyka pod osłoną policji, a ulica za nią krzyczy: “Będziesz siedzieć!”, limuzyna prezesa ocieka jajami. Wokół Sejmu postawili płot, żeby trzymać suwerena z daleka, ale po dwóch dniach go rozebrali, bo Jarosław Kaczyński zdecydował, że nie będzie skakał. Budżet miał być zatwierdzony w toalecie, ale skończyło się na Sali Kolumnowej, gdzie nieobecni liczyli nieobecnych. I takie to było Boże Narodzenie i Nowy Rok. A na Facebooku pan Ryszard Sypniewski z Polskiego Forum (sprawdziłam: to podobno wolne i niezależne forum dyskusyjne) takie oto umieścił życzenia: “Z okazji zbliżających się świąt życzę po katolicku wszystkim Polakom, zwolennikom prezydenta Dudy i premier Szydło i całego rządu oraz najważniejszemu Naczelnikowi Jarosławowi Kaczyńskiemu wszystkiego najlepszego… A wszystkim zwolennikom KOD, PO, Nowoczesnej i całej opozycji, żeby Was poskręcało, żeby Wam się chore dzieci rodziły. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, król Polski!”

Ale jest jeszcze nadzieja: “Przegląd” spytał prof. Zbigniewa Izdebskiego, co może jeszcze łączyć Polaków, a znakomity seksuolog odpowiedział optymistycznie: “Na pewno Polaków łączy seks, który potrafi przełamywać wszelkie bariery, także polityczne”. Hurrra!