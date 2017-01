Właśnie kolejny raz, jubileuszowy bo 25., zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jak co roku Polacy w kraju i na świecie podzielili się na tych, którzy stanęli po jasnej stronie mocy i na tych, co byli tam, gdzie kiedyś stało ZOMO… a każdy sobie sam określał, która strona jest która. Chociaż nie całkiem samodzielnie, bo straszny kit wciskali nam politycy, ukierunkowany celami swoich ugrupowań. Niektórzy zirytowani obywatele to nawet twierdzili, że politycy powinni mieć wspólne cele, najlepiej z pryczami i bez telewizorów.

Jak zwykle Polaków gorszej jakości i polskojęzycznych nie- Polaków demaskowały czerwone serduszka przyklejone do ubrań, które demonstrowali bez cienia wstydu. Były to nieuświadomione politycznie, zmanipulowane ofiary lewackiej sieci wpływów, a może nawet sowieckiej propagandy. Bo coś w tym jest, że rządy się zmieniają, a Orkiestra Owsiaka zawsze jest na wierzchu. Mimo że to nihilista, sączący w młode umysły groźne dla polskiej i katolickiej tradycji hasło “Róbta, co chceta”. Zbieranie pieniędzy na cokolwiek powinno być przecież zastrzeżone dla organizacji kościelnych, które na pewno zrobiłyby to lepiej, mając więcej doświadczenia i wprawy.

Konserwatywno-patriotyczne media jak co roku prześcigały się w podbijaniu wysokości kwot, które Owsiak ukradł i konstruowaniu listy luksusów, na które je przeznaczył, on i jego rodzina. Twierdzenie, że Orkiestra co roku przedstawia do publicznej wiadomości szczegółowe sprawozdania finansowe są nędznym wykrętem. Teraz, kiedy w wyniku “dobrej zmiany” przeciwnicy Orkiestry mają pełny dostęp do skarbowych danych, prędzej czy później dokopią się do jakichś nieprawidłowości, a może sami je zmajstrują. Więc grzebią w tych papierach, przekładają z kupki na kupkę, coraz to nowych buchalterów i kontrolerów sprowadzają i czyhają na jakieś potknięcie Jurka. Udało się z Mateuszem Kijowskim, może się udać z Owsiakiem. Bo przecież on musi kraść, niemożliwe, by poświęcał tyle czasu i wysiłku, on i inni jego pokroju, na takie dyrdymały, jak kupowanie sprzętu medycznego dla szpitali.

Więc modlą się po chrześcijańsku, aby św. Antoni, patron spraw beznadziejnych, pomógł im wreszcie znaleźć jakieś dowody na Owsiakowe przeniewierstwo aby zohydzić go w oczach świata, odebrać mu szacunek rodaków, autorytet i charyzmę, wytarzać w smole i w pierzu i wreszcie wrzucić do najgłębszego lochu na Nowogrodzkiej ulicy.

W tym roku nowością i urozmaiceniem nagonki był wyjątkowo szeroki zakres i zróżnicowanie rzucanych Orkiestrze pod nogi kłód. Po raz pierwszy Orkiestra grała bez wsparcia telewizji publicznej, to taka jubileuszowa niespodzianka. Strażakom, policji, wojsku zakazano udzielania pomocy Orkiestrze, Poczta Polska odmówiła edycji okolicznościowego znaczka, który zostanie wydany w Belgii i USA. Wolontariuszy goniły niektóre samorządy, np. wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek odmówiła przekazania jakichkolwiek fantów na WOSP, a jej kuriozalne pismo samo stało się fantem i poszło na aukcję, w wyniku której pani wojewoda wzbogaciła Orkiestrę o 1200 zł. Kwestujący ochotnicy przepędzani byli z niektórych kościołów i instytucji, na przykład Orlen nie chciał ich widzieć na swoich stacjach, Polacy zapowiedzieli więc bojkot Orlenu. Do Montrealu dotarła wiadomość, że Centrum im. Jana Pawła II w Mississaudze również nie chciało wspomóc Orkiestry.

Ale Orkiestra jednak zagrała na całym świecie, na cały regulator, z przytupem i tylko TVPiS jej nie zauważyła. Dostrzegła natomiast czerwone serduszko WOSP na kurtce posła PO Arkadiusza Myrchy, z którym wywiad pokazały “Wiadomości” w dniu 15 stycznia – tyle że znienawidzone serduszko zostało wymazane. Na kurtce posła pozostał czarny romb jako dowód tego fałszerstwa. Wbrew zakazowi do Orkiestry przyłączyli się poznańscy związkowcy policyjni. To pięknie, że są policjanci, którzy dołączyli do Jurka Owsiaka, a nie tylko wycinają konfetti, żeby sypać je z helikoptera na głowę wiceministra obrony narodowej lub przebrani za anioły defilują w orszaku Trzech Króli.

Niektórzy księża celebrowali nabożeństwa z serduszkami na ornatach. W Częstochowie widziano dużą grupę uśmiechniętych kleryków, z których każdy dumnie prezentował czerwony symbol WOSP. Nawet pani prezydentowa Dudzina dała na licytacje swoje słynne zdjęcie, na którym przedziwne wyczynia łamańce przed grupą biskupów. Zdjęcie jest świetne, sama bym chętnie je kupiła.

Jak Państwo już wiedzą, zebrano 62 418 767 zł., ale zbiórki i licytacje jeszcze trwają. Pięknie było. Co Owsiak złączył, PiS nie podzieli. I za to chwała twórcy Orkiestry, nie tylko za sprzęt medyczny i pomoc dla dzieci oraz seniorów, ale za zastrzyk najlepszej, pozytywnej, twórczej energii, za to, że tworzy, buduje i łączy Polaków, wskazując im szlachetne, dobre cele i wznosi platformę braterstwa i współpracy. I tylko w San Escobar nie zebrano na Orkiestę ani grosika! Jak już wszyscy Państwo wiecie, PiS ma wyjątkowy niefart w kwestiach kadrowych MSZ. Obecny minister Witold Waszczykowski liczbą gaf i niefortunnych wpadek przebił nawet Annę Fotygę, choć wydawałoby się to niemożliwe. Swojego czasu głośna była historyjka, jak to pani Anna wołała do męża:

– Rysiu, jakiś złodziej ukradł nasz samochód!

– Zapamiętałaś twarz?

– Nie, ale spisałam numer rejestracyjny!

Komentatorzy “Szkła kontaktowego” nazywają ministra Waszczykowskiego najbardziej zagubionym ministrem spraw zagranicznych w Europie, a brać dziennikarska pokrzykuje: “Kończ Waszcz, wstydu oszczędź!” Minister co się odezwie, to plamę daje. Na przykład czarny protest kobiet zbył uwagą: “Niech się bawią!”. Białorusinom zaproponował oglądanie TVPolonia, ale przedtem naukę języka polskiego, krytykował też “Swiat rowerzystów i wegetarian.. który nie ma nic wspólnego z tradycyjnymi polskimi wartościami”. A słynna “murzyńskość” w stosunkach polskoamerykańskich, a łaskawe zapewnienie, że z Polski nie wyjdzie apel by zdymisjonować kanclerz Merkel…

Teraz jednak minister, ten minister od dyplomacji, który powinien wiedzieć, kiedy i co mówić, a kiedy wstrzymać się od głosu, przeszedł sam siebie. Tydzień temu, na konferencji prasowej opowiadał, jak to stara się o poparcie dla Polski, która ubiega się o niestałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, prowadząc rozmowy dyplomatyczne m.in. z karaibskim San Escobar. Najpoważniejsze stacje na świecie zajęły się polskim dyplomatą. Sama widziałam, jak dziennikarz BBC-News krztusząc się ze śmiechu, informował świat, że San Escobar popiera Polskę w tych staraniach. FoX pokazywał zdjęcia min. Waszczykowskiego z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem, informując, że niestety nie odnaleziono zdjęć Polaka z przedstawicielami rządu San Escobar, bo jedynym miejscem gdzie to państwo istnieje jest Twitter.

Kolumb odkrył Amerykę, a Witold Waszczykowski San Escobar, chociaż znacznie bliżej miał przecież San Domierz. Na ministerialnych korytarzach mówią, że na meldunek: “Panie ministrze, e-mail do pana przyszedł!” zdarza mu się odpowiedzieć: “Niech wejdzie!”.

Niestety powołanie niejakiego Roberta Graya z dobrej bostońskiej rodziny na wiceministra spraw zagranicznych też nie wypaliło. Okazało się, że nie urodził się w USA tylko w Rawie Mazowieckiej, nazywa się Grygielko, a nie Gray i trzeba go było zwolnić, bo współpracował ze służbami USA, co nazwano enigmatycznie “zmianą koncepcji kierownictwa MSZ”. “Przegląd” przytomnie zapytał: “Co też się stało polskiej prawicy, że gorszy się tym, że wiceminister mógłby być współpracownikiem CIA? Kukliński był i jest za to honorowany”.

A skoro już tyle ciekawych spostrzeżeń i obserwacji zebraliśmy na temat polskiego resortu spraw zagranicznych dołączmy jeszcze jedną: Pinokiowi, kiedy mijał się z prawdą, rósł długi nos, a Ministrowi Waszczykowskiemu rośnie broda!