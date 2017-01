Antoine de Paris

Nie lubię nawiązywać kontaktów z ludźmi znanymi, sławnymi, popularnymi, nie tylko dlatego, że o takie kontakty nie jest łatwo, ale i dlatego, w moim przypadku, by przez bliższe poznanie takiej osoby nie przeżyć rozczarowania. Jedno z najciekawszych moich spotkań w życiu potwierdza tę obawę, byłem z jednej strony tym człowiekiem zafascynowany, ale równocześnie i zawiedziony. Mowa tu o chyba najsłynniejszym fryzjerze świata, który zrobił karierę w Paryżu – o Antonim Cierplikowskim Dziwiło mnie, że we Francji, gdy mówiono o nim wypowiadano tylko imię, a przecież Antonich w Paryżu było i jest tysiące, dodatek “paryski” podkreślał wyjątkowość tego człowieka (moim skromnym zdaniem nazwisko Cierplikowski może ranić fizycznie języki tych ludzi, więc i to mogło powodować, że tak go właśnie nazywali), niekiedy zamiast nazwiska dopowiadali do imienia de Paris (z Paryża).

Zanim spotkałem Antoine’a

W spotkanie z Antonim Cierplikowskim, najsłynniejszym fryzjerem świata, zostałem “wrobiony”, a jak się to stało – opowiem. W lutym 1966 r. zacząłem studia w Rzymie jako stypendysta KULu w Instytucie Orientalnym. Nie było w Instytucie sesji letniej, więc na czas wakacji postarałem się o stypendium językowe w Paryżu fundowane przez rząd francuski. Takie stypendium było dość łatwo uzyskać w każdej z ambasad francuskich na Zachodzie. Chciałem podszlifować ten język; był w owych czasach najbardziej znanym mi z języków obcych. Stypendium było niewielkie, czesnego się nie płaciło, wystarczyło na przejazd do Paryża, na jakiś pokoiczek na poddaszu i skromne utrzymanie, plus na bilety do metra. Znalazłem locum w samym sercu Paryża przy tak zwanych Halach, które wtedy żywiły cały Paryż, położonych w pobliżu bazyliki św. Eustachego. Poza normalnymi lekcjami można się było zapisać na konwersację. Byli ochotnicy, którzy brali pod swe skrzydła jednego studenta i po prostu rozmawiali z nim w tym języku. Opiekunów było zawsze mniej niż kandydatów, dlatego ucieszyłem się niezmiernie, gdy na tablicy ogłoszeń szkoły językowej Alliance Francaise znalazłem ogłoszenie, że pewna pani chce wziąć pod opiekę Polaka. Byłem jedynym Polakiem w szkole, zgłosiłem się w kancelarii, przedstawiono mnie starszej około 75- letniej pani, która zajęła się szlifowaniem mojej francuszczyzny. Spotykaliśmy się w salce parafialnej u św. Eustachego – była czynną i bardzo oddaną i znaną w tym kościele parafianką. Zawsze elegancka, zawsze pachnąca najlepszymi perfumami, zawsze ze świeżym kwiatem storczyka w klapie kostiumu. W myślach nazywałem ją Panią Orchideą. Znałem jej imię i nazwisko, nie zapisałem sobie, zapomniałem, i z tego powodu biję się piętami w tyłek ile razy pomyślę o tym zaniedbaniu. Opowiedziała mi całe swe życie. Ona więcej mówiła niż ja. Jej mąż był znanym krytykiem sztuki. Popełnił samobójstwo, ale na jej adres w dalszym ciągu przychodziły zaproszenia na wernisaże i inne imprezy w dziedzinie sztuki. Brała mnie ze sobą na nie, przestawiała jako młodego biednego Polaka, jej aktualną osobę towarzyszącą. Dlaczego biednego? Pewnie dlatego, że pochodziłem z kraju komunistycznego, a tam wszystko musiało być biedne w jej mniemaniu, więc nie protestowałem przeciwko własnej biedocie. Pamiętam, że jednym z tych “wyskoków w kulturę” było sympozjum poświęcone twórczości Kandinsky’ego. Po jakimś czasie powiedziała mi, że jest przyjaciółką Antoine’a.

Na kilka dni przed opuszczeniem Paryża w salce naszych konwersacji zjawił się proboszcz parafii, a jednocześnie generał jakiegoś wymierającego zakonu, i inny księżulek o rysach chińskich, choć po francusku z paryskim akcentem nawijał bezbłędnie; zakomunikowali mi, że cała nasza czwórka jest zaproszona na elegancką kolację przez wielkiego Antoine’a. Poczułem się jak przynęta na haczyku wędki, bo domyślałem się swej nowej misji, że chyba chodzi o wyłudzenie od niego jakichś pieniędzy; wiedziałem że już wspierał finansowo ten kościół. Nie myliłem się. By się wymigać z misji, którą mi zaplanowano i zaproponowano, powiedziałem, że nie wiem o kogo chodzi, czym zgorszyłem towarzystwo – cały świat zna go, to Antoine de Paris, tym bardziej powinienem go znać jako jego rodak! Faktycznie dużo już wiedziałem o panu Antonim, interesowały mnie polonica poza granicami kraju, w owym czasie był najsłynniejszym chyba Polakiem poza Polską. Przeczytałem, nawet w oryginale, jego biografię p.t. “J’ai coiffé le monde entier” (Czesałem cały świat). Generał pouczył mnie, że to najsłynniejszy fryzjer świata i bardzo bogaty, więcej o nim nie muszę wiedzieć. Dwa razy na prośbę tu obecnej jego przyjaciółki wyasygnował po 5 milionów franków (ok. miliona dolarów amerykańskich) na odkurzenie i odnowienie polichromii kościoła, po raz drugi na remont organów, teraz pieniądze są potrzebne na renowację kaplicy poświęconej pamięci jednego z największych kompozytorów Francji Berlioza, który, wiek wcześniej, pracował w tym kościele jako organista i dawał koncerty organowe na tych jednych z największych i najwspanialszych organów we Francji. Prośba przyjaciółki o nowy datek nie spotkała się z odzewem, wiedzą że jest bardzo czuły na dźwięk języka polskiego, więc jeśli inteligentnie i subtelnie mu zasugeruję że wspomniana kaplica musi być odnowiona, może pośpieszy z nowym datkiem.

Spotkanie w restauracji

Lektura biografii pana Antoniego podyktowanej jakiemuś pisarzowi trochę stworzyła inne wyobrażenie o nim, niż spotkanie z nim twarzą w twarz. Był to 83-letni starszy pan ubrany elegancko, przystojny, pełen życia. Początkowo przypadliśmy sobie do gustu. Posadzono nas tak, że swobodnie mogliśmy z sobą pogwarzyć; reszta towarzystwa nieco oddalona przy stole rozmawiała w swoim języku. Była to, oczywiście, jedna z najbardziej znanych i drogich restauracji w Paryżu. Mówił poprawną prostą polszczyzną, lepszą niż można się było tego spodziewać po kimś, kto był poza ojczyzną 66 lat. Gdy się dowiedział, że dużo o nim wiem, rozgadał się o swej pomocy biednym artystom polskim, próbował rozwiać mity stworzone na jego temat, którym często wcześniej nie zaprzeczał, bo to bardzo pomagało w interesie. Powiedział że już nie żyje w swoim “szklanym domu”, przeniósł się do wysokiego budynku jednego z najdroższych hoteli miasta, zajął dwa najwyższe piętra, a powodem przeprowadzki było to, żeby z okiem lub balkonu mógł spoglądać na pobliski cmentarz Passy i na swój pomnik cmentarny ustawiony na nim. Mówił że już nie pracuje zawodowo, ale jeśli jakaś światowej sławy gwiazda chce by własnoręcznie przygotował jej nową fryzurę i sam ją “zainstalował” na jej głowie i stać ją na wydatek 5 milionów franków, podejmuje od czasu do czasu takie wyzwanie. Twierdził, że owszem suma dość wysoka, ale taka kreacja zabiera mu miesiąc, poza tym ta dama może się chwalić, że ma fryzurę autentycznie stworzoną rękami Antoine’a, więc były takie, co decydowały się zjawiać w jego salonie. Obiecał mi że zaprosi mnie do siebie, złożył też kilka innych obietnic. Kolacje we Francji trwają 3-4 godziny. Mogliśmy się nagadać.

Polityka poróżnia ludzi

Weszliśmy w rozmowie na teren niebezpieczny – na politykę. Zaczął ogromnie wychwalać rządy komunistyczne w Polsce. Właśnie stamtąd wrócił. Argumentacja dość prymitywna: mówił że wyjeżdżał z Polski jako biedak z pięcioma frankami w kieszeni, a teraz gdy tam się znalazł witano go jak króla. Była to podróż bajeczna: nad swoim rodzinnym Sieradzem rozsypał tony płatków róż ze swej prywatnej awionetki, wszyscy, nawet najwyżsi urzędnicy państwowi stali w kolejce, by mu uścisnąć dłoń, dłoń syna małorolnego chłopa mieszkającego na obrzeżach miasteczka, którego rodzice, by wiązać koniec z końcem musieli pracowali dodatkowo jako szewc i krawcowa. Co prawda zostawił w Polsce 400 dzieł sztuki artystów polskich, w tym wiele rzeźb Dunikowskiego, bo się z nim serdecznie przyjaźnił od 1910 r. i w jego apartamentach mistrz miał pracownię, a płacił za miejsce, wikt i opierunek rzeźbami. Na pożegnalnym śniadaniu przed powrotem do Paryża było 400 gości – wszyscy zaproszeni się zjawili. Próbowałem mu spokojnie tłumaczyć, że jego przygoda to wyjątek w tej szarej zgrzebnej rzeczywistości PRL-u. Jakby nie było zapłacił dziełami sztuki z nawiązką za ten entuzjazm wokół swojej osoby. (Do dzisiaj mnie ciekawi ile tych dzieł trafiło do muzeów polskich, ile rozebrali między sobą ci u steru jako osobiste pamiątki od Antoine’a). Przekonywałem go, że ludzie, a szczególnie chłopi, w państwie robotniczo-chłopskim mają się podle. Obowiązkowe dostawy mięsa i płodów rolnych robią rolników niekiedy nędzarzami. Przytoczyłem mu kilka innych faktów naszej polskiej szaro-burej rzeczywistości.

Rozmowa nabierała coraz więcej decybeli. Uznał mnie za smarkacza i dziwił się, że takiego wywrotowca władze Polski wypuściły z kraju. Ja nie byłem mu dłużny. Ksiądz generał zauważył, że ton dyskusji nie wróży nic dobrego, przerwał naszą konwersację twierdząc, że coś ważnego ma do załatwienia w parafii. Domyślił się, że nic nie będzie ze spodziewanej darowizny. Po drodze do św. Eustachego pod mój lokal w wozie panowała cisza jak na pogrzebie organisty. Natychmiast zapodziała się gdzieś moja nauczycielka, nic z obietnic pana Cierplikowskiego, a to wszystko przez mój niewyparzony język. Wstyd!

Jego lata młodzieńcze i wyjazd do Paryża

Dziwny to, a równocześnie fascynujący człowiek ten Antoine. Jeśli mógłbym porównać go do kogoś, to chyba do Salvadora Dali, tego genialnego malarzaekscentryka hiszpańskiego – Antoine był Salvadorem salonów fryzjerskich. Urodził się w Sieradzu w 1884 r. Skończył cztery czy pięć klas szkoły podstawowej. Potem trzeba było pracować, bo w domu bieda. Znalazł zajęcie u miejscowego cyrulika, który leczył, wyrywał zęby i strzygł, bo w miasteczku nie było fryzjera. Jego zajęcia to “przynieś, podaj, pozamiataj”, a niekiedy, gdy delikwent z bolącym zębem zbyt się rzucał na stołeczku, służył jako przytrzymywacz.

Był wszechstronnie uzdolniony manualnie. Wpadł na pomysł uczesania swej młodszej siostry. Miał wtedy, jak mi powiedział, 13 lub 14 lat, ona była młodsza od niego. Uczesanie było świetne, ale miękkie włosy dziecka nie trzymały się kupy, potraktował je więc miodem. Siostra była zachwycona, ale nie mogła wychodzić z domu, bo osy i pszczoły pędziły do niej jak do ula, a gdy trzeba było wreszcie wyjść z domu do szkoły, fryzurę musiała zmyć. Gdy mu umarł serdeczny przyjaciel na zapalenie płuc w wieku 14 lat, był niepocieszony. Matka poprosiła jego wujka Pawła Lewandowskiego, właściciela zakładu fryzjerskiego w Łodzi, by go wziął do siebie: pomoże mu w pracy, może zapomni o tej osobistej tragedii. Tu te same zajęcia co u cyrulika, a na dodatek chodzenie z wujkiem po domach bogatszych klientek w roli tragarza ekwipunku fryzjerskiego. Wuj miał to do siebie, że upijał się i często ktoś go musiał zastępować w jego obowiązkach. Przydarzyło się, że nie było nikogo z uczniów fryzjerskich by usłużyć pani Ginsberg, żonie bogatego fabrykanta, więc chłopiec na posyłki dokonał dzieła fryzjerskiego. Gdy się pani Ginsberg zobaczyła w lustrze krzyknęła z wrażenia i powiedziała: “twoje miejsce chłopcze jest w Paryżu”. Później miała to powtórzyć jakaś aktoreczka paryska, którą czesał Antoś, która była w Łodzi przejazdem. Nie było wyjścia, trzeba było jechać do Paryża. Miał już 17 lat. Gdy wysiadł z pociągu w tym mieście, jego czapka z baraniego futra, i to w lecie, wzbudzała sensację na ulicy.

Początki kariery

W owych czasach sztuka fryzjerska nawet w Paryżu była w powijakach. Wszystkie panie pielęgnowały jak najdłuższe włosy. Mówiono, że krótkie włosy powodują anemię i choroby głowy. Jeśli któraś potrafiła na nich usiąść, to był szczyt elegancji. To stwarzało wiele problemów natury higienicznej, trzeba było ciągle je rozczesywać i myć, a wiadomo Francuzi nigdy nie byli narodem żyjącym w przyjaźni z wodą. Gdy powstał kołtun na głowie, przykrywano go peruką i sprawa załatwiona. Stąd popularność pracowni perukarskich i dlatego Antoś mając praktykę z Łodzi, choć nie znał języka, szybko znalazł pracę w jednej z nich. Perukarnie znajdowały się przeważnie w piwnicach budynków, na parterze których często były zakłady fryzjerskie. O salonach jeszcze w tych czasach nikt nie słyszał. Nikomu nie przychodziło do głowy, by włosy przyciąć, bo to byłoby także pozbawieniem się kobiecości. Tylko dziewczynkom, szczególnie z biedniejszych rodzin, przycinano fryzury z grzywką nad czołem, ale przecież nikt nie chciał wyglądać jak córka stróża.

Nareszcie sława

Szczęście znowu uśmiechnęło się do Antoniego. Nie wiem z jakich powodów, ale we Francji 25 listopada w dzień św. Katarzyny Francuzki stroją się i robią porządek na głowie. Zakład fryzjerski był tego dnia przepełniony, właściciel sięgnął po posiłki z piwnicy. Antoine po raz pierwszy stanął przy krześle fryzjerskim w Paryżu i czesał tak fachowo, że panie uczesane przez niego wracały i prosiły o usługi tego “ruskiego chłopca Antoine’a.” Gdy trzeba było którejś z pań zainstalować na głowie perukę, Antoni tworzył ją w formie kapelusika z włosów, często poprzeplatanego naturalnymi kwiatami. Gdy niejaka Lili de Moure zjawiła się w takiej peruce na balu, inne panie udawały zgorszenie, ale następnego dnia pędziły do “Rosjanina Antoine’a” by i je tak przystroił. Pierwszy większy sukces odniósł Antoine w 1909 r. gdy zgłosiła się do niego znana aktorka teatralna Eve Lavalliere z prośbą, by odmłodził jej twarz. Miała 37 lat, a miała zagrać w zapowiadającej się dobrze rewii jako młoda dziewczyna. W tym momencie weszła do zakładu mała dziewczynka, córka dozorczyni z jakąś przesyłką, ostrzyżona krótko. Antoine spoglądając na dziecko wpadł wtedy na pomysł, tak mi przynajmniej to opowiadał, że tylko krótkie włosy mogą odmłodzić wygląd aktorki. Myślę, że opowiastka o dziewczynce to jedna z legend, którą tworzył koło siebie, faktem jednak było to, że aktorka dała sobie krótko przyciąć włosy i ucharakteryzować tak, że wyglądała na nastolatkę.

Wodewil robił furorę w Paryżu, dzięki jej roli przy okazji rosła sława Antoine’a. Nazwano ten styl fryzury “na pazia”, lub “na Jeanne d’Arc”. Gdy w 1922 r. Victor Margueritte wydał swą skandalizującą powieść La garconne, fryzurę przemianowano na “a la garconne”, czyli “na chłopczycę”.

Pierwszy salon fryzjerski

W wieku 25 lat Antoine zakłada swój pierwszy najsłynniejszy później Paryżu już nie zakład, ale salon fryzjerski w samym sercu miasta pod adresem Cambon 5. Po drugiej stronie ulicy zainstalowała się Coco Channel, zaprzyjaźnili się, wiele godzin spędzili razem w pobliskiej małej kawiarence dyskutując oczywiście o tym jak “upiększać” kobiety. Ona skracała suknie, wprowadzała do mody linie proste, graficzne, on dbał o ich głowy. Kilkadziesiąt lat później po śmieci Antoine’a Le Figaro tak skomentowało skutki tej przyjaźni: “Był największym z tych, którzy na równo z Channel stworzyli kobietę współczesną”.

Salon był świątynią piękna i wypoczynku. Wielka elegancka sala w szczegółach zaprojektowana przez Dunikowskiego, wygodne fotele, najnowsze urządzenia fryzjerskie, w większości wymyślone przez Antoine’a, na ścianach obrazy jego przyjaciół Modiglianiego i Picassa. Panie strojone były w jedwabne peniuary, przed cięciem i uczesaniem myto im włosy jakimś płynem skomponowanym przez Antoine’a, w skład którego wchodziły żółtka jajek i rum, masowano głowę, cięto i układano włosy tak jak sobie życzyła klientka, utrwalano fryzurę następnym wynalazkiem mistrza, mieszanką spirytusu i gumy arabskiej. W tym salonie po raz pierwszy użyto maszynki do suszenia włosów. Najodważniejsze pozwalały sobie farbować włosy początkowo na kolor błękitny, bo tak on sam je sobie farbował i tak przefarbował swego psa. Później gama kolorów została powiększona o pomarańczowy, czerwony, turkusowy, fioletowy. Gdy niejaka hrabina La Farge nie pozwoliła sobie umyć włosów, bo nie miała zwyczaju tego robić, odmówił usługi. Kilka dni później wróciła skruszona do salonu i pozwoliła mistrzowi robić ze swymi włosami co on uzna na konieczne i najlepsze dla niej.

Pierwszą czarnoskórą artystkę, słynną piękną Josephine Baker, przyozdobił “fryzurą z pierścionkami” i przepowiedział jej, że znajdzie się dzięki niej w żurnalu mody i tak się stało, bo słynne czasopismo Vogue umieściło ją na okładce swego numeru, co w owych czasach było czymś niebywałym. Innej artystce Cécile Sorel opracował całą kolekcję kreacji do rewii-przeboju “Vive Paris!” Teraz już wszystkie sławy i bogaczki strzygły się i czesały u Antoine’a. Gwiazdy: Sara Bernhard, Simone Signoret, Marlena Dietrich, Isadora Duncan były jego stałymi klientkami i płaciły kolosalne sumy za usługi. Macie Hari, skandalistce, która zaczęła swoje życie gwiazdy tańca jeszcze jako młoda dziewczyna na wyspie Jawie, skomponował fryzurę jawajską.

Apogeum sukcesu

Za sławą Antoina podążył rozwój biznesu. Założył inne salony w Paryżu, a także w Cannes, Marsylii, Londynie i tuż przed wojną nawet w Warszawie. W Anglii poznał swą żonę Marię Bertę, manicurzystkę, córkę właściciela dwóch zakładów fryzjerskich. On nie miał głowy do prowadzenia biznesu, ona przejęła więc to zadanie.

Wyszli poza dziedzinę czysto fryzjerską, Antoine projektował kapelusze, stroje i rekwizyty teatralne. Za Paryżem otworzył fabrykę kosmetyków. Lubił nowości. Pierwszy w Paryżu zainstalował w swym apartamencie organy, nauczył się na nich grać. Przyjacielowi Dunikowskiemu, który cierpiał z tego powodu, że był niski, zaprojektował buty o podwyższonych o 3 centymetry obcasach – i to nie takich sobie – były z kryształu. W ogóle lubił szkło i kryształ, zaprojektował sobie schody kryształowe w pierwszym ze swych domów na ulicy Didier, a także łóżko z kryształu w formie trumny.

Myśl o śmierci towarzyszyła mu całe życie. Zbudował sobie grób na cmentarzu Passy, zaprojektował pomnik nagrobny. Ponieważ pomnik wymiarami nie pasował do grobu, Dunikowski zrobił jego mniejszą kopię, którą umieszczono nad grobem, oryginał przekazano Muzeum Dunikowskiego w Warszawie.

Dziwny to pomnik: wysoki o dość surowych rysach nagi mężczyzna zrośnięty ciałem z nagą kobietą o rysach twarzy Cierplikowskiego. Pomnik był wyobrażeniem oddzielenia duszy od ciała, gdzie ciałem Antoine’a jest mężczyzna, dusza kobietą na pomniku. Pomnik ściągał tłumy żądnych sensacji turystów na cmentarz, bo był wyjątkowo awangardowy, powodował skojarzenia seksualne. Nawet w liberalnym Paryżu był niezłą sensacją. Doszły mnie słuchy, że w ostatnich latach zniknął z cmentarza zarówno ten grób jak i “gorszycielski” monument.

Mistrz w rozmowie powiedział mi, że prawdziwy przełom w jego karierze nastąpił w 1936 r. kiedy to został zaproszony do Londynu przed uroczystością koronacji Jerzego VI. Dozorował i kierował pracą swych podopiecznych nad 400 fryzurami najważniejszych kobiet w królestwie, sam osobiście Królowej Matce obciął włosy na krótko. Od tej pory nastąpiła lawina klientek. Każda chciała mieć włosy zrobione na chłopczycę.

Przedtem Antoine wmówił swoim klientkom, że pozbawianie się długich włosów to nie pozbawianie się kobiecości, lecz frustracji życiowych. W jego salonach było już teraz więcej amerykańskich klientek niż sław europejskich. Wtedy wielka firma Sachs z Nowego Jorku zaprosiła go do Ameryki i wynegocjowała z nim otwarcie na tym kontynencie 110 zakładów pod nazwą “Antoine”. To nie tylko nazwa – były to autentyczne salony w stylu europejskim Antoine’a. Mistrz uczył swej sztuki nowych swych adeptów, przy okazji osobiście obcinał włosy takim ikonom jak Greta Garbo, Pola Negri, Betty Davis, Joan Crawford i tym wszystkim, które było na to stać.

W Stanach Zjednoczonych rozpoczęto krucjatę przeciwko tym nowinkom fryzjerskim jako coś bardzo niemoralnego. Panie pikietowały jego salony, co oczywiście było reklamą i pomagało w interesach. W jednym z kościołów proboszcz po nazwisku potępił parafiankę o takich włosach, a krewki mąż doskoczył do niego i w czasie nabożeństwa w obecności parafian go spoliczkował. Eleonora Roosevelt, jedna z najmądrzejszych pierwszych dam Stanów Zjednoczonych, osoba poważana i kochana przez obywateli, dala się podciąć Antoniemu na chłopczycę, czym usunęła argumenty stróżek moralności.

Dziwactwa

Druga wojna światowa zastała Cierplikowskiego w Ameryce. Po wojnie wrócił do Francji, ale jego żona pozostawiona w Paryżu miała już kochanka, dawnego jego przyjaciela. Z żoną łączyła go w dalszym ciągu smutna pamięć śmierci ich syna w bardzo młodym wieku, no i biznes. Zamieszkali oddzielnie, ale przyjaźnili się i żona pozostała dalej nieoficjalnym menażerem ich firm i majątku aż do momentu odkrycia przez fryzjera, że jej kochanek niemiłosiernie go okrada. Rozstał się wtedy z nią, no i z nim, na zawsze.

Chyba od tego wydarzenia zaczął, nazwijmy to po imieniu, dziwaczeć. Był sławny, bardzo bogaty i mieszkał w Paryżu. Wszystko mu uchodziło. Ubierał się ekscentrycznie w bardzo dziwnie skrojone kolorowe ubrania. Chodził w czółenkach o kryształowych obcasach. W ogrodzie swego domu zainstalował potężny kielich szklany w kolorze rubinu podtrzymywany czterema szklanymi kolumnami. Zaprojektował wóz dla siebie i poprosił przyjaciela André Citröena by mu go zbudował. Auto miało wygląd kwadratowego salonu, miało kwadratowe lampy. Konstruktor pytany dlaczego stworzył takie dziwadło powiedział, że dla przyjaciela Antoine’a mógłby zbudować wóz nawet z kwadratowymi kołami, gdyby sobie tego zażyczył.

Pieniądze płynęły całymi workami, szczególnie ze Stanów, a on wydawał je na lewo i prawo. Początkowo zbierał dzieła sztuki jako podarki od artystów za opiekę nad nimi, potem zaczął wykupywać wszystko co było stworzone przez Polaków. Faktycznie był opiekunem wielu. Policja całego Paryża wiedziała, że każdy włóczęga, szczególnie gdy mówi jakimś dziwnym językiem, znajdzie pomoc na ulicy Cambon i tu go kierowała. Wspierał ogromnymi sumami organizacje charytatywne, wspomnianą bazylikę św. Eustachego, od jakiegoś zakonu wykupił prawo ubierania się w strój podobny do ich habitu. Nawet swoim dwom pilotom sprezentował dwa swoje prywatne samoloty.

Antoine miał hopla na punkcie swojej śmierci. Przed wyjazdem do Polski, tak na wszelki wypadek, kazał się ucharakteryzować na nieboszczyka, położył się w swym łóżku-trumnie i zamówił serię profesjonalnych zdjęć. Zaaranżował dużo wcześniej przed śmiercią swój pogrzeb opłacając orkiestrę Olimpii za udział w nim, nagrał własną mowę pogrzebową przy dźwiękach muzyki Chopina. Trumnę miały nieść kobiety, jego dawne klientki. Nie dopowiedział mi, czy w swym łóżku-trumnie kobiety zaniosły go na cmentarz w ramach ćwiczeń przed wydarzeniem.

Bankructwo

Powoli stracił swoje salony, bo nie mając zdolności menadżerskich, ani menadżera, nie wytrzymał konkurencji. Sachs z Nowego Jorku zerwał z nim kontrakt. Wykształcił dziesiątki uczniów; niektórzy stali się sławnymi fryzjerami i teraz brali mniej niż Antoine za usługi, odciągając jego klientki.

W latach sześćdziesiątych XX w. Paryż stał się stolicą mody świata. Fabryka perfum, pracownia kapeluszy i strojów teatralnych też nie wytrzymały konkurencji i padły. Jeszcze strzygł i czesał sławne kobiety jak Jeanne Moreau czy Brigitte Bardot, ale praktycznie w roku spotkania ze mną był bankrutem, o czym na razie wiedział tylko on. Planował powrót na stałe do Polski, nie dlatego, jak jego biografowie piszą, że był jak słoń, który umiera w miejscu swego urodzenia, ale dlatego że bez większej kasy nie dałoby się już brylować w Paryżu, czy gdziekolwiek na Zachodzie. To chyba był główny powód, a nie moje gardłowanie na spotkaniu, że St.- Eustache nie dostał trzeciego zastrzyku finansowego.

Nie jestem psychologiem, ale w czasie naszego spotkania natychmiast zauważyłem, że ma kompleks niższości, bo nie mógł zapomnieć i ciągle w rozmowie wracał do swego nędznego życia w Sieradzu i Łodzi. Swój brak wykształcenia świetnie ukrywał. Uczył się sam. Stąd nauka gry na organach, nauka rzeźby pod okiem Dunikowskiego, nauka rysunku technicznego, co mu było bardzo potrzebne w jego zawodzie. Gdzie on na to wszystko znajdował czas? Zabiegał o kontakty z wielkimi tego świata, znał ich wielu, z wieloma był na ty. Wkuwał na pamięć teksty Szekspira i wiersze poetów francuskich by móc komu trzeba zaimponować. Imponował – użyjmy lepszego słowa – szokował tym swoich uczniów. Musiało to być śmiesznym widowiskiem kiedy przed lekcjami nauki strzyżenia i czesania darzył ich recytacją poezji po angielsku lub francusku.

Powrót do Sieradza

Do swego Sieradza wrócił w 1970 r. Oddał muzeum teatralnemu w Warszawie 102 peruki i 14 historycznych strojów zaprojektowanych i wykonanych przez siebie. Zamieszkał w domu po rodzicach. Miał początkowo plany zbudowania na wzgórzu nad miastem “Gniazda Orląt”: szkoły i internatu dla biednej młodzieży. Przygotował plany budowy w formie jakiegoś średniowiecznego zamku z wieżami obronnymi, ale nie miał jednak pieniędzy na finansowanie tego przedsięwzięcia, a rząd PRL-u nie kwapił się do spełnienia jego ostatniego marzenia.

Żył jak samotnik. Przyjaźnił się tylko z proboszczem i rodziną. Uprawiał ogród, sam wysypał żwirem ścieżkę od domu do ulicy, żywił się sam. Stodołę własnoręcznie przerobił na salon, gdzie umieścił fortepian sprowadzony z Paryża. Dość surrealistycznie dla mieszczan-wieśniaków brzmiały jego dźwięki, gdy pracowali w polu, a jeszcze bardziej gdy spacerował wśród nich recytując na głos wiersze w języku francuskim (angielskie chyba już zapomniał). Gdy chwila realnej śmierci zaczęła się nieuchronnie zbliżać, Antoine wyreżyserował w Sieradzu próbę swego pogrzebu. Telewizja łódzka nakręciła ten trochę makabryczny ceremoniał. Miałem okazję oglądać w programie telewizyjnym jak go zamykają żywcem w Peruka z ludzkich włosów Włosy na chłopczycę trumnie, potem widziałem jak maszeruje za tą trumną – chyba brakowało mu powietrza w niej, więc wyjęto go z niej w czasie drogi na cmentarz, czym jeszcze bardziej udramatyzował to makabryczne widowisko.

Zmarł w lipcu 1976 r. Nie było pieniędzy, by spełnić jego ostatnią wolę i wysłać ciało do jego mogiły w Paryżu. Pochowano go na cmentarzu w Sieradzu. Jego polscy uczniowie i stypendyści zrobili zbiórkę pieniężną wśród fryzjerów polskich i u nieznanego mi z imienia i nazwiska polskiego rzeźbiarza zamówili kopię jego pomnika grobowego. Artysta jeszcze bardziej niż w oryginale wyeksponował pośladki “duszy” pana Antoniego. Pomnik wywoływał zgorszenie od momentu erekcji do dzisiaj. Nie zdziwiłbym się, gdyby dzisiejsi stróże moralności narodowej, na przykład panie w beretach moherowych, zdemolowały go. Jan Pietrzak – historyk nie kabareciarz – był w Sieradzu na uroczystości odsłonięcia pomnika w 1984 r. Wspomina: “Stare dewotki szły i “tfu, tfu” w stronę tego pomnika – co za plugastwo!” Jeden z francuskich uczniów Antoine’a Alexandre Raimon, który obiecał kiedyś mistrzowi zajęcie się jego pogrzebem, poczuł wyrzuty sumienia, że w tej sprawie nic nie zrobił, przyjechał do Polski, otrzymał od władz polskich pozwolenie na ekshumację zwłok. Odcięto nieboszczykowi prawą dłoń, którą zawiózł do Paryża i tam ją pochował w grobie na Passy. Był to już rok 1992. Dzisiaj, jak już wspomniałem, nie ma tam nawet śladu po Cierplikowskim, nie wiemy co stało się z jego pomnikiem i jego ręką.

Takie są dzieje tego niezwykłego człowieka, prawdziwego kameleona, Salvadora Dali fryzjerstwa i, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, dość smutne i samotne ostatnie lata życia. Pomijając dziwactwa Antoine’a trzeba przyznać, że był to niezwykły człowiek, który dużo zrobił dla swych klientek, uczynił z zawodu fryzjerskiego swoistą sztukę. Jego długoletni przyjaciel, znany poeta i dramaturg francuski Jean Cocteau tak charakteryzuje życie tego człowieka: “Antoine jest poetą i ten zapewne jego dar pozwolił mu ze sztuki fryzjerskiej uczynić sztukę prawdziwą”.