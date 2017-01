Amerykanie aklimatyzują się w Polsce

Amerykańscy żołnierze przemieścili główną część sprzętu z Niemiec do Polski. Teraz zajmują się przygotowaniem czołgów M1A2 Abrams i bojowych wozów piechoty Bradley do ćwiczeń – poinformował oficer prasowy 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej mjr Artur Pinkowski. Od kilku dni na poligonach w Żaganiu i Świętoszowie słychać pierwsze wystrzały.

“Obecnie realizujemy strzelania kalibrujące i sprawdzające dla naszych pojazdów, żeby sprawdzić działanie systemów kierowania ogniem. Strzelnice w Polsce nie różnią się wiele od naszych, jednak tutaj jest trochę zimniej” – powiedział kierujący szkoleniem na strzelnicy czołgowej “Karliki” kpt. Mark Buhl z amerykańskiej 3. Brygady.

W Żaganiu przebywa kilkuset żołnierzy z USA. Stacjonują w obozowisku poligonowym “Karliki” oraz w kompleksie “Żagań-Las”, gdzie znajduje się polska 34. Brygada Kawalerii Pancernej. Tam siedzibę ma dowództwo “Żelaznej Brygady” z Kolorado.

“Zawsze, kiedy opuszczasz dom, nie czujesz się komfortowo. Stworzone tutaj warunki są jednak dobre, a do tego od dwóch tygodni jesteśmy tak zajęci przemieszczaniem i przygotowywaniem naszego sprzętu, że nie mamy czasu na tęsknotę” – powiedział oficer prasowy z 3. Brygady kpt. Scott Walters.

W kompleksie “Żagań-Las” żołnierze są zakwaterowani w budynkach koszarowych i korzystają z polskiej stołówki z naszym menu. Z kolei w Karlikach warunki są typowo poligonowe.

Po kompleksie “Karliki” oprowadzał w środę dziennikarzy kpt. Josh Ruskiewicz z 1. Batalionu Piechoty 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. Oficer ma polskie korzenie. Jak wyjaśnił, jego przodkowie w latach 80. XIX wieku wyemigrowali z Polski do Stanów Zjednoczonych.

W Karlikach Amerykanie są zakwaterowani w drewnianych barakach z ogrzewaniem. W każdym znajduje się po kilka piętrowych łóżek stół i krzesła. Rozbitych jest także kilka namiotów. Prysznice znajdują się w parterowym murowanym budynku. Na całym obozowisku rozstawione są także przenośnie toalety i umywalki.

Ruskiewicz mówił, że warunki są polowe, ale bardzo dobre. Zażartował, że jest o wiele milej i bezpieczniej niż np. podczas misji w Iraku, w których brał udział.

“Wstajemy o godz. 6.30, stołówka jest otwierana godzinę później. Na razie skupiamy się na przygotowaniu sprzętu po jego przemieszczeniu z USA. Dążymy do tego, żeby cały sprzęt był jak najszybciej gotowy do użycia” – powiedział Ruskiewicz. Dodał, że służba trwa ok. 12 godzin. Po niej żołnierze mają czas wolny.

“Po służbie większość z nas udaje się do miasta. Na początek żołnierze kupują przede wszystkim polskie karty do telefonów komórkowych, a także adaptery i ładowarki do sprzętu elektryczstrona nego. Byłem też w jednej z kawiarni, gdzie piłem wyśmienitą gorącą czekoladę” – mówił Ruskiewicz.

Amerykanów można spotkać w żagańskich kawiarniach, restauracjach czy barach. Odwiedzają sklepy. W mieście widać ożywienie. Przybysze zza Oceanu chwalą sobie tradycyjne polskie jedzenie, dużym powodzeniem cieszy się także pizza.

Do oddalonego o kilka kilometrów centrum Żagania Amerykanie jeżdżą m.in. samochodami z wypożyczalni. Kilka takich aut na polskich i niemieckich numerach rejestracyjnych można było zobaczyć w pobliżu baraków. Korzystają też z pojazdów należących do wojska.

W przypadku kompleksu “Karliki” żołnierze jedzą posiłki na stołówce w murowanym, parterowym budynku. Cała żywność pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, jest jedynie przygotowywana na miejscu i podawana przez polskich kucharzy.

Na śniadania najczęściej żołnierze jedzą grzanki, jajecznicę czy płatki owsiane z mlekiem. W środę na obiad, a w zasadzie na lunch, było kilka dań do wyboru, m.in. potrawka z kurczaka, wołowina, ryż, a do tego gotowana marchewka z groszkiem i kilka innych przystawek. Cały czas dostępny jest bufet z kawą, sokami i innymi napojami oraz słodyczami.

Pora lunchu trwa kilka godzin, nie ma ściśle określonej godziny wydawania posiłków. W stołówce nie było więc tłumu żołnierzy. Każdy żołnierz zawsze może przyjść po następną porcję. Niedaleko stołówki żołnierze mogą skorzystać z usług polskich fryzjerów. Oczywiście “salon” znajduje się w jednym z baraków.

W innym baraku zlokalizowane jest centrum dowodzenia. Stąd prowadzony jest nadzór na batalionem i utrzymywana łączność z dowództwem. Tam też trafiają wszystkie informacje dotyczące osób wchodzących na teren obozu.

Na terenie obozowiska żołnierze mają do dyspozycji amerykański sklep. W kontenerowej naczepie mogą kupić głównie artykuły spożywcze, higieniczne i napoje – wszystko pochodzi z USA, obsługują też Amerykanie.

Tym, co od razu rzuca się w oczy podczas wizyty w amerykańskim obozowisku, jest przyjazne nastawienie żołnierzy do obcych. Są uśmiechnięci i chętni do rozmów. Choć pracy mają dużo, w ich zachowaniu nie widać pośpiechu i zdenerwowania.

Nieopodal mieszkalnych baraków znajduje się ogromna baza sprzętowa. Dopiero tam można się przekonać, jak dużym przedsięwzięciem logistycznym jest przerzucenie z USA sprzętu pancernej brygady.

Na placu stoją dziesiątki pojazdów, zarówno bojowych, jak i zabezpieczenia, od terenowych Humvee poczynając, poprzez lżejsze transportery gąsienicowe, bojowe wozy piechoty Bradley na czołgach M1A2 Abrams kończąc. Na placu są też dziesiątki kontenerów i wiele ciężarówek oraz innych pojazdów technicznych.

Sercem bazy sprzętowej są dwa ogromne, podgrzewane namioty. W nich mechanicy zajmują się przygotowywaniem sprzętu do eksploatacji, dokonywane są przeglądy i naprawy. Np. w jednym z namiotów mechanicy majstrowali przy elementach zawieszenia jednego z czołgów Abrams, a obok przeglądali silnik innego pojazdu gąsienicowego.

Pod koniec stycznia amerykańskie pododdziały pancernej brygady zakończą okres szkolenia przygotowawczego i przejdą do realizacji wspólnych zadań szkoleniowych z pododdziałami z jednostek 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej – przekazał Pinkowski.

Skierowana do Polski brygadowa grupa bojowa liczy 3,5 tys. ludzi i dysponuje 400 pojazdami gąsienicowymi i ponad 900 kołowymi, w tym 87 czołgami M1A2 Abrams, 18 samobieżnymi haubicami kal. 155 mm Paladin, ponad 400 samochodami Humvee i 144 bojowymi wozami piechoty Bradley. Pierwsi na 9-miesięczną zmianę przyjechali na misję w Polsce i w innych krajach regionu żołnierze z 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 4 Dywizji Piechoty w Fort Carson w stanie Kolorado.

Żołnierze “Żelaznej Brygady” stacjonują w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu. W lutym wraz ze sprzętem zaczną się przemieszczać w regionie, by ćwiczyć z europejskimi sojusznikami.

Stacjonujący w Polsce żołnierze amerykańskiej brygady pancernej podlegają – zgodnie z zasadą obowiązującą w NATO – polskiej jurysdykcji; tak jak w innych przypadkach obowiązują tu także zwolnienia celne i podatkowe. W przypadku odpowiedzialności karnej właściwe są sądy polskie.

Kwestie związane ze stacjonowaniem kolejnego amerykańskiego pododdziału w Polsce są regulowane w umowie między państwami Sojuszu dotyczącymi statusu ich sił zbrojnych – NATOSOFA (Status of Forces Agreement) z 1951 r., polsko-amerykańskiej umowie SOFA z 2009 r. i porozumieniu wykonawczym do niej, ustawie o zasadach pobytu obcych wojsk na terytorium RP oraz rozporządzeniu w sprawie komisji do rozpatrywania roszczeń w tytułu szkód wyrządzonych przez wojska innych państw. “Do żołnierzy USA przebywających w Polsce w ramach 3. ABCT zastosowanie będzie miała umowa SOFA RP-USA oraz porozumienie wykonawcze dotyczące rozpatrywania roszczeń. W kwestii roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez siły zbrojne USA zastosowanie będą miały ponadto właściwe przepisy NATO, a także właściwe przepisy polskie” – przypomniał rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz.

W przypadku odpowiedzialności karnej właściwe są sądy polskie. “Zgodnie z ogólną zasadą funkcjonującą w NATO, w przypadku ścigania przez władze RP członka sił zbrojnych USA w odniesieniu do przestępstw popełnionych na terytorium RP i karalnych zgodnie z prawem polskim, jurysdykcja będzie sprawowana przez sądy RP w oparciu o przepisy polskie” – przypomniał Misiewicz.

Wyłączone spod jurysdykcji polskich sądów są czyny karalne w USA, ale niekarane zgodnie z prawem RP. Umowa SOFA RP-USA przewiduje jednak możliwość zrzeczenia się przez Polskę – na wniosek strony amerykańskiej – pierwszeństwa w sprawowaniu jurysdykcji karnej. Zapis ten zawarto w uznaniu znaczenia nadzoru dyscyplinarnego władz wojskowych USA nad członkami ich sił zbrojnych.

Rzecznik MON przypomniał, że w przypadku roszczeń za szkody o tym, kto poniesie koszty odszkodowań będą decydować każdorazowo okoliczności zaistniałej szkody – w stosunku do kogo została ona wyrządzona (czy w mieniu wojskowym RP, innym mieniu państwowym, czy też w stosunku do mienia osoby trzeciej), rozmiar szkody oraz to, czy działanie lub zaniechanie skutkujące szkodą wiązało się z wykonywaniem obowiązków służbowych, a także stopień przyczynienia się wojsk sojuszniczych do zaistniałej szkody.

W umowie NATO-SOFA z 1951 r. (której stroną Polska stała się wstępując do sojuszu w 1999 r.) strony wzajemnie zrzekają się roszczeń w tytułu szkód wyrządzonych przez wojska, jeżeli szkoda powstała w związku z działaniami prowadzonymi w ramach NATO.

Zapisy tej umowy, wspólnej wszystkim państwom sojuszniczym, uzupełnia SOFA RP-USA, podpisana w grudniu 2009 r. (wcześniej Polska miała analogiczną umowę tylko z Niemcami). Jej celem było uszczegółowienie podstaw prawnych pobytu sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Polsce. Umowę zawarto w związku z planami rotacyjnych pobytów baterii obrony powietrznej Patriot i umieszczenia bazy w Redzikowie, ale od początku zakładano, że będzie regulować także kwestie związane ze stałą obecnością amerykańskich wojsk w Polsce.

Umowa potwierdziła general ne zobowiązanie USA do przestrzegania prawa RP w czasie pobytu na terytorium Polski i do zapewnienia polskim organom porządkowym uprawnień do egzekwowania polskiego prawa wobec personelu USA. Strona polska ma prawo do odmowy wjazdu członków personelu USA na polskie terytorium i żądania usunięcia danych osób w dowolnym czasie, mimo zniesienia wymogów wizowych dla personelu USA i członków rodzin.

Umowa ma charakter ramowy; nie stanowi samodzielnej i wystarczającej podstawy prawnej obecności wojsk USA na terytorium RP. Stosuje się ją, gdy wojska USA przebywają na terytorium RP na podstawie odrębnego porozumienia między oboma państwami, określającego np. liczebność personelu i sprzętu.

Umowa potwierdziła zwolnienia celne i podatkowe przyznane państwom NATO na terytorium innych państw w umowie NATO SOFA oraz w prawie Unii Europejskiej. Ponadto wprowadziła zasadę, że dochód otrzymany przez podmioty amerykańskie od sił zbrojnych USA nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce, lecz na zasadach obowiązujących w USA.

Jednym z trudnych tematów trwających kilkanaście miesięcy negocjacji były kwestie ochrony środowiska. W razie szkód, USA są zobowiązane do niezwłocznych działań ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczenia i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Polska jest zobowiązana do ochrony miejsc przebywania wojsk USA; Amerykanie – poza tymi miejscami – mogą podejmować działania w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa jedynie za zgodą strony polskiej. Umowa reguluje także zasady przebywania na zagranicznych podmiotów dostarczających towary i świadczących usługi wyłącznie siłom zbrojnym USA. Takim wykonawcom kontraktowym przyznano pewne ułatwienia, np. przyspieszenie procedury wizowej, zwolnienie z wymogu posiadania licencji zawodowych i pozwoleń na pracę, a także reglamentacji działalności gospodarczej. W pozostałym zakresie firmy te muszą przestrzegać prawa RP.

Marcin Rynkiewicz i Jakub Borowski