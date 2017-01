20 lat minęło… oby tak dalej!

Każdy luty to w Toronto i okolicach czas na wielki zbiorowy chichot. Publiczność wypełniająca w piątkowe i sobotnie wieczory ogromną salę Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississaudze zarykuje się (i czasami zamyśla). Kabaret “Pod Bańką” wymyślił znakomitą formułę, która sprawdza się bez pudła dając Polonusom znużonym manotonią środka zimy kopa energii, bo nie ma nic lepszego na znużenie niż szczery śmiech.

Maraton kabaretowy Kabaretu “Pod Bańką”, zwany słusznie Kabaretonem, w tym roku świętuje swoje 20. urodziny. To czas na podsumowania i trochę statystyk, a nikt o wszystkich tych detalach nie pamięta lepiej niż Wojtek Gawenda i jego to właśnie wyciągamy na wspomnienia.

Ostatnio zdarza się, gdy poruszam z ludźmi temat 20. Kabaretonu, usłyszeć pełne zdziwienia pytanie: “Jak to, to oni jeszcze to robią?” Z tego wniosek, że w Polonii krąży plotka i o tym też musimy pogadać.

Małgorzata P. Bonikowska: Nasza rozmowa, bilety i jubileuszowe kalendarze w polskich sklepach to najlepszy dowód na to, że istniejecie i działacie…

Wojtek Gawenda: Oczywiście, że działamy, istniejemy i mamy sie dobrze, mamy się bardzo dobrze i dobrze nam tak!

M.P.B.: Krążą plotki, że zakończyliście działalność…

W.G.: Na szczęście są to tylko plotki wynikające z nieporozumienia, a raczej z niezrozumienia. Niektórzy pomieszali ze sobą fakty i wyszła z tego nieprawdziwa sensacja. Spróbuję zatem wszystko krótko wyjaśnić. Prawie 24 lata temu Magda Papierz z Andrzejem Pugacewiczem powołali do życia Kabaret “Pod Bańką”, który działa cały czas i ma się bardzo dobrze. 20 lat temu powstała coroczna impreza o nazwie Polonijny Kabareton. Niektórzy już tutaj mylą dwie nazwy – Kabaret z Kabaretonem, a przecież historia Kabaretu “Pod Bańką” i historia Kabaretonu to dwie różne rzeczy aczkolwiek są ze sobą nierozerwalnie powiązane. I zarówno Kabaret jak i Kabareton cały czas istnieją.

Do całego tego “zamieszania” doszła jeszcze szkoła artystyczna Mavo Academy of Arts & Music oraz After Hours Club, które prowadziliśmy przez 15 lat. Półtora roku temu sprzedaliśmy szkołę, która tym samym zakończyła swoją działalność, podobnie jak After Hours Club czyli kameralna scena Kabaretu “Pod Bańką”. Reasumując – niektórzy zakończenie działalności szkoły i klubu niesłusznie połączyli z zakończeniem naszej całej działalności, a jest to nieprawda. Parafrazując słynne powiedzenie agenta J-23, można śmiało powiedzieć, że Kabaret i Kabareton nadal nadają….

M.P.B.: Cofnijmy się do początku. Skąd wziął się pomysł na Kabareton?

W.G.: W latach 90-tych nastąpił istny “wysyp” kabaretowych grup w Toronto i okolicach. Do “Szuflady” Jacka Janowskiego dołączył “Klub za 5 dolarów” z Cambridge, Kabaret “Pod Bańką” z Toronto, kabaret “To i Owo” z Hamilton, “Grupa Razem z nami” z St.Catharines (potem zmieniła nazwę na “Teatr bez Aktora”),, kabaret “C-Dur” z Winnipegu, a w Ottawie działał kabaret “Po Ósmej” Romana Górnego – najdłużej działający polonijny kabaret na świecie, który będzie wkrótce obchodził 30. urodziny. Do tego były kabarety działające w Chicago i Nowym Jorku. Pomyślałem sobie, że warto by było wzorem opolskich kabaretonów, sprowadzić ich wszystkich na jedną scenę i zaprezentować szerszej publiczności. Był październikowy wieczór 1997 roku kiedy powiedziałem o swoim pomyśle Magdzie Papierz. Wyprzedając Twoje pytanie pochwalę się od razu – tak, Polonijne Kabaretony to mój pomysł!!! Już na drugi dzień pojechaliśmy do Polskiego Centrum Kultury i zarezerwowalismy pierwszy możliwy i rozsądny termin – był to piątek, 16 stycznia 1998. Stwierdziliśmy, że 3 miesiące wystarczą na reklamę i uzgodnienie terminów z innymi grupami. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że zaczynamy kawałek historii polskiego kabaretu i kanadyjskiej Polonii….

M.P.B.: Jak Kabareton zmieniał się przez lata?

W.G.: Zmieniał się i to bardzo. I chyba dzięki tym zmianom przetrwał te 20 lat. Po prostu się nie znudził.

Pierwszy i drugi Kabareton można śmiało opatrzyć podtytułem “u wrót delirium”. Trwały po 8-9 godzin i kończyły się nad ranem. Pierwszy Kabareton odbył się w piątek ale drugi, rok później, graliśmy już w sobotę co było o tyle wygodne, że publiczność wychodząc z Polskiego Centrum Kultury od razu mogła pójść na niedzielną poranną Mszę do kościoła. Rosnące zainteresowanie publiczności i wyprzedane “na pniu” bilety na pierwsze dwie edycje skłoniły nas do decyzji by Kabareton odbywał się w dwa dni. Od Trzeciego Kabaretonu są zatem dwa koncerty – jeden w piątek, a drugi w sobotę.

Kolejna zmiana dotyczyła zapraszania gości z Polski. W terminie drugiego Polonijnego Kabaretonu przebywała w Kanadzie i USA Dorota Stalińska, która miała tournee ze swoją sztuką. Postanowiliśmy “wykorzystać” jej obecność tutaj i zaprosiliśmy ją do występu na polonijnym Kabaretonie i tak zaczęła sie tradycja by zapraszać gości z Polski a na przestrzeni kolejnych lat przez scenę polonijnych kabaretonów przewinęła się plejada gwiazd polskiego kabaretu. Po Dorocie Stalińskiej byli Marian Opania, Stefan Friedmann, Jacek Fedorowicz, Roman Kłosowski, Maciej Damięcki, Barbara Wrzesińska, Emilia Krakowska, Tadeusz Drozda, Jan Pietrzak, Krystyną Sienkiewicz, Krzysztof Piasecki, Krzysztof Tyniec, Andrzej Grabowski, Ireneusz Krosny, Paweł Dłużewski, Stan Tutaj, Genowefa Pigwa, kabarety “OT.TO” , “Rak”, “Klika”, i “Afisz”.

Oczywiście Kabaretony zmieniały się nie tylko pod względem artystycznym ale również pod względem organizacyjnym. Przede wszystkim udało się po pierwszych dwóch edycjach skrócić programy do 4-5 godzin, a później nawet do 3. Dzisiaj Kabareton składa się z trzech części – każda po godzinie plus oczywiscie dwie przerwy.

M.P.B.: Już na początku lutego Wasz 20. Kabareton. To niesamowita liczba. Przyjrzyjmy się tej tradycji liczbowo.

W.G.: O tak, 20. edycja cyklicznej imprezy kabaretowej to nie lada osiągnięcie. Niewiele imprez kabaretowych w Polsce może “pochwalić się” takim stażem. I to chyba jest nasz największy sukces – bo skoro od 20 lat publiczność chce przychodzić i chce się bawić z nami to znaczy, że cały czas mamy do zaproponowania coś nowego, coś ciekawego.

M.P.B.: Ilu to w sumie widzów?

W.G.: Ponad 25 tysięcy widzów i ponad 150 godzin premierowych przedstawień.

M.P.B.: Ilu wykonawców?

W.G.: Ponad 200 wykonawców z Kanady, Stanów Zjednoczonych i z Polski.

M.P.B.: Ile piosenek i skeczów?

W.G.: Tego nawet ja nie jestem w stanie zliczyć… ale tak myślę, że to około 500 piosenek, 500 skeczów i 500 monologów… mniej więcej… i bardziej w kierunku “więcej”…

M.P.B.: Który był w Twoim przekonaniu najlepszy?

W.G.: Najlepszy?… zawsze jest ten, który będzie… nie mnie to oceniać. Każdy był jedyny w swoim rodzaju i każdy wpisał się w historię tej imprezy. Oczywiście gusty publiczności są różne (i całe szczęście!!!) i każdemu podoba się coś innego dlatego jedni uważają, że ta czy inna edycja była najlepsza… Mnie osobiście najbardziej cieszy to, że coś co wymyśliłem 20 lat temu nadal istnieje i podoba się, a o tym świadczy frekwencja na widowni…

M.P.B.: Na pewno przy okazji tylu Kabaretonów były jakieś śmieszne sytuacje czy historie, które wrosły w historię tej imprezy.

W.G.: Och, było tego mnóstwo… nie sposób wszystkiego przytoczyć. Najbardziej intrygujące było, że na pierwszym Polonijnym Kabaretonie koniki sprzedawały bilety po Centrum Kultury po prawie trzykrotnie większej cenie. To chyba jedyny taki przypadek w historii polonijnych imprez. No i słynne hasło kiedy na pierwszych dwoch edycjach wpadałem do garderoby i wołałem -“budzić się! wstawać! kończymy, wszyscy na scenę – finał”…

M.P.B.: Przed nami numer 20. Czego możemy oczekiwać na jubileuszowej edycji?

W.G.: No cóż… Przede wszystkim mamy kapitalnego gościa z Polski – Artur Andrus to niepowtarzalna, fantastyczna osobowość kabaretowa. Kto zna to nie muszę już nic dodawać, a kto nie zna to będzie zachwycony po raz pierwszy. My jak zwykle przygotowujemy premierowy program, a poza tym wystapią wykonawcy indywidualni, polonijne kabarety, a będą też niespodzianki (bo jakże by inaczej?). Jubileusz rządzi się swoimi prawami, więc będą tez jubileuszowe niespodzianki. A to wszystko już 3 i 4 lutego w Polskim Centrum Kultury w Mississaudze. Zapraszam zatem na ten jedyny w swoim rodzaju dobrowolny zjazd dowcipu, humoru i żartu estradowego – na 20. Polonijny Kabareton.

M.P.B.: Czekamy na tort i Andrusa…

No właśnie, zważywszy że to jubileusz i to z TAAAKIM gościem, może powtórzyć się sytuacja z konikami, więc zachęcamy by za długo nie zwlekać z kupowaniem biletów.

A jeśli są jeszcze tacy, którzy nie znają talentu Artura Andrusa, to zapewniamy, że to ostatnie momenty w ich życiu, kiedy nie są jego oddanymi do grobowej deski fanami. Andrus to postać wyjątkowa i iście renesansowa. Sam o sobie pisze na swojej stronie internetowej: “Artysta multimedialny. Na co dzień redaktor trójkowej “Powtórki z rozrywki”, legendarny gospodarz spotkań kabaretowych w warszawskiej “Piwnicy pod Harendą”, co jakiś czas konferansjer różnych imprez kabaretowych, a poza tym poeta, piosenkarz, dziennikarz, autor książek, tekstów piosenek, bajek, artysta kabaretowy, komentator “Szkła kontaktowego”, Mistrz Mowy Polskiej…” (http://www.arturandrus.art.pl). Nieźle, prawda? To mistrz wysmakowanego i wyrafinowanego humoru oraz wyciskacz łez wielu (tych ze śmiechu).

Jego i wielu innych zobaczymy na 20. Kabaretonie, na który my nie możemy się już doczekać, gratulując Kabaretowi “Pod Bańką” wytrwałości i kreatywności o życząc mu co najmniej 20 kolejnych Kabaretonów!

