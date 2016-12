Wieprzowina – koronowana głowa polskich stołów

Postanowiłem dzisiaj przybliżyć coś co jest nam bardzo bliskie. Nie jest to łatwe, ale zobaczymy co z tego wyjdzie.

Z kroniki najdawniejszej Galla dowiadujemy się, że Piast na postrzyżyny syna, więc na ucztę uroczystą, przygotował wieprzka tucznego i beczułkę piwa wystałego, z czego wnioskować nam wolno, że za czasów Galla (początek wieku XII) “ludzie zamożności miernej wieprzowiną pieczoną lub warzoną i piwem gości swych raczyć byli zwykli”. Wiadomo, że w wiekach średnich najchętniej jadano mięso, dając mu pierwszeństwo przed każdą strawą inną. Mięsa dostarczały: woły, krowy, cielęta, dalej owce i koźlęta, mięsa i okrasy wieprze, w lasach wypasane żołędzią. Bywa też mowa o szynkach wieprzowych i połciach słoniny”.

Wieprzowina, w kuchni za czasów Jagiełły zajmowała miejsce bardzo wybitne, spożywano jej niemało, zarówno u dworu, jak przy stole czeladnim. Wieprze hodowano na potrzebę własną w dobrach królewskich, ale że ich nie starczyło widocznie, więc je też zakupowano często na targach, bądź żywe, bądź zabite, w całości lub częściami. W dni mięsne służyły za pożywienie, dostarczając pieczeni, o których “Rachunki” [zachowane rachunki dworu królewskiego, Peszke je, z lekka przynudzając, niezwykle starannie analizuje]mówią wyraźnie; nadto z nich brano okrasę do potraw, zdaje się bowiem, że mięsa nie kraszono nigdy masłem, a groch ze słoniną, to przecie znana potrawa narodowa nasza.

Wieprzowinę jadano świeżą, na pieczyste, lub warzoną, solono ją na zapas, wędzono też niezawodnie, chociaż o tym w “Rachunkach” wzmianek wyraźnych nie napotykamy; przygotowywano z niej połcie słoniny, szynki, należące także już “wtedy do jadła wielkanocnego, robiono kiełbasy i kiszki”. Do pieczystego, jako przyprawę, może niezupełnie stosowną, dodać by można salsę, przyrządzoną na sposób tej, którą miała na wieczerzę królowa Jadwiga w Korczynie d. 20 maja r. 1389, a składającą się z oliwy, pietruszki i cebuli, więc dodawszy do tego octu, o którym “Rachunki” wspomnieć zapomniały, otrzymalibyśmy mieszaninę bardzo podobną do znanej dziś sauce ä la vinaigrette.

Król Zygmunt III, chociaż z urodzenia Szwed po kądzieli Jagiellończyk, z upodobań i obyczajów był raczej Niemcem, oglądającym się wciąż na Wiedeń i stamtąd biorącym wzory, a tam wówczas w kuchni i przy stole cesarskim przeważał też jeszcze wpływ włoski z przymieszką mniej widoczną hiszpańskiego, odnoszącego się jednak więcej do sposobu zachowywania się u stołu, niż do potraw samych. Wobec tego nie dziwota, że i na dworze polskim działo się podobnie. Dwór królewski naśladowali panowie i biskupi, z nich brało przykład ziemiaństwo zamożniejsze, będące znów wzorem dla tłumu szlachty uboższej, najwytrwalej wszakże trzymającej się zawsze obyczajów dawnych, wciąż i po staremu zajadającej barszcze i krupniki, flaki i sztuki mięsa, groch i jagły ze słoniną, pieczenie wołowe i wieprzowe z cebulą i chrzanem, wędzonkę z kapustą, a za przysmak mającej gęś z jabłkami, głowiznę wieprzową z chrzanem, jagnięcinę z koprem itp. potrawy, a jeno gdy gość zawitał wyciągającej ze schowanka pieprz, szafran, rodzynki, migdały oraz inne przyprawy, żeby się przed nim nie powstydzić.

Wieprzowina jest mięsem uniwersalnym, o szerokim zastosowaniu zarówno pod względem kulinarnym – do przygotowania smacznych potraw w procesie gotowania, duszenia, smażenia czy pieczenia, jak i przerobowym – do produkcji kiełbas, wędzonek oraz konserw. Wieprzowina charakteryzuje się określoną wartością odżywczą. Jest przede wszystkim źródłem pełnowartościowego białka – ze względu na korzystny skład aminokwasowy, cennym źródłem witamin z grupy B, w tym m.in. B1 (tiaminy), B2 (ryboflawiny), B3 (niacyny) i B12 (kobalaminy), a także wartościowym źródłem dobrze przyswajalnego żelaza i cynku. Zarówno żelazo, jak i cynk są znacznie lepiej przyswajalne przez organizm człowieka z produktów pochodzenia zwierzęcego niż roślinnego. Z sałaty wchłania się tylko 4% zawartego w niej żelaza, z chleba 5%, ze szpinaku 1 %, natomiast z mięsa ok. 20%.

Wysoka przyswajalność żelaza z czerwonego mięsa wynika z tego, że zawarte w nim żelazo ma postać hemową (Fe+2), która wchłania się lepiej od żelaza niehemowego (Fe+3), obecnego w produktach roślinnych. Spośród wszystkich elementów tuszy wieprzowej najwięcej żelaza zawiera karkówka (6,25 mg/100g, przy dziennym zapotrzebowaniu od 10 do 20 mg).

Znacznie bogatszym źródłem żelaza hemowego jest wątroba wieprzowa (18,7 mg/100 g). Golonka to element kulinarny, który podczas przemysłowego rozbioru tuszy wieprzowej pozyskuje się zarówno z kończyny przedniej (po odcięciu od łopatki), jak i z kończyny tylnej (po odcięciu od szynki). Strukturę tego elementu tworzą pęczki włókien poprzerastanych powięziami, zbudowanymi głównie z włókien kolagenowych i elastynowych. Dla konsumenta golonka jest przede wszystkim źródłem pełnowartościowego białka, które jest potrzebne naszemu organizmowi. Ponadto jest dobrym źródłem kolagenu i elastyny, które korzystnie wpływają na stan skóry, włosów i paznokci, a także bogatym źródłem żelaza, którego niedobór może powodować niedokrwistość (anemię).Jest to bardzo dobry produkt do przygotowania w postaci gotowanej lub pieczonej, a także na grilla. Golonka to również tradycyjna polska potrawa podawana z chrzanem lub musztardą. W przeszłości golonka uchodziła za przysmak i często królowała na stołach szlachciców.

Żeberka są elementem kulinarnym pozyskiwanym z odcinka piersiowego półtusz wieprzowych. Wyróżniają się dużą zawartością tłuszczu międzymięśniowego i śródmięśniowego, w związku z tym są poszukiwane przez miłośników grillowania. Średnia kaloryczność tego elementu wynosi 309 kcal. Ze względu na to, że żeberka zalicza się do tzw. tłustych “wyrębów” wieprzowych, są one również dobrym źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, w tych szczególnie A i E, które zmniejszają ryzyko powstawania komórek nowotworowych.Jest to znakomity produkt na grilla, do pieczenia, do duszenia, również jako baza do przygotowania różnego rodzaju zup, a także jako dodatek mięsny do bigosu.

Szynka to jeden z najbardziej wartościowych elementów kulinarnych tuszy wieprzowej, który jest wykrawany z jej tylnej części.W sprzedaży detalicznej szynka wieprzowa występuje również pod nazwą myszka, która obejmuje mięsień czworogłowy uda. Element ten wyróżnia się niską zawartością tłuszczu i niską kalorycznością – 100 g szynki to tylko 118 kcal. Mięso szynki jest bogatym źródłem pełnowartościowego białka, co wiąże się jego składem aminokwasowym, witamin z grupy B, w tym szczególnie B1, B6 i B12 oraz takich składników mineralnych jak fosfor i żelazo, a także cynk. Ponadto mięso chude, jakim cechuje się szynka, ma niską zawartość sodu. Dlatego można je proponować jako składnik diety przy nadciśnieniu tętniczym.

Szynka to znakomity element do smażenia, duszenia i pieczenia, wykorzystywany również w przetwórstwie do przygotowywania wędzonek. Czerwone mięso jakim jest wieprzowina jest silnym afrodyzjakiem, gdyż kolor czerwony uważany jest za najbardziej erotyczny i niezwykle zmysłowy. Za afrodyzjaki uchodzą także podroby wieprzowe, w tym m.in. wątroba, nerki, żołądek czy móżdżek oraz takie substancje neuroprzekaźnikowe jak dopamina i serotonina, wytwarzane przez specyficzne aminokwasy, których wieprzowina jest bogatym źródłem. Te substancje są niezwykle ważne dla popędu płciowego i fizycznej realizacji seksualności. Kierują naszym popędem i emocjami, przekazując impulsy nerwowe z mózgu, pobudzają go, poprawiają nasz nastrój oraz powodują uczucie przyjemności i euforii.

Kilkaset lat temu, w okresie średniowiecza ludność żywiła się głównie tym, co zebrała z pól i lasów. Głównie jadano potrawy mączne.

W średniowieczu spożywano jajka, mleko oraz jego przetwory takie jak masło, śmietanę czy twaróg. Mięso spożywano sporadycznie, częściej pojawiało się ono na dworach książęcych i stołach możnowładców. Najczęściej jadano wieprzowinę, wołowinę, drób (przede wszystkim kurczęta, gęsi i kaczki) oraz rzadziej mięso kóz i owiec. W zamożnych domostwach pojawiała się również dziczyzna – dziki, sarny, jelenie oraz zające. Potrawy mięsne przyrządzano na wiele sposobów. Najpopularniejsze było ich pieczenie (większe kawałki na rożnie, mniejsze na ruszcie), duszenie lub wędzenie. Prawdopodobnie już wtedy wyrabiano kiełbasy oraz kaszanki.

W XIX wieku mięso stało się bardziej dostępne i popularne. Kilka razy w tygodniu jadano wieprzowinę, wołowinę czy drób (indyki, kaczki, gęsi, kurczaki, kapłony, kury, a także pawie czy bażanty). Spożywano również dziczyznę, głównie zające, sarny, a także dzikie ptactwo. Zaczęto też wyrabiać szeroką gamę przetworów mięsnych takich jak kiełbasy, szynki, serdele, kaszanki. Popularność zyskały także podroby, zwłaszcza flaki, nerki czy wątroby. Niemałe znaczenie miały i mają do dziś wędliny z mięsa wieprzowego. Wiele z nich pojawiało się na stołach, szczególnie z okazji świąt wielkanocnych lub Bożego Narodzenia.

Szczególnie bogato wyglądały stoły wielkanocne w dworze ziemiańskim: szynki gotowane, wędzone, surowe, kiełbasa biała, półmiski z różnymi odmianami kiełbas, pasztetów oraz pieczone prosię, baranina, cielęcina i drób. Niektóre z kiełbas ze względu na smak i aromat zyskały ogromną popularność nie tylko w Polsce, ale również za granicą: kiełbasa lisiecka, myśliwska, jałowcowa i kabanos. Są one wpisane do europejskiego systemu ochrony nazw produktów rolnych i spożywczych (1992), które swoją wyjątkowość i jakość zawdzięczają tradycji i miejscu pochodzenia. O wieprzowinie można by było pisać i pisać ale na dzisiaj to wystarczy. Jeśli będą pytania to wejdziemy głębiej w temat.