Syryjczycy desperacko potrzebują pomocy!

Wojna domowa w Syrii jest największym pogwałceniem podstawowych praw człowieka od lat. Tymczasem strażnicy tych praw – i ONZ, i państwa globalnego Zachodu – są w tej sprawie bezradni. Nikt nie będzie ryzykować życia tysięcy żołnierzy i interwencji wojskowej w Syrii.

Tylko jeden protokół konwencji genewskich dotyczących działań wojennych mówi o podstawowych prawach w sytuacji wojny – niezabijania cywilów, rannych, jeńców. Syria tego protokołu nigdy nie ratyfikowała, więc może zrobić z pojmanymi rebeliantami i popierającymi ich cywilami co tylko chce…

Aleppo to nie odosobniony przypadek. Miasta takie jak np. Homs przeszły podobny upadek. Większość mieszkańców musiała uciekać do państw ościennych. W Libanie pod opieką Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) jest 10 tysięcy syryjskich uchodźców. 10% z nich pochodzi z Aleppo, a 60% to uciekinierzy z Homs, brutalnie zdobytego przez siły rządowe w 2013 roku.

Syryjczycy, którzy opuścili kraj, toną w ubóstwie. Ponad połowy z nich nie stać ani na jedzenie, ani na wynajem choćby najskromniejszego mieszkania. 1/4 uchodźców w północnym Libanie nie otrzymuje żadnej pomocy ze strony UNHCR.

Bitwa o Aleppo pokazuje, że koncepcja praw człowieka praktycznie nie istnieje

Wygrana przez siły rządowe bitwa o Aleppo, jak cała wojna w Syrii, pokazuje jak daleko odeszliśmy od ideałów powszechnych praw człowieka. ONZ i koncepcja praw człowieka – są one praktycznie martwe i trzeba to chyba powiedzieć otwarcie.

Po pierwsze, najbardziej podstawowymi prawami człowieka jest wolność od zabijania, tortur, prześladowania i arbitralnego uwięzienia. Wojna domowa w Syrii, jak i wojna domowa oraz saudyjska interwencja w Jemenie, to największe pogwałcenie podstawowych praw człowieka od lat. Jednak strażnicy tych praw – i ONZ, i państwa globalnego Zachodu – są w tej sprawie bezradni. Nikt nie będzie ryzykować życia tysięcy żołnierzy i interwencji wojskowej w Syrii, przy której wojny w Iraku, Afganistanie czy nawet w Wietnamie to byłaby kaszka z mleczkiem. Żadne z państw Zachodu nie odważy się też potępić i objąć sankcjami Saudów, bezkarnie bombardujących miasta w Jemenie.

Po drugie, cała koncepcja “humanitarnego” prowadzenia wojen staje pod znakiem zapytania. Konwencje genewskie odnoszą się do działań wojennych o charakterze międzynarodowym i tylko jeden protokół dodatkowy (II protokół dodatkowy z 1977 roku) dotyczy zastosowania podstawowych praw wojny (niezabijania cywilów, rannych, jeńców, etc.) w przypadku wojny domowej. Tylko że Syria tego protokołu nigdy nie ratyfikowała. Według litery prawa międzynarodowego może więc zrobić z pojmanymi rebeliantami i popierającymi ich cywilami co tylko chce. Ale co z prawami człowieka?

Po trzecie, nie ma też prawnej możliwości, by jakąś interwencją wojskową uchronić cywilów w Syrii. Po pierwsze, zablokuje ją Rosja i Chiny w Radzie Bezpieczeństwa. Ale ważniejsze jest to, że na początku lat 2000-nych na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ narodziła się koncepcja “Responsibility to Protect” Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P) , według której państwa miałyby prawną możliwość interwencji zbrojnej, by powstrzymać ludobójstwo ludności cywilnej – i zapobiec kolejnej Rwandzie. Koncepcja ta została skuteczne zablokowana i rozbrojona przez tzw. kraje globalnego Południa, posiadające większość w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, przy pełnym poparciu różnych satrapii. “Responsibility to Protect” mogłoby uchronić ludność w Syrii przed represjami – ze strony rebeliantów, jak i sił rządowych. Ale i ta koncepcja jest martwa.

Wracając do praw człowieka: z jednej strony na Zachodzie mówimy o piątej czy szóstej generacji praw człowieka i ochronie praw różnych mniejszości, zaś tuż za miedzą – w Syrii – łamane są podstawowe prawa, takie jak prawo do życia. Co gorsze, większość krajów globalnego południa w ciągu ostatnich dekad wypracowało sposoby chroniące je przed interwencjami zbrojnymi i dyplomatycznymi, które miałyby stać na obronie praw ludności prześladowanej przez swoje własne rządy.

ONZ i koncepcja praw człowieka powinny udać się na zasłużoną emeryturę.

Pomóż uchodźcom z Syrii: – Przelej dowolną kwotę na konto PCPM: 61 1140 1010 0000 5228 6800 1003 (Dla przelewów z zagranicy należy dodać “PL” przed numerem rachunku (PL61 1140…) oraz podać nr SWIFT: BREXPLPW) Na www.pcpm.org.pl/liban zobacz jak jeszcze możesz pomóc!

Polscy lekarze wrócili z Libanu

Zapalenia płuc, astma, infekcje, niedożywienie, ale również urazy i nowotwory to najczęstsze dolegliwości, na jakie zapadają uchodźcy w północnej części kraju. Specjaliści z Zespołu Ratunkowego PCPM wsparli lokalnych lekarzy w opiece nad Syryjczykami.

Pediatra i psychiatra oraz chirurg wraz z lokalnymi specjalistami odwiedzali rodziny w obozowiskach namiotowych, wynajmowanych mieszkaniach i garażach oraz dzieci w szkołach. Opieką objęli około 150 pacjentów. W dwóch przypadkach uratowali ludzkie życie.

Pomocy potrzebują wszyscy bez względu na wiek.

– Wśród chorych najwięcej było dzieci, ale leczenia wymagały również osoby starsze i niemowlęta – mówi pomagający w Libanie pediatra i psychiatra, Paweł Szczuciński.

– W kilku przypadkach potrzebna była hospitalizacja, jednak z uwagi na koszt (100 USD dziennie) pacjenci nie decydowali się na nią – dodaje.

W sytuacji kiedy Syryjczykom brakuje na opłacenie czynszu i jedzenie trudno mówić o wydatkach na leczenie. Nikogo nie stać na kosztowną opiekę lekarską ani leki. Zdrowiu nie sprzyjają również ciężkie warunki sanitarne, wilgotne pomieszczenia i trudności organizacyjne.

– Niewątpliwie wobec braku zaplecza radiologicznego i laboratoryjnego nasza pomoc była daleka od tego, czego byśmy sobie życzyli)- przyznaje Paweł Szczuciński.

– Część kwestii rozwiązywaliśmy na bieżąco, inne, jak na przykład poprawa zaopatrzenia w leki wymagają długofalowych działań, które będziemy koordynować już z Polski. Jest jeszcze wiele do zrobienia.

Fundacja PCPM prowadzi w Libanie bezpłatną klinikę dla uchodźców. Raz w tygodniu do odległych miasteczek, nieformalnych obozów namiotowych oraz najtrudniejszych przypadków dociera klinika mobilna.

Zadaniem polskich specjalistów było wsparcie lokalnego personelu w opiece nad wzrastającą, zwłaszcza przed zimą, liczbą chorych.