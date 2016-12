Paryski sukces wypożyczalni miejskich samochodów elektrycznych

Paryż obchodzi 5. rocznicę pojawienia się w stolicy Francji sieci wynajmu małych samochodów elektrycznych Autolib. Aut tych nie obowiązują wprowadzone w mieście ograniczenia ruchu związane z wysokim zanieczyszczeniem powietrza.

Na Mikołajki w Paryżu zanotowano tak wysokie zanieczyszczenie powietrza, że prefektura policji zarządziła “ruch alternatywny”, to znaczy, że jeździć po mieście i pobliskich przedmieściach miały prawo wyłącznie samochody z parzystymi numerami rejestracyjnymi. Następnego dnia na ulice wyjechać mogły tylko nieparzyste. W ten sposób żywioły uczciły piątą rocznicę pojawienia się w Paryżu małych samochodów elektrycznych, zwanych “autolib” – auto – jak samochód, “lib” – jak początek słowa “wolność” po francusku. Tych ograniczenia nie obowiązywały, gdyż silniki elektryczne powietrza nie zanieczyszczają.

Autolib to samochody do wynajęcia na ulicy, gdzie stoją wzdłuż chodników, podłączone do słupków-ładowarek. By ich używać trzeba mieć abonament, do nabycia w 75 rozrzuconych po Paryżu punktach sprzedaży. Wszystko załatwiane jest informatycznie, ale przy tej pierwszej transakcji obecny jest pracownik, który pomóc może w rejestrowania dowodu i prawa jazdy oraz karty kredytowej. Po dokonaniu formalności, maszyna wypluwa kartę zbliżeniową, która pozwala wejść do Autoliba i ruszyć na podbój Paryża.

Pomysł powstał w głowie Bertranda Delanogo, ówczesnego mera (prezydenta) Paryża. Wielu wydawał się szalony, niebezpieczny, niemożliwy do kontroli i ekonomicznie nieopłacalny. Szczęśliwie w jego szansę uwierzył francuski przedsiębiorca Vincent Bollor, i dołączył do inicjatywy merostwa.

Powodzenie przedsięwzięcia przeszło wszelkie oczekiwania. Te małe wozy o szarej, metalizowanej karoserii przez 5 lat wynajmowano 18 mln razy, czyli przeciętnie co 8 sekund. Zdążyły już przejechać 165 mln kilometrów, czyli ponad 4000 razy obwód kuli ziemskiej.

Właścicielem i producentem samochodów jest firma Groupe Bollor, prowadząca Autolib w spółce z miastem. Pojazdami zajmuje się Bollor, a Ratusz terminalami i dostarczaniem “paliwa”, czyli urządzeniami do ładowania. Taki podział poważnie ulżył inwestycjom prywatnego przedsiębiorstwa, zwolnionego z budowy i obsługi terminali. Autolib w Paryżu nie jest jeszcze rentowny, ale firma liczy na to, że za rok zacznie przynosić dochody.

Dla władz miasta najważniejsze jest to, że jak mówi Christophe Najdovski, zastępca mera Paryża do spraw transportu, “dzięki Autolib w Paryżu jest o blisko 40 tys. mniej samochodów z silnikiem spalinowym”. Eksperci zgadzają się z tym wyliczeniem i stwierdzają, że Autolib udowodnił możliwość ruchu miejskiego, który jest “przyjazny środowisku” i jednocześnie pozwala użytkownikom na “swobodne korzystanie z przestrzeni miejskiej”.

Małe samochody nie grzeszą urodą, choć ich karoserię zaprojektował słynny Sergio Pininfarina, ten sam, któremu kształt zawdzięczają Ferrari i Alfa Romeo. Są za to bardzo solidne. To ich podstawowa i niezbędna zaleta, gdyż przez 24 godziny na dobę przechodzą z rąk do rąk, które nie zawsze należą do wirtuozów kierownicy. Prawie wszystkie pojazdy są trochę porysowane i lekko powyginane, ale te ślady stłuczek, jak i podniszczone siedzenia, nie przeszkadzają w dotarciu z miejsca na miejsce, co jest podstawowym celem użytkowników.

Akumulatory zasilające pojazdy Autolib teoretycznie pozwalają na przejechanie 250 km bez ładowania. Nawet jeśli tę liczbę w praktyce trzeba nieco zmniejszyć, autonomia jest głównym powodem zadowolenia klientów.

Jeśli wierzyć wynikom sondażu, 90 proc. wyraża satysfakcję z tej łatwej możliwości poruszania się po mieście. Wielu podkreśla, że ważne jest dla nich niezanieczyszczanie atmosfery.