O życzeniach świątecznych

Z cyklu: Odczarować angielski

Dostaję od Państwa dużo życzeń drogą mailową, za co serdecznie dziękuję. Wiele z nich jest po angielsku i zdarzają się tam czasem błędy. Nie ma to absolutnie żadnego znaczenia – z błędami czy bez, Państwa miłe słowa i pamięć o mnie sprawia mi wielką przyjemność.

Wspomnę jednak o tych błędach tylko po to, aby unikali ich Państwo w życzeniach wysyłanych do innych osób.

Po pierwsze, czasami pojawia się w tych życzeniach przymiotnik niewłaściwie pisany. Mowa o przymiotniku “merry”, który oznacza wesoły, radosny. Pamiętajmy, że piszemy go właśnie tak jak w poprzednim zdaniu przez <e>. Bywa jednak, że piszą go Państwo przez <a>, a więc “Marry Christmas”, co jest nieprawidłowe. “Marry” to czasownik, który oznacza wychodzić za mąż lub żenić się.

Po drugie, życząc wesołych świąt, nie używamy przedimka nieokreślonego, a zatem błędne jest sformułowanie “A Merry Christmas”. Prawidłowe życzenie wesołych świąt powinno brzmieć tak:

“Merry Christmas”

Kolejna sprawa to sprawa pisowni “Xmas”, która nie jest wcale niczym złym. To popularny skrót wyrazu “Christmas”. “X” pochodzi od greckiej litery “chi”, która jest pierwszą literą w greckim wyrazie oznaczającym Chrystusa. Co ciekawe, to nie żaden współczeny wynalazek używanie tej skróconej formy sięga XVI wieku. Jest to jednak bez wątpienia forma bardzo nieformalna, więc nie polecałabym używania jej w życzeniach przeznaczonych dla osób, wobec których nie wypada stosować bardzo potocznego języka.

I ostatni punkt wiemy, że w pisanym języku polskim w listach czy mailach zwracając się do kogoś piszemy zaimki z dużej litery, czyli “Ty, Tobie, Wy, Was, Twój, Wasz”. W angielskim nie ma takiego zwyczaju, a zatem nieprawidłowe jest napisanie:

I/we wish You…

Prawidłowo po angielsku zaimki 2 osoby piszemy z małej litery:

I/we wish you…

To you and your family…

I to wszystko. Czy z małymi potknięciami czy bez, Państwa życzenia są bardzo miłe i serdecznie za nie dziękuję. Ja także życzę wszystkim Drogim Czytelnikom zdrowia i spokoju i radosnych Świąt.

dr Małgorzata P. Bonikowska